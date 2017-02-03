Китай категорически не согласен с размещением американской ПРО в Корее

Китай неоднократно выступал против развертывания системы THAAD в Южной Корее, так как она угрожает безопасности Китая, а также никаким образом не поспособствует ослаблению напряженности на Корейском полуострове,

Китай категорически протестует против размещения американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи, приводит Газета.ru заявление официального представителя МИД КНР Лю Кана.Об этом Лю Кан сообщил на ежедневной пресс-конференции в Пекине. Его выступление состоялось после того как южно-корейские власти официально заявили о намерении разместить на полуострове комплексы ПРО США.– сказал представитель ведомства.До этого глава Минобороны Республики Корея Хан Мин Гу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, в ходе которых стороны обсудили детали размещения системы ПРО THAAD.Ранее Пекин заявлял, что оставляет за собой право принять необходимые меры для защиты своих интересов безопасности.«Китайская сторона уже многократно выражала свою озабоченность и несогласие в связи с этим (планами по размещению THAAD в РК). Китай будет принимать все необходимые меры для защиты своих интересов безопасности. Вместе с тем, мы призываем соответствующие стороны учитывать законную обеспокоенность Китая и прекратить соответствующий процесс», – говорилось в ноябрьском заявлении МИД КНР.