16:12 07 февраля

В США создается центр информационной войны с Россией

Как сообщает интернет-издание Daily Beast, в США формируется новый центр для ведения информационной войны против России. Инициатива его создания принадлежит сенаторам республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. В целях реализации предложенных ими планов выделяется 160 млн. долл. на ближайшие два года. В случае принятия другого законопроекта, внесенного сенаторами Джоном Маккейном и Беном Кардином, данная сумма возрастет еще на $100 млн.


Роб Портман


Работу против РФ, которую планируется начать уже в текущем году, будет осуществлять Центр глобального взаимодействия, находящийся под патронажем Госдепартамента. Он был создан при президентстве Барака Обамы "для противодействия пропаганде ИГИЛ" (запрещенная в России террористическая организация). В этот период финансирование должно было составить 5 млн. долл. После принятия указанного законопроекта деятельность центра будет касаться "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста".



Крис Мерфи


Центр будет работать, "выделяя гранты зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям". Финансирование получат, в числе прочих, проукраинские сайты Bellingcat и StopFake, которые "соответствуют критериям для получения средств". По признанию инициатора законопроекта К. Мерфи, он трижды посещал Киев: сначала в разгар протестов на площади Независимости, когда там выступал сенатор-республиканец Джон Маккейн, затем в день референдума в Крыму и на инаугурацию президента Петра Порошенко.


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18
  1. 210окв Сегодня, 13:33
    "Эхо"на очереди первое за получением 30 сребренников..
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:36
      В США создается центр информационной войны с Россией
      ни о чём... как будто, у нас нет такого "центра".и да- как тогда сша все информ войны выигрывало,при отсутствии ОНОГО центра?...масло-масляное...информблевотина...всё было давно,и будет всегда.
      андрей юрьевич
    2. Монос Сегодня, 13:38
      По признанию инициатора законопроекта К. Мерфи, он трижды посещал Киев

      То есть система "откатов" уже отработана.
      Монос
    3. сибиралт Сегодня, 13:46
      Спасибо, что врага определили! А теперь пусть подсчитают во что обойдется "замазать" лишь одно слово правды. laughing Тут недолго и разориться.
      сибиралт
  2. Jovanni Сегодня, 13:34
    В США создается центр информационной войны с Россией

    Это реально опасно. Всё, что американцы делали в этом направлении, было весьма эффективно...
    Jovanni
    1. сибиралт Сегодня, 13:53
      Опасно станет , если они свой интернет прикроют. laughing
      сибиралт
  3. bubalik Сегодня, 13:40
    Как сообщает интернет-издание Daily Beast, в США формируется новый центр для ведения информационной войны против России

    https://topwar.ru/108755-v-ssha-sozdaetsya-centr-
    informacionnoy-voyny-s-rossiey.html

    "Главный фактор неопределенности в отношении этой новой контрпропагандистской инициативы" заключается в том, какую форму она примет при нынешней администрации США, поскольку Центр начали создавать еще во времена президента Барака Обамы, указывает Daily Beast.
    https://rg.ru/2017/02/07/ssha-sozdadut-novyj-cent
    r-dlia-informacionnoj-vojny-protiv-rf.html

    ,,,так что же сообщает Daily Beast recourse
    bubalik
  4. Монос Сегодня, 13:40
    Ждём наплыва троллей на "ВО". wassat
    Монос
    1. Hlavaty Сегодня, 13:49
      Чего их ждать? Тут, на сайте, уже множество "комментаторов" протягивают западную политику раздробления России.
      Например, уже три года кричат "России не нужны хохлы", недавно закричали "ненужны белорусы".
      Скоро закричат "ненужен Калининград", а потом вспомнят, что Смоленск - это бывшее княжество Литовское, а значит тоже "нечего их кормить". И не успокоятся, пока граница России не будет проходить по МКАД.
      Так что ждать не надо, пора начинать их давить. А то дождетесь своего майдана.
      Hlavaty
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:19
      Цитата: Монос
      Ждём наплыва троллей на "ВО". wassat

      А вопрос то серьезный на самом деле...и тут получается,что ВО должно стать на стражу наших интересов ,как и многие другие российские ресурсы. В инет пространстве то по сути тоже проходит линия фронта.
      НЕКСУС
      1. Hlavaty Сегодня, 15:07
        Цитата: НЕКСУС
        и тут получается,что ВО должно стать на стражу наших интересов

        Сейчас тебе расскажут, что никто никому ничего не должен :)
        Сам давай воюй с "Центром глобального взаимодействия, находящимся под патронажем Госдепартамента".
        А если ты не будешь воевать, то скажут что "тебя всё устраивает".
        Это у "россиян" стало модным ответом для украинцев.
        Hlavaty
  5. Stinger Сегодня, 13:54
    Борзописцы нервно схватились за авторучки и планшеты. Надо ещё издать торжественный комплект для написания разоблачений террористического агрессора России со словарём. По типу Торжественный комплекта О.Бедера для западных журналистов "Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей"
    Stinger
  6. fif21 Сегодня, 13:59
    Дихлофосом их , дихлофосом ! А еще "Кузькиной матерью" Фашингтон должен быть уничтожен. wassat
    fif21
  7. To be or not to be Сегодня, 14:01
    "В США создается центр информационной войны с Россией"
    Основное слово-ВОЙНЫ!
    Но , так как объявили войну . то.все Эхи . Лохматые и не очень .. по Законам войны должны быть закрыты ,а то и изолированы. laughing

    .
    To be or not to be
  8. ИванИванов Сегодня, 14:03
    Может теперь пропадут иллюзии типа "трампнаш", "давайте ждать перемен в международной обстановке"
    ИванИванов
  9. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:13
    "выделяется 160 млн. долл."
    "данная сумма возрастет еще на $100 млн."
    И все это ради того, что бы очередные д.б. расказывали нам как мы едим ежей. laughing
    Наблюдатель 33
    1. кеп Сегодня, 14:58
      Цитата: Наблюдатель 33
      И все это ради того, что бы очередные д.б. расказывали нам как мы едим ежей. laughing


      Ёж давно уже деликатес.Если напишут что русские едят ежей,весь мир помрет от зависти.
      Давненько правда писал,напомню.Ёжик натуральный в кляре из кукурузной муки стоит 600 бакинских в Японии.В Европе не скажу сколько но тоже не дешево. Не знаю что мы начнем есть во время информационной войны,но точно не ежей.
      кеп
  10. Shuttle Сегодня, 14:19
    В США создается центр информационной войны с Россией

    Шо, опять?
    А как же ОБСЕ, ООН?
    Shuttle

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня