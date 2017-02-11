07:10 11 февраля

СССР в 1950-х годах глазами американского шпиона

Американский историк Дуглас Смит (Douglas Smith) обнародовал ранее не публиковавшиеся фотографии, найденные в доме бывшего дипломата и майора армии США Мартина Манхоффа (Martin Manhoff), который был депортирован из СССР в 1954 году по подозрению в шпионаже.

СССР в 1950-х годах глазами американского шпиона


Советская женщина в телогрейке и тёплых рукавицах позирует фотографу на улице в морозный день.Улица на берегу Москва-реки в Москве.




Американский дипломат объездил весь СССР и сделал тысячи фотографий, которые лишь недавно стали достоянием общественности.Арбат, Москва.



Вернувшись в США после депортации из СССР, Манхофф спрятал свои уникальные снимки в своём доме в штате Вашингтон, где они пролежали 60 лет.



Троллейбус и несколько автомобилей на затопленной улице в Киеве после летнего ливня. Майор Мартин Манхофф сделал это снимок из своего автомобиля.



Вид из окна на улицу в Мурманске.



Флаги РСФСР и УССР на домах в Киеве, 1954 год.



Останкинский дворец – бывшая летняя резиденция графов Шереметевых, а ныне – Московский музей-усадьба «Останкино».



Похоронная процессия на площади в Москве.



Счастливые мальчики на лавке возле Новоспасского монастыря – первого монастыря в столице России, который был основан в 1490 году.



Женщина возвращается в дом с ведром воды.



Советская молодежь в Кусково – бывшей усадьбе графов Шереметевых, которая была создана в середине 18-го столетия на востоке Москвы.



Школьницы позируют фотографу в Коломенском – бывшей царской резиденции, а ныне – государственном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее заповеднике. Коломенское располагается к югу от центра Москвы по дороге в Коломну
Первоисточник: https://you-journal.ru/humor/sssr-v-1950-x-godax-glazami-amerikanskogo-shpiona-ranee-ne-publikovavshiesya-fotografii


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня