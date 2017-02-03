19:17 03 февраля

Китай категорически не согласен с размещением американской ПРО в Корее

Китай категорически протестует против размещения американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи, приводит Газета.ru заявление официального представителя МИД КНР Лю Кана.



Об этом Лю Кан сообщил на ежедневной пресс-конференции в Пекине. Его выступление состоялось после того как южно-корейские власти официально заявили о намерении разместить на полуострове комплексы ПРО США.


Китай неоднократно выступал против развертывания системы THAAD в Южной Корее, так как она угрожает безопасности Китая, а также никаким образом не поспособствует ослаблению напряженности на Корейском полуострове,
– сказал представитель ведомства.

До этого глава Минобороны Республики Корея Хан Мин Гу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, в ходе которых стороны обсудили детали размещения системы ПРО THAAD.

Ранее Пекин заявлял, что оставляет за собой право принять необходимые меры для защиты своих интересов безопасности.

«Китайская сторона уже многократно выражала свою озабоченность и несогласие в связи с этим (планами по размещению THAAD в РК). Китай будет принимать все необходимые меры для защиты своих интересов безопасности. Вместе с тем, мы призываем соответствующие стороны учитывать законную обеспокоенность Китая и прекратить соответствующий процесс», – говорилось в ноябрьском заявлении МИД КНР.

Использованы фотографии: http://military-informant.com
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Комментарии 10
  1. cniza Сегодня, 17:16
    И мы поддерживаем это заявление , потому что понимаем - это , в первую очередь , против нас и Китая.
    cniza
    1. Либероид- Сегодня, 17:25
      Цитата: cniza
      И мы поддерживаем это заявление , потому что понимаем - это , в первую очередь , против нас и Китая.

      И не просто на словах поддерживаем, а дали добро на размещение китайских МБР возле наших границ...Типо ,если что прикроем...Китаю хватит уже отмалчиваться и улыбаться махая головой, пора и по столу кулаком ударить!
      Либероид-
  2. knn54 Сегодня, 17:27
    Янкесы сами толкают Россию и Китай к союзу.
    knn54
  3. Громобой Сегодня, 17:31
    А чем Китай может ответить,скорее всего отрядит часть сил для подавления этой системы и может быть отменит С.Корейское эмбарго.Не на Кубе же разместит свои ракеты)))
    Громобой
    1. кеп Сегодня, 17:43
      Цитата: Громобой
      А чем Китай может ответить,скорее всего отрядит часть сил для подавления этой системы и может быть отменит С.Корейское эмбарго.Не на Кубе же разместит свои ракеты)))

      А может и разместит,чем чёрт не шутит. Там где стояли советские.Вот это будет цирк.В Америке я имею ввиду.Социалистическая Куба + коммунистический Китай.Никаких противоречий.
      кеп
      1. Громобой Сегодня, 17:54
        Да уж,Китай какие-то там острова насыпает в океане,а тут такой "непотопляемый авианосец" без дела пропадает,да завали ты его инвестициями ,сделай маоистским и жала китайских ракет уткнутся прямо в американское брюхо.
        Громобой
        1. кеп Сегодня, 18:20
          Цитата: Громобой
          Да уж,Китай какие-то там острова насыпает в океане,а тут такой "непотопляемый авианосец" без дела пропадает,да завали ты его инвестициями ,сделай маоистским и жала китайских ракет уткнутся прямо в американское брюхо.


          Думаю мы с Вами правы.Процесс пойдет непременно.Учитывая что Ф.Кастро нет,они активизируются быстро.Сельхозтехники у них своей навалом,денег как у дурака махорки.Предоставят всё в лучшем виде.
          кеп
  4. Холуай Сегодня, 17:52
    Так это понятно.Китай снова окружили, но только уже без СССР...
    Холуай
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:04
    Китаю срочно надо островок намыть в Мексиканском заливе, или купить в регионе местного царька чтобы на территории скажим Мексики разместить свою военную базу.
    Изгоняющий либероидов
  6. Ruswolf Сегодня, 18:33
    Полностью согласен с китайскими товарищами.
    ПРО в Южной Корее - стратегически наступательного назначение и несёт функции обеспечения превентивных мер, то есть нанесение по Китаю предупреждающего удара.
    Ни чего общего с обороной.
    Ruswolf

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