Двуствольный шпилечный пистолет boxlock (pinfire double barrel pistol boxlock) и его разновидности

Изобретение унитарного патрона произвело революцию в оружейном деле. Появилась возможность применять новые конструктивные решения и разрабатывать более совершенное стрелковое оружие. Вместе с тем применение унитарных патронов позволило успешно использовать надежные и проверенные временем модели вооружения после их модернизации.Двуствольный шпилечный пистолет boxlock (pinfire double barrel pistol boxlock) это типичный пример надежного и конструктивно проработанного оружия, которое было изготовлено под шпилечный патрон на основе конструкции дульнозарядных пистолетов.О пистолетах конструкции boxlock сайт HistoryPistols.ru рассказывал неоднократно, начиная со статей о кремневом оружии: дорожные кремневые пистолеты с замком boxlock, английские двуствольные кремневые пистолеты с замком boxlock, многоствольные кремневые пистолеты с замком boxlock, кремневый залповый пистолет Duck Foot, и заканчивая капсюльными пистолетами: капсюльные жилетные пистолеты с замком boxlock. Шпилечные пистолеты boxlock по конструкции ударно-спускового механизма очень напоминают капсюльные пистолеты.Использование шпилечного патрона почти не потребовало переделки конструкции курка. Если в капсюльных пистолетах курок наносил удар по капсюлю, установленному на брандтрубку, то в шпилечных курок наносит удар по выступающей шпильке патрона, которая воспламеняет капсюль внутри гильзы.Стремление сделать оружие многозарядным привело к тому, что более распространенным вариантом шпилечных пистолетов boxlock стали двуствольные пистолеты. В связи с тем, что это типичное оружие самообороны и оно должно быть компактным и удобным для ношения в карманах одежды, в дорожных сумках, спусковые крючки пистолетов довольно часто делали складными.В походном положении такие спусковые крючки прижимаются пружинами и скрыты в пазах рамки пистолета.При взведении курка его нижняя часть поворачивает спусковой крючок и выводит его из рамки. Курок может быть поставлен на предохранительный взвод или полувзвод. При этом на пистолетах со скрытым спусковым крючком, спуск под действием курка вновь скрывается в рамке оружия. В таком положении стрелок не может нажать на спусковой крючок, а курок приподнят над казенной частью ствола, заблокирован и не может нанести удар по шпильке патрона.Дальнейший отвод курка назад, ставит его на боевой взвод. При этом спусковой крючок выступает из рамки пистолета и находится в боевом положении, удобном для нажатия его указательным пальцем стрелка.Курки и спусковые крючки закреплены в рамке пистолета на осях. Боевые пружины и пружины спусковых крючков винтами крепятся к нижней части рамки. В верхней части рамки установлена крышка с прорезями для размещения курков.В казенной части стволов сделаны специальные пазы для размещения шпилек, устанавливаемых в пистолет патронов.После установки шпилечных патронов в патронники, верхние части их шпилек лишь незначительно выступают над поверхностью стволов.Это позволяет применить в конструкции пистолета специальный предохранитель, который устанавливается в верхней части стволов и крепится к ним с помощью двух винтов.Предохранитель представляет собой металлическую пластину с пазом в средней части. В задней части пластины обустроена специальная вилка. Передняя часть пластины изогнута, в ней сделана прорезь, выполняющая роль целика. Благодаря пазу, пластина может перемещаться между крепящими винтами по поверхности ствола.В крайнем переднем положении пластина не закрывает шпильки и из оружия можно вести стрельбу.В крайнем заднем положении вилка предохранительной пластины закрывает шпильки, защищая их от удара курками. Это положение, когда предохранитель включен. В этом положении даже если стрелок нажмет на спусковой крючок и курок нанесет удар, выстрела не произойдет.Самой основной проблемой перехода от дульнозарядного оружия к казнозарядному, было разработка механизма запирания стволов. Решение этой проблемы полностью аналогично конструктивным решениям, использованным в охотничьем «переломном» оружии. Стволы закреплены шарнирно на оси. Для извлечения гильз и заряжания стволы поворачиваются на оси в вертикальной плоскости.Под стволами в казенной части размещен выступ с крюком, который в боевом положении фиксируется в рамке специальной защелкой. Пожалуй один из самых распространенных вариантов, когда фиксатор выполнен в виде пластины и перемещается в поперечном относительно каналу ствола направлении. Один конец пластины изогнут и выполняет роль кнопки. В центральной части пластины сделано отверстие под выступающий крюк стволов. Второй конец пластины фиксатора имеет паз для соединения с пластинчатой пружиной.Именно за счет пружины пластина, после того как выступ с крюком нижней части стволов войдет в рамку оружия, запирает стволы. Интересно то, что открыть стволы возможно лишь после того, как курки пистолета будут взведены. В походном положении ударные части курков не дают возможность повернуть стволы на оси-шарнире.Шпилечные пистолеты boxlock в конце 19 века были очень распространены в связи с их дешевизной и простотой в обращении. Существовали различные варианты изготовления этого оружия. Пистолеты отличались калибром применяемых боеприпасов, формой стволов и рукояток, механизмом запирания стволов, наличием дополнительного предохранителя или складного лезвия. Пожалуй самыми распространенными были пистолеты со складывающимися спусковыми крючками, гранеными стволами, револьверным типом рукояток и фиксатором стволов в виде поперечной пластины.Пистолеты больших калибров оснащали поворотным (крановым) механизмом фиксации стволов.Этот механизм был скопирован с дробовиков Лефоше (Lefaucheux). Рычаг фиксатора для отпирания стволов поворачивался вбок на оси. При этом запирающие части замка были более массивны и надежны.У данного пистолета помимо иного механизма запирания стволов, рукоятка сделана закругленной формы. В нижней части рукоятки отсутствует металлический наконечник.Стволы пистолета имеют круглое сечение и соединены между собой специальной планкой, как стволы охотничьих ружей с горизонтальным расположением стволов.Еще одной разновидностью шпилечных пистолетов boxlock являются пистолеты с не складывающимися спусковыми крючками. Спусковые крючки расположена таким образом, чтобы стрелку было удобно поочередно нажимать их. Такие пистолеты оснащены спусковой скобой.Сходные по конструкции и внешнему виду пистолеты могли отличаться формой рычага запирания стволов. Вот пример пистолета, где крановый рычаг запирания стволов направлен в сторону дульного среза оружия.На данном фото у подобного по внешнему виду и конструкции пистолета, крановый рычаг запирания стволов направлен в сторону рукоятки оружия. Причем рычаг более удлинен и изгибается, повторяя контур спусковой скобы.Шпилечный пистолет boxlock не очень надежное оружие с точки зрения самообороны. Это связано порой с не очень большим калибром применяемых патронов, коротким стволом и всего двумя зарядами. По этой причине подобное оружие иногда дополнительно оснащали складным клинком кинжала или стилета, который при необходимости владелец мог использовать для защиты своей жизни.Довольно интересен русский шпилечный пистолет boxlock мастера Степанова. Конструкция полностью аналогична пистолетам с поперечной фиксирующей пластиной. Оружие не предусматривает наличия предохранителя в верхней части стволов. Стволы граненые, на их гранях сделана инкрустация металлом желтого цвета, включающая и маркировку «ТУЛА / СТЕПАНОВЪ».Двуствольные шпилечные пистолеты boxlock (pinfire double barrel pistol boxlock) не очень дорогое оружие на антикварном рынке из-за большого количества выпущенных пистолетов и их невысокого качества. Благодаря особенности применяемых патронов это оружие может продаваться в некоторых странах без оформления специальных разрешений. Цена на эти пистолеты начинается от 150 долларов и как правило не превышает 800 долларов.