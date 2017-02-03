Китай назвал запуск 10-блочной ракеты научным испытанием

Производимые нами на территории страны в соответствии с планами научно-исследовательские испытания являются обычными (мероприятиями). Эти испытания не направлены против каких-либо определенных государств и целей.



Как сообщает ТАСС , министерство обороны КНР обозначило последний запуск новейшей китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C как "обычное научно-исследовательское испытание":31 января американские СМИ сообщили об испытаниях Китаем новой ракеты. Как утверждалось, КНР осуществила запуск с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) МБР DF-5C. 10 боевых блоков индивидуального наведения поразили цели на полигоне в Западном Китае, ориентировочно, в пустыне Такла-Макан Синьцзян-Уйгурского автономного района.По мнению американских журналистов, данный запуск является очередным подтверждением наращивания Китаем стратегического ядерного потенциала. Он свидетельствует о постепенном увеличении количества боеголовок, находящихся на боевом дежурстве, что достигается, в числе прочего, за счет уменьшения размеров ядерных зарядов.DF-5 относится к классу двухступенчатых жидкостных МБР. В зависимости от модификации максимальная дальность DF-5 может составлять 12-15 тысячи км. Предыдущий вариант ядерной ракеты DF-5B также имел разделяющуюся головную часть, однако оснащенную всего тремя боевыми модулями. По другим данным, их количество могло достигать 6-8 единиц.