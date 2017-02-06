Названо имя убитого в Карачи афганского дипломата
Информационное агентство Khaama Press сообщает о стрельбе у консульства Афганистана в пакистанском городе Карачи. По предварительным данным, в результате нескольких выстрелов погиб сотрудник афганской дипломатической миссии. Причём утверждается, что убил его охранник консульства. Помимо этого сообщается, что ещё трое сотрудников дипмиссии Афганистана в Карачи получили ранения различной степени тяжести.
В социальных сетях называется имя погибшего сотрудника консульства. Это третий секретарь дипломатической миссии Мухаммад Заки.
Другие информационные источники сообщают, что стрельба была открыта не снаружи, а внутри афганского консульства. На данную минуту о задержании стрелявшего и его возможной причастности к одной из террористических группировок не сообщается.
Сегодня в Пакистане начались так называемые Дни солидарности с Кашмиром.
Это оспариваемая Пакистаном и Индией территория. В шествия в пакистанских городах принимают участие десятки тысяч манифестантов, призывающих решить кашмирский вопрос.
В социальных сетях называется имя погибшего сотрудника консульства. Это третий секретарь дипломатической миссии Мухаммад Заки.
Другие информационные источники сообщают, что стрельба была открыта не снаружи, а внутри афганского консульства. На данную минуту о задержании стрелявшего и его возможной причастности к одной из террористических группировок не сообщается.
Сегодня в Пакистане начались так называемые Дни солидарности с Кашмиром.
Это оспариваемая Пакистаном и Индией территория. В шествия в пакистанских городах принимают участие десятки тысяч манифестантов, призывающих решить кашмирский вопрос.
Использованы фотографии: @nomanjeet