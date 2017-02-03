15:50 03 февраля

Пентагон: новейший F-35С должен доказать свою эффективность

Новому истребителю F-35С придется доказывать свое преимущество перед палубным Boeing F/A-18E/F Super Hornet, сообщает Warspot со ссылкой на портал janes.com.



В настоящее время основным палубным истребителем ВМС США является созданный в 90-х Boeing F/A-18E/F Super Hornet. В ближайшее время парк «Супер шершней» планируется заменить новейшими самолетами F-35С.


Поскольку программа создания F-35 отстает от первоначального графика почти на 6 лет, а стоимость одного самолета превысила ожидаемую цену вдвое, Пентагон начал пересматривать планы относительно темпов перевооружения флота.

В Минобороны сообщили, что планируют провести «дуэль» между F/A-18E/F Super Hornet модификации Block 3 и F-35С. Это, по словам представителей Пентагона, «позволит понять, насколько новый самолет превосходит своего предшественника в условиях боя».

Пентагон: новейший F-35С должен доказать свою эффективность


При этом замкомандующего авиацией ВМС Джон Дэвис заявил, что «большинство в военном ведомстве уже заранее ставит на полную победу самолета пятого поколения».

Напомним, в январе этого года Пентагон объявил о планах провести так называемую «дуэль» между F-35A и штурмовиком А-10 Thunderbolt.

Использованы фотографии: /www.youtube.com, navy.mil
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Комментарии 22
  1. 210окв Сегодня, 12:52
    Пусть устроят "лобовое столкновение".Посмотрим,чей клюв прочнее. wassat
    210окв
  2. DMoroz Сегодня, 12:55
    Зачем "дуэль", заказали бы анализ в "National Interest", там аналитеги враз обоснуют превосходство того самолета, за который им больше заплатят...
    DMoroz
    1. ЮБОРГ Сегодня, 14:04
      Цитата: DMoroz
      Зачем "дуэль", заказали бы анализ в "National Interest", там аналитеги враз обоснуют превосходство того самолета, за который им больше заплатят...


      Зачем, просто пусть прочитают умных блогеров экспертов в интерне, для США это обычное дело. laughing
      ЮБОРГ
  3. papas-57 Сегодня, 12:55
    Если америкосам нужно доказать другим что какой-то американский самолёт лучший в мире, они это сделают. И пусть это будет не самый лучший самолёт, всё равно будет считаться лучшим в мире. Так будет до тех пор, пока миром правит доллар.
    papas-57
    1. sir_obs Сегодня, 14:01
      Пока его не собьют, как это сербы сделали. И где теперь f117? А раньше-то, во всех голливудских фильмах на первом месте. Супер невидимый и так далее. А как только сбили, все, быстренько с вооружения сняли и забыли, что был такой. Даже фильмы с его участием не показывают.
      sir_obs
  4. Alexey RA Сегодня, 12:56
    При этом замкомандующего авиацией ВМС Джон Дэвис заявил, что «большинство в военном ведомстве уже заранее ставит на полную победу самолета пятого поколения».

    Книга и фильм "The Pentagon Wars" становятся как никогда актуальными. laughing
    - Мы достигли выдающихся успехов!
    - И каких же?
    - Это закрытая информация!
    Alexey RA
  5. Арон Заави Сегодня, 12:56
    Это все игра на публику. Процесс пошел.

    25 января четыре новейших палубных истребителя F-35C Lightning II прибыли на базу ВМС Лемур, где будут введены в состав вновь сформированной 125-й эскадрильи Rough Raiders ("Грубые рейдеры").
    Летчики считают, что как многоцелевой ударный самолет F-35C по своим боевым возможностям выходит далеко за рамки потенциала истребителей четвертого поколения F/A-18 Hornet и F/A-18E/F Super Hornet авиации ВМС. "Возможность стелс-истребителя заходить в опасную зону ПВО противника и точно, эффективно и безопасно выполнять задачи это то, что раньше было недоступно для самолетов предыдущего поколения".

    Арон Заави
    1. poquello Сегодня, 13:12
      это же хорошо, больше наших комплексов ПВО продаваться будет, правда с количеством проданных комплексов количество зон куда смогут заходить 35-е будет сокращаться, но это уже проблемы 35х и тех кто их купил
      poquello
    2. PSih2097 Сегодня, 13:18
      Цитата: Арон Заави
      "Возможность стелс-истребителя заходить в опасную зону ПВО противника и точно, эффективно и безопасно выполнять задачи это то, что раньше было недоступно для самолетов предыдущего поколения".

      пусть зайдет в радиолокационное поле метрового диапазона излучаемого РЛС «Небо-СВУ» (1Л119), работающую в паре с С-300В4... laughing
      PSih2097
    3. Iline Сегодня, 13:19
      Это они, вероятно, делали такие заявления треснувшись своим сверхдорогим шлемом о фонарь самолёта при взлёте. wassat
      Я не верю подобным заявлениям по одной простой причине - нет фамилий этих лётчиков, какое непосредственное отношение они имеют к испытаниям данного самолёта, в каких финансовых отношениях они и члены их семей состоят с компанией - производителем. Все точки над I может поставить только реальная программа лётных испытаний с реальными итоговыми цифрами, а не впечатления лётчиков.
      А вот с последним как-то не совсем всё удачно складывается, слишком много умолчаний. Да и Канада почему-то недавно заказала Хорнеты, а не Ф-35. Соглашусь в том, что у Канады нет авианесущих кораблей, но и Ф-35 предполагается строить не только в корабельном варианте.
      Iline
      1. Алекс_1973 Сегодня, 13:48
        Iline Сегодня, 13:19 ↑ Новый
        Это они, вероятно, делали такие заявления треснувшись своим сверхдорогим шлемом о фонарь самолёта при взлёте. wassat
        Сергей, вы сейчас разбиваете голубую еврейскую мечту. Они же тут на сайте буквально онанируют на этот самолет. Так что пусть себе считают, что он самый лучший самолет на планете. А нам не мешало бы поставить в Египет и Сирию побольше С-300 и С-400, а главное качественно обучить их персонал. Вот тогда и посмотрим, как он будет безопасно преодолевать ПРО. На картинке выше наглядно видно, что может обученный расчет старенького С-125 "Печора", против супер-пупер современного и самого "невидимого" самолета на планете. Так что пусть евреи и дальше верят в эту вундервафлю.
        Алекс_1973
  6. viktor. Сегодня, 12:59
    не так не честно, однозначно договорятся, эффективней будет если Трамп попросит Владимира Владимировича шлёпнуть ЭФку из Панциря или С400 laughing
    viktor.
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:07
    Пентагон: новейший F-35С должен доказать свою эффективность
    Твою дивизию!!! Всё пропало! Капец ф35 laughing
    Наблюдатель2014
  8. Галеон Сегодня, 13:26
    "Кровавый диктатор укрылся в подземном бункере и мучительно отттягивает свой конец" - это про F-35. "Хреновенький получился самолетик, но вдруг он с палубы станет взлетать и станет хорошим". no
    У китайцев бы купили самолеты, что ли...
    Галеон
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:35
    Подобная статья уже была здесь-повторяемся ! am
    Изгоняющий либероидов
  10. V.ic Сегодня, 13:40
    (С)в январе этого года Пентагон объявил о планах провести так называемую «дуэль» между F-35A и штурмовиком А-10 Thunderbolt.

    ...а по старее разве ничего не нашлось? Можно было бы в таком случае для начала сразиться с Piper PA-28 "Cherokee"! feel
    V.ic
    1. Alexey RA Сегодня, 15:00
      Цитата: V.ic
      ...а по старее разве ничего не нашлось? Можно было бы в таком случае для начала сразиться с Piper PA-28 "Cherokee"!

      На самом деле USAF делают всё правильно. Раз многозвёздные генералы из Пентагона звезданули, что F-35 придёт на замену A-10 - то будьте любезны на практике доказать это: пусть F-35 выполнит все задачи, которые ставятся перед "бородавочником". Иначе никакой замены не будет.
      Как я уже писал, пилоты хотят жить. А то сначала одни заменят "бородавочника" на "лайтнинга", а потом другие пошлют "лайтнинга" на штурмовку колонны бронетехники в стиле "бородавочника" с его 30-мм монстром (раз вы пришли "на замену", значит вы можете делать всё то же самое). smile
      Alexey RA
  11. Инжeнeр Сегодня, 14:06
    Это будет замечательно, если они побыстрее спишут все F/A-18E/F и заменят их на F-35С!
    Инжeнeр
    1. jonhr Сегодня, 14:28
      и чего замечательного вы узрели для себя если 35 превзойдёт по характеристикам супер шершень? как вы будете оправдывать те свои слова , что 35 плохой самолёт?
      jonhr
      1. Alexey RA Сегодня, 15:07
        Цитата: jonhr
        и чего замечательного вы узрели для себя если 35 превзойдёт по характеристикам супер шершень?

        Стоимость эксплуатации. Если соотношение будет таким же, как между F-15 и "раптором" (41921 $ против 68362 $), то флоту придётся либо сокращать количество самолётов на палубах, либо выводить в резерв часть АВ.
        1 лётный час F/A-18 стоит 24400 вечнозелёных...
        Alexey RA
  12. Оператор Сегодня, 14:23
    Скорее всего, в качестве альтернативы F-35 рассматривается более продвинутая версия "Шершня", а именно F/A-18 Advanced Super Hornet, превосходящая "Пингвина" по всем ЛТХ

    https://topwar.ru/103269-prover-mnogocelevoy-f-a-
    18e-f-advanced-super-hornet-v-chem-novyy-super-sh
    ershen-prevzoydet-f-16c-block-60-i-f-35-chast-2.h
    tml
    Оператор
  13. Zaurbek Сегодня, 15:48
    Закопать взвод в землю и атаковать поочередно А-10 и Ф-35. Мы можем пару Шилок придать для реалистичности....23мм весьма чувствительная помеха.
    Zaurbek

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