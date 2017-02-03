15:53 03 февраля

На аэродроме в Приморье погиб военнослужащий

Пресс-служба Тихоокеанского флота распространяет сообщение о гибели военнослужащего, проходившего службу по контракту. Из материалов, публикуемых пресс-службой ТОФ ВМФ РФ, стало известно, что военнослужащий получил смертельные травмы на одном из аэродромов Восточного военного округа.

Трагический инцидент произошёл в Приморском крае на аэродроме Николаевка, когда контрактник попал вод винт самолёта Ил-38, когда тот выруливал на взлётно-посадочную полосу военного аэродрома. В сообщении говорится, что военнослужащий пренебрёг правилами техники безопасности, что и стало главной причиной его гибели.

На аэродроме в Приморье погиб военнослужащий



По факту смерти контрактника в Приморье возбуждено уголовное дело. Проводится проверка как по линии министерства обороны РФ, так и совместно с правоохранительными органами.

В Приморье в течение нескольких недель проводятся учения морской авиации, включая использование противолодочных самолётов Ил-38.

Использованы фотографии: Avia.pro
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Комментарии 13
  1. 210окв Сегодня, 12:32
    Пренебрежение техники безопасности приводит к трагическим последствиям..
    210окв
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:33
      Поддерживаю. Элементарное нарушение ТБ.
      rotmistr60
    2. mashinist Сегодня, 12:44
      Такой умный аж противно..
      mashinist
      1. 210окв Сегодня, 12:55
        Такое обычно говорят про инспекторов по ТБ на работе..Однако забывая что эти правила написаны кровью..
        Цитата: mashinist
        Такой умный аж противно..
        210окв
    3. Alex_Tug Сегодня, 13:41
      ТБ пишется на крови.
      Alex_Tug
  2. Alexey-74 Сегодня, 12:42
    Кому то будет стоить погон....за жизнь человека.
    Alexey-74
    1. 210окв Сегодня, 12:57
      Вот то то и оно..Человек погиб по своей вине и потащил еще оргвыводы..Хотя со всем этим будут конечно разбираться комиссионно..
      210окв
  3. faiver Сегодня, 12:49
    он что совсем невменяемый был чтоб под винты залезть? ...
    faiver
    1. АВП 518 Сегодня, 13:08
      Как вариант.Ночью шел по рулежке,зима,холодно,шел полностью зачехленный,клапана у шапки завязаны воротник поднят,не услышал,или услышал поздно.Аналогичный случай был в Елизово на сколько помню.
      АВП 518
      1. Провожающий Сегодня, 14:31
        Вариант реальный, но это показатель некомпентентности этого контрактника. Отслужил 12 лет в авиации, регулярно ходил на КДП. На автомате идёшь по краю рулёжки или полосы. У нас были ТУ16, винтов нет и плоскость выше человеческого роста. Самое плохое- шапку засосёт в двигатель, конец турбине!
        Провожающий
  4. romandostalo Сегодня, 13:25
    Неосторожность и невнимательность. Не только у нас бывает, много раз показывали ролик как на штатовском авианосце одного из обслуги в воздухозаборник затянуло.
    romandostalo
    1. АВП 518 Сегодня, 13:33
      Цитата: romandostalo
      штатовском авианосце одного из обслуги в воздухозаборник затянуло.

      Только тот бедолага живой остался.
      АВП 518
  5. Vitalson Сегодня, 13:29
    Правила техники безопасности написана кровью!
    Vitalson

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