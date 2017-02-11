07:09 11 февраля

Американская армия: впечатляющие моменты 2016 года

Большинство аналитиков называет американскую армию сильнейшей в мире. Частые учения и высокий уровень технической оснащенности позволяют ей быть на шаг впереди ближайших «конкурентов». Минобороны США ежегодно публикует яркие моменты из жизни американских военных, запечатленные армейскими фотографами. Если в 2015 году это были, в основном, снимки военной техники, то в прошлом году фотографы уделили больше внимания личному составу ВС США. Портал Business Insider отобрал лучшие снимки, на которых запечатлена служба в армии США.

Американская армия: впечатляющие моменты 2016 года










































Первоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/amerikanskaya-armiya-vpechatlyayushchie-momenty-2016-goda/


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Комментарии 1
  1. кеп Сегодня, 06:51
    Убит наповал "американской непобедимой" laughing
    кеп

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