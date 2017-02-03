Американцы создали базу данных БЛА, выпускаемых во всем мире
Центр исследования БЛА в нью-йоркском Бард-колледже и организация CNAS создали справочник беспилотников, серийно выпускаемых в мире, сообщает N+1.
Согласно сообщению, «база данных формируется специально для того, чтобы заинтересованные специалисты могли оценить тенденцию развития беспилотной авиации».
Пока справочник включает в себя информацию о 150-ти БЛА, производимых в 48 странах. Большая часть описаний содержат фотографии и технические характеристики.
При этом ресурс отмечает, что в нынешнем виде база данных довольна скудна. «Например, в ней содержатся данные только о четырех российских беспилотниках: "Иркут 3", Zala 421-20, Zala 421-08M и "Орлан 50". При этом в стране сегодня выпускаются более 50 типов беспилотных аппаратов, часть из которых принята на вооружение», – пишет издание.
Справочник является бесплатным, и получить информацию может любой пользователь. База данных будет постоянно пополняться.
Согласно сообщению, «база данных формируется специально для того, чтобы заинтересованные специалисты могли оценить тенденцию развития беспилотной авиации».
Пока справочник включает в себя информацию о 150-ти БЛА, производимых в 48 странах. Большая часть описаний содержат фотографии и технические характеристики.
При этом ресурс отмечает, что в нынешнем виде база данных довольна скудна. «Например, в ней содержатся данные только о четырех российских беспилотниках: "Иркут 3", Zala 421-20, Zala 421-08M и "Орлан 50". При этом в стране сегодня выпускаются более 50 типов беспилотных аппаратов, часть из которых принята на вооружение», – пишет издание.
Справочник является бесплатным, и получить информацию может любой пользователь. База данных будет постоянно пополняться.
Использованы фотографии: CNAS, drones.cnas.org