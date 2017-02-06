Савченко готова баллотироваться на пост президента Украины

(Президентом) быть не хочу, но могу и буду, если это надо. Но для этого должно быть большое желание. Это трудно. Это большая ответственность. В общем, если это нужно, то я буду это делать (выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах).

Создавшая после исключения из тимошенковской «Батькивщины» собственное объединения «РУНА» Надежда Савченко в очередной раз сделала громкое заявление по поводу своих дальнейших политических шагов. Корреспондент ТК «112 Украина» поинтересовался у Савченко о её желании стать президентом Украины. На вопрос помилованная Владимиром Путиным украинская наводчица ответила так:Напомним, что ранее Савченко назвала действующие власти Украины «врагом номер два после России» и заявила, что президент «незалежной» Пётр Порошенко осуществляет антиукраинскую политику.В интервью «112 Украина» Савченко заявила, что готова повести новое общественно-политическое объединение РУНА на выборы в парламент.По оценкам социологов, в последнее время популярность Савченко на Украине существенно упала, однако рейтинг нардепа ВРУ по-прежнему выше, чем, к примеру, рейтинг действующего президента страны Порошенко.Напомним, что Савченко была осуждена судом в РФ за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе.