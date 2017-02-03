На аэродроме в Приморье погиб военнослужащий
Пресс-служба Тихоокеанского флота распространяет сообщение о гибели военнослужащего, проходившего службу по контракту. Из материалов, публикуемых пресс-службой ТОФ ВМФ РФ, стало известно, что военнослужащий получил смертельные травмы на одном из аэродромов Восточного военного округа.
Трагический инцидент произошёл в Приморском крае на аэродроме Николаевка, когда контрактник попал вод винт самолёта Ил-38, когда тот выруливал на взлётно-посадочную полосу военного аэродрома. В сообщении говорится, что военнослужащий пренебрёг правилами техники безопасности, что и стало главной причиной его гибели.
По факту смерти контрактника в Приморье возбуждено уголовное дело. Проводится проверка как по линии министерства обороны РФ, так и совместно с правоохранительными органами.
В Приморье в течение нескольких недель проводятся учения морской авиации, включая использование противолодочных самолётов Ил-38.
Трагический инцидент произошёл в Приморском крае на аэродроме Николаевка, когда контрактник попал вод винт самолёта Ил-38, когда тот выруливал на взлётно-посадочную полосу военного аэродрома. В сообщении говорится, что военнослужащий пренебрёг правилами техники безопасности, что и стало главной причиной его гибели.
По факту смерти контрактника в Приморье возбуждено уголовное дело. Проводится проверка как по линии министерства обороны РФ, так и совместно с правоохранительными органами.
В Приморье в течение нескольких недель проводятся учения морской авиации, включая использование противолодочных самолётов Ил-38.
Использованы фотографии: Avia.pro