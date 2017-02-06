22:27 06 февраля

Будет ли группировка ИГИЛ окружена в Эль-Бабе?

Сирийское военное командование сообщает о продолжающихся ожесточённых боях против боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ) в районе Дейр-эз-Зора. Террористы предприняли очередную попытку прорвать оборону сирийских войск к северу от города с целью прорыва в город и окончательного взятия под контроль как самого Дейр-эз-Зора, так и аэродрома, контролируемого сирийским войсками.

Игиловцы атаковали позиции сирийских войск в районе Аль-Макабара и Таамина примерно в 23:00 по местному времени в воскресенье 5 февраля. После нескольких попыток штурма позиций ВС САР силы боевиков истощились, и сирийский контингент нанёс ответный удар, отбросив боевиков на исходные позиции. Особо подчёркивается, что в обороне аэродрома помимо сирийских военнослужащих принимают участие и силы местного ополчения, состоящие из жителей окрестных посёлков, имеющие с ИГИЛ собственные счёты.

В материале AMN говорится о том, что в операции против боевиков принимала участия российская военная авиация. В частности, террористам был нанесён существенный урон в живой силе и военной технике в районе Дейр-эз-Зора. Удар пришёлся по очередной колонне снабжения, которая двигалась к позициям террористов с востока – от иракской границы.


Правительственный информресурс САР SANA пишет о том, что боевики понесли серьёзные потери в районе населённого пункта Лива ат-Тамин.

На этом фоне продолжается операция сирийской армии в районе Эль-Баба (северная часть провинции Алеппо).

Будет ли группировка ИГИЛ окружена в Эль-Бабе?


За последние несколько дней сирийские войска взяли под свой контроль несколько деревень к югу от города и вышли на его юго-восточные окраины. Группировка ИГИЛ в Эль-Бабе в ближайшие дни (при вероятности согласования действий САА, ССА и турецких войск) может оказаться в полном окружении. Если же согласования не будет, то все успехи под Эль-Бабом могут быть сведены к нулю. Напомним, что Турция всё последнее время утверждает, что ведёт "непримиримую борьбу с ИГ в Сирии".

Использованы фотографии: https://twitter.com/hamza_780
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Комментарии 17
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:47
    Там сам черт ногу сломит -вроде как воюют вместе с армией, но,каждая сторона имеет в этой войне свои цели и поэтому кричать что у Сирийской армии есть союзник и игил будет "окальцован "и задушен как минимум глупо. Вчерашние союзники легко становятся завтрашними врагами.
    Изгоняющий либероидов
    1. Самаритянин Сегодня, 17:11
      Ситуация на 03.0217 г

      [media=https://youtu.be/7vA4wYAXhrs]
      Самаритянин
      1. Marksman Сегодня, 19:19
        Несмотря на кажущуюся безнадёгу, при ближайшем рассмотрении эта горловина имеет несколько дорог, по которым духи могут дать стрекача. Вот бы где пригодилось дистанционное минирование...

        Духи будут выходить, в город войдут Турки и ССА. Им, кстати, с ИГ по большому счёту не воевать, поэтому класть народ и технику нет смысла. Сбежавшие ИГиловцы поддержат фронт в Дейр-Хафир (5 км на восток от!Квейриса), Пальмире и Ракке.

        Поэтому, уверен, зад рвать турки и зеленые не будут, стремясь блокировать котёл. Количество чёрных 200-х на выходе из окружения зависит в первую очередь от арты САА и нашей авиации. Заблокировать и всех вынести не удастся, ибо "союзники" по клешням ненавидят друг друга.
        Marksman
  2. антивирус Сегодня, 17:05
    Возьмут в плен, перепишут и под честное слово отпустят
    Только сила, с которой не стоит воевать принесет мир.
    антивирус
    1. Marksman Сегодня, 19:27
      Перестань. Турки им простят что-ли сожжённый в клетке спецназ? САА пленных не берет. А вот руководствуясь здравым смыслом турки выпустят ИГ воевать с САА и нами.
      Marksman
      1. антивирус Сегодня, 20:48
        сам написал:турки выпустят ИГ воевать с САА и нами.иначе--перепишут и под честное слово отпустят
        антивирус
  3. sa-ag Сегодня, 17:08
    не будет, ИГИЛ выведет оставшихся
    sa-ag
  4. Yeraz Сегодня, 17:18
    Каждая сторона тысячами убивает Игиловцев,тысячи колон уничтожена всеми сторонами,а Игил,какой-то неискончаемый))))
    Yeraz
    1. Юра Сегодня, 18:36
      Цитата: Yeraz
      Каждая сторона тысячами убивает Игиловцев,тысячи колон уничтожена всеми сторонами,а Игил,какой-то неискончаемый))))

      Значит кто-то врёт, пальцем показывать не будем, пусть тот кто врёт догадается с трёх раз.
      Юра
    2. Marksman Сегодня, 19:49
      Сомневаюсь в этих чуваках))
      Номенклатура обносков интересная. Штейр Ауг, М-16, 47-й))
      Marksman
  5. Deniska999 Сегодня, 17:24
    Уверен, что ИГИЛовцы отступят как только ситуация окажется полностью не в их пользу. А так, они пока стабильно крошат протурецкие формирования.
    Deniska999
    1. donavi49 Сегодня, 17:40
      Сомнительно, там в основном оседлые племена воюют, им бежать некуда. У Черных там 3 городка, 1 кишлак + сам Баб (крупный город).

      Скорей всего броню отведут, неместных выведут, оставят смертников + местное ополчение, которое еще недели две-месяц, может больше будет сопротивляться.

      Вот пик довоенные размеры.
      donavi49
      1. vanek77 Сегодня, 17:50
        Интересное там может получиться окружение. Лоб в лоб могут встретиться туркозеленые , Курды, курдоматрасники и САА и между всеми ИГИЛ. Вот может бабахнуть так бабахнуть. Все против всех, в данной ситуации приобретает весьма реальные очертания.
        vanek77
        1. Marksman Сегодня, 19:51
          Курды там уже не при делах, а вот если духи уйдут так, чтобы ССА и САА входили в город одновременно...
          Хотя, полагаю, чей будет Эль-баб, решили меж собой Москва и Анкара.
          Судя по тому, как усерались турки - им.
          Marksman
  6. Волька Сегодня, 17:27
    ну да, все как в известном фильме: "чем больше сдадим, тем лучше..." война в Сирии существенно пойдет на убыль, когда будут уничтожены источники финансирования, а все даиш физически будут в земле...
    Волька
  7. APASUS Сегодня, 20:04
    Один винегрет наций воюет против другого.По сути надо делить фронт наступления по секторам и отдавать отдельным государствам,народностям ,всем кто готов на деле показать свои боевые навыки.А пока турки идут на штурм в месте с курдами - это же нонсенс,они друг другу глотки перережут
    APASUS
  8. Alex_Gazenvagen Сегодня, 20:07
    Курам до Дейр-эз-Зора рукой подать. Мне интересно, будет ли Башар договариваться с ними по принципу : "Я Вам в будущем после войны то и то, а Вы сейчас помогите тут"...
    Alex_Gazenvagen

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