Российские десантные катера провели учение с боевой стрельбой в Балтийском море
Экипажи десантных кораблей Балтфлота в рамках сдачи элементов курсовой задачи выполнили боевые стрельбы по морским и воздушным целям, а затем осуществили высадку бронетранспортеров морской пехоты на полигон Хмелёвка, сообщает пресс-служба ЗВО.
В учении были задействованы катера на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».
«В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки экипажи провели тренировки по погрузке техники с берега, после чего осуществил переброску и высадку боевой техники на необорудованное побережье. В десантировании было задействовано 6 бронетранспортеров БТР-82А», – говорится в релизе.
Выйдя в море, экипажи катеров успешно выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов КПВТ.
Сообщается, что «десантные катера "Денис Давыдов", "Лейтенант Римский-Корсаков" и "Мичман Лермонтов" были включены в боевой состав БФ в 2015 году». С тех пор они успешно выполняют задаче по переброске техники и десанта к местам высадки.
Справка пресс-службы: «Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение - 280 тонн, наибольшую длину - 45 м, наибольшую ширину - 8,5 м, осадку - 1,9 м, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 м - 35 узлов, максимальную дальность плавания - 500 морских миль, размеры грузового трюма - 27х6,8х2,34 м, максимальную грузоподъемность - 140 тонн».
В учении были задействованы катера на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».
«В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки экипажи провели тренировки по погрузке техники с берега, после чего осуществил переброску и высадку боевой техники на необорудованное побережье. В десантировании было задействовано 6 бронетранспортеров БТР-82А», – говорится в релизе.
Выйдя в море, экипажи катеров успешно выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов КПВТ.
Сообщается, что «десантные катера "Денис Давыдов", "Лейтенант Римский-Корсаков" и "Мичман Лермонтов" были включены в боевой состав БФ в 2015 году». С тех пор они успешно выполняют задаче по переброске техники и десанта к местам высадки.
Справка пресс-службы: «Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение - 280 тонн, наибольшую длину - 45 м, наибольшую ширину - 8,5 м, осадку - 1,9 м, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 м - 35 узлов, максимальную дальность плавания - 500 морских миль, размеры грузового трюма - 27х6,8х2,34 м, максимальную грузоподъемность - 140 тонн».
Использованы фотографии: Минобороны РФ