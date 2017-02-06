Пройдут арктические испытания новейшей военной техники

Это уже не первая экспедиция, проводимая в условиях Крайнего Севера, но в этот раз военным специалистам будет необходимо в кратчайшие сроки пройти сложнейший маршрут от якутского поселка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно. Маршрут пройдет по ледовому покрытию моря Лаптевых, по проливам между островами и прибрежной зоне на современных образцах снегоболотоходной техники.

ДТ-10ПМ

ДТ-30ПМ

АМ-1