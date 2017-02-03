12:02 03 февраля

Без реактивной тяги: деградация ВВС Аргентины продолжается

Как сообщает журнал «Jane's Defence Weekly», аргентинский министр обороны Хулио Мартинес 1 февраля 2017 года пояснил, что по итогам совместного обсуждения вопроса с президентом Аргентины Маурисио Макри правительство страны решило приостановить закупку новых истребителей, которыми ранее планировалось заменить старые американские штурмовики Lockheed Martin (McDonnell Douglas) A-4АR Fightinghawk.



Данный тип самолетов предполагается полностью снять с вооружения ВВС Аргентины до 2018 года по причине отсутствия запасных частей и выработки ресурса. В ноябре 2015 года уже проходило массовое списание истребителей Dassault Mirage, которые остались без какой-либо замены.


Вместо A-4АR планировалось закупить в качестве временной меры 12 легких истребителей / учебно-боевых самолетов, в качестве которых могли выступить Korean Aerospace Industries (KAI) FA-50 или Leonardo M-346FT.

Таким образом, в случае списания A-4АR аргентинские ВВС останутся полностью без реактивных истребителей. Причиной деградации ВВС является тяжелое финансовое положение страны. Экономику страны лихорадит, начиная с 2001 года, когда был объявлен крупнейший в истории дефолт (на 80 млрд. долл.). Его вызвали главным образом привязка национальной валюты к доллару США, ударившая по конкурентоспособности местного производства, и перераспределение инвестиций в пользу регионального лидера – Бразилии.

В данных условиях ставка делается на развитие более дешевых сегментов авиации. ВВС Аргентины сконцентрируются на закупке около десяти турбовинтовых самолетов для контроля северной границы страны против незаконных полетов, усилении флота самолетами IA-58 Pucará, частичной замены Embraer EMB-312 Tucano в качестве самолетов повышенной подготовки.


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Комментарии 20
  1. bubalik Сегодня, 11:26
    ,,,ты друг скажи о отечественной авиации,аргентина мне зачем,,,
    bubalik
    1. новичок Сегодня, 11:28
      не ну что, пусть берут наши миг ат, если не потянут як130.
      новичок
      1. АВП 518 Сегодня, 11:32
        Цитата: новичок
        не ну что, пусть берут наши миг ат, если не потянут як130.

        АВП 518
        1. новичок Сегодня, 11:36
          в чём изюминка?
          новичок
      2. vovanpain Сегодня, 11:39
        Цитата: новичок
        не ну что, пусть берут наши миг ат, если не потянут як130.

        Вопрос только один,чем платить то будут. request
        vovanpain
        1. новичок Сегодня, 11:44
          надеюсь валютой. если нет, можно подкинуть пару_тройку стареньких миг29, су27, привязать их оплатой за тех.обслуживание и з.п. ну как вариант можно рассмотреть.
          новичок
          1. АВП 518 Сегодня, 11:50
            Цитата: новичок
            надеюсь валютой. если нет,

            В смысле,за стеклянные бусы что ли?
            АВП 518
            1. новичок Сегодня, 11:54
              мне как то одинаково, если бусы золотые то да. имею в виду уж на пару миг ат для поддержания в тонусе лётн. состава уж наскребут. а нет так нет, пусть деградируют дальше.
              новичок
              1. АВП 518 Сегодня, 12:02
                МиГ АТ скорее мертв ,чем жив.
                АВП 518
    2. 210окв Сегодня, 11:29
      Да сама то Аргентина вроде бы и незачем..А вот данные об их (и не только их)ВВС надо иметь..
      Цитата: bubalik
      ,,,ты друг скажи о отечественной авиации,аргентина мне зачем,,,
      210окв
  2. Primipilus Сегодня, 11:31
    Для страны входящей в большую двадцатку это просто позор. ВМС Аргентины также деградирует.
    Primipilus
    1. Банный Сегодня, 11:39
      никакой это не позор это всего лишь хороший попил
      Банный
  3. ВСЗМК Сегодня, 11:35
    Причиной деградации ВВС является тяжелое финансовое положение страны.

    К футболистам пусть обратятся, чтоб скинулись на пару истребков (СУ-35 "Месси", звучит!).
    ВСЗМК
  4. Банный Сегодня, 11:38
    Цитата: 210окв
    Да сама то Аргентина вроде бы и незачем..А вот данные об их (и не только их)ВВС надо иметь

    А зачем? Воевать с ними не собираемся границ общих нема
    Банный
  5. -Варвар- Сегодня, 11:41
    Аргентина создает нечто уникальное в военном плане... новое слово в военном деле!
    Все как в загадке laughing :
    Что по небу летит, при этом не имея крылья?
    Что умеет бегать при отсутствии ног?
    Что умеет плыть, хотя паруса отсутствуют?
    А в итоге все войска должны стать невидимыми!
    -Варвар-
  6. Maximillian von Adelheid Сегодня, 11:53
    привязка национальной валюты к доллару США

    Вот и ответ... Вы всё ещё не верите в доллар? Тогда мы летим к вам! wassat
    Maximillian von Adelheid
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:54
    Цитата: новичок
    в чём изюминка?

    Очевидно в Аргентине, которая мало кого сегодня волнует.
    rotmistr60
    1. новичок Сегодня, 11:59
      а разве плохо, если привязать их подсунув им или миг ат, или что нибудь из старья?
      новичок
  8. Горный стрелок Сегодня, 11:57
    Что там Аргентина производит вкуснее всего? Говядину? Вот ей и будут расплачиваться.По 10 тыс.тонн говядины за Миг -35. Все наглядно. И выгодно. wassat
    Горный стрелок
  9. Monster_Fat Сегодня, 11:58
    Ох, уж эта "несчастная" Аргентина! Она "несчастна" из-за дурости, трусости и некомпетентости своих политиков и руководителей. Когда нас обложили санкциями и мы в ответ ввели свое продуктовое эмбарго, то естественно наши бизнесмены стали искать другие рынки закупки продовольствия особенно, мяса говядины и конечно же обратились в аргентину за этим. Однако, вместо того чтобы продать нам мясо по обычным ценам, которые существуют для этого типа сделок, аргентинское правительство взвинтило цены на говядину и другую продукцию для России в два-три раза мотивируя это "рисками" сделок со странами, которые "находятся под санкциями". Мало того, наши попытались провести закупку кое-какого "санкционного" оборудования для себя через Аргентину, так аргентинцы сразу, во весь голос заорали: "Не допустим закупок санкционных товаров и оборудувования через аргентинские фирмы! Мы- часть цивилизованного мира и строго соблюдаем международные правила! Мы не хотим ссорится с влиятельными странами из-за каких-то там пары миллиардов долларов! Ну, и дальше в том же духе..." Ну, раз не хотите, раз "боитесь"-ну, так и не надо, "сосите лапу" и дальше....
    Monster_Fat

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