15:54 03 февраля

Определились участники программы ВВС США Т-Х

Как сообщает блог bmpd, 1 февраля 2017 года корпорации-партнеры Northrop Grumman (США) и BAE Systems (Британия) официально заявили об отказе от участия в конкурсе ВВС США по программе Т-Х, предусматривающем замену учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки Northrop T-38, «так как это было бы не в интересах компаний и их акционеров».

Ранее Northrop Grumman в партнерстве с корпорациями BAE Systems, L-3 Communications и Scaled Composites планировала предложить на тендер по программе Т-Х специально разработанный самолет Northrop Grumman Model 400. Она располагала уже первым прототипом машины, который был построен в обстановке секретности. Первый полет состоялся в Мохаве 24 августа. Предполагается, что самолет имеет высокую долю композиционных материалов в конструкции, и известно, что он оборудован одним двигателем General Electrcic F404-GE-102D.


Northrop Grumman Model 400



Считается, что основной причиной отказа от участия в проекте Т-Х является стоимость подрядных работ: в американской авиационной промышленности присутствует мнение, что итоговый выбор Т-Х будет сделан, исходя из самой низкой цены технически приемлемой модели. Northrop Grumman, опасаясь после вложения средств в проект остаться без заказов на модель, предпочла воздержаться от её разработки.
Несколькими днями ранее из тендера вышла корпорация Raytheon вместе со своим учебно-боевым самолетом Т-100, являющимся модификацией итальянского Leonardo M-346 Master. Данная компания в свою очередь не смогла добиться от своего итальянского партнера Leonardo 30-процентного снижения цены предложения Т-100. В итоге партнерство Raytheon и Leonardo было расторгнуто, и Т-100 (М-346) выбыл из проекта Т-Х.


Т-100


В результате за Т-Х будут бороться два главных гиганта американского авиапрома – Lockheed Martin и Boeing. Первая в партнерстве с южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI) предлагает самолет Т-50А (вариант серийно производимого KAI T-50), а Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1), первый полет которого состоялся 20 декабря 2016 года.


Т-50А



Boeing T-X


Намерена принять участие в программе также американская корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC), надеющаяся разработать свой самолет в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).


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Комментарии 6
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:25
    Т-100 -Где-то, я этот самолёт уже лет наверное как15 назад видел bully laughing
    Наблюдатель2014
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:30
    Т-50А(не путаем с ПАК ФА)уж больно на наш ЯК-130 похож.
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 15:42
      наш як звезда. пользуется успехом.
      новичок
  3. Мар.Тира Сегодня, 15:38
    Ну кто бы сомневался что выиграют монстры Lockheed Martin и Boeing.У них лобби,и возможности поболее других будут.Отсюда и результат1
    Мар.Тира
  4. фа2998 Сегодня, 15:39
    Цитата: НЕКСУС
    на наш ЯК-130 похож

    Так надо американцам его предложить.На разработку тратится не надо,самолет в серии.Да и цена(а Трамп-бизнесмен)наверно намного ниже чем предложат американские производители.Летают там и "Харриеры",и "Берреты" на вооружение ставили и не только это. hi
    фа2998
  5. новичок Сегодня, 15:45
    да я и не сомневаюсь, что победит логхид. уж слишком глубоко он забрался в корыто бюджета.
    новичок

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