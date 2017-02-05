Недостаточно для счастья

Состоявшуюся 27 января 2017 года на заводе РСК МиГ в подмосковных Луховицах выкатку истребителя МиГ-35 можно назвать исторической: замену МиГ-29, снимаемых с вооружения ВВС России, ждали давно. Вместе с тем новая машина стала одной из самых противоречивых разработок последних лет.МиГ-35 — чрезвычайно «многозначительный» индекс в истории отечественной авиации. В разное время под ним понимались различные машины, в том числе принципиально несхожие. В частности, в 1990-х годах предполагалось, что индекс МиГ-35 достанется перспективному истребителю нового поколения, чей прототип демонстрировался под индексом МиГ-1.44.В дальнейшем под МиГ-35 понимались проекты развития модернизированных машин МиГ-29М2 и перспективный самолет — участник тендера MMRCA для ВВС Индии.Если собрать воедино характеристики, отличающие МиГ-35 от предшественников, можно выделить следующее:* наличие перспективной РЛС «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой;* повышенный максимальный взлетный вес, позволивший увеличить боевую нагрузку и запас топлива;* применение элементов технологии снижения радиолокационной заметности;* использование двигателей РД-33МК с управляемым вектором тяги;* усовершенствованная электродистанционная система управления и БРЭО с открытой архитектурой.Часть усовершенствований, однако, планируют вводить в процессе производства. По имеющейся информации, радар с активной фазированной антенной решеткой начнут устанавливать только с 30-й по счету серийной машины.Отечественные ВВС долго не интересовались закупкой новых МиГов вообще, выделяя средства максимум на ограниченные по объему работы по ремонту строевых машин. К началу 2010-х годов это привело к тому, что более легкий, дешевый и массовый МиГ в составе ВВС России уступал по численности дорогостоящим и тяжелым машинам КБ Сухого. Новый проект тогда развивался в первую очередь с прицелом на экспорт, главным образом на «мать всех тендеров» — индийский MMRCA.Эту гонку МиГ в итоге проиграл, однако у Минобороны России вернулся интерес к прежнему основному поставщику. Успешный опыт эксплуатации курского полка на МиГ-29СМТ (первых более чем за полтора десятилетия) и необходимость иметь в ВВС более легкую и доступную по цене машину, чем новые «Сухие», заставило военных обратить внимание на варианты развития платформы МиГ-29.Первым серийным многофункциональным МиГом стал палубный МиГ-29К: в 2004 году Индия подписала контракт на поставку 16 палубных машин для авианосца «Викрамадитья», в то время перестраивавшегося в Северодвинске из бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», а в 2010 году — еще на 45 машин. В это число вошли как одноместные МиГ-29К, так и «спарки» МиГ-29КУБ.В 2012 году палубные машины были заказаны для ВМФ России: флот должен получить 20 МиГ-29К и четыре «спарки». В 2014-м военные заказали еще 16 самолетов МиГ-29СМТ общей стоимостью (включая наземные средства) около 17 миллиардов рублей. Как отмечалось в сообщении Минобороны, «контракт является оперативной мерой поддержания боеготовности парка легких истребителей». Кроме того, заместитель министра Юрий Борисов отметил, что «этот заказ позволит предприятию с уверенностью смотреть в будущее и станет хорошей стартовой площадкой для производства новых самолетов, таких как МиГ-35C».При всех усовершенствованиях МиГ-35 утратил ряд достоинств, присущих легкому истребителю, — в частности, способность эксплуатироваться с плохих аэродромов (что было одной из отличительных черт исходного МиГ-29, получившего для этого верхние «жабры» воздухозаборников), небольшой взлетный вес и низкую цену. Значит, предстоит разработка новой машины этого класса, особенно с учетом активности конкурентов.Если говорить о конкурентах, то это прежде всего шведский истребитель JAS-39 Gripen, в 2000-х годах прочно прописавшийся на международном рынке, новые китайские машины J-10 (в весовой категории МиГ-29/35) и FC-1 (в классе МиГ-21). Наконец, американский истребитель пятого поколения F-35, призванный заменить самый массовый истребитель 4-го поколения F-16 в ВВС США и их союзников. При этом F-16 по-прежнему предлагается на экспорт.С одной стороны, наличие этих машин (прежде всего F-35) требовало срочных мер по обновлению ВВС России — делать основой ВВС тяжелые и дорогостоящие самолеты ОКБ Сухого было бы слишком накладно. С другой — России был необходим истребитель, способный конкурировать с зарубежными легкими и средними машинами (и тут уже на первый план выходит F-16, «Грипен» и китайские истребители) на мировом рынке. Отдавать рынок целиком на откуп зарубежным производителям после десятилетий доминирования легких машин ОКБ Микояна было бы слишком обидно.В 2015 году с Египтом было заключено соглашение о поставке более 50 истребителей МиГ-29М/М2 (предположительно, 46 одноместных МиГ-29М и 6 или 8 «спарок» М2). Это крупнейший с советских времен экспортный контракт «МиГа». МиГ-35, оступившись в индийском тендере, нового заказчика пока не нашел. Учитывая большую долю новизны в конструкции, очевидно, что потенциальные клиенты ждут опыта эксплуатации этих машин в составе ВВС России. В целом шансы МиГ-35 на рынке выглядят довольно неплохо.За счет применения двигателей с управляемым вектором тяги значительно возросла маневренность самолета. Это повышает его шансы на победу в ближнем бою и способность уклониться от ракеты, запущенной с дальней дистанции.Наличие двухместной версии машины МиГ-35Д, не уступающей одноместной по возможностям электронного оборудования, позволяет формировать группы из одно- и двухместных машин для выполнения самых сложных задач. «Спарки» в таких группах используются как командирские машины, координирующие действия всего звена или эскадрильи.Машину высоко оценили присутствовавшие на выкатке зарубежные представители. «В Перу уже эксплуатируются самолеты марки "МиГ", и им необходима модернизация, но в данный момент еще рано говорить о приобретении новых МиГ-35, так как это серьезный экономический вопрос, требующий решения на высшем уровне. МиГ-35 — хороший самолет, и для нас было бы роскошью иметь на вооружении такую машину. Но, повторюсь, все зависит от экономических нюансов», — сказал корреспонденту «Ленты.ру» атташе по вопросам обороны при посольстве Перу генерал-майор ВВС Хуан Карлос Веласкес Сото.«Я считаю, что новый МиГ — достойная машина, имеющая преимущества перед аналогами. В первую очередь это многофункциональный самолет, а для наших стран это очень важно. Говорить о закупках пока рано. Переговоры — это всегда длительный процесс, но поскольку мы уже располагаем МиГ-29, переучивать пилотов на МиГ-35 будет проще: у нас есть опыт и база», — сообщил посол Республики Бангладеш в России доктор Сайфул Хок.Об экспортных преимуществах нового самолета говорил и вице-премьер Дмитрий Рогозин: «В принципе, в классе легких истребителей самый большой экспортный потенциал — они подешевле, чем тяжелые истребители. И у нас всегда было такое разделение: МиГи — это в основном легкие самолеты, а "Сухой" — тяжелые, с большей боевой нагрузкой.У нас был прорыв по производству многоцелевых истребителей разных классов именно в ОКБ Сухого, а у КБ "МиГ" была некая пауза, были модернизации, включая корабельные, но нового ничего не было. А ведь именно в этом классе самолетов был большой дефицит. Так что МиГ-35 — это прорыв нашего второго конструкторского бюро. Я уже говорил, что конкуренция в этом деле очень важна, в том числе конкуренция конструкторских идей. Сегодня она имеет место», — отметил заместитель председателя правительства.«И еще одно, чему мы научились уже сейчас, — это послепродажное обслуживание. Легкий истребитель может и не сильно уступает в цене истребителям класса "Су" — внутри фактически такое же оборудование, но эксплуатационные расходы у него намного ниже. Поэтому его должны охотнее покупать наши партнеры. Я считаю, что за счет этого самолета мы можем проложить себе дорогу в рамках военно-технического сотрудничества», — добавил он.Закупку МиГ-35 и продолжение поставок модернизированных МиГ-29 как для Минобороны России, так и на экспорт нужно оценивать еще в одном аспекте. Очевидно, что у платформы разработки 1970-х годов свои пределы развития, и те средства, которые поступят в рамках соответствующих контрактов, как и опыт эксплуатации усовершенствованных машин, могут послужить толчком для создания потенциального преемника «девятки». Наработки по легкой машине нового поколения у МиГа есть, вопрос в том, какого заказчика удастся заинтересовать новым проектом. ВВС России, с учетом предстоящего сокращения бюджетных расходов и необходимостью поддерживать ВВС, занимающие второе место в мире по числу самолетов, очевидно были бы заинтересованы в перспективной легкой машине. ВВС Индии, недавно решившие вернуться к идее закупки одномоторных истребителей, которая в свое время стала отправной точкой тендера MMRCA, — тоже.