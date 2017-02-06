13:58 06 февраля

Минобороны США умолчало о тысячах авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии

Пентагон не внес в открытую базу информацию о тысячах авиаударов с летальным исходом, нанесенных в ходе операций в Афганистане, Ираке и Сирии, начиная с 2001 г. Такое положение дел военные назвали обычной практикой, передает РИА Новости сообщение издания Military Times.



«Только в 2016 не были зафиксированы в открытой базе данных 456 авиаударов, нанесенных в Афганистане. Эту базу данных ведут ВВС США, и на нее опираются конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи», – говорится в материале.


Удары наносились вертолетами и беспилотными аппаратами.

Согласно информации, упомянутая база данных была неполной, начиная с 2001 г, «когда началась война с терроризмом».

Военный источник издания пояснил, что ВВС не пытались скрывать количество боевых вылетов – так авиаудары отслеживались и в прошлом.

Это всегда так было. Мы не отслеживаем, например, количество ударов, совершенных (вертолетами) Apache,
сказал собеседник.

Издание находит такое отношение к статистике странным, «поскольку последние 15 лет чаще всего в борьбе против террористических группировок американская армия использует именно вертолеты Apache».

Использованы фотографии: Flickr/ The U.S. Army
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Комментарии 8
  1. V.ic Сегодня, 11:21
    (С)Такое положение дел военные назвали обычной практикой

    Ну да, они ведь там конфеты и печенье раздают.
    V.ic
    1. 210окв Сегодня, 11:50
      Если бы авиаудар был удачным и при нем не погибли гражданские,то его скрывать?Скрывают просчеты и убийства ни в чем не повинных людей..Так кто убийца,скажите?Это к ведущему из "Фокс ньюс"
      Цитата: V.ic
      (С)Такое положение дел военные назвали обычной практикой

      Ну да, они ведь там конфеты и печенье раздают.
      210окв
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
    Армия "демократов" в деле. По сути, убийцы в законе.
    a.s.zzz888
  3. Аристид Сегодня, 11:48
    Это американцы сейчас бы вой подняли, обнаружив такую "практику" у России. А им, как с гуся вода. Пофиг, понимаешь ли!
    Аристид
    1. Hades1911 Сегодня, 12:01
      Да у всех воюющих стран такая практика.
      hi
      Hades1911
  4. Смог Сегодня, 12:04
    Какие бомбежки? Что вы.
    Демократию они несут, ДЕМОКРАТИЮ, am
    Смог
  5. Горменгаст Сегодня, 12:08
    Статистика - лженаука, продажная девка американского империализма. laughing
    Горменгаст
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:49
    Минобороны США умолчало о тысячах авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии

    Значит было о чем умалчивать. Свадьбы и похороны как-то не уладываюися в "активную" борьбу с терроризмом.
    rotmistr60

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