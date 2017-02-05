Генпрокуратура Украины: Москва отказалась выдать бывших «беркутовцев»

Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцам", 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание,

Москва отказала в экстрадиции 12-ти экс-«беркутовцев», так как ими было получено российское гражданство, передает 112 Украина сообщение начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка.сказал Горбатюк.Чиновник также отметил, что бывший командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник получил гражданство РФ через полтора месяца, после того, ка сбежал из-под домашнего ареста.– сказал он.«По экстрадиции остальных экс-"беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало», – добавил Горбатюк.Напомним, Киев обвиняет бывших «беркутовцев» в расстреле 39 участников массовых беспорядков на киевской площади Независимости и ул. Институтской 20 феврале 2014 г.