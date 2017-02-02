15:58 03 февраля

Душенов. Война - 02.02.2017. «Луч» и «Космос 2499» напугали американцев

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.

- Треугольник США-Китай-Россия.
- Почему старый Ту-22М3 лучше нового Су-34?
- Чем напугали американских генералов наши таинственные спутники «Луч» и «Космос 2499»?




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