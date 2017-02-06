14:02 06 февраля

На Окинаве возобновлено строительство военного аэродрома США

Несмотря на протесты местных властей и общественности, в понедельник на северо-западе Окинавы возобновлены работы по строительству американского военного аэродрома, передает РИА Новости сообщение японского агентства Киодо.

На Окинаве возобновлено строительство военного аэродрома США


«На нынешнем этапе работ в районе поселка Хэноко предполагается установка 200 бетонных блоков в качестве щита для предотвращения загрязнения моря строительным мусором», – говорится в сообщении. Одновременно японские специалисты будут проводить зондирование морского дна в том месте, где будет строиться взлетно-посадочная сторона.


В этот район острова планируется перенести американскую базу «Футэмма», находящуюся в густонаселенном центре Окинавы близ города Гинован.

Работы начались в октябре 2015-го, однако были приостановлены из-за противодействия администрации префектуры и местного населения. Центральному правительству, связанному с США обязательствами в сфере безопасности, удалось отстоять строительство через суд.

По заявлениям чиновников, перенос базы осуществляется для того, чтобы избавить жителей Гинована от угрозы крушения американских самолётов и вертолетов.

Использованы фотографии: GETTY
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Комментарии 14
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:35
    На Окинаве возобновлено строительство военного аэродрома США


    Ну вот КУРИЛЛЫ им после этого отдавай...не жирно будет то.
    Тот же ЛЕХА
    1. Alex_Rarog Сегодня, 08:41
      Какие нахххх курилы пусть бамбук курят) мы своей землей не торгуем!
      Alex_Rarog
      1. cniza Сегодня, 08:42
        Окружают со всех сторон , но это им не поможет.
        cniza
      2. 210окв Сегодня, 08:50
        Вот именно...Это япам все равно-что их территория,что их женщины..
        Цитата: Alex_Rarog
        Какие нахххх курилы пусть бамбук курят) мы своей землей не торгуем!
        210окв
      3. Hades1911 Сегодня, 09:14
        Китай где новые земли взял?
        Hades1911
    2. svp67 Сегодня, 08:42
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ну вот КУРИЛЛЫ им после этого отдавай...не жирно будет то.

      Да уж... Трам за Китай крепко взялся... Беда то в том, что закончив свару с Китаем, он с легкостью на нас переключиться, а база то уже в том районе и готова... Так, что "фиг вам" а не Курилы
      svp67
    3. maxim947 Сегодня, 08:46
      От былой чести и гордости самураев ничего не осталось, встали в один ряд с шавками и ссыкунами
      maxim947
      1. DMB_95 Сегодня, 10:39
        Цитата: maxim947
        От былой чести и гордости самураев ничего не осталось, встали в один ряд с шавками и ссыкунами

        Они в этот ряд встали одними из первых . Ещё в сентябре 1945 г. Тогда же они и с Курилами распрощались.
        DMB_95
    4. pafegosoff Сегодня, 09:13
      Так отдать Курилы, это сразу - Пентагону...
      pafegosoff
    5. сибиралт Сегодня, 10:06
      Да какие там Курилы, если Япония под оккупацией с середины прошлого века?
      сибиралт
  2. Серый брат Сегодня, 08:36
    Чтобы обезопасить население от "сверхнадёжных" конвертопланов, американцам пришлось строить новый аэродром.
    Серый брат
  3. Познающий Сегодня, 08:44
    Ну как мило... И после этого с гесядаями даже о совместном экономическом разговаривать смысла нет.
    Познающий
  4. aleksfill Сегодня, 09:31
    "...На Окинаве возобновлено строительство военного аэродрома США..."
    Оккупация это не хухры - мухры, таки.
    aleksfill
  5. Nick888 Сегодня, 12:10
    #Верните_Курилы_КОКОКО
    Nick888

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