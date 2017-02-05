12:51 05 февраля

Генпрокуратура Украины: Москва отказалась выдать бывших «беркутовцев»

Москва отказала в экстрадиции 12-ти экс-«беркутовцев», так как ими было получено российское гражданство, передает 112 Украина сообщение начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка.

Генпрокуратура Украины: Москва отказалась выдать бывших «беркутовцев»


Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцам", 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание,
сказал Горбатюк.


Чиновник также отметил, что бывший командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник получил гражданство РФ через полтора месяца, после того, ка сбежал из-под домашнего ареста.

«Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ. Возникает вопрос…», – сказал он.

«По экстрадиции остальных экс-"беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало», – добавил Горбатюк.

Напомним, Киев обвиняет бывших «беркутовцев» в расстреле 39 участников массовых беспорядков на киевской площади Независимости и ул. Институтской 20 феврале 2014 г.

Использованы фотографии: http://112.ua
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Комментарии 28
  1. Spartanez300 Сегодня, 11:11
    Дырку вам от бублика упыри позорные , а не Беркут.
    Spartanez300
    1. oleg-gr Сегодня, 11:18
      Что их ждет на Окраине, и так понятно. "Самый справедливый и гуманный укросуд". Их уже назначили виноватыми во всем.
      oleg-gr
      1. cniza Сегодня, 12:32
        Цитата: oleg-gr
        Что их ждет на Окраине, и так понятно. "Самый справедливый и гуманный укросуд". Их уже назначили виноватыми во всем.


        А вот что ждет саму Окраину , они понимают ? похоже даже не догадываются , а упорно пилят "сук".
        cniza
    2. Либероид- Сегодня, 11:21
      Мы не отказываемся и скоро придем в Киев на допрос..

      На танках Беркут в полной амуниции ...ВСТРЕЧАЙТЕ свидомые! laughing
      Уже скоро....
      Либероид-
      1. nils Сегодня, 12:09
        Цитата: Либероид-
        скоро придем в Киев на допрос..


        ... и после этого Шойгу будет награжден 2-м Рыцарским Мальтийским (масонским) орденом и в отличие от Б.А.Березовского, Г.Э.Бурбулиса, М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина, Е.М.Примакова, А.В.Руцкого, М.Ш.Шаймиева, С.М.Шахрая, В.Б.Юмашева, С.В.Ястржембского станет двукратным мальтийским орденоносцем.
        Не так ли? ... ЛИБЕРОИД!
        nils
        1. 210окв Сегодня, 12:19
          При чем тут второй мальтийский крест,как впрочем и первый?Обоснуйте,иначе Вы-трепло.Докажите что Шойгу достоин этой компашки..
          Цитата: nils
          Цитата: Либероид-
          скоро придем в Киев на допрос..


          ... и после этого Шойгу будет награжден 2-м Рыцарским Мальтийским (масонским) орденом и в отличие от Б.А.Березовского, Г.Э.Бурбулиса, М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина, Е.М.Примакова, А.В.Руцкого, М.Ш.Шаймиева, С.М.Шахрая, В.Б.Юмашева, С.В.Ястржембского станет двукратным мальтийским орденоносцем.
          Не так ли? ... ЛИБЕРОИД!
          210окв
    3. сибиралт Сегодня, 11:28
      Зачем им "беркутовцы", если они и так друг друга стреляют? laughing
      сибиралт
    4. дядя Мурзик Сегодня, 11:32
      о чем можно ввести разговоры с государством похитившим двух наших военных! belay
      дядя Мурзик
    5. Pete Mitchell Сегодня, 11:36
      Слава Богу, что успели уйти из страны 404 и не какой то там "либеральный" ебн у власти, удачи беркутовцам.
      Позорная страница истории новой России, когда ебн разрешил прокуротуре латвии задержать и вывести на судилище бывших бойцов рижского ОМОНа, граждан РФ и офицеров МВД, преданных еще горбачевым. Радостно видеть что Россия меняется - 404ые получили понятный ответ, хотя поймут ли.., они ведь не суд готовят, а очередное "демократическое" судилище. Дырку им от.. И барабан на шею..
      Pete Mitchell
    6. Терский Сегодня, 12:16
      Цитата: Spartanez300
      Дырку вам от бублика

      Дырку для этих упырей это много, вот то что в дырке - в самый раз. Пора уже запомнить что
      Терский
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:18
    А может выдадите Москве Порошенко, Авакова, Турчинова и бегующего по заграницам Яценюкаа и еще ряд тех, кто заслуживает петлю.?
    rotmistr60
  3. Jovanni Сегодня, 11:18
    передает 112 Украина сообщение начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка.


    Опять укрпрокуратура "горбатого лепит"... Вместо того, чтобы себе подыскать какую-нибудь страну, которая не выдаст, когда новый "нюренбергский процесс" грянет...
    Jovanni
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:19
    А свинки думали, что им выдача будет? Испокон веков Россия "с Дона" выдачи не проводила. Может, Янукович поэтому в Ростове -на-Дону "окопался"? wassat
    Горный стрелок
  5. Appraiser Сегодня, 11:20
    Интересно, а когда рухнет режим "Покрошенко - Турчинова" они куда побегу прятаться в Польшу, ФРГ или США и Канаду? А механизм, развала Украины активирован, часики уже тикают! laughing
    Appraiser
  6. Кот канибал Сегодня, 11:21
    А с чего бы Москве кого то выдавать бандеровскому Киеву,если сам Киев не выдает Москве даже уголовников,которых разыскивают в РФ за кражи,я уж не говорю о том,что Киев всегда отказывался выдавать военных преступников воевавших против РФ в Чечне и Дагестане.
    Кот канибал
  7. ротмистр Сегодня, 11:27
    Прочитал комментарии и должен сказать, что я так сильно не уверен, что наше государство не выдаст ту часть беркутовцев, которая не получила наше гражданство или вид на жительство.
    ротмистр
    1. avt Сегодня, 12:26
      Цитата: ротмистр
      что я так сильно не уверен, что наше государство не выдаст ту часть беркутовцев, которая не получила наше гражданство или вид на жительство.

      С каких пор просто служба в украинском ,,Беркуте" стала какой то индульгенцией ? После майдана КАЖДЫЙ сотрудник сделал свой выбор , а не вообще подразделение стройными рядами. Одни стали на колени публично унижаясь в западенции под камеру и улюлюканье толпы, другие решили что уж если и придётся умирать , то стоя , как крымские ,луганские и донецкие , естественно каждый персонально. Ну и вот вам ответ - за наших естественно стоять надо , а за тех кто сам по себе ... ну так как то сами пусть и крутятся , а те кто к нацикам ушли ....их выбор и их ответственность за свою судьбу.Хотите единукраину - ну так получите и распишитесь по полной.
      avt
  8. Altona Сегодня, 11:28
    У вас Яценюк сбежал в США с миллиардом украденных долларов и ничего. У вас "слуги народа" разбогатели за три года так, что панда Янукович стал нищим в сравнении с каждым из них и ничего. Их беркутовцы интересуют.
    Altona
  9. изя топ Сегодня, 11:29
    это то ладно,меня больше интересует,когда скакуны арестуют Шойгу и когда проведут обыск у Путина
    изя топ
  10. дед Мих Сегодня, 11:40
    Какая выдача беркутовцев террористам во власти, организовавшим переворот? Хорошая идея:
    Цитата: Spartanez300
    Дырку вам от бублика упыри позорные , а не Беркут.
    Пусть развлекаются с этой дыркой.
    дед Мих
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:43
    Твари вы и власть ваша незаконная, жалко что тогда "беркутовцы "были без оружия, и не было команды работать жестко fool !
    Изгоняющий либероидов
    1. German Titov Сегодня, 12:26
      Если бы "беркутята" получили команду, они бы и без оружия разогнали всю мразь. Были и силы и средства. Вседозволенность породила беззаконие.
      German Titov
  12. san4es Сегодня, 12:09
    Какая ещё ГенпрокУкраины? Незнаю такой negative !
    san4es
  13. dubowitskij.vick Сегодня, 12:16
    Цитата: ротмистр
    Прочитал комментарии и должен сказать, что я так сильно не уверен, что наше государство не выдаст ту часть беркутовцев, которая не получила наше гражданство или вид на жительство.

    А с чего выдавать таких? Их месторасположение не известно, ведь они не имеют регистрации, как граждане России.
    dubowitskij.vick
  14. dubowitskij.vick Сегодня, 12:18
    Цитата: san4es
    Какая ещё ГенпрокУкраины? Незнаю такой negative !

    Покопайитесь в архивах уголовных дел укрожопии. Несомненно, отыщется пара дел, по которым он был у Хозяина на курорте.
    dubowitskij.vick
  15. ochakow703 Сегодня, 12:20
    Жалею только об одном, что в свое время Беркутовцам не был отдан приказ работать "по честному". Может и не было б ничего, что мы так часто обсуждаем.
    ochakow703
  16. German Titov Сегодня, 12:22
    Опять ", Россия виновата". В генпрокуратуру ДНР обратитесь. Донецкие "Беркут-ОМОН ДНР" все желают "ехать в Кукуевку". Луганские тоже, как бы не против. Достойные парни из других подразделений "беркутов" также остались (не из тех, кто "обоссаный на коленях стоял". Повестки по адресу высылайте- "ДНР до востребования".
    German Titov
  17. volodya Сегодня, 12:42
    Опять послали на .Снова зрада!
    volodya

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