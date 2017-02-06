22:30 06 февраля

Джемилев заявил, что Россия "сама отдаст Крым"

Через пару недель после признания г-ном Джемилевым того факта, что Украина не в состоянии вернуть себе Крым военным путём, он решил несколько оправдаться перед украинскими радикалами. Всё дело в том, что заявление Джемилева о фактической военной беспомощности Украины вызвало шквал критики со стороны тех, кто по-прежнему уверен, что украинская армия – «одна из самых боеспособных армий Европы».

Джемилев заявил, что Россия "сама отдаст Крым"


На сей раз Джемилев объявил, что Россия «сама отдаст Крым». Такое заявление один из представителей так называемого «меджлиса», он же нардеп ВРУ, сделал для украинского издания «Апостроф». Из интервью с человеком, который в своё время стал одним из организаторов террористических актов в Херсонской области, когда в результате подрыва опор ЛЭР без электроснабжения остались сотни тысяч граждан как России, так и Украины:
России это обходится очень дорого. Каждый день санкций наносят экономике России такой удар, что если всё так и будет продолжаться, а мы надеемся, что они (санкции) будут усилены, то крах России не за горами. Россия сама будет вынуждена отказаться от Крыма.



При этом Джемилев ничего не рассказал «Апострофу» о будущем самой Украины, против которой ни ЕС, ни США санкций не вводили, но экономика которой упала до показателей середины 90-х годов с числом жителей, живущих за чертой бедности, превышающим 36%. Не даёт прогнозов Джемилев и о том, где он сам окажется, когда к власти на Украине придут прагматичные политики, а не горлопаны, преступники и сектанты.

Использованы фотографии: iPress.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63
  1. Incvizitor Сегодня, 15:20
    Пока только "самаясильнаяармиявевропе" сама отдала Крым, теперь тема закрыта.
    Incvizitor
    1. 210окв Сегодня, 15:28
      Неужели Джемилев уверен что станет президентом России..санитаров,срочно в палату №6
      Цитата: Incvizitor
      Пока только "самаясильнаяармиявевропе" сама отдала Крым, теперь тема закрыта.
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 15:40
        210окв
        Неужели Джемилёв уверен, что станет президентом России...

        Да Господь с Вами! Джемилёв мечтает всего лишь о домике-вилле с бассейном, садом, виноградниками, с прислугой и охраной где-нибудь в Майями, да вот от хозяев на это денег накопить никак себе в карман не может! Американские и турецкие хозяева на покой не отпускают!
        Татьяна
        1. 210окв Сегодня, 15:42
          На голову больной карлик неспособен думать..Тем более в Майами он никому не нужен.
          Цитата: Татьяна
          210окв
          Неужели Джемилёв уверен, что станет президентом России...
          Да Господь с Вами! Джемилёв мечтает о домике-вилле с бассейном, садом, виноградниками, с прислугой и охраной где-нибудь в Майями, да вот от хозяев на это денег накопить никак себе в карман не может! Американские и турецкие хозяева на покой не отпускают!
          210окв
          1. Татьяна Сегодня, 15:52
            210окв
            На голову больной карлик (Джемилёв) неспособен думать.

            Ха! Именно так! Я таких Джемилевых тоже называю ИНВАЛИДАМИ на голову!
            Татьяна
            1. sdc_alex Сегодня, 17:58
              А он унести то сможет, если отдадим???
              sdc_alex
        2. Баракуда Сегодня, 19:54
          В Бахчисарае он таки неплохо типа жил....а теперь забрали...честно воровством нажитое. Какие нехорошие вежливые люди , и лично ВВП wink
          Баракуда
          1. Ныробский Сегодня, 21:02
            Цитата: Баракуда
            В Бахчисарае он таки неплохо типа жил....а теперь забрали...честно воровством нажитое. Какие нехорошие вежливые люди , и лично ВВП

            Таки да, но его "шалашик" никто не забирал. Просто ему сначала запретили въезд в Крым на 5 лет, которые в результате его природной тупизны, преобразовались в пожизненный не въездной срок. Теперь и крымские татары, обратились к своей диаспоре проживающей в Турции, гнать этого карлика ссаной тряпкой, как только он там появится.
            Ныробский
    2. vovanpain Сегодня, 15:36
      На сей раз Джемилев объявил, что Россия «сама отдаст Крым».

      Весна скоро,обострение у шизофреников в этом году рановато началось. wink
      vovanpain
      1. stas Сегодня, 15:56
        Зачем рекламировать этого недоноска.
        Пусть он что угодно говорит, от этого ничего не измениться.
        Таких надо полностью игнорировать и забыть, как ненужную вошь.
        stas
      2. Либероид- Сегодня, 18:13
        Цитата: vovanpain
        Весна скоро,обострение у шизофреников в этом году рановато началось.

        Шутки ,шутками ,а ведь вы правы...Генетика нарушена явно!

        На него думаю и внимание не стоит обращать , а лечить (если поймаем..)))
        Либероид-
    3. Сергей39 Сегодня, 16:35
      Да правильно он все сказал.Зачем сыпаться, лучше спокойно сидеть и ждать.А вдруг Россия сама отдаст Крым. Может быть. Когда нибудь.
      Сергей39
      1. freejack Сегодня, 18:03
        Ну да!... Хрущев-апестол ведь догадался до этого в свое время... fool
        freejack
      2. майор147 Сегодня, 19:07
        Это чисто по украински, думкой богатеть.
        майор147
    4. дядя Мурзик Сегодня, 17:15
      д.... думками богатеет,так и джемилев!
      дядя Мурзик
    5. Rokossovsky Сегодня, 17:47
      Джемилев заявил, что Россия "сама отдаст Крым"

      Ага! Потом догонит и ещё раз отдаст!
      Rokossovsky
  2. KAV Сегодня, 15:22
    Уже который год вангуем похороны друг-друга...
    Ну а этот, так сказать... даже не знаю, как можно его цензурно назвать... В общем, пусть продолжает свои влажные мечты.
    KAV
  3. ИванИванов Сегодня, 15:26
    Если и дальше будем играть в прозревающих партнеров - не удивлюсь
    ИванИванов
  4. Василенко Владимир Сегодня, 15:36
    России это обходится очень дорого. Каждый день санкций наносят экономике России такой удар, что если всё так и будет продолжаться, а мы надеемся, что они (санкции) будут усилены, то крах России не за горами. Россия сама будет вынуждена отказаться от Крыма.

    да все как раз наоборото еще бы лет 5санкции не отснял
    Василенко Владимир
  5. ПАша Сегодня, 15:45
    Скоро, Крым из дотационного региона превратится в Туристический БУМ.
    Если бы не дорогие авиа билеты, на %% 30 туристов было бы больше.
    Инфраструктура развивается. Будет не хуже Турции.
    ПАша
    1. lis-ik Сегодня, 16:20
      Честно говоря, кроме дорог инфраструктура не развивается, два года подряд ездил в Крым, мини гостиницы оставляют желать лучшего, общепит рассчитан тоже на очень не притязательного гражданина. До нормального сервиса там далеко, зато море и природа выше всяких похвал, а чего ещё надо?
      lis-ik
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:47
    Жди,завтра к вечернему чаю lol Крым прямо в дом тебе приедет-весь такой нарядный, в "вежливой "форме, и,со смирительной рубашкою fool
    Изгоняющий либероидов
  7. Смог Сегодня, 15:49
    мустафа! Крым ты увидишь только издалека и то в своих влажных мечтах.
    Смог
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:51
    Похоже, генетики украины приступили к выращиванию свистящих горных раков! Вот когда выведут такую породу, тогда и поговорим.
    Горный стрелок
  9. Балу Сегодня, 15:53
    Чинарик не станет сигарой, сколько бы не пыхтел.
    Крым вернулся на Родину, потому что так захотели крымчане. А санкции нам пофиг, мы и это преодолеем.

    Что касается самой сильнойармиивмире, посмотрите ролик на ютубе про бальбек. Сначала бандерлоги с знаменами воя про щеня вмерла маршируют. Вежливые просят остановиться и идти назад. бандерлоги дружно вопят: с нами америка! Вежливые пальнули. Командир командиру сказали про приказы. Бандерлоги уныло побрели обратно. С ними америка, вот как! Рабы прибились к хозяину, нация шестерок нашла себе пахана.

    Не братья они нам и не украинцы. Они бандерлоги.
    Балу
    1. тухлик Сегодня, 18:22
      Не бальбек а Бельбек(речка такая) а проще пгт Любимовка. И не братья точно.
      тухлик
  10. Masya Masya Сегодня, 15:54
    он же нардеп ВРУ,

    Вот и оправдывает... wink
    Masya Masya
  11. viktor. Сегодня, 15:56
    Вернее ОН сам ОТдастся России,на круг wassat laughing
    viktor.
  12. svp67 Сегодня, 16:02
    А что этот чел еще должен был сказать? Он живет за счет ЭТОГО...Деньги, деньги и все личное.
    svp67
  13. BAI Сегодня, 16:03
    Мечтать не вредно. Только санкции заставят Россию слезть с нефтяной иглы. Поэтому для нас они сейчас жизненно необходимы. Без санкций - гиперинфляция и падение рубля.
    BAI
    1. Айрателинсион Сегодня, 16:58
      А что будет стоять за гиперинфляцией? Увеличение количества товаров?
      Айрателинсион
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:58
        Цитата: Айрателинсион
        А что будет стоять за гиперинфляцией? Увеличение количества товаров?

        Увеличение украинских мечтателей о светлом будущем ,которые обильно об этом будут рассказывать голодному народу.
        НЕКСУС
  14. Горменгаст Сегодня, 16:03
    А еще вернет ук-рские долги, отдаст Ростовскую область, и, стеная и рыдая, приползет к стопам Великого Ук-рского кагана Порошенко. laughing
    Горменгаст
  15. СерегаБосс Сегодня, 16:05
    Интересная говорящая голова, может Россия еще спросит " куда положить? " Я думаю что Россия и россияне уже "положили" на все эти не слишком умные головы!
    СерегаБосс
  16. Владимир Постников Сегодня, 16:13
    Позволю себе высказать мое мнение, которое может не совпадать с мнением многих комментаторов на этом ресурсе. Россия сама Крым не отдаст. Вот как россияне отнесутся к Путину, если он вдруг возьмет, и отдаст Крым? То ли в обмен на снятие санкций, то ли по другой причине. Вот так вдруг скажет: "Всё! Возвращаю Крым законному владельцу". Ситуацию представить могу, а вот последующую реакцию россиян - не очень. Мне хочется думать (именно так), что россияне скорее откажутся от Путина с его командой, как и от его модели экономического развития России, нежели они согласятся отдать Крым кому-то. Тут ведь какой парадокс: санкции - они поддерживают Путина во власти. Путин и так допустил ошибку, когда не ввел войска в Луганскую и Донецкую области после объявления киевским режимом операции АТО. Наивно полагал, что в Крым можно, а на Донбасс - нельзя. Он бы у власти долго не продержался, если бы украинские националисты потопили в крови Крым и Донбасс. Так что, Путин - да, это проблема для России. Джемилев? А кто такой Джемилев?
    Одесса: 2 мая 2014. Мариуполь: 9 мая 2014.
    Сразу после этих событий и следовало вводить войска на Донбасс (прошу прощения за сослагательное наклонение). И мир бы понял. Дрогнул тогда Путин - получите тысячи погибших, и разрушенную инфраструктуру Донецкой и Луганской областей. А для США что только Крым, что Крым и еще две области - разницы никакой. Абсолютно никакой. Им нужен был повод. Не этот, так другой. Для них враг номер один - Китай, а не Россия. В Китае огромными темпами развиваются и промышленность, и наука. Снова и снова даю ссылку: http://chius.ru Здесь достаточно информации для сравнительного анализа.
    Союз Китая и России - это союз развитой промышленности и сырьевой базы. Осилить их вместе - практически невозможно. Вот США и пытаются разрушить сначала слабое звено этого союза. Так что Крым с Донбассом здесь только повод.
    Владимир Постников
    1. Alex_Tug Сегодня, 17:42
      ВВП вдруг скажет: "Всё! Возвращаю Крым законному владельцу".

      ВВП сказал "вопрос по Крыму закрыт". Ситуаций по Крыму от ВВП никаких не будет. Это ПАРНАС может что хочет кричать за деньги штатников.
      Alex_Tug
      1. Владимир Постников Сегодня, 18:14
        Цитата: Alex_Tug
        Ситуаций по Крыму от ВВП никаких не будет.

        Я тоже не наблюдал суицидальных наклонностей у Владимира Путина. И что?
        Это ПАРНАС может что хочет кричать за деньги штатников.

        Это не Парнас, а российские СМИ вдруг извлекли из нафталина "жалкую и ничтожную личность". Вот извлекли. И зачем? С какой целью?
        Владимир Постников
    2. Вежливый Лось Сегодня, 18:27
      [Владимир! hi Мое почтение. Позвольте пару слов.
      quote=Владимир Постников]Вот как россияне отнесутся к Путину, если он вдруг возьмет, и отдаст Крым? [/quote]
      В настоящий отрезок времени, если кто и отдаст Крым, то это будет не Путин. Даже высказывание крамольной мысли о возможности передаче Крыма Украине, вызовет катастрофическое падение рейтинга любого политического деятеля у всех слоев населения, ну, разве что кроме либерастов.
      Вся Россия подзатянула пояса, чтобы построить мост, объездную ЖД сделать, да импортозаместить хохлопродукцию ( в т.ч. оборонного назначения). Цены на бензин, коммуналку, многие продукты питания и промтовары заметно подросли. Для многих граждан РФ, да и для меня лично, крупные покупки отодвинулись в "потом". И, если вдруг появится кто-то (да хоть бы и сам ВВП), кто скажет, что мы пыжились зря и Крым надо отдать кому-либо, то у меня для него будет только одна фраза, которую на сайте ВО употреблять неуместно. И конечный пункт назначения тоже, хотя возможны варианты. Это по поводу реакции народа. И мое мнение: отдать ключ к ЧМ может только полный законченный и...т или предатель Родины. Это как самому себе на гениталии наступить.
      По поводу ввода российских войск на раннем этапе развития конфликта на Донбассе много уже было сказано, в т.ч. и на нашем сайте. У меня мнение такое, что в этом случае мы получили бы Сирию №2, только прямо у границ. "Россия-агрессор" - первое, что говорили бы младенцы во всем мире вместо "мама". И санкции нам бы впаяли покруче нынешних. И колеблющихся стран бы почти не было.
      Насчет всего остального - почти согласен с Вашей точкой зрения.
      Вежливый Лось
      1. Владимир Постников Сегодня, 19:05
        Цитата: Вежливый Лось
        У меня мнение такое, что в этом случае мы получили бы Сирию №2

        Почему у Вас такое мнение? В Крыму ничего подобного не произошло. Чем Крым такой особенный в отличие от Донецкой и Луганской областей? Аргумент не убедителен.
        А "Сирию№2" мы уже получили. И если из Сирии№1 уйти возможно, пускай и с позором, то как уйти от поддержки Донбасса? Все. Мы там по самое некуда. Мы не можем бросить этих людей. Там такая резня начнется, что не приведи господи.
        И санкции нам бы впаяли покруче нынешних.

        Если США могут сегодня "впаять покруче", то они впаяют. Будьте уверены и готовьтесь.
        И колеблющихся стран бы почти не было.
        Их было бы не меньше, если не больше.
        Это сегодня кровавые события в Одессе и Мариуполе весной 2014 года потускнели. Но тогда, они были необычайно яркие.
        Владимир Постников
        1. Вежливый Лось Сегодня, 21:01
          Цитата: Владимир Постников
          Почему у Вас такое мнение? В Крыму ничего подобного не произошло. Чем Крым такой особенный в отличие от Донецкой и Луганской областей? Аргумент не убедителен.

          Попробую перечислить отличия:
          1. Лояльность местного населения.
          2. Концентрация понаехавших рагулей.
          2. Эффект неожиданности от вежливости. Второй раз могло и не прокатить. Как говорят в Одессе: "хохма сказанная 2-й раз - уже не хохма".
          3. Протяженность обороняемой границы (линии фронта, если хотите). Сравните перешеек и границу ЛДНР.
          4. Концентрация ВС РФ в Крыму и в Донецке или Луганске. Таки две большие разницы.
          Цитата: Владимир Постников
          А "Сирию№2" мы уже получили. И если из Сирии№1 уйти возможно, пускай и с позором, то как уйти от поддержки Донбасса?

          Насчет Сирии №2 (Не претендую на истину в последней инстанции. Сугубо личное мнение) мне кажется, что события раскручивались бы примерно так: во всех мировых СМИ на первых полосах истошные вопли "Кровавый Путин идет" сначала Грузия, потом Крым, теперь Донбасс. Факты налицо. Кто не верит - идите и проверьте. Первыми бы отреагировали хохлы. Желающих бы повоевать за самостийность было бы больше на порядки. Ну, а че? Все доказательства на ладони. Потом мировая кампания по защите демократии с вводом НАТОвского миротворческого контингента (вернее всех ур одов и мр ази под эгидой НАТО или ООН) на территорию оккупированной и угнетенной Украины со всеми вытекающими последствиями. Официальные поставки высокотехнологичного оружия, средств ПВО и БТ. Плюс экономическое давление. (Не уверен, что китайцы отреагировали бы в этом случае лояльно или нейтрально к нам).
          Начало БД малой и средней интенсивности. Партизанское движение и новые юные и не очень народные герои Украины. Гробы в наши города и села.
          И, самое главное, именно такого шага от нас и ждали.

          Цитата: Владимир Постников
          то как уйти от поддержки Донбасса? Все. Мы там по самое некуда. Мы не можем бросить этих людей. Там такая резня начнется, что не приведи господи.

          А никто и никуда уходить не собирается. "Северный ветер" дует, "военторг" работает. Местное население после стольких издевательств и убийств "любить" Украину будет еще 2-3 поколения. И они (ЛДНР) уже далеко не овцы для заклания. Так, что резня будет обоюдная. И кто кого порежет - большой вопрос. Точнее даже - вообще не вопрос. Ну и мотивация, т.е. боевой дух у ВСУ не сравнить с армией ЛДНР. Там люди за свой дом сражаются.
          А за Мариуполь и Одессу с этих тв арей спросит сам украинский народ, ну или народ Новоросии, если хотите. Вот как-то так. hi
          Вежливый Лось
          1. Владимир Постников Сегодня, 22:30
            Простите, но Ваши аргументы не убедительны.
            Лояльность местного населения.

            Судя по всему Вы не видели кадры событий в Мариуполе 9 мая 2014 года, которые в тот же день были выложены в Интернете. На этих видео и вся концентрация, когда безоружные люди лезли без оружия лезли на тяжелую технику. На другом видео стрельба в безоружных жителей.
            Второй раз могло и не прокатить.
            В мае 2014? У Стрелкова/Гиркина прокатило, а у вежливых людей могло не прокатить.
            Сравните перешеек и границу ЛДНР.
            Вы полагаете, что это перешеек остановил ВСУ? Я так не думаю.
            Концентрация ВС РФ в Крыму и в Донецке или Луганске. Таки две большие разницы.
            Мы о ком говорим? Если о вежливых людях, то их ни в Донецке, ни в Луганске не было. О концентрации ВС РФ в Ростовской области в 2014 году ничего сказать не могу.
            И, самое главное, именно такого шага от нас и ждали.
            И что произошло бы в этом случае, если бы мы этот шаг сделали?
            В итоге ждали, ждали, и не дождались. И тогда они оттянулись по полной. Между прочим, не было бы сбитого Боинга. Санкции начались именно с него. Но это так, к слову. Пишу все это, а у самого зубы скрипят. Коробит меня от сослагательного наклонения применительно к истории.
            А за Мариуполь и Одессу с этих тв арей спросит сам украинский народ

            Простите, но это уже пропагандистское клише. Кто с кого будет спрашивать? Кто есть "украинский народ", и кто есть "эти"? Неопределенность способствует любым спекуляциям.
            Владимир Постников
    3. Olegovi4 Сегодня, 18:48
      Цитата: Владимир Постников
      Сразу после этих событий и следовало вводить войска на Донбасс

      очередной наполеон в треуголке?
      Olegovi4
  17. Moskovit Сегодня, 16:32
    Джемилев скорее отдаст концы. Это гораздо более реалистичный сценарий.
    Moskovit
  18. venik Сегодня, 16:35
    "Джемилев заявил, что Россия "сама отдаст Крым""
    ===
    Татарин Джамилев, хоть и стал "депутатом" Верховной рады Украины (ВРУ), но так и не постиг старинной украинской мудрости: "дурэнь думкою багатие"! (В переводе на русский: " Дурной - богатеет "мысленно!"). Ну что сделать? НЕ СЛОЖИЛОСЬ с головой!
    venik
  19. Воля Сегодня, 16:37
    " думками богат." Что еще добавить?
    Воля
  20. Волька Сегодня, 17:01
    он еще жив, и почему его земля еще носит, никому не нужен юродивый
    Волька
  21. Ретвизан 8 Сегодня, 17:25
    Сам маленький и по ходу мозг совсем крохотный!
    Ретвизан 8
  22. НЕКСУС Сегодня, 17:35
    России это обходится очень дорого. Каждый день санкций наносят экономике России такой удар, что если всё так и будет продолжаться, а мы надеемся, что они (санкции) будут усилены, то крах России не за горами. Россия сама будет вынуждена отказаться от Крыма.

    Я так думаю ,что в будущем Украина будет вынуждена отказаться не только от Донбасса,но и от многих восточных своих земель. Парад референдумов не за горами.
    Что до-
    заявление Джемилева о фактической военной беспомощности Украины вызвало шквал критики со стороны тех, кто по-прежнему уверен, что украинская армия – «одна из самых боеспособных армий Европы».

    чтож тогда эта самая боеспособная армия Европы не может справиться с шахтерами ,монтажниками,строителями и даже с женщинами Донбасса?
    НЕКСУС
  23. rasputin17 Сегодня, 17:43
    Говоря словами классика "когда он говорит будто бредит"! wassat
    rasputin17
  24. behemot Сегодня, 17:57
    думками богатеет. Ну пусть ждет, можно еще пару лэп взорвать или канал какой завалить. Чем больше урона ушлепки наносят сами себе тем лучше. Украиния катится в каменный век, туда им и дорога, жаль Сеня забор не достроил, разворовал.
    behemot
  25. PValery53 Сегодня, 17:58
    М.Джемилёв - крымско-татарский Наполеон Бонапарт. А где у нас содержатся все бонапартисты? - Вот то-то, Мустафа. И спрячь свою саблю и никому не показывай.
    PValery53
  26. sounddoc Сегодня, 18:05
    Джемилёв сказал,что Россия передаст? - Конечно! - Да,этот передаст за базар отвечает....
    sounddoc
  27. хмурый лис Сегодня, 18:11
    харе тявкать пес дряхлый ,рот закрой а то кишки простудишь!!!!!НИ кому Крым РФ не отдаст !все тема закрыта ,сколько можно вам еще говорить? belay
    хмурый лис
  28. Lester7777 Сегодня, 18:23
    От мёртвого осла уши, получишь у Пушкина…
    О. Бендер.
    Lester7777
    1. Баракуда Сегодня, 20:13
      И.Ильф, Е.Петров bully " Ну , ты , жертва аборта "
      Баракуда
  29. Влад5307 Сегодня, 19:16
    На все эти заявления деятелей всяческих ВРУ, название которых говорит само за себя, хочется напомнить аксиому - не суетитесь под клиентом, он сам знает что надо сделать! laughing
    Влад5307
  30. sergei1975 Сегодня, 19:27
    Почему Украина воюет на Донбассе?Потому,что там российские войска !А почему не воюет в Крыму? Ну там же российские войска! Вот такая логика. smile
    sergei1975
  31. sergei1975 Сегодня, 19:42
    Петька лучший друг Джемилева.
    sergei1975
  32. parkello Сегодня, 20:03
    опять этот Маленький Мук или Пук как его там ..,клоун одним словом .
    parkello
  33. Darth Revan Сегодня, 20:25
    Мечтатель, ёпрст! am
    Darth Revan
  34. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 21:12
    Такие как Джемилев расплачиваться за свои слова и дела не будут,они давно свили себе "теплые гнездышки" где то в Канаде.
    КИБЕРНИНДЗЯ
  35. Чаронда Сегодня, 21:24
    Абырвалг..
    Чаронда
  36. razved Сегодня, 21:31
    Специально, наверно, на этой территории, которую занимает страна "У", собрали всех наркотиков-шизофреников.
    razved

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