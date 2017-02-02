Душенов. Война - 02.02.2017. «Луч» и «Космос 2499» напугали американцев

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.- Треугольник США-Китай-Россия.- Почему старый Ту-22М3 лучше нового Су-34?- Чем напугали американских генералов наши таинственные спутники «Луч» и «Космос 2499»?