Трамп и Порошенко заявили о необходимости перемирия в Донбассе
Президенты США и Украины в ходе телефонного разговора обсудили необходимость полного прекращения огня в Донбассе и выразили «обеспокоенность из-за эскалации напряженности в районе Авдеевки», передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко.
Трамп и Порошенко «обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем», написал Цеголко в «Фейсбуке».
Украинский лидер поблагодарил Трампа «за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией».
«Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран», – отметил пресс-секретарь.
Кроме того, его словам, в ходе разговора «обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон». Для подготовки визита в США будет направлен глава МИД Украины.
Трамп и Порошенко «обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем», написал Цеголко в «Фейсбуке».
Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня,говорится в сообщении.
Украинский лидер поблагодарил Трампа «за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией».
«Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран», – отметил пресс-секретарь.
Кроме того, его словам, в ходе разговора «обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон». Для подготовки визита в США будет направлен глава МИД Украины.
Использованы фотографии: http://inform-ua.info