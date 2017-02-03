Определились участники программы ВВС США Т-Х
Как сообщает блог bmpd, 1 февраля 2017 года корпорации-партнеры Northrop Grumman (США) и BAE Systems (Британия) официально заявили об отказе от участия в конкурсе ВВС США по программе Т-Х, предусматривающем замену учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки Northrop T-38, «так как это было бы не в интересах компаний и их акционеров».
Ранее Northrop Grumman в партнерстве с корпорациями BAE Systems, L-3 Communications и Scaled Composites планировала предложить на тендер по программе Т-Х специально разработанный самолет Northrop Grumman Model 400. Она располагала уже первым прототипом машины, который был построен в обстановке секретности. Первый полет состоялся в Мохаве 24 августа. Предполагается, что самолет имеет высокую долю композиционных материалов в конструкции, и известно, что он оборудован одним двигателем General Electrcic F404-GE-102D.
Считается, что основной причиной отказа от участия в проекте Т-Х является стоимость подрядных работ: в американской авиационной промышленности присутствует мнение, что итоговый выбор Т-Х будет сделан, исходя из самой низкой цены технически приемлемой модели. Northrop Grumman, опасаясь после вложения средств в проект остаться без заказов на модель, предпочла воздержаться от её разработки.
Несколькими днями ранее из тендера вышла корпорация Raytheon вместе со своим учебно-боевым самолетом Т-100, являющимся модификацией итальянского Leonardo M-346 Master. Данная компания в свою очередь не смогла добиться от своего итальянского партнера Leonardo 30-процентного снижения цены предложения Т-100. В итоге партнерство Raytheon и Leonardo было расторгнуто, и Т-100 (М-346) выбыл из проекта Т-Х.
В результате за Т-Х будут бороться два главных гиганта американского авиапрома – Lockheed Martin и Boeing. Первая в партнерстве с южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI) предлагает самолет Т-50А (вариант серийно производимого KAI T-50), а Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1), первый полет которого состоялся 20 декабря 2016 года.
Намерена принять участие в программе также американская корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC), надеющаяся разработать свой самолет в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).
Ранее Northrop Grumman в партнерстве с корпорациями BAE Systems, L-3 Communications и Scaled Composites планировала предложить на тендер по программе Т-Х специально разработанный самолет Northrop Grumman Model 400. Она располагала уже первым прототипом машины, который был построен в обстановке секретности. Первый полет состоялся в Мохаве 24 августа. Предполагается, что самолет имеет высокую долю композиционных материалов в конструкции, и известно, что он оборудован одним двигателем General Electrcic F404-GE-102D.
Northrop Grumman Model 400
Считается, что основной причиной отказа от участия в проекте Т-Х является стоимость подрядных работ: в американской авиационной промышленности присутствует мнение, что итоговый выбор Т-Х будет сделан, исходя из самой низкой цены технически приемлемой модели. Northrop Grumman, опасаясь после вложения средств в проект остаться без заказов на модель, предпочла воздержаться от её разработки.
Несколькими днями ранее из тендера вышла корпорация Raytheon вместе со своим учебно-боевым самолетом Т-100, являющимся модификацией итальянского Leonardo M-346 Master. Данная компания в свою очередь не смогла добиться от своего итальянского партнера Leonardo 30-процентного снижения цены предложения Т-100. В итоге партнерство Raytheon и Leonardo было расторгнуто, и Т-100 (М-346) выбыл из проекта Т-Х.
Т-100
В результате за Т-Х будут бороться два главных гиганта американского авиапрома – Lockheed Martin и Boeing. Первая в партнерстве с южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI) предлагает самолет Т-50А (вариант серийно производимого KAI T-50), а Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1), первый полет которого состоялся 20 декабря 2016 года.
Т-50А
Boeing T-X
Намерена принять участие в программе также американская корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC), надеющаяся разработать свой самолет в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).