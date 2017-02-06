"Джемилев заявил, что Россия "сама отдаст Крым""

России это обходится очень дорого. Каждый день санкций наносят экономике России такой удар, что если всё так и будет продолжаться, а мы надеемся, что они (санкции) будут усилены, то крах России не за горами. Россия сама будет вынуждена отказаться от Крыма.

Через пару недель после признания г-ном Джемилевым того факта, что Украина не в состоянии вернуть себе Крым военным путём, он решил несколько оправдаться перед украинскими радикалами. Всё дело в том, что заявление Джемилева о фактической военной беспомощности Украины вызвало шквал критики со стороны тех, кто по-прежнему уверен, что украинская армия – «одна из самых боеспособных армий Европы».На сей раз Джемилев объявил, что Россия «сама отдаст Крым». Такое заявление один из представителей так называемого «меджлиса», он же нардеп ВРУ, сделал для украинского издания «Апостроф». Из интервью с человеком, который в своё время стал одним из организаторов террористических актов в Херсонской области, когда в результате подрыва опор ЛЭР без электроснабжения остались сотни тысяч граждан как России, так и Украины:При этом Джемилев ничего не рассказал «Апострофу» о будущем самой Украины, против которой ни ЕС, ни США санкций не вводили, но экономика которой упала до показателей середины 90-х годов с числом жителей, живущих за чертой бедности, превышающим 36%. Не даёт прогнозов Джемилев и о том, где он сам окажется, когда к власти на Украине придут прагматичные политики, а не горлопаны, преступники и сектанты.