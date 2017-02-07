В Афганистане наступает кризис в военном противостоянии
Французский портал «opex360.com» привел данные, свидетельствующие об эскалации вооруженной борьбы в Афганистане: резкий рост потерь среди правительственных сил и мирного населения, потеря контроля над значительными территориями страны.
Главная инспекция по реконструкции Афганистана подвела итоги борьбы с боевиками за 2016 год.
С 1 января по 12 ноября 2016 года было убито 6785 афганских солдат и полицейских в ходе столкновений с боевиками, 11777 человек было ранено. Рост составляет 35% относительно показателей 2015 года, потери в течение которого считались неприемлемыми (5000 убитых).
Как заметил глава инспекции Джон Сопко, «число вооруженных групп, противостоящих правительству в Кабуле, растет, а контроль над территорией сокращается. Самое малое, что можно сказать – афганская армия может только обороняться и не сможет отбить территории у талибов». Под угрозой захвата талибами находятся несколько административных центров провинций (Лашкар Гах в Гельменде и Кундуз). Правительство страны контролирует только 57% из 407 округов в Афганистане, в прошлом году оно удерживало 72%.
Увеличение числа вооруженных столкновений вынудило смягчить правила по открытию огня для 8500 западных солдат, дислоцированных в Афганистане, что привело к росту потерь среди мирного населения. Около 11500 мирных афганцев были убиты или ранены, из которых треть дети. Это самый худший результат с 2009 года. Погибло 4498 мирных жителей (рост на 3% по сравнению с 2015 годом) и 7290 получили ранения (рост на 6%). Более 3500 стали прямыми жертвами конфликта, и это на 24% больше показателей 2015 год. Зафиксировано рекордное количество жертв в ходе наземных боев, атак смертников и взрывов брошенных боеприпасов.
На совести антиправительственных сил (талибы и афгано-пакистанская ячейка «Исламского государства») гибель 61% мирных жителей. Правительственные войска ответственны за гибель 24% мирных жителей (увеличение на 46% по сравнению с предыдущим годом).
В ходе проведения воздушных операций погибло 250 мирных жителей, 340 человек были ранены (рост на 99%). Афганские ВВС были вовлечены в 43% случаев (85 убитых и 167 раненых). ВВС США, единственные в стране имеющие право на нанесение воздушных ударов, несут ответственность за 40% смертей мирных жителей (127 убитых и 108 раненых). Для оставшихся 17% случаев миссия не смогла определить истинную причину.
Главная инспекция по реконструкции Афганистана подвела итоги борьбы с боевиками за 2016 год.
С 1 января по 12 ноября 2016 года было убито 6785 афганских солдат и полицейских в ходе столкновений с боевиками, 11777 человек было ранено. Рост составляет 35% относительно показателей 2015 года, потери в течение которого считались неприемлемыми (5000 убитых).
Как заметил глава инспекции Джон Сопко, «число вооруженных групп, противостоящих правительству в Кабуле, растет, а контроль над территорией сокращается. Самое малое, что можно сказать – афганская армия может только обороняться и не сможет отбить территории у талибов». Под угрозой захвата талибами находятся несколько административных центров провинций (Лашкар Гах в Гельменде и Кундуз). Правительство страны контролирует только 57% из 407 округов в Афганистане, в прошлом году оно удерживало 72%.
Увеличение числа вооруженных столкновений вынудило смягчить правила по открытию огня для 8500 западных солдат, дислоцированных в Афганистане, что привело к росту потерь среди мирного населения. Около 11500 мирных афганцев были убиты или ранены, из которых треть дети. Это самый худший результат с 2009 года. Погибло 4498 мирных жителей (рост на 3% по сравнению с 2015 годом) и 7290 получили ранения (рост на 6%). Более 3500 стали прямыми жертвами конфликта, и это на 24% больше показателей 2015 год. Зафиксировано рекордное количество жертв в ходе наземных боев, атак смертников и взрывов брошенных боеприпасов.
На совести антиправительственных сил (талибы и афгано-пакистанская ячейка «Исламского государства») гибель 61% мирных жителей. Правительственные войска ответственны за гибель 24% мирных жителей (увеличение на 46% по сравнению с предыдущим годом).
В ходе проведения воздушных операций погибло 250 мирных жителей, 340 человек были ранены (рост на 99%). Афганские ВВС были вовлечены в 43% случаев (85 убитых и 167 раненых). ВВС США, единственные в стране имеющие право на нанесение воздушных ударов, несут ответственность за 40% смертей мирных жителей (127 убитых и 108 раненых). Для оставшихся 17% случаев миссия не смогла определить истинную причину.