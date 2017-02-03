15:54 03 февраля

Американцы создали базу данных БЛА, выпускаемых во всем мире

Центр исследования БЛА в нью-йоркском Бард-колледже и организация CNAS создали справочник беспилотников, серийно выпускаемых в мире, сообщает N+1.

Американцы создали базу данных БЛА, выпускаемых во всем мире


Согласно сообщению, «база данных формируется специально для того, чтобы заинтересованные специалисты могли оценить тенденцию развития беспилотной авиации».


Пока справочник включает в себя информацию о 150-ти БЛА, производимых в 48 странах. Большая часть описаний содержат фотографии и технические характеристики.

При этом ресурс отмечает, что в нынешнем виде база данных довольна скудна. «Например, в ней содержатся данные только о четырех российских беспилотниках: "Иркут 3", Zala 421-20, Zala 421-08M и "Орлан 50". При этом в стране сегодня выпускаются более 50 типов беспилотных аппаратов, часть из которых принята на вооружение», – пишет издание.



Справочник является бесплатным, и получить информацию может любой пользователь. База данных будет постоянно пополняться.

Использованы фотографии: CNAS, drones.cnas.org
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Комментарии 6
  1. Shuttle Сегодня, 12:23
    А Украины почему нет?
    Надо пополнить базу.
    Shuttle
    1. 210окв Сегодня, 12:35
      База не выдержит "нашествия"конструкций в стиле доблестных пионеров-моделистов из СЮТ..
      Цитата: Shuttle
      А Украины почему нет?
      Надо пополнить базу.
      210окв
      1. Shuttle Сегодня, 12:37
        Цитата: 210окв
        База не выдержит "нашествия"конструкций в стиле доблестных пионеров

        Да и armorácia rusticána с ней!
        Shuttle
    2. Alex_Tug Сегодня, 13:49
      А Украины почему нет?

      Она наладила серийный выпуск? Тогда пусть подает заявку. Денег за это не потребуют.
      Alex_Tug
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:31
    в нынешнем виде база данных довольна скудна. «Например, в ней содержатся данные только о четырех российских беспилотниках:

    А, что России стало от этого хуже? Не надо забывать, что такие базы создаются в основном для нужд военных и разведывательных организаций, а уж потом для коммерческих нужд.
    rotmistr60
  3. gridasov Сегодня, 13:20
    А зачем в принципе знать все о всех БПЛА. Достаточно обратить внимание на двигатели и движители и понять их параметрические уровни полета-они все эквивалентны. Все остальное так же на уровне общих достижений всех и каждой страны. Нужно понимать , что никто и ничего нового не преподносит, чтобы эти достижения были несоизмеримы с ответной реакцией по защите. Ну разрабатывают программное обеспечение работы стаи. Но система такого обеспечения настолько уязвима , что можно сразу говорить о технологиях нивелирующих эти достижения.
    gridasov

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