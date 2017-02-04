Ушедшие в бессмертие

У въезда в Евпаторию со стороны Симферополя, на берегу моря, возвышается величественный девятиметровый монумент. В экспрессивном порыве запечатлены фигуры трёх моряков, охваченных одним стремлением: сразиться с ненавистным врагом. Глядя на них, будто слышишь грохот взрывов и грозное матросское «Даёшь!..». Десантники устремились на берег, навстречу врагу, да так и застыли в бронзе. На постаменте надпись: «Ваш подвиг Отчизну славит, награда ему — бессмертие».Конец 1941 года – советские войска были оттеснены к Севастополю. Командование Кавказского фронта, стремясь оттянуть силы противника от главной базы Черноморского флота, приказало произвести высадку ряда тактических морских десантов в различных точках побережья полуострова. С этой целью в ночь на 6 декабря 1941 года в Евпаторию на катерах-охотниках были отправлены две диверсионно-разведывательные группы численностью 56 человек под командованием мичманов М. Аникина и Ф. Волончука. К тому времени город был оккупирован противником уже более месяца, но было известно: крупные части там не стоят, а охрана порта организована плохо.Моряки справились с поставленными задачами блестяще. Они провели в спящем городе почти четыре часа, не потеряв ни одного человека, не имея даже раненых, при этом уничтожили более десятка гитлеровцев, в том числе помощника начальника евпаторийского гарнизона. Разведчики захватили документы из полицейского и жандармского управлений и подожгли эти здания, освободили из плена более ста человек. Ещё сожгли Пассажирскую пристань и стоявшие у неё шхуны. Кто мог подумать, что через месяц эта пристань будет нужна? Оба катера благополучно вернулись в Стрелецкую бухту Севастополя, прихватив с собой двенадцать «языков».Однако эта операция позволила гитлеровцам обнаружить слабую защищённость города с моря. Немцы оперативно заминировали причалы, береговую полосу и разместили на прибрежных зданиях огневые точки. Эти меры предусмотрительности значительно повлияли на исход последующих десантных операций, которые вскоре предпринял Черноморский флот.Драматические события Керченско-Феодосийской операции 1942 года известны в общем-то широкой общественности, а вот о Евпаторийском и тем более судакском десантах мало кто знает. Проводились эти три операции синхронно.Керченско-Феодосийская десантная операция началась 26 декабря. К 2 января 1942 года советские войска полностью заняли Керченский полуостров. В целях закрепления этого успеха Черноморский флот получил указание от фронтового командования направить тактические десанты в Судак, Алушту, Ялту и Евпаторию.В Евпаторию планировалось высадить двумя эшелонами полк морской пехоты. 4 января 1942 года в 23 часа из осаждённого Севастополя вышла первая группа: тральщик «Взрыватель», семь катеров-охотников и морской буксир. На борту кораблей находились 740 десантников.Около трёх часов утра корабли, обнаруженные противником и освещённые вражескими прожекторами, под огнём начали высадку десанта непосредственно на причалы порта. Наиболее ожесточённое сопротивление фашистов моряки встретили именно на Пассажирской пристани, которую предыдущий десант разрушил почти полностью. Краснофлотцы бросились в воду, достигли берега и, разобрав киоск на берегу, соорудили временный настил. Стоя в ледяной воде, они подпирали доски своими плечами, и по живому мосту вышли на берег танкетка и противотанковые пушки. За высадку на Пассажирской пристани моряки заплатили высокую цену – около 50 человек убитыми и ранеными.На первых порах немцы не смогли организовать оборону надлежащим образом. В Евпатории дислоцировались румынский артиллерийский полк, румынские кавалерийские подразделения, а также полиция и жандармерия, сформированные частично из местных коллаборационистов.В течение нескольких часов десантники передового отряда освободили большую часть города. Однако поднявшийся сильный шторм помешал высадиться на берег второму, основному эшелону десанта. Немцы подтянули к Евпатории танки и авиацию, перебросили пехотные подразделения. Десантники были отрезаны от моря и взяты в кольцо. Почти три дня сражались бойцы Красной Армии и восставшие горожане. До последнего снаряда бился с врагами тральщик «Взрыватель», пока, обездвиженный танковым обстрелом и авиационными ударами, не погиб, выброшенный на берег штормовой волной. Именно на месте гибели тральщика в 1970 году и был возведён памятник морякам-десантникам.Группу раненых краснофлотцев гитлеровцам удалось схватить. Многих из них расстреляли на следующий день. За помощь десанту немцы расстреляли ещё и более шести тысяч мирных жителей.В 1970-е годы сотрудники краеведческого музея предприняли попытку найти участников Евпаторийского десанта. Откликнулись 86 человек из 740. Их подвигу посвящены мемориальный зал и диорама музея «Высадка Евпаторийского десанта. 5 января 1942 года», созданная в 1988 году мастером батальной живописи Студии военных художников им. М.Б. Грекова заслуженным художником РСФСР В.Б. Таутиевым....Если будете в Евпатории, поклонитесь героям.