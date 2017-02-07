16:08 07 февраля

В Афганистане наступает кризис в военном противостоянии

Французский портал «opex360.com» привел данные, свидетельствующие об эскалации вооруженной борьбы в Афганистане: резкий рост потерь среди правительственных сил и мирного населения, потеря контроля над значительными территориями страны.

Главная инспекция по реконструкции Афганистана подвела итоги борьбы с боевиками за 2016 год.

С 1 января по 12 ноября 2016 года было убито 6785 афганских солдат и полицейских в ходе столкновений с боевиками, 11777 человек было ранено. Рост составляет 35% относительно показателей 2015 года, потери в течение которого считались неприемлемыми (5000 убитых).


В Афганистане наступает кризис в военном противостоянии


Как заметил глава инспекции Джон Сопко, «число вооруженных групп, противостоящих правительству в Кабуле, растет, а контроль над территорией сокращается. Самое малое, что можно сказать – афганская армия может только обороняться и не сможет отбить территории у талибов». Под угрозой захвата талибами находятся несколько административных центров провинций (Лашкар Гах в Гельменде и Кундуз). Правительство страны контролирует только 57% из 407 округов в Афганистане, в прошлом году оно удерживало 72%.

Увеличение числа вооруженных столкновений вынудило смягчить правила по открытию огня для 8500 западных солдат, дислоцированных в Афганистане, что привело к росту потерь среди мирного населения. Около 11500 мирных афганцев были убиты или ранены, из которых треть дети. Это самый худший результат с 2009 года. Погибло 4498 мирных жителей (рост на 3% по сравнению с 2015 годом) и 7290 получили ранения (рост на 6%). Более 3500 стали прямыми жертвами конфликта, и это на 24% больше показателей 2015 год. Зафиксировано рекордное количество жертв в ходе наземных боев, атак смертников и взрывов брошенных боеприпасов.

На совести антиправительственных сил (талибы и афгано-пакистанская ячейка «Исламского государства») гибель 61% мирных жителей. Правительственные войска ответственны за гибель 24% мирных жителей (увеличение на 46% по сравнению с предыдущим годом).

В ходе проведения воздушных операций погибло 250 мирных жителей, 340 человек были ранены (рост на 99%). Афганские ВВС были вовлечены в 43% случаев (85 убитых и 167 раненых). ВВС США, единственные в стране имеющие право на нанесение воздушных ударов, несут ответственность за 40% смертей мирных жителей (127 убитых и 108 раненых). Для оставшихся 17% случаев миссия не смогла определить истинную причину.


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Комментарии 12
  1. Громобой Сегодня, 12:51
    Афганцы не справляются---Трамп ,вводи войска!
    Громобой
    1. Redfox3k Сегодня, 13:00
      Люди в ответственности за тех, кого приручили...
      Redfox3k
      1. Shurik70 Сегодня, 15:17
        Цитата: Redfox3k
        Люди в ответственности за тех, кого приручили...

        Это не относится к бизнесменам.
        Как они говорят - только бизнес, ничего личного.
        Я и так удивляюсь, что американцы продержались там так долго.
        Shurik70
    2. 210окв Сегодня, 13:11
      Так вводилка уже не справляется..Виагра закончилась..
      Цитата: Громобой
      Афганцы не справляются---Трамп ,вводи войска!
      210окв
  2. ротмистр Сегодня, 12:54
    Поделить Афганистан на три части и война затихнет.
    ротмистр
    1. Касым Сегодня, 14:50
      Те талибы не согласятся. Тут надо задаваться вопросом - кто поставляет оружие и БК к нему тем талибам? Договаривались, чтобы никто этого не делал для НВФ. За талибами стоят пакистанцы и ... Катар, там у них(талибов) даже представительство. Дизелят в основном они. Интересно, как новая администрация на это посмотрит? Трамп ставит борьбу с террористами на первое место - вот и посмотрим. hi
      Касым
  3. Толстоевский Сегодня, 13:03
    как они только отличают афганских солдат и полицейских от простых наркоторговцев?
    Толстоевский
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:06
    Вечная головная боль. А ведь мы почти справились в свое время. Если бы американцы не начали выращивать "Аль-Каиду" - был бы типа второй Таджикистан. wassat
    Горный стрелок
  5. Горменгаст Сегодня, 13:15
    Плоды демократизации Афганистана. laughing
    Горменгаст
  6. Sly Сегодня, 13:36
    Цитата: Горный стрелок
    А ведь мы почти справились в свое время.

    Самое интересное, мирные афганцы сейчас с печалью и сожалением вспоминают вывод войск СССР. Своими словами ,в общем,с нескольких интервью, которые я видел с местными жителями: тогда мы ненавидели вас, за то, что вы пришли сюда, чужие и стали устанавливать порядки. Но вы много построили - школы, дороги, электростанции, предприятия и был порядок. И только когда вы ушли и пришло это ("Аль-Каида" и пр. вооруж. формирования) мы поняли что потеряли. А сейчас? Посмотрите - все разрушено...
    Sly
    1. fif21 Сегодня, 14:09
      Цитата: Sly
      А сейчас? Посмотрите - все разрушено...

      Уйдут америкосы , Россия не полезет .У них был шанс , они выбрали средневековье. Их выбор, и не че тут сопли разводить.
      fif21
  7. кеп Сегодня, 13:38
    Как заметил глава инспекции Джон Сопко, «число вооруженных групп, противостоящих правительству в Кабуле, растет, а контроль над территорией сокращается.....
    Для оставшихся 17% случаев миссия не смогла определить истинную причину.


    Судя по фамилии инспектора 17 % не считается.Украинская методика подсчета потерь.
    Знали кого назначать.
    кеп

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