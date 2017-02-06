13:56 06 февраля

Савченко готова баллотироваться на пост президента Украины

Создавшая после исключения из тимошенковской «Батькивщины» собственное объединения «РУНА» Надежда Савченко в очередной раз сделала громкое заявление по поводу своих дальнейших политических шагов. Корреспондент ТК «112 Украина» поинтересовался у Савченко о её желании стать президентом Украины. На вопрос помилованная Владимиром Путиным украинская наводчица ответила так:
(Президентом) быть не хочу, но могу и буду, если это надо. Но для этого должно быть большое желание. Это трудно. Это большая ответственность. В общем, если это нужно, то я буду это делать (выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах).


Савченко готова баллотироваться на пост президента Украины


Напомним, что ранее Савченко назвала действующие власти Украины «врагом номер два после России» и заявила, что президент «незалежной» Пётр Порошенко осуществляет антиукраинскую политику.


В интервью «112 Украина» Савченко заявила, что готова повести новое общественно-политическое объединение РУНА на выборы в парламент.

По оценкам социологов, в последнее время популярность Савченко на Украине существенно упала, однако рейтинг нардепа ВРУ по-прежнему выше, чем, к примеру, рейтинг действующего президента страны Порошенко.

Напомним, что Савченко была осуждена судом в РФ за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 20
  1. 210окв Сегодня, 06:44
    Клоуны начали выстраиваться в очередь за дележкой объедков того что осталось от Украины...
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:46
      Нельзя ей в президенты. У неё судимость по мокрухе не погашена. Думаете не вспомнят? laughing
      сибиралт
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:12
        Вспомнить не смогут и не захотят, т.к судимость в России. А это значит, что Украине придется подтвердить ее преступления.
        rotmistr60
        1. AID.S Сегодня, 10:50
          Цитата: rotmistr60
          Вспомнить не смогут и не захотят, т.к судимость в России. А это значит, что Украине придется подтвердить ее преступления.

          Ну, ради дела, могут и подтвердить,-"да признаем, виноваты, она наводчица, но мы ее предупреждали, чтоб журналистов ни-ни.."......все божья роса..
          AID.S
      2. Zibelew Сегодня, 07:25
        "Президентом) быть не хочу, но могу и буду, если это надо."
        Не хочу, говорит, быть царицей... А хочу быть владычицей морскою и чтобы Трамп и Путин были бы у неё в посылках...
        Zibelew
        1. dik-nsk Сегодня, 09:20
          Это большая ответственность. В общем, если это нужно, то я буду это делать (выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах)

          агент Темнейшего Наденька перешла к следующему этапу задания laughing
          dik-nsk
    2. Балу Сегодня, 08:33
      Фашингштон сделает ставку на какого-нибудь олигарха в опозиции Поросенко, чем на отработанный субстрат.
      Балу
  2. Познающий Сегодня, 06:47
    Янукович- мошенник, Порошенко- вор и убийца, Тимошенко- мошенница( ведь тоже захочется, не зря в сша каталась), Савченко- убийца.... Ирония от Спирали Истории для Руины.
    Познающий
    1. 210окв Сегодня, 06:48
      "Достойные"руководители "достойного государства"... what
      Цитата: Познающий
      Янукович- мошенник, Порошенко- вор и убийца, Тимошенко- мошенница( ведь тоже захочется, не зря в сша каталась), Савченко- убийца.... Ирония от Спирали Истории для Руины.
      210окв
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
    В общем, если это нужно, то я буду это делать (выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах).


    Чем черт не шутит вдруг как и с ТРАМПОМ облом произойдет...вот это будет что то... belay
    Савченко и ТРАМП ...на пару гремучая смесь.
    Тот же ЛЕХА
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Вот такую сущность, квазигироиню могут возвести на престол, для начала как примьершу.
    Изгоняющий либероидов
  5. МВГ Сегодня, 07:32
    А что, "Президент - свой парень Надя Савченко" как раз в духе идей либерализма и толерантности. Вполне себе может прокатить )))
    МВГ
  6. Злой 55 Сегодня, 07:53
    Ну теперь ждём, когда Наденьке подложат гранату в рюкзачок "русские сепаратисты"..
    Злой 55
  7. sergo1914 Сегодня, 08:15
    Всего лишь? Украины? "Мелко, Хоботов"(с). Почему не Императрицей планеты Земля? Разочаровала Надежда.
    sergo1914
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 08:27
    Цирк продолжается!
    Пока главным критерием на руководящие посты на Украине будет оставаться ненависть к России, вполне достойный кандидат.
    Ретвизан 8
  9. svp67 Сегодня, 08:28
    Савченко готова баллотироваться на пост президента Украины
    Увы, но для этого, в нынешних реалиях Украины, одного знакомства с ВВП мало, надо срочно ехать в США и там "засветится" с Трампом, главное, что бы это увидели, а затем в ФРГ на "поклон" к фюр... ой, фрау Меркель...
    svp67
  10. ПАша Сегодня, 09:45
    Какая разница кто президент.
    Роль великого правителя стирается, когда рулят корпорации.
    Отобрать власть у денег уже не получится.
    ПАша
  11. Alekseyklg Сегодня, 11:06
    Я вот думаю, что все таки спецы с Любянки время не теряли, пока она в тюрьме сидела wink
    Alekseyklg
  12. bratchanin3 Сегодня, 11:17
    Детский сад во всём. Я думаю, Россия могла бы выделить достойного специалиста, так сюрреализм какой то. Страна дураков!! Хотя, Савченко единственная, у кого иногда проскальзывают здравые мысли.
    bratchanin3
  13. Младший рядовой Сегодня, 12:47
    Надюшу в президенты! Не зря её столько времени на Кремлевской диете продержали. Некоторых осеняет.
    Младший рядовой

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