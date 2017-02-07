Украинская пушка «Витязь» не стала конкурентом российской 2А82-1М, устанавливаемой на «Армату»
Еще до всех политических и военных катаклизмов украинская оборонка попыталась создать конкурента российской пушке 2А82-1М. Орудие получило обозначение 50Л «Витязь», пишет Вестник Мордовии.
«Российская гладкоствольная пушка высокой баллистики 2А82-1М считается самой совершенной из тех, что выпускаются в мире серийно. В настоящее время она устанавливается на российских танках Т-14 "Армата" (Объект 148). Для данного орудия разработаны боеприпасы нового поколения (в том числе и управляемые), которые позволяют уничтожать самые разнообразные цели», – говорится в материале.
Украинские специалисты понимали: чтобы найти новых покупателей на оружие необходимо прорывное решение. Потенциальным заказчикам нужно было предложить что-то совершенно новое, кардинально превосходящее по своим характеристикам изделия, созданные при Советской власти. Одним из таких супер-изделий и должна была стать «пушка повышенного могущества "Витязь"».
Украинцы с самого начала открыто рекламировали «уникальные» характеристики орудия.
«50Л имела "советский калибр" – 125 мм. Полная длина ствола – 6 м. Крешерное давление 694 (6940) МПа (кгс/см2). Самая большая длина отката – 310 мм. Дульная энергия –14,42 МДж. Начальная скорость снаряда заявлялась абсолютно рекордной – 2030 м/с. Предполагалась, что бронебойный подкалиберный снаряд с полетной массой в 5 кг будет иметь пробиваемость в 380 мм брони, установленной под углом в 60 градусов», – пишет автор статьи лев Романов.
Было официально заявлено, что пушка не уступает по характеристикам российскому орудию 2А82.
Эксперты из России признавали, что заявленные характеристики "Витязя" на начало двухтысячных были весьма высоки, но, в то же время, выражали уверенность, что Украине не под силу довести до ума данное орудие.
Прогнозы сбылись полностью – «"Витязь" тихо скончался, как и десятки других прожектов Укроборонпрома», отмечает автор.
По его словам, «в последний раз 50Л упоминали в феврале 2014 года на выставке "DEFEXPO India 2014", когда Украина презентовала проект перспективного основного боевого танка (FMBT)». На нем как раз и предполагалась установка «Витязя». Однако представители Минобороны Индии и военные из других государств остались холодны к предложению харьковских танкостроителей.
2А82-1М
«Российская гладкоствольная пушка высокой баллистики 2А82-1М считается самой совершенной из тех, что выпускаются в мире серийно. В настоящее время она устанавливается на российских танках Т-14 "Армата" (Объект 148). Для данного орудия разработаны боеприпасы нового поколения (в том числе и управляемые), которые позволяют уничтожать самые разнообразные цели», – говорится в материале.
Украинские специалисты понимали: чтобы найти новых покупателей на оружие необходимо прорывное решение. Потенциальным заказчикам нужно было предложить что-то совершенно новое, кардинально превосходящее по своим характеристикам изделия, созданные при Советской власти. Одним из таких супер-изделий и должна была стать «пушка повышенного могущества "Витязь"».
Украинцы с самого начала открыто рекламировали «уникальные» характеристики орудия.
"Витязь"
«50Л имела "советский калибр" – 125 мм. Полная длина ствола – 6 м. Крешерное давление 694 (6940) МПа (кгс/см2). Самая большая длина отката – 310 мм. Дульная энергия –14,42 МДж. Начальная скорость снаряда заявлялась абсолютно рекордной – 2030 м/с. Предполагалась, что бронебойный подкалиберный снаряд с полетной массой в 5 кг будет иметь пробиваемость в 380 мм брони, установленной под углом в 60 градусов», – пишет автор статьи лев Романов.
Было официально заявлено, что пушка не уступает по характеристикам российскому орудию 2А82.
Эксперты из России признавали, что заявленные характеристики "Витязя" на начало двухтысячных были весьма высоки, но, в то же время, выражали уверенность, что Украине не под силу довести до ума данное орудие.
Просто у них нет научной и технологической базы для этого, наконец, им просто не откуда взять деньги. То, что эта "новинка" свободно, демонстрировалась на выставках, говорит лишь о том, что разработчики просто ищут иностранных партнеров, которые рискнули бы профинансировать данную разработку,приводит издание одно из экспертных мнений.
Прогнозы сбылись полностью – «"Витязь" тихо скончался, как и десятки других прожектов Укроборонпрома», отмечает автор.
По его словам, «в последний раз 50Л упоминали в феврале 2014 года на выставке "DEFEXPO India 2014", когда Украина презентовала проект перспективного основного боевого танка (FMBT)». На нем как раз и предполагалась установка «Витязя». Однако представители Минобороны Индии и военные из других государств остались холодны к предложению харьковских танкостроителей.
Использованы фотографии: Отвага2004