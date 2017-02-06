Минобороны США умолчало о тысячах авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии

Это всегда так было. Мы не отслеживаем, например, количество ударов, совершенных (вертолетами) Apache,

Пентагон не внес в открытую базу информацию о тысячах авиаударов с летальным исходом, нанесенных в ходе операций в Афганистане, Ираке и Сирии, начиная с 2001 г. Такое положение дел военные назвали обычной практикой, передает РИА Новости сообщение издания Military Times.– говорится в материале.Удары наносились вертолетами и беспилотными аппаратами.Согласно информации, упомянутая база данных была неполной, начиная с 2001 г, «когда началась война с терроризмом».Военный источник издания пояснил, что ВВС не пытались скрывать количество боевых вылетов – так авиаудары отслеживались и в прошлом.сказал собеседник.Издание находит такое отношение к статистике странным, «поскольку последние 15 лет чаще всего в борьбе против террористических группировок американская армия использует именно вертолеты Apache».