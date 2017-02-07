16:08 07 февраля

В России создаются новые мощности по производству транспортных машин для ЗРК

Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) до конца текущего года введет в эксплуатацию новые мощности по производству транспортных и транспортно-заряжающих машин для ЗРК «Тор», «Бук», С-300 и С-400, сообщает пресс-служба предприятия.



«Производственные площадки возводятся на базе НПП "Старт" им. А. И. Яскина, входящего в Холдинг. Проект реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы". Завершение строительства новых производственных корпусов и ввод их в эксплуатацию планируется реализовать до конца 2017 года», – говорится в релизе.


Введение в эксплуатацию новых мощностей по сборке машин для ЗРК разошьёт "узкие" места в производстве, что позволит обеспечить своевременное выполнение гособоронзаказа. Кроме того, в рамках целевой программы мы планируем модернизировать текущие и создать новые производственные мощности предприятия, позволяющие внедрить новейшие технологические наработки и опытно-конструкторские решения,
отметил гендиректор предприятия Игорь Насенков.

На реализацию проекта, предусматривающего строительство капитальных объектов, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей, начиная с 2012 г, предприятию выделено 1,13 млрд. руб.

Справка пресс-службы: «НПП "Старт" им. А.И. Яскина, является ведущим российским предприятиям по разработке стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. В период с 1949 года предприятием разработано и передано в серийное производство более 320 образцов вооружений».

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru
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Комментарии 20
  1. Teberii Сегодня, 14:13
    Полностью самодостаточное производство и это правильно.
    Teberii
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:19
      Цитата: Teberii
      Полностью самодостаточное производство и это правильно.

      А раньше эти тягачи закупали в Беларуси. Неужели это очередной намёк Лукашенко?
      СРЦ П-15
      1. Ardein Сегодня, 14:30
        Лукашенко пару лет назад отказался продавать "то самое" производство - наши в результате купили отечественное, а сейчас требуется еще и расширение.
        Это логично, чтобы не было нежданчиков от нашего "союзника".
        Ardein
        1. Николай С. Сегодня, 15:12
          Причём тут бацька вообще? Мимо проходил?
          Шасси для ЗРК кто делал, тот и делает. Например, БАЗ колёсные, ММЗ гусеничные ...
          "Старт" делает спецчасть для разнообразных машин в ЗРК: огневых установок, транспортно-пусковых, транспортно-заряжающих...

          Что касается бацьки, то всвязи с тем, что БАЗ освоил 5ти и 6ти-осники до 40 тонн, хорошо бы было на эти шасси вернуть все подходящие изделия, т.е. не только Алмаз-Антеевские, но и коломенские, сплавовские и т.д.
          Зря бацька сказал, что у России ума не хватит делать такие шасси как у МЗКТ.
          Николай С.
      2. Устинов 055 055 Сегодня, 16:02
        Нет не закупали БАЗ делал, в беларуси закупали похужую технику для стратегических ракет а не ПВО
        Устинов 055 055
    2. Комментарий был удален.
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:13
    То есть ,видимо все идет к увеличению закупок разных комплексов ПВО нашим МО.Это весьма радует.
    НЕКСУС
  3. Лопатов Сегодня, 14:16
    Как интересно... Типа "нам по барабану на то, что вы купили Брянский АЗ и тем самым купировали наши действия, направленные на закрытие этого предприятия"?
    Что-то эффективные из "Ростеха" стали слишком много на себя брать. Состав комплексов производства "Алмаз-Антей" должны определять разработчики, а не они.
    Лопатов
    1. VadimSt Сегодня, 15:02
      Может они этого не знали? Подскажите!
      VadimSt
    2. Владимир Постников Сегодня, 15:22
      Цитата: Лопатов
      Что-то эффективные из "Ростеха" стали слишком много на себя брать.

      Чувствую, что что-то не понимаю. Брянский АЗ и Технодинамика входят в "Ростех". В чем конфликт, если не секрет?
      Владимир Постников
      1. Лопатов Сегодня, 15:29
        Ни БАЗ, ни "Алмаз-Антей" никакого отношения к "Ростеху" не имеют.
        http://rostec.ru/about/holdings
        В том то и есть весь фикус-пикус.
        Лопатов
  4. Jovanni Сегодня, 14:19
    Ну вот, опять под "батьку" подкоп... Ждем его заявлений про кремлевские козни...
    Jovanni
    1. КП8789 Сегодня, 14:35
      Никакого подкопа нет. Тягачи МЗКТ уже длительное время не используются в качестве носителей зенитных комплексов для российских ВС.
      КП8789
      1. VadimSt Сегодня, 15:06
        О глобальном подкопе говорить не уместно. На базе МЗКТ, кроме тягачей для ракет, довольно много иных специальных механизмов и трейлеров. А в целом, у Белоруссии довольно сильные позиции в авто, тракторостроении и электронике (Жодинские карьерные самосвалы были и остаются востребованы по всему миру, как и белорусские тракторы, Оршанский радиозавод, НПО «Интеграл», Государственный научно-производственный концерн точного машиностроения (ГНПК) «Планар», ПО «Монолит», Минский научно-исследовательский приборостроительный институт (МНИПИ), Минский научно-исследовательский институт радиоматериалов (МНИИРМ) и и прочее).
        А производство тягачей для ВС России, как и иные составляющие для поддержания обороноспособности страны, должны быть в стране, а не у братьев и сестер.
        VadimSt
  5. ШВЕДский_стол Сегодня, 14:25
    Это, конечно, хорошо,но вот что они делать будут, когда ГОЗ закончится?
    ШВЕДский_стол
    1. sibiryk Сегодня, 14:31
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Это, конечно, хорошо,но вот что они делать будут, когда ГОЗ закончится?

      Машины для народного хозяйства выпускать, но думаю ГОЗ никогда не кончится
      sibiryk
  6. Ardein Сегодня, 14:31
    Цитата: ШВЕДский_стол
    Это, конечно, хорошо,но вот что они делать будут, когда ГОЗ закончится?

    На С400 очередь инозаказчиков на много лет вперед. Да и на младшие комплексы тоже.
    Ardein
  7. Мар.Тира Сегодня, 14:55
    Цитата: СРЦ П-15
    А раньше эти тягачи закупали в Беларуси. Неужели это очередной намёк Лукашенко?

    Не только в Белоруссии."Ураганы" выпускали и в Казахстане.До сих пор помню мощнейший рёв турбин в 4 часа утра,при выпуске очередных партий техники из ворот завода.Горбачёв всё уничтожил.
    Мар.Тира
  8. Евген_Василич Сегодня, 15:02
    занимаются чем занимались и пусть занимаются. а шасси и тягачи есть кому делать. тут ключевые слова - 1.13 млрд. руб. сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник, а не продавец мебели. ДБ (С)
    Евген_Василич
  9. loki565 Сегодня, 15:11
    Походу с Белоруссией конкретно посрались и это огорчает...
    loki565
  10. Георгий СССР Сегодня, 15:54
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: Teberii
    Полностью самодостаточное производство и это правильно.

    А раньше эти тягачи закупали в Беларуси. Неужели это очередной намёк Лукашенко?

    Еще бы полностью перейти с МАЗов на КАМАЗы для РВСН, и тогда можно не боятся закидонов Лукаша
    Георгий СССР

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