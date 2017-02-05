Стреляющие неудачники

Есть оружие, которое прославилось своей неудачностью. Конструкторы слишком старались угодить заказчикам или у них не было времени и средств на создание полноценных образцов, или, напротив, избыток ресурсов приводил к созданию фантастических монстров. «Лента.ру» представляет рейтинг пяти самых плохих автоматов ХХ века.Мы брали образцы оружия, которые стояли или стоят на вооружении и снискали при этом репутацию неудобного, неэффективного и ненадежного. Также в рейтинге участвуют концепции и проекты, сулившие переворот в стрелковом оружии и закончившиеся «былинным отказом». Для отбора кандидатов и их оценки использовали отзывы военных, оценки историков и экспертов.Термин «автомат» довольно условен — у нас под ним понимают два класса оружия, пистолет-пулемет и штурмовую винтовку, а автомат Федорова представлял собой полноценную автоматическую винтовку.Его часто называют худшим ручным пулеметом — французский CSRG M1915, который по имени главного конструктора называют пулеметом Шоша (Chauchat, ударение на последний слог). Якобы он был настолько плох, что солдаты предпочитали ему простые винтовки. Оружие отличал крайне неуклюжий дизайн — тыльная часть ствольной коробки располагалась над прикладом и при стрельбе оказывалась под щекой стрелка. Автоматика CSRG M1915 использовала энергию отдачи при длинном откате ствола, сложный ударно-спусковой механизм позволял стрелять как очередями, так и одиночными выстрелами.Для питания патронами применялись отъемные магазины полукруглой формы с большими прорезями — они предназначались для контроля за расходом боеприпасов. В условиях окопной войны магазины забивались снегом и грязью, что снижало и без того невысокую надежность оружия. Темп огня у шоша довольно низок и напоминает динамичную стрельбу из полуавтоматического карабина.В защиту француза надо сказать, что, во-первых, это был не совсем пулемет — оружие создавалось на роль «штурмовой винтовки», из него предполагалось вести огонь на ходу по обороняющемуся противнику. Отсюда и характерные органы управления CSRG M1915, и подготовка расчетов, которые специально обучались на ходу менять магазины.Во-вторых, он был сконструирован с учетом возможности массового производства на неспециализированных предприятиях. За годы войны было выпущено 25 тысяч автоматов Шоша, а основным производителем выступал велосипедный завод Gladiator. Но массовое производство начала ХХ века не могло обеспечить надлежащего качества и стабильных кондиций от образца к образцу, что не повышало характеристик оружия.Окончательно репутацию CSRG M1915 подкосила американская версия под патрон .30-06, которая была настолько «кривой», что пользователи подозревали прямой саботаж.Немецкий полуавтоматический карабин Volkssturmgewehr VG-45 («Винтовка ополчения») создавался в самом конце Второй мировой войны и, как следует из названия, предназначался для вооружения слабообученного ополчения Volkssturm.Приказом Гитлера о тотальной мобилизации в отряды Volkssturm призывались мужчины от 16 до 60 лет. По расчетам германского руководства, это порядка шести миллионов человек, для вооружения которых одних только винтовок требовалось около четырех миллионов штук. Такого количества оружия в арсеналах не было и изготовить не представлялось возможным. Поэтому было решено создать упрощенные образцы, которые можно собирать в кустарных мастерских. Самым известным и массовым образцом (выпущено около 10 тысяч штук) стал VG-45 от компании Gustloff Werke.Выглядел «Фольксштурмгевер» будто его и вправду собрали на коленке в гаражной мастерской. Тем не менее он использовал инновационный по тем временам промежуточный патрон 7.92x33mm Kurz и довольно оригинальную систему автоматики с полусвободным затвором. Во время выстрела часть пороховых газов попадала в пространство между стволом и охватывающим его кожухом, жестко соединенным с затвором, что притормаживало отход последнего.Оружие было неудобным, неточным и не слишком надежным, но вполне подходило для одноразовых солдат на берлинских баррикадах 1945 года.Американская программа по разработке индивидуального оружия пехоты SPIW (Special Purpose Individual Weapon) — пример того, как «хотелки» военных могут торжествовать над здравым смыслом. В начале 1960-х американские генералы потребовали от конструкторов создать сверхскорострельную автоматическую винтовку с начальной скоростью пули более 1200 метров в секунду, малым импульсом отдачи, оснащенную многозарядным гранатометом, и сделать так, чтобы все это весило 4,5 килограмма.В конкурсе участвовали образцы от компаний AAI, Winchester, Harrington&Richardson (H&R) и Springfield Armory.Дизайн винтовок отсылал к фантастике в стиле «атом панк». Наиболее радикальной была конструкция H&R: автомат имел блок из трех стволов и заряжался трехпульными патронами с пластиковой гильзой (в сечении патрон имел вид скругленного треугольника, а пуля была стреловидной). Оружие стреляло залпами по три пули, которые вылетали со скоростью до 1400 метров в секунду, могло вести и одиночный огонь, и автоматический с темпом 500 выстрелов в минуту (соответственно 1500 пуль).Питание осуществлялось из барабанного магазина на 20 патронов. Патронник имел так называемую револьверную концепцию с поворотными камерами, в которых патрон в момент выстрела был практически открыт, и в случае разрыва гильзы стрелок мог быть серьезно травмирован.Подствольный гранатомет H&R представлял собой револьвер с трехзарядным барабаном.Уложиться в заветные 10 фунтов конструкторам, конечно, не удалось, система весила более 10 килограммов и вылетела в первом этапе конкурса.Стоит упомянуть автомат AAI, который использовал автоматику, где в качестве газового поршня был подвижный капсюль патрона. После выстрела капсюль под давлением газов выдавливался на несколько миллиметров назад, толкал массивный ударник, который приводил в действие механизм отпирания затвора. Автомат использовал 60-зарядные барабанные магазины. При стрельбе с отсечкой по три выстрела темп достигал 2400 выстрелов в минуту, при стрельбе в автоматическом режиме — 700 выстрелов.Подствольный гранатомет имел трубчатый магазин на две гранаты и располагался за стволом, соосно с ним.Из-за жестких ограничений по весу и высокого темпа стрельбы механизмы всех винтовок получались хрупкими. Подкалиберные патроны-иглы выходили слишком дорогими, плохо преодолевали преграды, включая листву и ветки, а по кучности стрельбы одиночными выстрелами проигрывали патронам обычных винтовок. Наконец, вылетавшие из ствола поддоны от пуль грозили травмировать своих же солдат.Несмотря на наличие нерешаемых проблем, программа финансировалась почти 10 лет.Еще одна громкая попытка создания оружия будущего (а также история «былинного отказа») — немецкая безгильзовая винтовка G11. Ее не только анонсировали на весь мир, но и успели принять на вооружение.К разработке нового концепта компания Heckler & Koch приступила в конце 60-х, когда правительство ФРГ приняло решение о замене устаревшей G3. К началу 80-х проект был завершен. На выходе получился автомат в пластиковом прямоугольном (вернее трапециевидном) корпусе, где единственными выступающими деталями были оптический прицел и рукоятка управления огнем.G11 использовала схему буллпап (рукоятка управления огнем расположена перед магазином и УСМ), стреляла безгильзовым патроном, представлявшим собой блок из спрессованного пороха с впрессованной в него пулей калибра 4,7 миллиметра. Магазин, который двигался во время стрельбы, размещался над стволом, патроны подавались в камору-казенник вертикально вниз, после чего камора поворачивалась на 90 градусов.Еще одной «фишкой» G11 была так называемая лафетная схема, когда ствол, казенник и магазин смонтированы на одном основании, которое двигалось внутри корпуса. При стрельбе отсечкой в три патрона вся система приходила в заднее положение только после третьего выстрела, соответственно, только тогда стрелок ощущал отдачу.Из-за запредельной для боевого оружия сложности механизма G11 прозвали «скорострельными часами с кукушкой». Ресурс оружия оказался непозволительно низким, работа ненадежной, а о хрупкости безгильзовых патронов говорил даже бывший эксперт Heckler & Koch Джим Шац (Jim Schatz).Программа, которая преподносилась с большой помпой, была тихо свернута в начале 90-х под благовидным предлогом дороговизны перехода на новый патрон.В истории индийского проекта INSAS (Indian National Small Arms System) нет ни прорывных идей, ни полета конструкторской мысли. Более 20 лет индийские инженеры пытались клонировать автомат Калашникова, но так и не смогли довести свой образец до сколько-нибудь приемлемого уровня надежности.Система стрелкового оружия INSAS (штурмовая винтовка, укороченный карабин, ручной пулемет) разрабатывалась с середины 80-х годов прошлого века для замены стоящих на вооружении бельгийских FN FAL. За основу проекта был взят советский АК, но использован патрон 5,56 НАТО, сделан регулируемый газоотводный узел, как на FN FAL, плюс ряд изменений в дизайне оружия в стиле все той же FN FAL.С 1997 года на вооружение индийских солдат стали поступать автоматы INSAS — к настоящему времени их в армии не менее 300 тысяч. Индия использовала это оружие в ходе военных действий против Пакистана и даже пыталась поставлять на экспорт в Кению и Непал.Изюминка INSAS в том, что, спроектированный на базе одной из самых надежных оружейных конструкций, сам он надежностью не отличается. По этой причине индийские военные активно ищут ему замену.В английской L85 плохо почти все: ужасный баланс, низкая надежность, плохая эргономика.Система SA-80, включающая автомат L85A1 и ручной пулемет L86A1 (80 процентов их узлов взаимозаменяемы), принята на вооружение в середине 80-х. С началом эксплуатации у L85 выявилась ненадежная подача патронов, низкий ресурс отдельных узлов, неустойчивость к коррозии. Плюс оружие было неудобным: центр тяжести слишком смещен назад, летящие в лицо стрелка гильзы и движущаяся во время стрельбы рукоятка затвора практически не позволяют стрелять с левого плеча.В 2000 году немецкая Heckler & Koch получила контракт на модернизацию 200 тысяч из порядка 320 тысяч выпущенных к тому времени L85. По официальным данным, проблемы с надежностью винтовок были решены, однако опыт использования их в Афганистане в начале 2000-х дал не слишком хорошие результаты. Изучив претензии, военное руководство пришло к выводу, что солдаты используют оружие неправильно и их надо переобучить. Жалобы вроде как прекратились, но L85 считается одной из самых неудачных современных винтовок.Характерный пример: Мозамбик, закупивший L-85 для армейских подразделений, вскоре отказался от них в пользу проверенных и заслуживших репутацию автоматов Калашникова. Репутацию самую что ни на есть отличную — АК стал одним из символов на гербе Мозамбика.