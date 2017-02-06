Пройдут арктические испытания новейшей военной техники
Как сообщает "Российская газета", заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о планах проведения (в продолжение практики 2016 г.) в феврале текущего года испытаний перспективной военной техники, уже доставленной на необходимые полигоны самолетами военно-транспортной авиации:
- пояснил он журналистам.
Гусеничная техника будет проходить испытания на маршруте протяженностью две тысячи километров в автономном режиме в течение не менее трех суток при экстремально низких температурах (до 60 градусов ниже нуля) и метелях, достигающих 35 метров в секунду.
К испытываемым средствам относятся: двухзвенные гусеничные транспортеры моделей семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ, армейские снегоходы и транспортные средства на базе вездеходов ТРЭКОЛ, модернизированные для условий Крайнего Севера; быстровозводимые палатки, мобильные опреснители и другая техника, состоящая на вооружении арктической группы российской армии.
В последние два года арктическая группа войск приняла на снабжение целый ряд новой и перспективной техники, в том числе двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ТТМ-4902ПС-10, армейские мотовездеходы АМ-1, квадроциклы и снегоходы. В декабре 2015 года на вооружение арктических мотострелков поступили три десятка новых гусеничных вездеходов ДТ-10МП "Витязь".
Это уже не первая экспедиция, проводимая в условиях Крайнего Севера, но в этот раз военным специалистам будет необходимо в кратчайшие сроки пройти сложнейший маршрут от якутского поселка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно. Маршрут пройдет по ледовому покрытию моря Лаптевых, по проливам между островами и прибрежной зоне на современных образцах снегоболотоходной техники.
- пояснил он журналистам.
ДТ-10ПМ
Гусеничная техника будет проходить испытания на маршруте протяженностью две тысячи километров в автономном режиме в течение не менее трех суток при экстремально низких температурах (до 60 градусов ниже нуля) и метелях, достигающих 35 метров в секунду.
ДТ-30ПМ
К испытываемым средствам относятся: двухзвенные гусеничные транспортеры моделей семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ, армейские снегоходы и транспортные средства на базе вездеходов ТРЭКОЛ, модернизированные для условий Крайнего Севера; быстровозводимые палатки, мобильные опреснители и другая техника, состоящая на вооружении арктической группы российской армии.
АМ-1
В последние два года арктическая группа войск приняла на снабжение целый ряд новой и перспективной техники, в том числе двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ТТМ-4902ПС-10, армейские мотовездеходы АМ-1, квадроциклы и снегоходы. В декабре 2015 года на вооружение арктических мотострелков поступили три десятка новых гусеничных вездеходов ДТ-10МП "Витязь".