В США создается центр информационной войны с Россией
Как сообщает интернет-издание Daily Beast, в США формируется новый центр для ведения информационной войны против России. Инициатива его создания принадлежит сенаторам республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. В целях реализации предложенных ими планов выделяется 160 млн. долл. на ближайшие два года. В случае принятия другого законопроекта, внесенного сенаторами Джоном Маккейном и Беном Кардином, данная сумма возрастет еще на $100 млн.
Работу против РФ, которую планируется начать уже в текущем году, будет осуществлять Центр глобального взаимодействия, находящийся под патронажем Госдепартамента. Он был создан при президентстве Барака Обамы "для противодействия пропаганде ИГИЛ" (запрещенная в России террористическая организация). В этот период финансирование должно было составить 5 млн. долл. После принятия указанного законопроекта деятельность центра будет касаться "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста".
Центр будет работать, "выделяя гранты зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям". Финансирование получат, в числе прочих, проукраинские сайты Bellingcat и StopFake, которые "соответствуют критериям для получения средств". По признанию инициатора законопроекта К. Мерфи, он трижды посещал Киев: сначала в разгар протестов на площади Независимости, когда там выступал сенатор-республиканец Джон Маккейн, затем в день референдума в Крыму и на инаугурацию президента Петра Порошенко.
Роб Портман
Работу против РФ, которую планируется начать уже в текущем году, будет осуществлять Центр глобального взаимодействия, находящийся под патронажем Госдепартамента. Он был создан при президентстве Барака Обамы "для противодействия пропаганде ИГИЛ" (запрещенная в России террористическая организация). В этот период финансирование должно было составить 5 млн. долл. После принятия указанного законопроекта деятельность центра будет касаться "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста".
Крис Мерфи
Центр будет работать, "выделяя гранты зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям". Финансирование получат, в числе прочих, проукраинские сайты Bellingcat и StopFake, которые "соответствуют критериям для получения средств". По признанию инициатора законопроекта К. Мерфи, он трижды посещал Киев: сначала в разгар протестов на площади Независимости, когда там выступал сенатор-республиканец Джон Маккейн, затем в день референдума в Крыму и на инаугурацию президента Петра Порошенко.