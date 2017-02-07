Украинская пушка «Витязь» не стала конкурентом российской 2А82-1М, устанавливаемой на «Армату»

Просто у них нет научной и технологической базы для этого, наконец, им просто не откуда взять деньги. То, что эта "новинка" свободно, демонстрировалась на выставках, говорит лишь о том, что разработчики просто ищут иностранных партнеров, которые рискнули бы профинансировать данную разработку,

Еще до всех политических и военных катаклизмов украинская оборонка попыталась создать конкурента российской пушке 2А82-1М. Орудие получило обозначение 50Л «Витязь», пишет Вестник Мордовии – говорится в материале.Украинские специалисты понимали: чтобы найти новых покупателей на оружие необходимо прорывное решение. Потенциальным заказчикам нужно было предложить что-то совершенно новое, кардинально превосходящее по своим характеристикам изделия, созданные при Советской власти. Одним из таких супер-изделий и должна была стать «пушка повышенного могущества "Витязь"».Украинцы с самого начала открыто рекламировали «уникальные» характеристики орудия.– пишет автор статьи лев Романов.Было официально заявлено, что пушка не уступает по характеристикам российскому орудию 2А82.Эксперты из России признавали, что заявленные характеристики "Витязя" на начало двухтысячных были весьма высоки, но, в то же время, выражали уверенность, что Украине не под силу довести до ума данное орудие.приводит издание одно из экспертных мнений.Прогнозы сбылись полностью – «"Витязь" тихо скончался, как и десятки других прожектов Укроборонпрома», отмечает автор.По его словам, «в последний раз 50Л упоминали в феврале 2014 года на выставке "DEFEXPO India 2014", когда Украина презентовала проект перспективного основного боевого танка (FMBT)». На нем как раз и предполагалась установка «Витязя». Однако представители Минобороны Индии и военные из других государств остались холодны к предложению харьковских танкостроителей.