13:59 06 февраля

Формирования сирийской оппозиции воюют друг с другом

В провинции Идлиб после переговоров в Астане вспыхнули боевые действия между умеренными и радикальными исламистами, уже убито более 100 человек, сообщают Известия.

Формирования сирийской оппозиции воюют друг с другом


«Нараставшая весь январь напряженность между исламистскими группировками сирийской оппозиции, наконец, вылились в междоусобную войну. Боевые действия идут в провинции Идлиб, куда после поражения в Алеппо отступили уцелевшие боевики. 3 февраля бои шли к западу от Алеппо, где боевики "Хаят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Фатх аш-Шам" и запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра") атаковали позиции «Свободной сирийской армии» (ССА)», – говорится в статье.


А в конце января радикалы напали на «умеренную» «Джейш аль-Муджахидин», не побоявшуюся отправить в Астану своих представителей.

По данным сирийских источников, «суть нынешнего противостояния заключается в том, что многие группы (прежде всего связанные с Анкарой) пытаются отмежеваться от джихадистов и продемонстрировать свою "умеренность"». Свою роль также сыграли удары российской авиации, ведущей охоту на радикальные группировки.

«Между собой воюют исламистские группировки, составлявшие в прошлом главную ударную силу оппозиции. К "Хаят Тахрир аль-Шам" примкнули до 16 группировок, а к "Ахрар аш-Шам" присоединились боевики 12 формирований, на ее стороне также отряды ССА. В итоге, по подсчетам курдских источников, силы примерно равны – у каждой исламистской коалиции около 20 тыс. бойцов. Причем инициатива пока находится в руках более агрессивной "Хаят Тахрир аш-Шам"», – пишет газета.

Востоковед Леонид Исаев из Высшей школы экономики:
Тройственные переговоры (Россия–Иран–Турция) привели к тому, что протурецкие группировки в Идлибе, прежде всего ССА, выступили против "Хаят Тахрир аш-Шам". Однако у ССА сил маловато. Сами турки заняты борьбой с ИГ (запрещено в РФ) под Аль-Бабом. Поэтому Анкара очень хотела бы, чтобы "Ахрар аш-Шам" поддержала ССА в борьбе с радикалами и помогла их выдавить из провинции.


Однако «Ахрар аш-Шам» занимает выжидательную позицию и не спешит воевать в полную силу.

Эта группировка ведет себя очень расчетливо и осторожно. В частности, они присоединились к перемирию, чтобы их не бомбили российские ВКС, но в Астану не поехали. Хотя "Ахрар аш-Шам" снабжается через турецкую границу, она больше ориентируется на Саудовскую Аравию. Так что если мы хотим использовать ее против "Нусры", сперва придется договориться с Эр-Риядом,
пояснил аналитик.

Правительственная армия не спешит вмешиваться в события в Идлибе. Наиболее боеспособные части заняты пока на других участках фронта, поэтому Дамаск вполне устраивает, что боевики истребляют друг друга, отмечает газета.

Использованы фотографии: ТАСС/Amer Rabe Al Hasan
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Комментарии 18
  1. Самаритянин Сегодня, 10:11
    Кратко о Сирии:
    Самаритянин
    1. maxim947 Сегодня, 10:19
      сирийская оппозиция воюют друг с другом[i][/i] - Идеальный расклад. Давно бы так))))))))
      maxim947
      1. vkl.47 Сегодня, 10:23
        Бабы ещё нарожают (с)
        vkl.47
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:25
        тем более что градация бандитов от оппозиционеров практически отсутствует,так что Аллах им в помощь в благородном деле истребления друг друга))
        Ратник с пулеметом
      3. Самаритянин Сегодня, 10:28
        Наши тоже принимают активное участие, видео войны снайперов:

        Самаритянин
    2. DMB_95 Сегодня, 10:25
      Отличный результат переговоров ! Пусть пауки грызут друг друга , а когда закончат - их начнёт молотить Асад.
      DMB_95
  2. dojjdik Сегодня, 10:18
    евреи проверяют возможные версии следующего наступления Сирийской армии-гадать придется долго
    dojjdik
  3. алекс-сп Сегодня, 10:18
    Просить американскую администрацию подкинуть туда боеприпасов...
    алекс-сп
  4. bratchanin3 Сегодня, 10:40
    Да уж, родоплеменные отношения накладывают проблемы в общении и на Северном Кавказе, а что говорить про Ближний Восток. Но в России есть специалисты и пряники и кнуты и опыт в таких делах. А пока пусть долбят друг друга, это надо поощрять и стимулировать.
    bratchanin3
  5. Айрателинсион Сегодня, 11:36
    "Хаят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Фатх аш-Шам" и запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра"

    Поясните, кто в курсе, это все одна и таже организация, регулярно меняющая название?
    Айрателинсион
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:31
      Цитата: Айрателинсион
      это все одна и таже организация,

      Да, стандартная практика.
      Paranoid50
  6. Jovanni Сегодня, 11:36
    Ну что, переговоры в Астане можно назвать позитивными...
    Jovanni
  7. kosta_cs Сегодня, 11:37
    Тем в временем в Астане проходит очередная встреча по Сирии.
    https://news.mail.ru/politics/28671960/?frommail=
    1
    kosta_cs
  8. AID.S Сегодня, 11:53
    Удачи им в этом деле....
    AID.S
  9. Berkut24 Сегодня, 12:33
    Гранат хватает на всех обезьян. А вот бананов - нет.
    Berkut24
  10. Ныробский Сегодня, 13:02
    Идлиб, следующая "жаркая" провинция для САА после Алеппо, и чем больше бородатые уничтожат друг друга, тем легче армейцам будет зачищать территорию от 40 тысячного поголовья бандюков . Пусть воюют.
    Ныробский
  11. Vitalson Сегодня, 13:11
    Вот молодцы какие...
    Vitalson
  12. Евгений РС Сегодня, 13:20
    Оставшийся сильнейший сразится с сирийской армией))
    Евгений РС

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