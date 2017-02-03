Пентагон: новейший F-35С должен доказать свою эффективность
Новому истребителю F-35С придется доказывать свое преимущество перед палубным Boeing F/A-18E/F Super Hornet, сообщает Warspot со ссылкой на портал janes.com.
В настоящее время основным палубным истребителем ВМС США является созданный в 90-х Boeing F/A-18E/F Super Hornet. В ближайшее время парк «Супер шершней» планируется заменить новейшими самолетами F-35С.
Поскольку программа создания F-35 отстает от первоначального графика почти на 6 лет, а стоимость одного самолета превысила ожидаемую цену вдвое, Пентагон начал пересматривать планы относительно темпов перевооружения флота.
В Минобороны сообщили, что планируют провести «дуэль» между F/A-18E/F Super Hornet модификации Block 3 и F-35С. Это, по словам представителей Пентагона, «позволит понять, насколько новый самолет превосходит своего предшественника в условиях боя».
При этом замкомандующего авиацией ВМС Джон Дэвис заявил, что «большинство в военном ведомстве уже заранее ставит на полную победу самолета пятого поколения».
Напомним, в январе этого года Пентагон объявил о планах провести так называемую «дуэль» между F-35A и штурмовиком А-10 Thunderbolt.
В настоящее время основным палубным истребителем ВМС США является созданный в 90-х Boeing F/A-18E/F Super Hornet. В ближайшее время парк «Супер шершней» планируется заменить новейшими самолетами F-35С.
Поскольку программа создания F-35 отстает от первоначального графика почти на 6 лет, а стоимость одного самолета превысила ожидаемую цену вдвое, Пентагон начал пересматривать планы относительно темпов перевооружения флота.
В Минобороны сообщили, что планируют провести «дуэль» между F/A-18E/F Super Hornet модификации Block 3 и F-35С. Это, по словам представителей Пентагона, «позволит понять, насколько новый самолет превосходит своего предшественника в условиях боя».
При этом замкомандующего авиацией ВМС Джон Дэвис заявил, что «большинство в военном ведомстве уже заранее ставит на полную победу самолета пятого поколения».
Напомним, в январе этого года Пентагон объявил о планах провести так называемую «дуэль» между F-35A и штурмовиком А-10 Thunderbolt.
Использованы фотографии: /www.youtube.com, navy.mil