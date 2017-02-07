16:09 07 февраля

Украинская пушка «Витязь» не стала конкурентом российской 2А82-1М, устанавливаемой на «Армату»

Еще до всех политических и военных катаклизмов украинская оборонка попыталась создать конкурента российской пушке 2А82-1М. Орудие получило обозначение 50Л «Витязь», пишет Вестник Мордовии.

Украинская пушка «Витязь» не стала конкурентом российской 2А82-1М, устанавливаемой на «Армату»
2А82-1М

«Российская гладкоствольная пушка высокой баллистики 2А82-1М считается самой совершенной из тех, что выпускаются в мире серийно. В настоящее время она устанавливается на российских танках Т-14 "Армата" (Объект 148). Для данного орудия разработаны боеприпасы нового поколения (в том числе и управляемые), которые позволяют уничтожать самые разнообразные цели», – говорится в материале.


Украинские специалисты понимали: чтобы найти новых покупателей на оружие необходимо прорывное решение. Потенциальным заказчикам нужно было предложить что-то совершенно новое, кардинально превосходящее по своим характеристикам изделия, созданные при Советской власти. Одним из таких супер-изделий и должна была стать «пушка повышенного могущества "Витязь"».

Украинцы с самого начала открыто рекламировали «уникальные» характеристики орудия.

"Витязь"

«50Л имела "советский калибр" – 125 мм. Полная длина ствола – 6 м. Крешерное давление 694 (6940) МПа (кгс/см2). Самая большая длина отката – 310 мм. Дульная энергия –14,42 МДж. Начальная скорость снаряда заявлялась абсолютно рекордной – 2030 м/с. Предполагалась, что бронебойный подкалиберный снаряд с полетной массой в 5 кг будет иметь пробиваемость в 380 мм брони, установленной под углом в 60 градусов», – пишет автор статьи лев Романов.

Было официально заявлено, что пушка не уступает по характеристикам российскому орудию 2А82.

Эксперты из России признавали, что заявленные характеристики "Витязя" на начало двухтысячных были весьма высоки, но, в то же время, выражали уверенность, что Украине не под силу довести до ума данное орудие.

Просто у них нет научной и технологической базы для этого, наконец, им просто не откуда взять деньги. То, что эта "новинка" свободно, демонстрировалась на выставках, говорит лишь о том, что разработчики просто ищут иностранных партнеров, которые рискнули бы профинансировать данную разработку,
приводит издание одно из экспертных мнений.

Прогнозы сбылись полностью – «"Витязь" тихо скончался, как и десятки других прожектов Укроборонпрома», отмечает автор.

По его словам, «в последний раз 50Л упоминали в феврале 2014 года на выставке "DEFEXPO India 2014", когда Украина презентовала проект перспективного основного боевого танка (FMBT)». На нем как раз и предполагалась установка «Витязя». Однако представители Минобороны Индии и военные из других государств остались холодны к предложению харьковских танкостроителей.


Использованы фотографии: Отвага2004
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16
  1. 210окв Сегодня, 13:42
    И говорить нечего..Помер Максим,ну и фиг с ним..
    210окв
    1. Монос Сегодня, 13:56
      Украинским инженерам надо бы спрыгивать со скользкой темы высокотехнологичных продуктов. Ну не их это тема! Я бы посоветовал им обратить внимание на более доступные им задачи: производство "буржуек", мотыг, тазиков, ломов, кувалд и других нужных и полезных предметов.
      Монос
      1. viktor. Сегодня, 14:12
        И время подошло подумать Укроинженерам над вашим предложением laughing
        viktor.
      2. cherkas.oe Сегодня, 14:39
        Цитата: Монос
        более доступные им задачи: производство "буржуек", мотыг, тазиков, ломов, кувалд и других нужных и полезных предметов.

        Грешно смеяться над убогими, но необходимо, ибо сказано:- "Смех - лекарство". lol
        cherkas.oe
  2. андрей юрьевич Сегодня, 13:42
    я ранее говорил,и теперь не стесняясь повторю, лучшие пушки в мире,делает Наш "9цех" в Екате,и " рейнметалл" у наших заклятых друзей... больше,НИКТО. ИМХО.
    андрей юрьевич
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:46
    Калибр 125 понятен почему оставили.Стволы делать не умеют.И не на чем.Пушку придумали.Денег дайте мы только производство стволов наладим.Артисты laughing
    Наблюдатель2014
  4. Berkut24 Сегодня, 14:00
    Как обсадную трубу не называй...
    На фото наблюдаю прикольные и совсем не компактные элементы активной защиты. Не знаю как эти "элементы" переживут встречу с препятствием, но мне кажется, что это просто ручки для переноса танка экипажем с одной позиции на другую.
    Berkut24
    1. MaksoMelan Сегодня, 14:52
      Я больше думал об одноразовости. Один заряд на один снаряд? А потом выпрыгивай и заменяй?
      MaksoMelan
    2. MaksoMelan Сегодня, 14:53
      Я больше думал об одноразовости. Один заряд на один снаряд? А потом выпрыгивай и заменяй?
      MaksoMelan
  5. PValery53 Сегодня, 14:10
    Цитата: Berkut24
    это просто ручки для переноса танка экипажем с одной позиции на другую.

    - Раз такое дело, - значит, новый укротанк должен выдерживать выстрел из стеклянной трубки жёваной бумагой.
    PValery53
  6. sergei1975 Сегодня, 14:17
    "Одвични лыцари" на Украине пользовались гладкоствольными пушками ,но боеприпасы были-ядра,и поэтому российским пушкам украинское" ядерное оружие" не конкурент.
    sergei1975
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:22
    Производства орудийных стволов в Майдании НЕ БЫЛО. Никогда. Там и стрелковку не делали. Значит, и нет нужных сталей, технологий, станков нужной точности...
    Пусть занимаются модернизацией пулеметов. У них это лихо получается. И минометы выпускают, "самоубивающиеся", иногда вместе с расчетом. wassat
    Горный стрелок
  8. MaksoMelan Сегодня, 14:51
    А новая пушка арматы сможет стрелять стрвыми советскими снарядами? При необходимости или случайной поставке в место своих боеприпасов.
    MaksoMelan
  9. алекс-сп Сегодня, 14:52
    Странно, всегда читал, что скорость горения вещества более 2000м/с уже детонация. тут скорость вылета заявляют более 2000. реактивный что-ли снаряд? мутное какое-то дело...
    алекс-сп
  10. ЧитаюНовости Сегодня, 14:59
    Печально. А так всё хорошо начиналось.
    ЧитаюНовости
  11. demchuk.ig Сегодня, 16:03
    Для них главное прокукарекать,а там хоть солнце не вставай!
    demchuk.ig

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня