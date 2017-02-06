Формирования сирийской оппозиции воюют друг с другом
В провинции Идлиб после переговоров в Астане вспыхнули боевые действия между умеренными и радикальными исламистами, уже убито более 100 человек, сообщают Известия.
«Нараставшая весь январь напряженность между исламистскими группировками сирийской оппозиции, наконец, вылились в междоусобную войну. Боевые действия идут в провинции Идлиб, куда после поражения в Алеппо отступили уцелевшие боевики. 3 февраля бои шли к западу от Алеппо, где боевики "Хаят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Фатх аш-Шам" и запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра") атаковали позиции «Свободной сирийской армии» (ССА)», – говорится в статье.
А в конце января радикалы напали на «умеренную» «Джейш аль-Муджахидин», не побоявшуюся отправить в Астану своих представителей.
По данным сирийских источников, «суть нынешнего противостояния заключается в том, что многие группы (прежде всего связанные с Анкарой) пытаются отмежеваться от джихадистов и продемонстрировать свою "умеренность"». Свою роль также сыграли удары российской авиации, ведущей охоту на радикальные группировки.
«Между собой воюют исламистские группировки, составлявшие в прошлом главную ударную силу оппозиции. К "Хаят Тахрир аль-Шам" примкнули до 16 группировок, а к "Ахрар аш-Шам" присоединились боевики 12 формирований, на ее стороне также отряды ССА. В итоге, по подсчетам курдских источников, силы примерно равны – у каждой исламистской коалиции около 20 тыс. бойцов. Причем инициатива пока находится в руках более агрессивной "Хаят Тахрир аш-Шам"», – пишет газета.
Востоковед Леонид Исаев из Высшей школы экономики:
Однако «Ахрар аш-Шам» занимает выжидательную позицию и не спешит воевать в полную силу.
Правительственная армия не спешит вмешиваться в события в Идлибе. Наиболее боеспособные части заняты пока на других участках фронта, поэтому Дамаск вполне устраивает, что боевики истребляют друг друга, отмечает газета.
«Нараставшая весь январь напряженность между исламистскими группировками сирийской оппозиции, наконец, вылились в междоусобную войну. Боевые действия идут в провинции Идлиб, куда после поражения в Алеппо отступили уцелевшие боевики. 3 февраля бои шли к западу от Алеппо, где боевики "Хаят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Фатх аш-Шам" и запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра") атаковали позиции «Свободной сирийской армии» (ССА)», – говорится в статье.
А в конце января радикалы напали на «умеренную» «Джейш аль-Муджахидин», не побоявшуюся отправить в Астану своих представителей.
По данным сирийских источников, «суть нынешнего противостояния заключается в том, что многие группы (прежде всего связанные с Анкарой) пытаются отмежеваться от джихадистов и продемонстрировать свою "умеренность"». Свою роль также сыграли удары российской авиации, ведущей охоту на радикальные группировки.
«Между собой воюют исламистские группировки, составлявшие в прошлом главную ударную силу оппозиции. К "Хаят Тахрир аль-Шам" примкнули до 16 группировок, а к "Ахрар аш-Шам" присоединились боевики 12 формирований, на ее стороне также отряды ССА. В итоге, по подсчетам курдских источников, силы примерно равны – у каждой исламистской коалиции около 20 тыс. бойцов. Причем инициатива пока находится в руках более агрессивной "Хаят Тахрир аш-Шам"», – пишет газета.
Востоковед Леонид Исаев из Высшей школы экономики:
Тройственные переговоры (Россия–Иран–Турция) привели к тому, что протурецкие группировки в Идлибе, прежде всего ССА, выступили против "Хаят Тахрир аш-Шам". Однако у ССА сил маловато. Сами турки заняты борьбой с ИГ (запрещено в РФ) под Аль-Бабом. Поэтому Анкара очень хотела бы, чтобы "Ахрар аш-Шам" поддержала ССА в борьбе с радикалами и помогла их выдавить из провинции.
Однако «Ахрар аш-Шам» занимает выжидательную позицию и не спешит воевать в полную силу.
Эта группировка ведет себя очень расчетливо и осторожно. В частности, они присоединились к перемирию, чтобы их не бомбили российские ВКС, но в Астану не поехали. Хотя "Ахрар аш-Шам" снабжается через турецкую границу, она больше ориентируется на Саудовскую Аравию. Так что если мы хотим использовать ее против "Нусры", сперва придется договориться с Эр-Риядом,пояснил аналитик.
Правительственная армия не спешит вмешиваться в события в Идлибе. Наиболее боеспособные части заняты пока на других участках фронта, поэтому Дамаск вполне устраивает, что боевики истребляют друг друга, отмечает газета.
Использованы фотографии: ТАСС/Amer Rabe Al Hasan