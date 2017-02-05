12:54 05 февраля

Стреляющие неудачники

Стреляющие неудачники


Есть оружие, которое прославилось своей неудачностью. Конструкторы слишком старались угодить заказчикам или у них не было времени и средств на создание полноценных образцов, или, напротив, избыток ресурсов приводил к созданию фантастических монстров. «Лента.ру» представляет рейтинг пяти самых плохих автоматов ХХ века.

Мы брали образцы оружия, которые стояли или стоят на вооружении и снискали при этом репутацию неудобного, неэффективного и ненадежного. Также в рейтинге участвуют концепции и проекты, сулившие переворот в стрелковом оружии и закончившиеся «былинным отказом». Для отбора кандидатов и их оценки использовали отзывы военных, оценки историков и экспертов.


Термин «автомат» довольно условен — у нас под ним понимают два класса оружия, пистолет-пулемет и штурмовую винтовку, а автомат Федорова представлял собой полноценную автоматическую винтовку.

Непулемет Шоша

Его часто называют худшим ручным пулеметом — французский CSRG M1915, который по имени главного конструктора называют пулеметом Шоша (Chauchat, ударение на последний слог). Якобы он был настолько плох, что солдаты предпочитали ему простые винтовки. Оружие отличал крайне неуклюжий дизайн — тыльная часть ствольной коробки располагалась над прикладом и при стрельбе оказывалась под щекой стрелка. Автоматика CSRG M1915 использовала энергию отдачи при длинном откате ствола, сложный ударно-спусковой механизм позволял стрелять как очередями, так и одиночными выстрелами.

Для питания патронами применялись отъемные магазины полукруглой формы с большими прорезями — они предназначались для контроля за расходом боеприпасов. В условиях окопной войны магазины забивались снегом и грязью, что снижало и без того невысокую надежность оружия. Темп огня у шоша довольно низок и напоминает динамичную стрельбу из полуавтоматического карабина.

В защиту француза надо сказать, что, во-первых, это был не совсем пулемет — оружие создавалось на роль «штурмовой винтовки», из него предполагалось вести огонь на ходу по обороняющемуся противнику. Отсюда и характерные органы управления CSRG M1915, и подготовка расчетов, которые специально обучались на ходу менять магазины.


Пулемет Шоша CSRG M1915


Бельгийский солдат с пулеметом Шоша (1918 год)

Во-вторых, он был сконструирован с учетом возможности массового производства на неспециализированных предприятиях. За годы войны было выпущено 25 тысяч автоматов Шоша, а основным производителем выступал велосипедный завод Gladiator. Но массовое производство начала ХХ века не могло обеспечить надлежащего качества и стабильных кондиций от образца к образцу, что не повышало характеристик оружия.

Окончательно репутацию CSRG M1915 подкосила американская версия под патрон .30-06, которая была настолько «кривой», что пользователи подозревали прямой саботаж.

Винтовка одноразовых солдат

Немецкий полуавтоматический карабин Volkssturmgewehr VG-45 («Винтовка ополчения») создавался в самом конце Второй мировой войны и, как следует из названия, предназначался для вооружения слабообученного ополчения Volkssturm.

Приказом Гитлера о тотальной мобилизации в отряды Volkssturm призывались мужчины от 16 до 60 лет. По расчетам германского руководства, это порядка шести миллионов человек, для вооружения которых одних только винтовок требовалось около четырех миллионов штук. Такого количества оружия в арсеналах не было и изготовить не представлялось возможным. Поэтому было решено создать упрощенные образцы, которые можно собирать в кустарных мастерских. Самым известным и массовым образцом (выпущено около 10 тысяч штук) стал VG-45 от компании Gustloff Werke.


Карабин Volkssturmgewehr VG-45



Выглядел «Фольксштурмгевер» будто его и вправду собрали на коленке в гаражной мастерской. Тем не менее он использовал инновационный по тем временам промежуточный патрон 7.92x33mm Kurz и довольно оригинальную систему автоматики с полусвободным затвором. Во время выстрела часть пороховых газов попадала в пространство между стволом и охватывающим его кожухом, жестко соединенным с затвором, что притормаживало отход последнего.

Оружие было неудобным, неточным и не слишком надежным, но вполне подходило для одноразовых солдат на берлинских баррикадах 1945 года.

Военные против законов физики

Американская программа по разработке индивидуального оружия пехоты SPIW (Special Purpose Individual Weapon) — пример того, как «хотелки» военных могут торжествовать над здравым смыслом. В начале 1960-х американские генералы потребовали от конструкторов создать сверхскорострельную автоматическую винтовку с начальной скоростью пули более 1200 метров в секунду, малым импульсом отдачи, оснащенную многозарядным гранатометом, и сделать так, чтобы все это весило 4,5 килограмма.

В конкурсе участвовали образцы от компаний AAI, Winchester, Harrington&Richardson (H&R) и Springfield Armory.

Дизайн винтовок отсылал к фантастике в стиле «атом панк». Наиболее радикальной была конструкция H&R: автомат имел блок из трех стволов и заряжался трехпульными патронами с пластиковой гильзой (в сечении патрон имел вид скругленного треугольника, а пуля была стреловидной). Оружие стреляло залпами по три пули, которые вылетали со скоростью до 1400 метров в секунду, могло вести и одиночный огонь, и автоматический с темпом 500 выстрелов в минуту (соответственно 1500 пуль).


Опытный автомат Springfield SPIW

Питание осуществлялось из барабанного магазина на 20 патронов. Патронник имел так называемую револьверную концепцию с поворотными камерами, в которых патрон в момент выстрела был практически открыт, и в случае разрыва гильзы стрелок мог быть серьезно травмирован.

Подствольный гранатомет H&R представлял собой револьвер с трехзарядным барабаном.

Уложиться в заветные 10 фунтов конструкторам, конечно, не удалось, система весила более 10 килограммов и вылетела в первом этапе конкурса.

Стоит упомянуть автомат AAI, который использовал автоматику, где в качестве газового поршня был подвижный капсюль патрона. После выстрела капсюль под давлением газов выдавливался на несколько миллиметров назад, толкал массивный ударник, который приводил в действие механизм отпирания затвора. Автомат использовал 60-зарядные барабанные магазины. При стрельбе с отсечкой по три выстрела темп достигал 2400 выстрелов в минуту, при стрельбе в автоматическом режиме — 700 выстрелов.

Подствольный гранатомет имел трубчатый магазин на две гранаты и располагался за стволом, соосно с ним.

Из-за жестких ограничений по весу и высокого темпа стрельбы механизмы всех винтовок получались хрупкими. Подкалиберные патроны-иглы выходили слишком дорогими, плохо преодолевали преграды, включая листву и ветки, а по кучности стрельбы одиночными выстрелами проигрывали патронам обычных винтовок. Наконец, вылетавшие из ствола поддоны от пуль грозили травмировать своих же солдат.

Несмотря на наличие нерешаемых проблем, программа финансировалась почти 10 лет.

Безгильзовый тевтонский гений

Еще одна громкая попытка создания оружия будущего (а также история «былинного отказа») — немецкая безгильзовая винтовка G11. Ее не только анонсировали на весь мир, но и успели принять на вооружение.

К разработке нового концепта компания Heckler & Koch приступила в конце 60-х, когда правительство ФРГ приняло решение о замене устаревшей G3. К началу 80-х проект был завершен. На выходе получился автомат в пластиковом прямоугольном (вернее трапециевидном) корпусе, где единственными выступающими деталями были оптический прицел и рукоятка управления огнем.


HK G11 в разрезе


HK G11

G11 использовала схему буллпап (рукоятка управления огнем расположена перед магазином и УСМ), стреляла безгильзовым патроном, представлявшим собой блок из спрессованного пороха с впрессованной в него пулей калибра 4,7 миллиметра. Магазин, который двигался во время стрельбы, размещался над стволом, патроны подавались в камору-казенник вертикально вниз, после чего камора поворачивалась на 90 градусов.

Еще одной «фишкой» G11 была так называемая лафетная схема, когда ствол, казенник и магазин смонтированы на одном основании, которое двигалось внутри корпуса. При стрельбе отсечкой в три патрона вся система приходила в заднее положение только после третьего выстрела, соответственно, только тогда стрелок ощущал отдачу.

Из-за запредельной для боевого оружия сложности механизма G11 прозвали «скорострельными часами с кукушкой». Ресурс оружия оказался непозволительно низким, работа ненадежной, а о хрупкости безгильзовых патронов говорил даже бывший эксперт Heckler & Koch Джим Шац (Jim Schatz).

Программа, которая преподносилась с большой помпой, была тихо свернута в начале 90-х под благовидным предлогом дороговизны перехода на новый патрон.

Испорченный калаш

В истории индийского проекта INSAS (Indian National Small Arms System) нет ни прорывных идей, ни полета конструкторской мысли. Более 20 лет индийские инженеры пытались клонировать автомат Калашникова, но так и не смогли довести свой образец до сколько-нибудь приемлемого уровня надежности.

Система стрелкового оружия INSAS (штурмовая винтовка, укороченный карабин, ручной пулемет) разрабатывалась с середины 80-х годов прошлого века для замены стоящих на вооружении бельгийских FN FAL. За основу проекта был взят советский АК, но использован патрон 5,56 НАТО, сделан регулируемый газоотводный узел, как на FN FAL, плюс ряд изменений в дизайне оружия в стиле все той же FN FAL.


Индийские солдаты из Кашмира с автоматами INSAS


Индийский автомат INSAS

С 1997 года на вооружение индийских солдат стали поступать автоматы INSAS — к настоящему времени их в армии не менее 300 тысяч. Индия использовала это оружие в ходе военных действий против Пакистана и даже пыталась поставлять на экспорт в Кению и Непал.

Изюминка INSAS в том, что, спроектированный на базе одной из самых надежных оружейных конструкций, сам он надежностью не отличается. По этой причине индийские военные активно ищут ему замену.

Гадкая англичанка

В английской L85 плохо почти все: ужасный баланс, низкая надежность, плохая эргономика.


Винтовка L85A2


Британский военный с L85-A2

Система SA-80, включающая автомат L85A1 и ручной пулемет L86A1 (80 процентов их узлов взаимозаменяемы), принята на вооружение в середине 80-х. С началом эксплуатации у L85 выявилась ненадежная подача патронов, низкий ресурс отдельных узлов, неустойчивость к коррозии. Плюс оружие было неудобным: центр тяжести слишком смещен назад, летящие в лицо стрелка гильзы и движущаяся во время стрельбы рукоятка затвора практически не позволяют стрелять с левого плеча.

В 2000 году немецкая Heckler & Koch получила контракт на модернизацию 200 тысяч из порядка 320 тысяч выпущенных к тому времени L85. По официальным данным, проблемы с надежностью винтовок были решены, однако опыт использования их в Афганистане в начале 2000-х дал не слишком хорошие результаты. Изучив претензии, военное руководство пришло к выводу, что солдаты используют оружие неправильно и их надо переобучить. Жалобы вроде как прекратились, но L85 считается одной из самых неудачных современных винтовок.

Характерный пример: Мозамбик, закупивший L-85 для армейских подразделений, вскоре отказался от них в пользу проверенных и заслуживших репутацию автоматов Калашникова. Репутацию самую что ни на есть отличную — АК стал одним из символов на гербе Мозамбика.
Автор: Владислав Гринкевич
Первоисточник: https://lenta.ru/articles/2017/01/31/antirating/


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Комментарии 34
  1. bistrov. Сегодня, 07:47
    Эти англичане что,совсем чокнулись? Кто-же так хранит оружие-в горизонтальном положении,стволом вперед? А если случайно в стволе окажется патрон(как обычно бывает), а спуск за что-нибудь зацепится?
    bistrov.
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:03
      Цитата: bistrov.
      Кто-же так хранит оружие-в горизонтальном положении,стволом вперед? А если случайно в стволе окажется патрон(как обычно бывает), а спуск за что-нибудь зацепится?

      танки тоже стволами в перед стоят. и ничего.
      а за патрон в стволе автомата который был сдан на склад отрывают руки тому кто сдал и тому кто принял.
      Маки Авелльевич
      1. Vadim_2 Сегодня, 08:57
        В огороде бузина.
        Vadim_2
      2. dumkopff Сегодня, 12:03
        Теоретически. Но по мне так привычка заглядывать в канал ствола со стороны дульного среза не является здравой. Только с казенной части.
        dumkopff
    2. IT-Prof Сегодня, 12:32
      Цитата: bistrov.
      Кто-же так хранит оружие-в горизонтальном положении,стволом вперед

      Меня тоже покоробило. Особо друг, который снимает эту винтовку со стелажа стволом к себе.
      IT-Prof
  2. demiurg Сегодня, 08:00
    Л85 и Г11 это первые ласточки. Первые образцы всегда неудачные. Буллпап позволяет убрать длину и вес приклада. Безгильзовый патрон позволяет носить вдвое втрое больше патронов. Так что за ними будущее.
    Но судя по всему, все развитые страны мира воевать пехотой, да еще и между собой не собираются. Поэтому и вылизываются схемы 30-40-50 летней давности. Планки пикаттини, вывешенный ствол, углепластик везде и всюду...
    Вот в артиллерии прогресс налицо, постоянно растет дальность стрельбы, скорострельность и кучность. В авиации прогресс есть. В БТТ что то новое появляется. Всё дорожает, но это оправдано. Потому как воевать этим оружием с бантустанами белые бваны будут. А стрелковое, это для парадов, для редких перестрелок сойдет то, что есть. Главное коллиматорный прицел повесить.
    Так что ничего нового мы не увидим. Безгильзовые боеприпасы для разработки требуют немерянных денег. Не будет в общем в стрелковке прогресса. За неимением графинь, будем пользоваться кухарками, пардон м-16 и калашниковыми.
    demiurg
    1. dokusib Сегодня, 10:20
      А что же вы забыли о недостатках булл-пап? Их не так мало при чём достаточно серьёзных. Видимо вес и длинна приклада на их фоне не так важны. В 70-80 х г.г. Наигрались с ним (с булл-пап) и благополучно забыли. Успешным можно только "Тавор" считать
      dokusib
      1. demiurg Сегодня, 10:26
        Не наигрались. Нужно изначально создавать оружие с магазином в прикладе. Переносить движущиеся массы вперед. Совершенно иначе чем у классического оружия делать все механизмы.
        Но этого никто не будет делать. Богатые страны пехотой воевать не собираются, а бедным за глаза того, что есть.
        demiurg
        1. pimen Сегодня, 10:41
          то что вы предложили даже ещё хуже чем булл-пап
          pimen
          1. demiurg Сегодня, 10:50
            Возможно. Но тратить деньги на обвешивание ак-74 планками пикаттини, тоже никак не вариант.
            Если есть шанс большой войны, то нужно вкладывать огромные деньги в стрелковое вооружение. Может не буллпап, может какой то другой вариант окажется перспективнее. Нужно собирать умных людей, и платить им деньги, чтобы они придумали что то новое.
            demiurg
    2. db1967 Сегодня, 10:59
      L85 когда стала ПЕРВОЙ ласточкой? Steyr AUG почему забыли?
      А безгильзовые - да - там революция в порохах нужна. Или ЖМВ laughing
      db1967
      1. demiurg Сегодня, 11:16
        Цитата: db1967
        L85 когда стала ПЕРВОЙ ласточкой? Steyr AUG почему забыли?
        А безгильзовые - да - там революция в порохах нужна. Или ЖМВ laughing



        А по второму пункту категорически согласен.
        demiurg
  3. Волька Сегодня, 08:09
    в семье не без урода, у нас тоже хватает "уродцев" от стрелкового оружия, негодный результат, тоже результат, и инженерная мысль не стоит на месте...
    Волька
  4. алекс-сп Сегодня, 08:23
    Насчет безгильзового оружия, я бы не стал столь категорично плеваться. Просто немцы полезли несколько "поперек батьки в пекло..." Ну не могут пока создать "гильзу" которая выдерживала бы перегрев в патроннике автоматического оружия, но сгорала бы при выстреле... Для охотничьего оружия патрон продавался еще в середине 90-х, правда и до сих пор широкого распространения не нашел. Ну нет для охотника большой необходимости экономить на весе боеприпаса ...
    алекс-сп
    1. Серый брат Сегодня, 09:02
      Цитата: алекс-сп
      Насчет безгильзового оружия, я бы не стал столь категорично плеваться.

      Безгильзовые патроны это тупиковый путь. Патрон вообще не нужен - нужны жидкие метательные вещества.
      Серый брат
    2. PSih2097 Сегодня, 09:09
      Цитата: алекс-сп
      Ну не могут пока создать "гильзу" которая выдерживала бы перегрев в патроннике автоматического оружия, но сгорала бы при выстреле..

      думаю. что в данном случае порох не подойдет, надо мудрить либо новое метательное ВВ, либо новый сверхкомпактный источник энергии (рельсотрон/гаус).
      PSih2097
      1. demiurg Сегодня, 09:22
        То чем сейчас заправляют патроны, тоже далеко не смесь угля, серы и селитры hi
        demiurg
        1. алекс-сп Сегодня, 11:41
          В таком случае, и ЖМВ - тупиковый. Еще в 42 советские инженеры создали такой пулемет, были и опытные экземпляры... но заглохло.... не было технологий
          алекс-сп
  5. Хтононагибатор Сегодня, 08:29
    Касательно Шоша в основном во всех источниках повторение мантры про худшесть, но нет ни одного доступного труда, где этот вопрос серьёзно проработан, скажем с анализом отчетов испытаний. А меж тем один из основных пулеметов РККА в 1920-х.
    Хтононагибатор
    1. Монархист Сегодня, 10:05
      Камрад Хтононагибатор, согласен с Вами:это сейчас Шош хаять легко,а на тот период был вполне востребован своей дешевизной
      Монархист
    2. igordok Сегодня, 10:25
      Про Шоша на ВО была статья - https://topwar.ru/13705-ruchnoy-pulemet-shosha.ht
      ml
      Оружие использующее иностранные боеприпасы вряд-ли можно назвать основным, да и засветился он намного меньше Льиса.
      Инструкции:
      Описание французского ружья-пулемета Шоша обр. 1915 года - https://yadi.sk/i/G2qHgoDH3Cvrji
      Описание легкого пулемета Шоша 1923 - https://yadi.sk/i/FsTptKzi3CvsYY
      igordok
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 08:53
    Спасибо за интересную статью. Лично я очень хорошо помню, какое впечатление на меня оказала статья в "зарубежном военном обозрении" в восьмидесятых годах об л85. Реально юношеский мозг воспринял винтовку, как что то запредельное, а родной "калаш" показался "вчерашним днем"...)))
    Вождь краснокожих
    1. igordok Сегодня, 10:32
      А мне наоборот при первом впечатлении, внешне он как-то не понравился .
      А вот что скрестив две шикаршейшие модели оружия, получился, ну не монстр, но "недоношенный ребенок" - INSAS узнал здесь.
      Спасибо.
      igordok
  7. фа2998 Сегодня, 09:23
    Цитата: Маки Авелльевич
    а за патрон в стволе автомата который был сдан на склад отрывают руки тому кто сдал и тому кто принял.

    Да ладно за патрон,вы просто обратите внимание как неудобно ставить и вынимать оружие.Там что с командой "ТРЕВОГА!" не знакомы? what hi
    фа2998
    1. Серый брат Сегодня, 09:35
      Цитата: фа2998
      .Там что с командой "ТРЕВОГА!" не знакомы?

      Там выше ещё ряд есть - с него уже без стремянки не достать. И это походу оружейка, а не склад.
      Чё с них взять - варвары.
      Серый брат
  8. Монархист Сегодня, 10:15
    Меня забавляет форма индийских солдат:питушинный гребень чего стоит,а ещё белые перчатки
    Монархист
    1. dumkopff Сегодня, 12:00
      Шикарный аэродром на фуражке вещь настолько же малопрактичная как этот гребень. Или аксельбанты. Украшательство. К чему спорить о вкусах.
      dumkopff
  9. Дамир Сегодня, 10:25
    Уважаемый Серый брат!!!!
    нужны жидкие метательные вещества

    там проблема со сверхточными насосами и источником питания для них!!! в обычном унитаре пороховой заряд уже отмерен, упакован и приготовлен к использованию, хранится годами без потери свойств... с ЖМВ так просто не получается...
    Дамир
    1. Серый брат Сегодня, 10:51
      Цитата: Дамир
      . с ЖМВ так просто не получается...

      Я и не говорю что это легко и просто
      .
      Цитата: Дамир
      в обычном унитаре пороховой заряд уже отмерен

      Вот именно! А с "жидким порохом" можно изменять параметры выстрела в зависимости от обстоятельств.
      Серый брат
      1. Дамир Сегодня, 11:05
        т.е. еще и какой никакой процессор к этому чуду цеплять придется... и ударопрочность обеспечь будь ласка и за аккумом проследи... прогресс не удержать согласен... когда нибудь мы до этого доживем, но пока...
        Дамир
  10. Монархист Сегодня, 10:26
    Камрады:фа2998 и Серый брат,что вы хотите от английский,они привыкли как:сагиб велел,а туземец исполнил. Соответственно и сдесь : по команде"тревога" туземцы притащат эти самыеL85
    Монархист
  11. михаил3 Сегодня, 11:57
    Во дед зажег! Ведь все это оружие вполне пошло бы в серии (ну кроме футуристичного американца) и считалось бы в мире очень неплохим. Разве что индийского "прорыва" в мире бы не было... Но Калашников всем, ну всем козу показал! АК настолько хорош, что целые классы конструкторских разработок сразу отправляет на помойку. Напрасные все это телодвижения. На самом деле только в России не понимают, что лучше калаша не сделать, хоть умри.
    михаил3
  12. Оператор Сегодня, 12:34
    Автор статьи - типичный журналист-ботаник: G11 была снята с вооружения пограничной охраны ФРГ из-за возгорания в стволе безгильзовых патронов, а ни из-за хрупкости метательного заряда последних.
    Оператор
  13. IT-Prof Сегодня, 12:37
    Весьма интересная и познавательная статья. Про SPIW вообще первый раз услышал. INSAS несказанно впечатлил, по виду как китайская игрушка. Интересная фотка HK G11 в разрезе. CSRG M1915 какая странная штука...
    В общем статье однозначный плюс.
    IT-Prof

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