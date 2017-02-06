Будет ли группировка ИГИЛ окружена в Эль-Бабе?
Сирийское военное командование сообщает о продолжающихся ожесточённых боях против боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ) в районе Дейр-эз-Зора. Террористы предприняли очередную попытку прорвать оборону сирийских войск к северу от города с целью прорыва в город и окончательного взятия под контроль как самого Дейр-эз-Зора, так и аэродрома, контролируемого сирийским войсками.
Игиловцы атаковали позиции сирийских войск в районе Аль-Макабара и Таамина примерно в 23:00 по местному времени в воскресенье 5 февраля. После нескольких попыток штурма позиций ВС САР силы боевиков истощились, и сирийский контингент нанёс ответный удар, отбросив боевиков на исходные позиции. Особо подчёркивается, что в обороне аэродрома помимо сирийских военнослужащих принимают участие и силы местного ополчения, состоящие из жителей окрестных посёлков, имеющие с ИГИЛ собственные счёты.
В материале AMN говорится о том, что в операции против боевиков принимала участия российская военная авиация. В частности, террористам был нанесён существенный урон в живой силе и военной технике в районе Дейр-эз-Зора. Удар пришёлся по очередной колонне снабжения, которая двигалась к позициям террористов с востока – от иракской границы.
Правительственный информресурс САР SANA пишет о том, что боевики понесли серьёзные потери в районе населённого пункта Лива ат-Тамин.
На этом фоне продолжается операция сирийской армии в районе Эль-Баба (северная часть провинции Алеппо).
За последние несколько дней сирийские войска взяли под свой контроль несколько деревень к югу от города и вышли на его юго-восточные окраины. Группировка ИГИЛ в Эль-Бабе в ближайшие дни (при вероятности согласования действий САА, ССА и турецких войск) может оказаться в полном окружении. Если же согласования не будет, то все успехи под Эль-Бабом могут быть сведены к нулю. Напомним, что Турция всё последнее время утверждает, что ведёт "непримиримую борьбу с ИГ в Сирии".
Игиловцы атаковали позиции сирийских войск в районе Аль-Макабара и Таамина примерно в 23:00 по местному времени в воскресенье 5 февраля. После нескольких попыток штурма позиций ВС САР силы боевиков истощились, и сирийский контингент нанёс ответный удар, отбросив боевиков на исходные позиции. Особо подчёркивается, что в обороне аэродрома помимо сирийских военнослужащих принимают участие и силы местного ополчения, состоящие из жителей окрестных посёлков, имеющие с ИГИЛ собственные счёты.
В материале AMN говорится о том, что в операции против боевиков принимала участия российская военная авиация. В частности, террористам был нанесён существенный урон в живой силе и военной технике в районе Дейр-эз-Зора. Удар пришёлся по очередной колонне снабжения, которая двигалась к позициям террористов с востока – от иракской границы.
Правительственный информресурс САР SANA пишет о том, что боевики понесли серьёзные потери в районе населённого пункта Лива ат-Тамин.
На этом фоне продолжается операция сирийской армии в районе Эль-Баба (северная часть провинции Алеппо).
За последние несколько дней сирийские войска взяли под свой контроль несколько деревень к югу от города и вышли на его юго-восточные окраины. Группировка ИГИЛ в Эль-Бабе в ближайшие дни (при вероятности согласования действий САА, ССА и турецких войск) может оказаться в полном окружении. Если же согласования не будет, то все успехи под Эль-Бабом могут быть сведены к нулю. Напомним, что Турция всё последнее время утверждает, что ведёт "непримиримую борьбу с ИГ в Сирии".
Использованы фотографии: https://twitter.com/hamza_780