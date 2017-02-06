22:34 06 февраля

Новый сирийский «апгрейд»: Т-72М1

Сирийская армия продолжает учитывать опыт боевых столкновений с боевиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других антиправительственных структур. Бронетехника войск Асада испытывает классические в современных условиях по типам поражения потери, связанные с противотанковым вооружением противостоящей ей мобильной пехоты.

Уже приводились сведения о размещении на стандартных по советским канонам танках дополнительных сирийских комплектов защиты, спасающих как сам экипаж, так и бронетехнику в условиях современного боя. Как сообщает "Вестник Мордовии", предпринимаемые сирийскими военными меры противодействия «кустовой атаки» затронули классические танки Т-72М1, подвергнутые так называемой «полевой модернизации».

Новый сирийский «апгрейд»: Т-72М1



Указанная модернизация Т-72М1 состоит в установке комплекса оптико-электронного подавления "Мираж 2". Его радиолокационное воздействие позволяет нейтрализовать противотанковые управляемые ракеты, включая американские ТОW. Другим новшеством является тепловизионный прицел «Viper-72», сменивший устаревший аналог ТПН-3-49. В условиях активных ночных действий боевиков, не скованных в это время суток интенсивными атаками российских ВВС, он способен обнаруживать цели на дальности до 4 км. Попытки установки динамической защиты «Контакт» в полевых условиях не выглядят столь внушительными – осталось много незащищенных участков по периметру брони.


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Комментарии 27
  1. 210окв Сегодня, 14:33
    Апгрейд им бы "сделать" в части боевого духа и мужества...
    210окв
    1. Вояджер Сегодня, 14:38
      Напрасно так гоните на них. Вряд ли вы представляете, насколько они измотаны и демотивированы.
      Вояджер
      1. vkl.47 Сегодня, 14:42
        Столько лет войны выматывает кого угодно
        vkl.47
      2. с-т Petrov Сегодня, 14:43
        сложно быть духовно сильным видя что тебя атакуют обезьяны-смертники - представляете какая мотивация у их врагов что они подрывают себя в автомобилях с заваренными дверями-люками

        поэтому и разбегаются при виде машины с пулеметом - кто его знает рванет она или просто у него руль заклинило

        думаю это сильное зрелище - когда ты видишь что человек готов жертвовать собой, чтоб убить тебя - причем таких не два и не один - а там это поток

        у нас пофамильно подвиги описаны - и страна нет нет знает имена храбрых воинов - а у них там по факту каждый день самопожертвование - и не для того что армия пошла - или за товарищей в критический момент -а просто попрощался с друзьями (куча видео плачущих перед самоподрывом арабов, с улыбкой на лице) - сел и поехал взрываться - ущерб причинил а дальше ни наступления ничего - так изматывать - помотать - убить десяток - а там таких еще очередь готовых

        поэтому араба, который кинется на амбразуру во имя джихада - думаю вообще не проблем найти

        В России это подвиг - а там такого мяса...
        с-т Petrov
        1. алексеев Сегодня, 15:13
          Цитата: с-т Petrov
          сложно быть духовно сильным видя что тебя атакуют обезьяны-смертники - представляете какая мотивация у их врагов

          А что же во времена иные, когда гремели такие войны, по сравнению с которыми война в Сирии вообще ничто?
          Помогли камикадзе милитаристской Японии? Почему джихадмобили не применяли на полях сражений 2-ой Мировой?
          Или Вы сомневаетесь что у Гитлера, например, не нашлось бы специалистов "обдолбить" психотропгыми веществами, оброботать психологически и пустить затем в бой пару, другую тысяч смертников?
          Или, дескать, этого не делали по моральным соображениям. laughing
          Да нет же.
          Просто джихадмобили эффективны там где войска больше походят на бандформирования, где нет дисциплины, где дезертируют толпами и ходят от одних к другим и т.д. и т.п.
          Где трудно, по разным причинам, заставить солдат оборудовать опорные пункты, вместо так называемых блок-постов, создать инженерные заграждения (эскарпы, контрэскарпы, рвы и пр.), минные поля прикрытые системой огня.
          Никакой "мобиль" в этом случае просто не доедет до окопов.
          алексеев
      3. 210окв Сегодня, 14:49
        Я могу с Вами согласится...Только одно НО...Вы знаете сколько у них в армии было дезертиров?А взять сирийцев-беженцев?Мужики здоровущие..К ним в дома пришел враг,убивает и жжет..А они что делают?Бегут тысячами.Есть там конечно и другие примеры-Дейр-Зор,но если бы там была бы возможность уйти-то бросили бы все и сбежали..Как то так. hi
        Цитата: Вояджер
        Напрасно так гоните на них. Вряд ли вы представляете, насколько они измотаны и демотивированы.
        210окв
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:50
          Есть там конечно и другие примеры


          был пример в моем кабинете. Араб сидел пол года - обижался на мои колкости. Но оно такое как наша оппозиция

          один в один такие же слезы про кооператив озеро только Ассадовский и так далее

          В общем гуано и его слова

          Это не моя война - Пусть Путин и Асад свои деньги делят. А я за Ассада и его деньги воевать не пойду.

          У нас тут таких пол форума - который "за Путина воевать не буду"

          Нарисовал смайлы - да потом понимаю что так оно и есть и стало грустно. Клоунов таких при войне у нас разъедется тоже много...

          а уж перед совестью они себя отмажут тем же кооперативом и фамилиями аля Сечин Миллер и так далее

          мол пусть Миллер воюет. А вы удивляетесь арабам

          с-т Petrov
          1. 210окв Сегодня, 14:55
            Моя хата с краю-приводит к печальным последствиям..Пример-Украина,Сирия..Кинут в итоге свои дома и скитаются по миру..Одни-кальянщиками,другие-горшкомоями..
            Цитата: с-т Petrov
            Есть там конечно и другие примеры


            был пример в моем кабинете. Араб сидел пол года - обижался на мои колкости. Но оно такое как наша оппозиция

            один в один такие же слезы про кооператив озеро только Ассадовский и так далее

            В общем гуано и его слова

            Это не моя война - Пусть Путин и Асад свои деньги делят. А я за Ассада и его деньги воевать не пойду.

            У нас тут таких пол форума - который "за Путина воевать не буду"

            Нарисовал смайлы - да потом понимаю что так оно и есть и стало грустно. Клоунов таких при войне у нас разъедется тоже много...

            а уж перед совестью они себя отмажут тем же кооперативом и фамилиями аля Сечин Миллер и так далее

            мол пусть Миллер воюет. А вы удивляетесь арабам
            210окв
            1. 210окв Сегодня, 15:17
              Хотел добавить.Формулировка:"За Путина(Миллера,Чубайса)воевать не буду!" не выдерживает никакой критики..И я не хочу идти воевать за интересы этих господ...Но ведь кроме их есть и еще РОДИНА,Россия..А вот за нее,даже не смотря на возраст готов защищать..И уверен что подавляющее большинство нас..даже прикипевших к дивану...сделает то же самое..
              Цитата: 210окв
              Моя хата с краю-приводит к печальным последствиям..Пример-Украина,Сирия..Кинут в итоге свои дома и скитаются по миру..Одни-кальянщиками,другие-горшкомоями..
              Цитата: с-т Petrov
              Есть там конечно и другие примеры


              был пример в моем кабинете. Араб сидел пол года - обижался на мои колкости. Но оно такое как наша оппозиция

              один в один такие же слезы про кооператив озеро только Ассадовский и так далее

              В общем гуано и его слова

              Это не моя война - Пусть Путин и Асад свои деньги делят. А я за Ассада и его деньги воевать не пойду.

              У нас тут таких пол форума - который "за Путина воевать не буду"

              Нарисовал смайлы - да потом понимаю что так оно и есть и стало грустно. Клоунов таких при войне у нас разъедется тоже много...

              а уж перед совестью они себя отмажут тем же кооперативом и фамилиями аля Сечин Миллер и так далее

              мол пусть Миллер воюет. А вы удивляетесь арабам
              210окв
              1. Cat Man Null Сегодня, 15:25
                Цитата: 210окв
                Формулировка:"За Путина(Миллера,Чубайса)воевать не буду!

                - это, (собака женского рода,) информвойна
                - нам постоянно пытаются впихнуть в мозги чужие мысли
                - кстати, если этим заниматься долго и упорно, оно таки получается. Пример - Украина (только вот не надо грязи... достаточно старых знакомых там, друзей, гм... большей частью бывших... короче - плавали, знаем)

                Цитата: 210окв
                А вот за нее,даже не смотря на возраст готов защищать..И уверен что подавляющее большинство нас..даже прикипевших к дивану...сделает то же самое..

                - где поставить сто плюсОв? fellow
                - сам так же думаю. К дивану пока не прикепел ниразу, но сейчас ехать на Донбасс... блин, не готов.. на мне три зверя, (и больше нет никого), а они есть хотят... а соб - еще и гулять хочет... беда, блин, ходячая, двухпудовая laughing
                Cat Man Null
                1. 210окв Сегодня, 15:33
                  Да не надо Ваши плюсы..А с тем то идет информационная война полностью согласен..Тут и обострение на Донбассе,и Белоруссию стараются оторвать всеми правдами и неправдами.. hi
                  Цитата: Cat Man Null
                  Цитата: 210окв
                  Формулировка:"За Путина(Миллера,Чубайса)воевать не буду!

                  - это, (собака женского рода,) информвойна
                  - нам постоянно пытаются впихнуть в мозги чужие мысли
                  - кстати, если этим заниматься долго и упорно, оно таки получается. Пример - Украина (только вот не надо грязи... достаточно старых знакомых там, друзей, гм... большей частью бывших... короче - плавали, знаем)

                  Цитата: 210окв
                  А вот за нее,даже не смотря на возраст готов защищать..И уверен что подавляющее большинство нас..даже прикипевших к дивану...сделает то же самое..

                  - где поставить сто плюсОв? fellow
                  - сам так же думаю. К дивану пока не прикепел ниразу, но сейчас ехать на Донбасс... блин, не готов.. на мне три зверя, (и больше нет никого), а они есть хотят... а соб - еще и гулять хочет... беда, блин, ходячая, двухпудовая laughing
                  210окв
        2. Proton Сегодня, 15:17
          Согласен с вами,даже можно параллель с донбассом провести,по поводу «бегущих здоровннных мужиков,которым страшно»
          Proton
          1. 210окв Сегодня, 15:21
            Этих я у себя дома на Кубани насмотрелся....Честно говоря у нас они стали вызывать отвращение..
            Цитата: Proton
            Согласен с вами,даже можно параллель с донбассом провести,по поводу «бегущих здоровннных мужиков,которым страшно»
            210окв
      4. просто экспл Сегодня, 22:07
        а как они умудрилисть прокакать большую часть страны когда у них было и численное преимущество и по началу авиация , арта и бронетехника была только у них . но они даже их умудрилисть проепротерять .
        просто экспл
  2. svp67 Сегодня, 14:33
    Попытки установки динамической защиты «Контакт» в полевых условиях не выглядят столь внушительными
    Ну как смогли и то хорошо...
    svp67
  3. uskrabut Сегодня, 15:13
    Нам тоже не помешает изучить опыт использования танков в условиях такого рода конфликтов и сделать выводы по защите своих российских танков. Думаю нам тоже есть, чему поучиться в этой войне.
    uskrabut
    1. Касым Сегодня, 16:34
      Ну так летуны наверняка довольны. Свою роль показали и рук-ва страны привлекли к себе внимание. Показали значение нового электронного оборудования (прицелы, РЭБ и т.д.).
      Т-62М сирийцы какими-то керамическими плитками обвесили и ПТУР не взял - значение дополнительной защиты налицо. Так что без этих "обвесов" смысла БТТ пускать в бой нет. "Скворечники" еще удивили - наверняка недорогие приборы. hi
      Касым
  4. Shuttle Сегодня, 15:24
    Статья годная. А в комментах обсуждают не суть статьи (доработки танка), а мотивацию комбатантов. Это оффтоп.
    По сути. Что за "комплекс оптико-электронного подавления "Мираж 2" ? Чутка погуглил - не нашел. Что сие?
    Shuttle
    1. KVIRTU Сегодня, 20:11
      "...устройств оптико-электронного противодействия ПТУР, прозванных российскими СМИ «скворечниками», стало настоящей сенсаций. Позже стало известно, что по-арабски они называются "Sarab-1", то есть "Мираж-1″"

      Автолюбители, думаю, сразу по фото догадаются - да, линзы, ксенон.
      "Ракета (ТОУ)оснащена высоко интенсивным тепловым маяком служащим в качестве длинноволнового инфракрасного источника слежения (трассером) и ксеноновым маяком для коротковолнового слежения."
      ИК больше применяют в темное время суток или при относительно низких температурах; ксеноновый канал наведения чаще днем ; ну а скворечник мешает оператору точно совмещать марку с целью (слепит и днем, и ночью; но машина под такой люстрой для снайпера или артнаводчика...).
      KVIRTU
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:51
    Хорошо что они научились делать выводы по защите техники, плохо, что для этого понадобилось 5лет гражданской войны, и,многие сотни погибших вместе с боевой техникой.
    Изгоняющий либероидов
  6. Волька Сегодня, 16:57
    сирийская война все более вносит свои коррективы в проектировании и создании более совершенных комплексов по защите бронетехники, вот и "колхозят" сирийские танкисты из того что есть под рукой, умирать никто не хочет...
    Волька
  7. Olegovi4 Сегодня, 18:56
    сколько экипажей выжило бы за годы войны, начни они "колхозить" по-раньше....
    Olegovi4
    1. Вадим237 Сегодня, 19:45
      Процентов 60 точно выжило бы.
      Вадим237
  8. Lesorub Сегодня, 19:25
    Подобную модернизацию нужно делать в процессе эксплуатации планово - Пятух жареный клюнул в за****цу - зашевелились, Армия пользовалась Советским вооружением , не заботясь о закупках новых образцов и модернизации старых - результат очевиден и плачевен !!!
    Lesorub
  9. sergei1975 Сегодня, 19:35
    Сирийцы молодцы! "Герои АТО" м"""ки!
    sergei1975
    1. dzen123 Сегодня, 21:53
      Ну, уж ляпнул, как в воду перн..л. Лозунги "а-ля 23-го года"
      dzen123
  10. Чаронда Сегодня, 21:34
    Любые улучшения,даже незначительные,это дополнительный шанс остаться в живых,а он всегда не лишний.
    Чаронда

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