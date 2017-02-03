11:58 03 февраля

Китай назвал запуск 10-блочной ракеты научным испытанием

Как сообщает ТАСС, министерство обороны КНР обозначило последний запуск новейшей китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C как "обычное научно-исследовательское испытание":

Производимые нами на территории страны в соответствии с планами научно-исследовательские испытания являются обычными (мероприятиями). Эти испытания не направлены против каких-либо определенных государств и целей.


31 января американские СМИ сообщили об испытаниях Китаем новой ракеты. Как утверждалось, КНР осуществила запуск с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) МБР DF-5C. 10 боевых блоков индивидуального наведения поразили цели на полигоне в Западном Китае, ориентировочно, в пустыне Такла-Макан Синьцзян-Уйгурского автономного района.


Китай назвал запуск 10-блочной ракеты научным испытанием


По мнению американских журналистов, данный запуск является очередным подтверждением наращивания Китаем стратегического ядерного потенциала. Он свидетельствует о постепенном увеличении количества боеголовок, находящихся на боевом дежурстве, что достигается, в числе прочего, за счет уменьшения размеров ядерных зарядов.

DF-5 относится к классу двухступенчатых жидкостных МБР. В зависимости от модификации максимальная дальность DF-5 может составлять 12-15 тысячи км. Предыдущий вариант ядерной ракеты DF-5B также имел разделяющуюся головную часть, однако оснащенную всего тремя боевыми модулями. По другим данным, их количество могло достигать 6-8 единиц.


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Комментарии 7
  1. RUS96 Сегодня, 10:01
    Запоздала новость.
    RUS96
    1. Alex_Rarog Сегодня, 10:21
      Запоздала не запоздала а новость однозначно не положительная... это значит что китай уже имеет относительно силььные и современные мбр...
      Alex_Rarog
  2. кеп Сегодня, 10:48
    По мнению американских журналистов, данный запуск является очередным подтверждением наращивания Китаем стратегического ядерного потенциала.


    Китай лишний раз напомнил о себе как о серьезном противнике.
    "Асад должен уйти",как и любая подобная риторика,по отношению к Китаю не прокатит.
    кеп
    1. Starover_Z Сегодня, 11:17
      Цитата: кеп
      "Асад должен уйти",как и любая подобная риторика,по отношению к Китаю не прокатит.

      Да американцы, не смотря на их дружбу с Тайванем, похоже боятся ворошить китайский "муравейник" !
      От армад крупных южноамериканских муравьёв спасают только вовремя сделанные, быстрые "ноги" !
      Starover_Z
  3. rasputin17 Сегодня, 10:49
    Очередной звонок исключительным! К 2030 году Китай заявил что будет первой армией мира не только численно но и технически обойдя всех! что он упорно и продолжает делать, в прочем это дела китайцев вопрос в другом что мы сможем достойного поставить в противовес!? Пока мы играли в СНВ1 и СНВ2 Китай времени даром не терял! Кроме новых МБР на вооружение так же ставит и мобильные комплексы и ЖД поезда.
    Но страшно не это, страшно что мир все больше втягивается в гонку вооружения и маховик ее начинает затягивать все большее количество стран. К ней активно подключилась Великобритания, Индия, Израиль, Иран, Пакистан и
    другие страны арабского мира.
    rasputin17
  4. Старый26 Сегодня, 10:56
    Цитата: Alex_Rarog
    Запоздала не запоздала а новость однозначно не положительная... это значит что китай уже имеет относительно силььные и современные мбр...

    Китай имеет жидкостные МБР примерно на уровне советских ракет 80-х годов. К счастью их общее количество относительно невелико.

    Улыбнула фраза из сообщения
    Как сообщает ТАСС, министерство обороны КНР обозначило последний запуск новейшей китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C как "обычное научно-исследовательское испытание":

    Сразу вспомнились сообщения ТАСС советских времен о мирных спутниках серии "Космос"
    Старый26
    1. ivanec Сегодня, 11:39
      С темпами развития экономики Китая, будет много и мощно!
      ivanec

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