Минобороны США умолчало о тысячах авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии
Пентагон не внес в открытую базу информацию о тысячах авиаударов с летальным исходом, нанесенных в ходе операций в Афганистане, Ираке и Сирии, начиная с 2001 г. Такое положение дел военные назвали обычной практикой, передает РИА Новости сообщение издания Military Times.
«Только в 2016 не были зафиксированы в открытой базе данных 456 авиаударов, нанесенных в Афганистане. Эту базу данных ведут ВВС США, и на нее опираются конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи», – говорится в материале.
Удары наносились вертолетами и беспилотными аппаратами.
Согласно информации, упомянутая база данных была неполной, начиная с 2001 г, «когда началась война с терроризмом».
Военный источник издания пояснил, что ВВС не пытались скрывать количество боевых вылетов – так авиаудары отслеживались и в прошлом.
Издание находит такое отношение к статистике странным, «поскольку последние 15 лет чаще всего в борьбе против террористических группировок американская армия использует именно вертолеты Apache».
«Только в 2016 не были зафиксированы в открытой базе данных 456 авиаударов, нанесенных в Афганистане. Эту базу данных ведут ВВС США, и на нее опираются конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи», – говорится в материале.
Удары наносились вертолетами и беспилотными аппаратами.
Согласно информации, упомянутая база данных была неполной, начиная с 2001 г, «когда началась война с терроризмом».
Военный источник издания пояснил, что ВВС не пытались скрывать количество боевых вылетов – так авиаудары отслеживались и в прошлом.
Это всегда так было. Мы не отслеживаем, например, количество ударов, совершенных (вертолетами) Apache,сказал собеседник.
Издание находит такое отношение к статистике странным, «поскольку последние 15 лет чаще всего в борьбе против террористических группировок американская армия использует именно вертолеты Apache».
Использованы фотографии: Flickr/ The U.S. Army