СССР в 1950-х годах глазами американского шпиона

Американский историк Дуглас Смит (Douglas Smith) обнародовал ранее не публиковавшиеся фотографии, найденные в доме бывшего дипломата и майора армии США Мартина Манхоффа (Martin Manhoff), который был депортирован из СССР в 1954 году по подозрению в шпионаже.Советская женщина в телогрейке и тёплых рукавицах позирует фотографу на улице в морозный день.Улица на берегу Москва-реки в Москве.Американский дипломат объездил весь СССР и сделал тысячи фотографий, которые лишь недавно стали достоянием общественности.Арбат, Москва.Вернувшись в США после депортации из СССР, Манхофф спрятал свои уникальные снимки в своём доме в штате Вашингтон, где они пролежали 60 лет.Троллейбус и несколько автомобилей на затопленной улице в Киеве после летнего ливня. Майор Мартин Манхофф сделал это снимок из своего автомобиля.Вид из окна на улицу в Мурманске.Флаги РСФСР и УССР на домах в Киеве, 1954 год.Останкинский дворец – бывшая летняя резиденция графов Шереметевых, а ныне – Московский музей-усадьба «Останкино».Похоронная процессия на площади в Москве.Счастливые мальчики на лавке возле Новоспасского монастыря – первого монастыря в столице России, который был основан в 1490 году.Женщина возвращается в дом с ведром воды.Советская молодежь в Кусково – бывшей усадьбе графов Шереметевых, которая была создана в середине 18-го столетия на востоке Москвы.Школьницы позируют фотографу в Коломенском – бывшей царской резиденции, а ныне – государственном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее заповеднике. Коломенское располагается к югу от центра Москвы по дороге в Коломну