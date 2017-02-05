12:51 05 февраля

Трамп и Порошенко заявили о необходимости перемирия в Донбассе

Президенты США и Украины в ходе телефонного разговора обсудили необходимость полного прекращения огня в Донбассе и выразили «обеспокоенность из-за эскалации напряженности в районе Авдеевки», передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко.

Трамп и Порошенко заявили о необходимости перемирия в Донбассе


Трамп и Порошенко «обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем», написал Цеголко в «Фейсбуке».


Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня,
говорится в сообщении.

Украинский лидер поблагодарил Трампа «за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией».

«Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран», – отметил пресс-секретарь.

Кроме того, его словам, в ходе разговора «обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон». Для подготовки визита в США будет направлен глава МИД Украины.

Использованы фотографии: http://inform-ua.info
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Комментарии 19
  1. cniza Сегодня, 12:26
    Кроме того, его словам, в ходе разговора «обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон». Для подготовки визита в США будет направлен глава МИД Украины.


    Побежит побыстрей вылизывать зад новому хозяину , вот и посмотрим чего стоит Трамп.
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 12:31
      Разговор Петро вел с Лесусом, Вованом и знакомой белкой, которые выступали в роли Трампа. А еще Трамп похлопал Петро за плечо прямо по телефону.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 12:39
        Дождемся комментариев от США и узнаем насколько звездит Порошенко.
        cniza
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:45
        Тагирьян hi Трамп Пете налил -из второго конца телефонной трубки 400 капель валерьянки belay
        Изгоняющий либероидов
    2. САА Сегодня, 12:36
      Украинский лидер поблагодарил Трампа «за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией».

      Вот только белый дом молчит по поводу звонка) Будто бы и не было его вовсе))) А поддержку выразил, наверняка, сам себе педрошенко, да и активизация диалога сам проводить собрался.

      А раньше-то как было: ещё до звонка публиковали слова поддержки, винили Россию и Путина, деньги обещали! После звонков так вообще мгновенно релизы чуть ли не по всему миру!

      Остаётся теперь петюне не только бухать в одиночку, но и поддерживать себя и краину тоже в одиночку.
      САА
      1. Проксима Сегодня, 12:41
        Цитата: САА

        Вот только белый дом молчит по поводу звонка) Будто бы и не было его вовсе))) А поддержку выразил, наверняка, сам себе педрошенко, да и активизация диалога сам проводить собрался.

        А может быть Петро опять в очередной раз с "белкой" разговаривал?
        Проксима
    3. Jovanni Сегодня, 12:44
      Цитата: cniza
      Побежит побыстрей вылизывать зад новому хозяину , вот и посмотрим чего стоит Трамп.

      Да чего стоит... Судя по тому, что после разговора агрессия свидомитов не прекратилась, Трамп парашу ругать не стал. А коли так, тот воспринял ситуацию в свою пользу. Так что улучшений ждать не приходится. Во всяком случае пока не от Трампа. Похоже парашенко ОЧЕНЬ большой профессионал в лизании...
      Jovanni
    4. Владыка Ситх Сегодня, 12:46
      Ага прекращение огня

      Владыка Ситх
  2. samoletil18 Сегодня, 12:26
    Судя по цитатам, говорил только Порошенко.
    samoletil18
    1. 210окв Сегодня, 12:38
      Когда говорит один человек,он либо требует,либо клянчит..Второе скорее.. yes
      Цитата: samoletil18
      Судя по цитатам, говорил только Порошенко.
      210окв
    2. САА Сегодня, 12:38
      Цитата: samoletil18
      Судя по цитатам, говорил только Порошенко.

      Так он даже не понял, что провод к телефону оборван.
      САА
  3. изя топ Сегодня, 12:27
    галантерейщик и кардинал...
    это что ж получается,трампенко приказал пэце убрать своих отморозков с Донбасса?
    изя топ
  4. ochakow703 Сегодня, 12:30
    ...особенно Патрошенко беспокоился о прекращении огня. Скот последний - "гуманитарная катастрофа в Авдеевке", всю страну раком поставил а рожу корчит о сожалении к жителям Авдеевки. Чего это он не рассказал Трампу о том как он и его банда каждый день стреляют по женщинам и детям. У-у-у... сучий потрох, ждет тебя веревка без мыла!
    ochakow703
    1. san4es Сегодня, 12:41
      Нерасказал , потому,что уже был занят рот
      san4es
  5. Стройбат запаса Сегодня, 12:35
    шоколадный петух увидел, что русские снова его "кинули" и не пришли на войну... Пришлось срочно бежать клянчить "перемирие" и побольше бабла для новой попытки. Виселица по нему плачет.
    Стройбат запаса
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:43
    Парошенко че в штаты рвется-он услышал как Трамп налил себе в стакан минералку, и по бульканью жидкости понял что там явно выпивают и без него ... lol
    Изгоняющий либероидов
  7. domnich Сегодня, 12:44
    Посмотрим, забьет ли Петро и Трампу баки. Не должно у него прокатить, Трамп не лох вроде..
    domnich
  8. rotor Сегодня, 12:49
    Как-же укрохунта будет выбивать деньги на пропитание без войны до последнего украинца? Так ей конец придёт, созидать она не умеет.
    rotor
  9. 1536 Сегодня, 12:49
    Есть такое слово "объегорить". На Руси этим словом пользовались купцы, у которых в порядке вещей было обмануть своих поставщиков, подрядчиков, заказчиков, партнеров.
    Сегодня украинцы хотят объегорить американцев. Один бизнесмен, захвативший власть в результате госпереворота, объегоривает второго бизнесмена, пришедшего к власти путем сложных махинаций в избирательной системе США. Причем последний сам объегориваться рад, потому что никаких интересов у него на Украине нет. Зато они есть у Байдена, да, да, жив курилка, который и является спонсором террористов-украинцев, чтобы добывать в Донбассе сланцевый газ. Чтобы пойти на сделку с Байденом, прекратить протесты граждан в США им же организованные, которые только ширятся, Трамп будет объегорен украинцами, пойдет с ними на сделку и по-прежнему будет гнобить (дожимать) Россию во всех сферах жизни. По-моему, этот расклад верный. Ну что ж, флаг им всем в руки.
    1536

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