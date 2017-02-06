Формирования сирийской оппозиции воюют друг с другом

Тройственные переговоры (Россия–Иран–Турция) привели к тому, что протурецкие группировки в Идлибе, прежде всего ССА, выступили против "Хаят Тахрир аш-Шам". Однако у ССА сил маловато. Сами турки заняты борьбой с ИГ (запрещено в РФ) под Аль-Бабом. Поэтому Анкара очень хотела бы, чтобы "Ахрар аш-Шам" поддержала ССА в борьбе с радикалами и помогла их выдавить из провинции.

Эта группировка ведет себя очень расчетливо и осторожно. В частности, они присоединились к перемирию, чтобы их не бомбили российские ВКС, но в Астану не поехали. Хотя "Ахрар аш-Шам" снабжается через турецкую границу, она больше ориентируется на Саудовскую Аравию. Так что если мы хотим использовать ее против "Нусры", сперва придется договориться с Эр-Риядом,