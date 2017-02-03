Нижегородскому авиастроительному заводу "Сокол" - 85

Строительство авиационного завода № 21 в Нижнем Новгороде было запроектировано согласно директивам I пятилетнего плана и Постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 октября 1929 года. Новое предприятие должно было стать не только самым «…значительным из всех существовавших в СССР авиазаводов, но и одной из крупнейших самолетостроительных единиц среди заграничных заводов».



Избрание Нижнего Новгорода местом строительства было обусловлено стратегическими выгодами географического положения, а также возможностями относительно быстрого обеспечения нового завода кадрами.



В мае 1930 года был заложен фундамент первого корпуса, а феврале 1932 года была пущена первая очередь предприятия: деревообрабатывающий, инструментальный, медно-дюралевый, механический, слесарный и ремонтный цехи, сушилка авиационной древесины.

Сегодня 85-летие со дня пуска первой очереди предприятия празднует Нижегородский авиастроительный завод «Сокол». Предприятие входит в Российскую самолётостроительную корпорацию «МиГ» (с апреля 2016 года). Ранее завод носил название «Горьковский авиационный завод им.С.Орджоникидзе».В течение 10 с лишним лет завод входит в число предприятий Объединённой авиастроительной корпорации.Основными видами деятельности завода «Сокол» является разработка, производство, проведение лётных испытаний, сервисное обслуживание, ремонтные работы и модернизация авиатехники.На данный момент предприятие встречает юбилей с крупным заказом от Главного оборонного ведомства страны. Коллектив завода занят в комплексе модернизационных работ истребителя-перехватчика МиГ-31. Кроме того, «Сокол» готовится к реализации планов по созданию агрегатов для новейшего российского истребителя МиГ-35, лётные испытания которого начались несколько дней назад.Из истории завода:Предприятие активно участвовало в производстве и ремонте самолётов во время Великой Отечественной войны. Темпу выпуска самолётов могли бы позавидовать все современные промышленные предприятия – до 24 самолётов в сутки.За свою долгую историю завод «Сокол» (он же Горьковский авиазавод) внёс огромный вклад в развитие отечественной авиации.