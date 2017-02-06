13:56 06 февраля

Названо имя убитого в Карачи афганского дипломата

Информационное агентство Khaama Press сообщает о стрельбе у консульства Афганистана в пакистанском городе Карачи. По предварительным данным, в результате нескольких выстрелов погиб сотрудник афганской дипломатической миссии. Причём утверждается, что убил его охранник консульства. Помимо этого сообщается, что ещё трое сотрудников дипмиссии Афганистана в Карачи получили ранения различной степени тяжести.

В социальных сетях называется имя погибшего сотрудника консульства. Это третий секретарь дипломатической миссии Мухаммад Заки.

Другие информационные источники сообщают, что стрельба была открыта не снаружи, а внутри афганского консульства. На данную минуту о задержании стрелявшего и его возможной причастности к одной из террористических группировок не сообщается.


Сегодня в Пакистане начались так называемые Дни солидарности с Кашмиром.

Названо имя убитого в Карачи афганского дипломата


Это оспариваемая Пакистаном и Индией территория. В шествия в пакистанских городах принимают участие десятки тысяч манифестантов, призывающих решить кашмирский вопрос.

Использованы фотографии: ‏@nomanjeet
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2
  1. Мар.Тира Сегодня, 12:26
    Вот ещё один клубок змеиный,оставленный Британцами в подарок Ближнему Востоку!
    Мар.Тира
  2. Злой543 Сегодня, 12:52
    В новостях промелькнуло, йеменцы нанесли ракетный удар по Эр-рияду
    Злой543

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня