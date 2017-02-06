На Окинаве возобновлено строительство военного аэродрома США
Несмотря на протесты местных властей и общественности, в понедельник на северо-западе Окинавы возобновлены работы по строительству американского военного аэродрома, передает РИА Новости сообщение японского агентства Киодо.
«На нынешнем этапе работ в районе поселка Хэноко предполагается установка 200 бетонных блоков в качестве щита для предотвращения загрязнения моря строительным мусором», – говорится в сообщении. Одновременно японские специалисты будут проводить зондирование морского дна в том месте, где будет строиться взлетно-посадочная сторона.
В этот район острова планируется перенести американскую базу «Футэмма», находящуюся в густонаселенном центре Окинавы близ города Гинован.
Работы начались в октябре 2015-го, однако были приостановлены из-за противодействия администрации префектуры и местного населения. Центральному правительству, связанному с США обязательствами в сфере безопасности, удалось отстоять строительство через суд.
По заявлениям чиновников, перенос базы осуществляется для того, чтобы избавить жителей Гинована от угрозы крушения американских самолётов и вертолетов.
«На нынешнем этапе работ в районе поселка Хэноко предполагается установка 200 бетонных блоков в качестве щита для предотвращения загрязнения моря строительным мусором», – говорится в сообщении. Одновременно японские специалисты будут проводить зондирование морского дна в том месте, где будет строиться взлетно-посадочная сторона.
В этот район острова планируется перенести американскую базу «Футэмма», находящуюся в густонаселенном центре Окинавы близ города Гинован.
Работы начались в октябре 2015-го, однако были приостановлены из-за противодействия администрации префектуры и местного населения. Центральному правительству, связанному с США обязательствами в сфере безопасности, удалось отстоять строительство через суд.
По заявлениям чиновников, перенос базы осуществляется для того, чтобы избавить жителей Гинована от угрозы крушения американских самолётов и вертолетов.
Использованы фотографии: GETTY