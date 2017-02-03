В Адыгее формируется артиллерийская бригада

Сейчас в российской армии создается специальный контур высокоточного огневого поражения. В него включены все высокоточные огневые средства, в том числе артиллерийские. Новая система получает информацию со всех разведывательных средств независимо от их принадлежности и распределяет цели по важности поражения. Артиллеристам на позиции сразу же поступают координаты целей, информация о необходимом расходе боеприпасов и даже исходные установки для ведения огня или полетные задания для ракет,

В ЮВО развернута новая 227-я артиллерийская бригада (АБр), место её дислокации – Адыгея. Бригада оснащена дальнобойными гаубицами, РСЗО, противотанковыми комплексами и беспилотниками, сообщают Известия «Формирование новой воинской части началось еще в 2016 году. Завершить же процесс военное ведомство планирует до конца нынешнего года. Полное наименование воинской части – 227-я Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада», – пишет газета со ссылкой на источники в Минобороны.По словам собеседников, «сейчас бригада вооружена 152-мм гаубицами МСТА и реактивными системами залпового огня "Ураган". В дальнейшем 227-я АБр должна получить новейшие самоходные гаубицы "Коалиция", а также модернизированные реактивные системы залпового огня "Ураган-М"».Находить цели на поле боя и в тылу противника артиллеристам помогут беспилотники, а «автоматизированная система управления позволит наносить артудары по обнаруженным целям практически в режиме реального времени», говорится в статье.Как отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, бригада станет одним из первых соединений, предназначенных для работы в так называемом «контуре высокоточного огневого поражения».рассказал Мураховский.Газета напоминает, что 227-я бригада – это легендарная воинская часть, прославившаяся в годы Великой Отечественной и в обеих чеченских кампаниях. В ходе реформы, проводимой бывшим министром обороны Сердюковым, она была расформирована (2009 г). На ее основе была создана база хранения и ремонта военной техники и вооружения.