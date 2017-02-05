12:46 05 февраля

Сапёр, который никогда не ошибался

Сапёр, который никогда не ошибался


Если бы не военфельдшер из далёкого 1919 года, не было бы сегодня книги, о которой пойдёт речь*, и мы ничего бы не узнали об Илье Григорьевиче Старинове, которого коллеги впоследствии назовут гением русского спецназа.
В бою с деникинцами молоденький красноармеец Илья Старинов получил тяжёлое осколочное ранение в ногу. Пока его везли до Тулы, где размещался армейский госпиталь, развилась гангрена. Приговор врачей однозначен и неумолим: ампутация, иначе не выживет. Илья ни в какую: «Умру, но со своей ногой». – «Ну, как хочешь: нам других спасать надо, а ты сам для себя выбор сделал». И умер бы, наверное. Но тут остановил на нём свой взгляд старичок-военфельдшер. Звали его Иван Сергеевич. Осмотрел рану: «Дело поправимое». А санитарке распорядился: «Чистые бинты и побольше сочного подорожника». Иного лекарства в госпитале и не было.
Ни сам лекарь, ни наблюдавшие за ним санитары, раненые в толк взять не могли, что вот-вот готовый отдать богу душу Илюшка не только встанет на ноги, но ещё и вдосталь навоюется, дослужится до полковника, доживёт до ста лет, а на парадном костюме и местечка не останется для орденов. И ордена не какие-нибудь – то Ленина, то Красного Знамени.
Илье повезло в госпитале не только с лекарем. Там он подружился с двумя сапёрами – Пчёлкиным и Царьковым. Они-то и утянули его с собой при выписке в 27-ю отдельную сапёрную роту. Чтобы не разлучаться с друзьями, Илья даже отказался от положенного после ранения отпуска.

Осенью 1922 года Илья Старинов окончил школу военных железнодорожных техников. Сказалась наследственность: его отец работал путевым обходчиком. Но на железной дороге молодого специалиста привлекла не столько сама железная дорога, сколько напичканные в ней за годы Гражданской войны так называемые взрывоопасные предметы. А началось всё с выплавления взрывчатки из бомб и снарядов. Потребность в тринитротолуоле была очень велика, особенно весной для подрыва ледяных заторов, угрожающих железнодорожным мостам.
В 1920-е годы жизнь заставила Старинова вплотную заняться изучением минно-подрывного дела. В ту пору на Украине на железнодорожных коммуникациях бесчинствовали многочисленные банды, выводя из строя железнодорожные пути и мосты, водонапорные башни. Илья Григорьевич поставил перед собой двуединую задачу: создание портативных мин для подрыва вражеских объектов и разработка методики разминирования хитроумных взрывных устройств.

Заметную роль в биографии Старинова сыграл Дмитрий Михайлович Карбышев, буквально увлёкшийся предложенным Ильёй Григорьевичем поточным способом подрыва рельсов

Однажды Старинова, единственного подрывника, включили в состав комиссии, на которую возложили задачу обследовать участки границы с Польшей и Румынией, чтобы обезопасить мосты и железнодорожные пути от бандитов. Когда очередь дошла до глубоких минных колодцев, в свете фонаря, опущенного на дно одного из них, Илья Григорьевич обнаружил заряд динамита, залитый густым маслянистым слоем. Старинов знал: такой студенистый динамит представляет чрезвычайную опасность. Достаточно было лёгкого трения (даже не удара!) – и мост взлетел бы на воздух. Инструкция требовала уничтожения заряда на месте, избегая переноски.
Так что же, взрывать его вместе с мостом? Движение на железной дороге было остановлено. Надолго ли, никто не знал. Начальство тем временем наседало на Старинова: ты подрывник, вот и думай.
Не зная, что делать, Илья Григорьевич зашёл в служебный вагон, чтобы перед обедом отмыть по локоть измазанные в земле и мазуте руки. Горячая вода вперемешку с жидким щелочным мылом прямо на глазах смывала с рук жирные пятна.
Тут-то его и осенило. Распорядился залить минные колодцы мазутом, засыпал их опилками и тёплым мыльным раствором стал вымывать размягчённый динамит. Опыт удался.
На столь сообразительного сапёра обратил внимание командующий войсками Киевского военного округа Иона Якир, подключив Старинова к созданию на территории Советского Союза баз, чтобы с началом боевых действий («Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов») быстро организовать массовое партизанское движение в тылу противника. В 1929 году в киевской школе Кочегарова Старинов готовит диверсантов-подпольщиков для вывода из строя железнодорожных участков в случае оккупации территории.
Заметную роль в биографии Старинова сыграл Дмитрий Михайлович Карбышев, буквально увлёкшийся предложенным Ильёй Григорьевичем поточным способом подрыва рельсов, вдвое сокращавшим расход взрывчатых веществ и впятеро повышавшим производительность подрывных команд.
А затем была Испания, предвестница большой войны, многому его научившая, в частности, ведению минно-взрывной войны: «Мины не оборонительное оружие, а сугубо наступательное. Одним снарядом батальон противника не уничтожить, а мина, пустившая под откос железнодорожный состав, уничтожит и батальон, и его технику». Илья Григорьевич послужил для Эрнеста Хемингуэя прототипом Советника в романе «По ком звонит колокол».
Советско-финляндская война стоила Илье Григорьевичу Старинову тяжёлого ранения.
Значительная часть книги посвящена тайной войне, которую Илья Григорьевич вёл с врагом всю Великую Отечественную. Разработанные и воплощённые им в жизнь её стратегия и тактика вошли в анналы учебных пособий спецслужб ведущих государств мира.
Автор: Виталий СКРИЖАЛИН
Первоисточник: http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-35/item/32047-sapjor-kotoryj-nikogda-ne-oshibalsya


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Комментарии 9
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:18
    Такие спецы подрывного способные соорудить взрывчатку буквально из ничего и также ее обезвредить всегда были на вес золота и тогда и сейчас.
    Старинов легенда подрывного дела...мое почтение ему...к сожалению эта профессия сейчас очень востребована в горячих точках а хотелось бы только для мирного дела.
    Тот же ЛЕХА
    1. Монархист Сегодня, 11:54
      К великому сожалению специальность минера становится всё более востребована
      Монархист
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:19
    Легенда и один из основателей русского спецназа.
    Spartanez300
  3. Комментарий был удален.
  4. Ольгович Сегодня, 07:45
    Старинов написал интереснейшие мемуары "Записки диверсанта", где описывает, в частности, реальную ужасную картину с инженерными минами всех назначений перед июнем 1941:

    Вместо установленных маршалом Куликом крохотных норм (2500 - 3000 противотанковых и 3000 - 4000 противопехотных мин на дивизию) были приняты наши расчетные нормы: 14 000 - 15 000 противотанковых и 18 000 - 20 000 противопехотных мин на дивизию. Исходя из этого, Красная Армия в целом должна была иметь уже к началу 1941 года 2 800 000 противотанковых и 4 000 000 противопехотных мин, 120 000 мин замедленного действия и 350 000 мин-сюрпризов.
    Но признание наших расчетов еще не означало их воплощения в жизнь.
    К 1 января 1941 года Красная Армия имела всего около миллиона противотанковых мин, а мин замедленного действия и мин-сюрпризов не получила вообще. К началу войны не было запасено и половины минимального количества инженерных мин, необходимых войскам даже при успешном развитии военных действий. Специальных же диверсионных мин не было вовсе.
    Нашим союзником стал и заместитель начальника военных сообщений Красной Армии генерал 3-й. Кондратьев. Он дал в ГВИУ заявку на 120 000 мин замедленного действия для железнодорожных войск. Заявка эта подверглась тысячекратному сокращению. ГВИУ смогло выделить военным железнодорожникам лишь... 120 МЗД.

    Кроме того, противотанковые мины оказались очень слабыми-перебивали трак-два и через пару часов немцы опять вводили танк в бой.

    А как Старинов пробивал в верхах идею о диверсантах- подрывниках это отдельная целая история.
    Ольгович
    1. ротмистр Сегодня, 11:13
      Удивительная личность, много сделал для развития нашего спецназа, в плане минно-взрывного дела и главное был действительно гениальный диверсант.
      ротмистр
  5. Ольгович Сегодня, 07:48
    Еще один любопытный отрывок из книги Старинова "Записки диверсанта" о собтиях зимы 1941 гhttp://nozdr.ru/militera/memo/russian/starinov_i
    g
    /35.html:
    К сожалению, следует признать, что дома поджигались действительно партизанами, выполнявшими приказ Сталина "Гони немца на мороз! ". Я сразу вспомнил финскую войну. Финны при отходе 99% населения эвакуировали. Мы приходим в село - населения нет. Часть домов приведена в негодное состояние, часть уцелевших зданий заминированы минами замедленного действия. Продрогшие и измотанные солдаты набивались в такие дома по 50-150 человек. Когда дома врывались, мало кто оставался в живых. После этого мы уже старались подальше держаться от любых зданий и сооружений, хотя минированных среди них было немного. И вся армия мерзла в палатках. Да, финнам удалось выгнать нас на мороз. А теперь, когда мы решили воспользоваться их опытом, что получилось? Стали поджигать деревни, в которых жили крестьяне. Немцы говорят:
    - Посмотрите, что делают большевики. Вас поджигают! Помогите нам охранять ваши деревни!
    И местное население поддержало немцев. Это дало возможность противнику вербовать в большом количестве полицейских. В то же время партизаны Ленинградской области, их насчитывалось примерно 18 000 человек, узнав о призыве "Гони немца на мороз!", решили, что это провокация. Многие из них пробились через линию фронта, чтобы разобраться в чем дело. Остальные были быстро разгромлены карателями, поддерживаемыми полицейскими и... местным населением
    .
    Ольгович
  6. Мар.Тира Сегодня, 08:14
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Такие спецы подрывного способные соорудить взрывчатку буквально из ничего и также ее обезвредить всегда были на вес золота и тогда и сейчас.
    Старинов легенда подрывного дела...мое почтение ему...к сожалению эта профессия сейчас очень востребована в горячих точках а хотелось бы только для мирного дела.

    Зато украинцы владеют ей в совершенстве.Месяца не проходит,что бы не убили кого нибудь из лидеров движения Новороссии.А ответа кроме письменных угроз как не был так и нет.Разучились!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  7. Комментарий был удален.
  8. bionik Сегодня, 08:29
    Народный комиссар обороны СССР Климент Ворошилов пожимает руку капитану Илье Старинову. 1937 год.
    bionik
  9. parusnik Сегодня, 09:35
    дослужится до полковника
    ...а вот генерала так и не присвоили...А заслужил...
    parusnik

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