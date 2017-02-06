14:06 06 февраля

Пройдут арктические испытания новейшей военной техники

Как сообщает "Российская газета", заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о планах проведения (в продолжение практики 2016 г.) в феврале текущего года испытаний перспективной военной техники, уже доставленной на необходимые полигоны самолетами военно-транспортной авиации:
Это уже не первая экспедиция, проводимая в условиях Крайнего Севера, но в этот раз военным специалистам будет необходимо в кратчайшие сроки пройти сложнейший маршрут от якутского поселка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно. Маршрут пройдет по ледовому покрытию моря Лаптевых, по проливам между островами и прибрежной зоне на современных образцах снегоболотоходной техники.

- пояснил он журналистам.

Пройдут арктические испытания новейшей военной техники

ДТ-10ПМ



Гусеничная техника будет проходить испытания на маршруте протяженностью две тысячи километров в автономном режиме в течение не менее трех суток при экстремально низких температурах (до 60 градусов ниже нуля) и метелях, достигающих 35 метров в секунду.


ДТ-30ПМ


К испытываемым средствам относятся: двухзвенные гусеничные транспортеры моделей семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ, армейские снегоходы и транспортные средства на базе вездеходов ТРЭКОЛ, модернизированные для условий Крайнего Севера; быстровозводимые палатки, мобильные опреснители и другая техника, состоящая на вооружении арктической группы российской армии.


АМ-1


В последние два года арктическая группа войск приняла на снабжение целый ряд новой и перспективной техники, в том числе двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ТТМ-4902ПС-10, армейские мотовездеходы АМ-1, квадроциклы и снегоходы. В декабре 2015 года на вооружение арктических мотострелков поступили три десятка новых гусеничных вездеходов ДТ-10МП "Витязь".


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Комментарии 15
  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:32
    Ну и правильно надо все проверять и обкатывать... и солдаты поймут как че и технику можно до работать по результатам...
    Alex_Rarog
    1. cniza Сегодня, 08:45
      На нашем севере будут решаться большие вопросы всего мира.
      cniza
      1. Тикси-3 Сегодня, 08:51
        Цитата: cniza
        На нашем севере будут решаться большие вопросы всего мира.

        не всего мира)) - а только нашего севера!...Да уж пробег....из Тикси на Котельный...там даже белые медведи не живут.....условия невыносимые.....хотелось бы опять побывать там где жил....
        Тикси-3
  2. svp67 Сегодня, 08:45
    Очень интересно будет ПОСМОТРЕТЬ, особенно на результаты этого пробега. Пусть победит ЛУЧШИЙ!!!
    svp67
    1. Серый брат Сегодня, 10:51
      Цитата: svp67
      . Пусть победит ЛУЧШИЙ!!

      Это не гонка и не госиспытания.
      Серый брат
      1. svp67 Сегодня, 11:13
        Цитата: Серый брат
        Это не гонка и не госиспытания.

        А что же это? "Покатушки"? Так вроде четко заявлено:
        заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о планах проведения (в продолжение практики 2016 г.) в феврале текущего года испытаний перспективной военной техники,

        И еще:
        в этот раз военным специалистам будет необходимо в кратчайшие сроки пройти сложнейший маршрут от якутского поселка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно.
        Значить будет проверяться скоростные качества, проходимость, ремонтно пригодность и комфортность...
        svp67
        1. Серый брат Сегодня, 11:19
          Цитата: svp67
          А что же это? "Покатушки"?

          Типа того. Ведь вся эта техника уже принята на вооружение.
          Такой пробег нужен скорее для точного определения возможностей, оснащённых этой техникой, подразделений.
          Серый брат
          1. svp67 Сегодня, 11:23
            Цитата: Серый брат
            Типа того. Ведь вся эта техника уже принята на вооружение.

            Как приняли, так и снимут, по опыту Сирии, до УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ.
            Цитата: Серый брат
            Такой пробег нужен скорее для точного определения возможностей, оснащённых этой техникой, подразделений.

            тут можно поставить ?????? Иначе зачем в сообщении звучит
            перспективной военной техники
            а не серийной.
            svp67
  3. Серый брат Сегодня, 08:53
    Это точно не 2014-го года новость?
    Серый брат
    1. Koshak Сегодня, 13:17
      Цитата: Серый брат
      Это точно не 2014-го года новость?

      А вы не обратили внимание, что говорится о ПРОДОЛЖЕНИИ испытаний?
      Koshak
  4. Vitalson Сегодня, 09:35
    Пулемёт на квадрике зачем вообще?
    Vitalson
    1. killganoff Сегодня, 10:28
      Точнее на китайском квадрике с русским шильдиком
      killganoff
    2. Тикси-3 Сегодня, 10:29
      Цитата: Vitalson
      Пулемёт на квадрике зачем вообще?

      ну в принципе за тем, что и у гансов в Великую отечественную, на мотиках то же были пулеметы..., как и сейчас у бармалеев на мицубисях...
      Тикси-3
      1. Koshak Сегодня, 13:20
        Цитата: Тикси-3
        Цитата: Vitalson
        Пулемёт на квадрике зачем вообще?

        ну в принципе за тем, что и у гансов в Великую отечественную, на мотиках то же были пулеметы..., как и сейчас у бармалеев на мицубисях...

        И у немцев и у бармалеев водитель не являлся стрелком. А здесь видимо по принципу: порулил-пострелял.
        Koshak
  5. злой партизан Сегодня, 11:25
    "Тридцатка" - это вещь! good Вот с такой её переделкой приходится работать очень часто в ХМАО, КОМИ, ЯНАО. Даже в Вологодской обл. разок попадалась:
    злой партизан

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