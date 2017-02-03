В России создается программное обеспечение для планирования боевых действий
НПО машиностроения разрабатывает программное обеспечение (ПО) для планирования боевых действий, которая будет предлагать возможные сценарии развития боестолкновений. Сейчас программу изучают специалисты ВМФ РФ, сообщают Известия.
В основе программы – алгоритм, который на основе заложенных, а также непрерывно поступающих данных проводит все необходимые расчеты.
В настоящее время программа изучается специалистами ВМФ.
«В ПО реализовано несколько возможностей. Программа "заточена" под планирование боевых действий на море. Она может проводить расчеты с учетом применения современных, а также перспективных систем вооружения. После окончания испытаний будет принято решение о принятии ПО на вооружение», – сказал газете источник в ВМФ.
Для планирования боя в программу необходимо ввести данные. Сейчас они загружаются с помощью файлов. «Но в будущем оператор просто будет заполнять поля в диалоговом окне. Также в ПО появится геоинформационный сервис. На боевой карте можно будет перетаскивать иконки, задавать параметры боевым единицам, выводить траекторию полета, зону поражения», – говорится в материале.
«Например, по опыту войны в Ираке в 2003 году мы смотрели, как можно было по-другому расположить иракские силы и более эффективно ответить на действия американцев Данные были взяты из открытых источников. Это информация о расположении основных пусковых установок, радиолокационных станций, кораблей, направление основных ударов. Алгоритм рассчитал, насколько эффективно действовали войска Ирака, насколько эффективным было их расположение, а также все возможные сценарии действий с обеих сторон», – рассказал Иван Кленов.
В основе программы – алгоритм, который на основе заложенных, а также непрерывно поступающих данных проводит все необходимые расчеты.
В первую очередь работа касается именно морского театра военных действий, поскольку здесь события развиваются быстрее всего. Гиперзвуковое оружие, которое сейчас разрабатывается, и сверхзвуковое оружие преодолевают сотни километров за считаные минуты. В отличие от танковых наступлений это буквально мгновение. В случае, например, с обороной прибрежных позиций может пройти десяток минут – и исход операции станет ясен: одной из сторон останется только минимизировать потери, другой – развивать успех. Вариантов при такой дальности действия оружия и настолько высокой неопределенности много, человек просто не способен учесть их все,рассказал представитель НПО Иван Кленов.
В настоящее время программа изучается специалистами ВМФ.
«В ПО реализовано несколько возможностей. Программа "заточена" под планирование боевых действий на море. Она может проводить расчеты с учетом применения современных, а также перспективных систем вооружения. После окончания испытаний будет принято решение о принятии ПО на вооружение», – сказал газете источник в ВМФ.
Для планирования боя в программу необходимо ввести данные. Сейчас они загружаются с помощью файлов. «Но в будущем оператор просто будет заполнять поля в диалоговом окне. Также в ПО появится геоинформационный сервис. На боевой карте можно будет перетаскивать иконки, задавать параметры боевым единицам, выводить траекторию полета, зону поражения», – говорится в материале.
«Например, по опыту войны в Ираке в 2003 году мы смотрели, как можно было по-другому расположить иракские силы и более эффективно ответить на действия американцев Данные были взяты из открытых источников. Это информация о расположении основных пусковых установок, радиолокационных станций, кораблей, направление основных ударов. Алгоритм рассчитал, насколько эффективно действовали войска Ирака, насколько эффективным было их расположение, а также все возможные сценарии действий с обеих сторон», – рассказал Иван Кленов.
Использованы фотографии: РИА Новости/Виталий Аньков