15:48 03 февраля

В России создается программное обеспечение для планирования боевых действий

НПО машиностроения разрабатывает программное обеспечение (ПО) для планирования боевых действий, которая будет предлагать возможные сценарии развития боестолкновений. Сейчас программу изучают специалисты ВМФ РФ, сообщают Известия.

В России создается программное обеспечение для планирования боевых действий


В основе программы – алгоритм, который на основе заложенных, а также непрерывно поступающих данных проводит все необходимые расчеты.


В первую очередь работа касается именно морского театра военных действий, поскольку здесь события развиваются быстрее всего. Гиперзвуковое оружие, которое сейчас разрабатывается, и сверхзвуковое оружие преодолевают сотни километров за считаные минуты. В отличие от танковых наступлений это буквально мгновение. В случае, например, с обороной прибрежных позиций может пройти десяток минут – и исход операции станет ясен: одной из сторон останется только минимизировать потери, другой – развивать успех. Вариантов при такой дальности действия оружия и настолько высокой неопределенности много, человек просто не способен учесть их все,
рассказал представитель НПО Иван Кленов.

В настоящее время программа изучается специалистами ВМФ.

«В ПО реализовано несколько возможностей. Программа "заточена" под планирование боевых действий на море. Она может проводить расчеты с учетом применения современных, а также перспективных систем вооружения. После окончания испытаний будет принято решение о принятии ПО на вооружение», – сказал газете источник в ВМФ.

Для планирования боя в программу необходимо ввести данные. Сейчас они загружаются с помощью файлов. «Но в будущем оператор просто будет заполнять поля в диалоговом окне. Также в ПО появится геоинформационный сервис. На боевой карте можно будет перетаскивать иконки, задавать параметры боевым единицам, выводить траекторию полета, зону поражения», – говорится в материале.

«Например, по опыту войны в Ираке в 2003 году мы смотрели, как можно было по-другому расположить иракские силы и более эффективно ответить на действия американцев Данные были взяты из открытых источников. Это информация о расположении основных пусковых установок, радиолокационных станций, кораблей, направление основных ударов. Алгоритм рассчитал, насколько эффективно действовали войска Ирака, насколько эффективным было их расположение, а также все возможные сценарии действий с обеих сторон», – рассказал Иван Кленов.

Использованы фотографии: РИА Новости/Виталий Аньков
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Комментарии 14
  1. Iline Сегодня, 13:55
    Каждый алгоритм создаётся в зависимости от степени интеллекта программиста. По себе знаю - иногда проще снести программу и написать по новому чем разбираться в дебрях прошлого программиста. Причём это касается установившихся процессов. В такой сфере, как планирование боевых действий, к подобным идеям нужно относиться очень осторожно. Каждый военначальник решает задачи по разному и частенько никакая программа не может заменить уникальность человеческого мозга и быстроту принятия им решений.
    Iline
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:56
      но программа может просчитать возможные варианты и человеку останется выбрать наиболее удачный с точки зрения человека
      с-т Petrov
      1. Iline Сегодня, 14:00
        Программа считает возможные варианты исходя из ограничений в программе. Частенько вылезает далеко не один вариант решения проблемы. А вот времени рассматривать все нюансы всех вариантов нет.
        Подходящий вариант выбирает только человек у которого с собственным интеллектом нелады.
        Iline
        1. KelWin Сегодня, 14:16
          Вряд ли планируется заменить человека, это просто вспомогательный инструмент, формально проверить свои выкладки никогда не вредно, возможно всплывет некий неучтенный фактор. По-моему полезная вещь, а эффективность время покажет.
          KelWin
      2. Vita VKO Сегодня, 14:18
        Цитата: с-т Petrov
        программа может просчитать возможные варианты и человеку останется выбрать наиболее удачный с точки зрения человека

        Достоинство этих программ только в том, что они позволяют командиру избежать грубых ошибок в расчетах на боевое применение сил и средств. Недостаток в том, что их расчеты предсказуемы и не гарантируют победы над противником, который по традиции действует нестандартно.
        Vita VKO
    2. LÄRZ Сегодня, 14:28
      Цитата: Iline
      Каждый военначальник решает задачи по разному и частенько никакая программа не может заменить уникальность человеческого мозга и быстроту принятия им решений.

      Программа может лишь советовать. Принятие окончательного решения за человеком.
      LÄRZ
      1. ASed Сегодня, 15:45
        В программу придется вбивать циферки - так сказать коофициент поражающей способности того или иного вида вооружения. Например с какой долей вероятности Тополь М преодолеет ПРО противника. И эта циферка должна быть очень точной. Только ее фиг вычислишь.
        ASed
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:57
    А пару-тройку лет назад ума не хватило дать команду на разроботку подобного ПО ,и не одному НИИ или НПО а нескольким, на конкурсной основе? Так и будет дальше -сидеть и ждать до последнего у моря погоды,а потом пытаться решить все проблемы за один день?
    Изгоняющий либероидов
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:17
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А пару-тройку лет назад ума не хватило дать команду на разроботку подобного ПО ,и не одному НИИ или НПО а нескольким, на конкурсной основе? Так и будет дальше -сидеть и ждать до последнего у моря погоды,а потом пытаться решить все проблемы за один день?

      А помимо отечественного ПО ,есть еще создание отечественных процессоров,софта,всякого орг "железа" и тд...опять же концепция сетецентрической войны тоже требует соответствующего уровня разведки(радаров,локаторов,спутников и тд) что тоже требует немалого научного ресурса ...и все это надо создавать по сути с нуля,при этом еще и с мыслью,что надо догнать в этом супостата. А по щучьему велению этого не получится. НИИ,НПО,КБ и тд загружены под завязку проектами,программами и заказами. Да еще не забываем про импортозамещение,которое тормозит многие разработки и строительства. Проблем по самую макушку,и их как можем решаем...важно ,что решаем,а не сидим сиднями или вообще сопли на кулак наматываем.Реанимация ВПК знаете ли не дешевое и не минутное дело,после 25 лет целенаправленного развала,и простоя.
      НЕКСУС
  3. Vita VKO Сегодня, 14:13
    Для войск ВКО и Сухопутных войск и РВСН такие программы давно разработаны и уже функционируют в профильных НИИ в десятых версиях. Для ВКО это известная многим выпускникам Академии ВКО программа математического моделирования "Спектр". Удивительно, что в ВМС подобные только начали разрабатываться. Традиционно почти все новые технологии в России идут от моряков.
    Vita VKO
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:15
    Call of Duty По русски. Это вам не это am laughing
    Наблюдатель2014
  5. Kenneth Сегодня, 14:32
    Они тотал вар адаптировали для армии. Там еще можно было экономику двигать и союзы заключать.
    Kenneth
  6. LÄRZ Сегодня, 14:33
    НПО машиностроения разрабатывает программное обеспечение (ПО) для планирования боевых действий
    А шрифты какие используют в этой программе? А то ведь Майкрософт "предъяву" сделает.
    LÄRZ
  7. bk316 Сегодня, 14:37
    Я в аухе.
    НПО машиностроения написало софт для армии.
    Да они для своих нужд у меня софт заказывали.
    Какое на.... моделирование - у них программистов нормальных нет.
    Знаете кто такой Иван Кленов - вьюноша из Бауманского, я не уверен что он его уже окончил - не верите загуглите.
    Вот это попил, так попил.
    bk316

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