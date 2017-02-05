Генпрокуратура Украины: Москва отказалась выдать бывших «беркутовцев»
Москва отказала в экстрадиции 12-ти экс-«беркутовцев», так как ими было получено российское гражданство, передает 112 Украина сообщение начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка.
Чиновник также отметил, что бывший командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник получил гражданство РФ через полтора месяца, после того, ка сбежал из-под домашнего ареста.
«Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ. Возникает вопрос…», – сказал он.
«По экстрадиции остальных экс-"беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало», – добавил Горбатюк.
Напомним, Киев обвиняет бывших «беркутовцев» в расстреле 39 участников массовых беспорядков на киевской площади Независимости и ул. Институтской 20 феврале 2014 г.
Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцам", 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание,сказал Горбатюк.
Чиновник также отметил, что бывший командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник получил гражданство РФ через полтора месяца, после того, ка сбежал из-под домашнего ареста.
«Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ. Возникает вопрос…», – сказал он.
«По экстрадиции остальных экс-"беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало», – добавил Горбатюк.
Напомним, Киев обвиняет бывших «беркутовцев» в расстреле 39 участников массовых беспорядков на киевской площади Независимости и ул. Институтской 20 феврале 2014 г.
Использованы фотографии: http://112.ua