10:59 04 февраля

Российские десантные катера провели учение с боевой стрельбой в Балтийском море

Экипажи десантных кораблей Балтфлота в рамках сдачи элементов курсовой задачи выполнили боевые стрельбы по морским и воздушным целям, а затем осуществили высадку бронетранспортеров морской пехоты на полигон Хмелёвка, сообщает пресс-служба ЗВО.

Российские десантные катера провели учение с боевой стрельбой в Балтийском море


В учении были задействованы катера на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».


«В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки экипажи провели тренировки по погрузке техники с берега, после чего осуществил переброску и высадку боевой техники на необорудованное побережье. В десантировании было задействовано 6 бронетранспортеров БТР-82А», – говорится в релизе.

Выйдя в море, экипажи катеров успешно выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов КПВТ.

Сообщается, что «десантные катера "Денис Давыдов", "Лейтенант Римский-Корсаков" и "Мичман Лермонтов" были включены в боевой состав БФ в 2015 году». С тех пор они успешно выполняют задаче по переброске техники и десанта к местам высадки.

Справка пресс-службы: «Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение - 280 тонн, наибольшую длину - 45 м, наибольшую ширину - 8,5 м, осадку - 1,9 м, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 м - 35 узлов, максимальную дальность плавания - 500 морских миль, размеры грузового трюма - 27х6,8х2,34 м, максимальную грузоподъемность - 140 тонн».


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8
  1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:32
    Вот я ни разу ни моряк, так даже не знал, что у нас имеются такие катера! Зачетные аппараты!)))
    Вождь краснокожих
    1. 210окв Сегодня, 10:02
      В прошлом году поставили два кажется."Денис Давыдов"один из них.
      Цитата: Вождь краснокожих
      Вот я ни разу ни моряк, так даже не знал, что у нас имеются такие катера! Зачетные аппараты!)))
      210окв
    2. кеп Сегодня, 10:23
      Цитата: Вождь краснокожих
      Вот я ни разу ни моряк, так даже не знал, что у нас имеются такие катера! Зачетные аппараты!)))


      С языка сняли.Мне тоже понравился.ТТХ поразительные.А скорость? Молодцы конструкторы.
      кеп
  2. Александр романов Сегодня, 09:35
    В Прибалтике уже объявлен красный режим мобилизации с последующеи эвакуацией ,после капитуляции?
    Александр романов
    1. антивирус Сегодня, 09:49
      На днепровские водохранилища их перебросить можно? Подвеской под ИЛы?
      антивирус
    2. Либероид- Сегодня, 09:55
      Цитата: Александр романов
      В Прибалтике уже объявлен красный режим мобилизации с последующеи эвакуацией ,после капитуляции?

      Думаю они уже давно мечтают сдаться России в плен... wassat
      Либероид-
    3. Удав КАА Сегодня, 10:41
      Цитата: Александр романов
      В Прибалтике уже объявлен красный режим мобилизации с последующеи эвакуацией ,после капитуляции?

      Шикарная у них, однако, перспектива Красная тревога, мобилизация, капитуляция и эвакуация...А все потому, что страшно...
      "Ведь аж три!!! неимеющиханалоговвмировомкораблестроении универсальных десантных корабля-дока с полком десантных вертолетов на борту после огневого поражения ПДО противника начали загоризонтную высадку сил вторжения на территорию стран Балтии.
      В течение первого часа захвачены столицы некогда независимых прибалтийских государств, аэродромы и порты. Установлен контроль над важнейшими узлами коммуникации, складами и местами хранения тяжелого вооружения техники US..."
      Ну как после такого не поверить в российскую военную угрозу!
      Удав КАА
  3. Комментарий был удален.
  4. faiver Сегодня, 10:48
    Зачет, писец наверно страшно нырять на бтр с аппарели :)
    faiver

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