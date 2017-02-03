Без реактивной тяги: деградация ВВС Аргентины продолжается

Как сообщает журнал «Jane's Defence Weekly», аргентинский министр обороны Хулио Мартинес 1 февраля 2017 года пояснил, что по итогам совместного обсуждения вопроса с президентом Аргентины Маурисио Макри правительство страны решило приостановить закупку новых истребителей, которыми ранее планировалось заменить старые американские штурмовики Lockheed Martin (McDonnell Douglas) A-4АR Fightinghawk.Данный тип самолетов предполагается полностью снять с вооружения ВВС Аргентины до 2018 года по причине отсутствия запасных частей и выработки ресурса. В ноябре 2015 года уже проходило массовое списание истребителей Dassault Mirage, которые остались без какой-либо замены.Вместо A-4АR планировалось закупить в качестве временной меры 12 легких истребителей / учебно-боевых самолетов, в качестве которых могли выступить Korean Aerospace Industries (KAI) FA-50 или Leonardo M-346FT.Таким образом, в случае списания A-4АR аргентинские ВВС останутся полностью без реактивных истребителей. Причиной деградации ВВС является тяжелое финансовое положение страны. Экономику страны лихорадит, начиная с 2001 года, когда был объявлен крупнейший в истории дефолт (на 80 млрд. долл.). Его вызвали главным образом привязка национальной валюты к доллару США, ударившая по конкурентоспособности местного производства, и перераспределение инвестиций в пользу регионального лидера – Бразилии.В данных условиях ставка делается на развитие более дешевых сегментов авиации. ВВС Аргентины сконцентрируются на закупке около десяти турбовинтовых самолетов для контроля северной границы страны против незаконных полетов, усилении флота самолетами IA-58 Pucará, частичной замены Embraer EMB-312 Tucano в качестве самолетов повышенной подготовки.