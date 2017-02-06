Новый сирийский «апгрейд»: Т-72М1
Сирийская армия продолжает учитывать опыт боевых столкновений с боевиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других антиправительственных структур. Бронетехника войск Асада испытывает классические в современных условиях по типам поражения потери, связанные с противотанковым вооружением противостоящей ей мобильной пехоты.
Уже приводились сведения о размещении на стандартных по советским канонам танках дополнительных сирийских комплектов защиты, спасающих как сам экипаж, так и бронетехнику в условиях современного боя. Как сообщает "Вестник Мордовии", предпринимаемые сирийскими военными меры противодействия «кустовой атаки» затронули классические танки Т-72М1, подвергнутые так называемой «полевой модернизации».
Указанная модернизация Т-72М1 состоит в установке комплекса оптико-электронного подавления "Мираж 2". Его радиолокационное воздействие позволяет нейтрализовать противотанковые управляемые ракеты, включая американские ТОW. Другим новшеством является тепловизионный прицел «Viper-72», сменивший устаревший аналог ТПН-3-49. В условиях активных ночных действий боевиков, не скованных в это время суток интенсивными атаками российских ВВС, он способен обнаруживать цели на дальности до 4 км. Попытки установки динамической защиты «Контакт» в полевых условиях не выглядят столь внушительными – осталось много незащищенных участков по периметру брони.
Уже приводились сведения о размещении на стандартных по советским канонам танках дополнительных сирийских комплектов защиты, спасающих как сам экипаж, так и бронетехнику в условиях современного боя. Как сообщает "Вестник Мордовии", предпринимаемые сирийскими военными меры противодействия «кустовой атаки» затронули классические танки Т-72М1, подвергнутые так называемой «полевой модернизации».
Указанная модернизация Т-72М1 состоит в установке комплекса оптико-электронного подавления "Мираж 2". Его радиолокационное воздействие позволяет нейтрализовать противотанковые управляемые ракеты, включая американские ТОW. Другим новшеством является тепловизионный прицел «Viper-72», сменивший устаревший аналог ТПН-3-49. В условиях активных ночных действий боевиков, не скованных в это время суток интенсивными атаками российских ВВС, он способен обнаруживать цели на дальности до 4 км. Попытки установки динамической защиты «Контакт» в полевых условиях не выглядят столь внушительными – осталось много незащищенных участков по периметру брони.