В России создаются новые мощности по производству транспортных машин для ЗРК

Введение в эксплуатацию новых мощностей по сборке машин для ЗРК разошьёт "узкие" места в производстве, что позволит обеспечить своевременное выполнение гособоронзаказа. Кроме того, в рамках целевой программы мы планируем модернизировать текущие и создать новые производственные мощности предприятия, позволяющие внедрить новейшие технологические наработки и опытно-конструкторские решения,

Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) до конца текущего года введет в эксплуатацию новые мощности по производству транспортных и транспортно-заряжающих машин для ЗРК «Тор», «Бук», С-300 и С-400, сообщает пресс-служба предприятия.«Производственные площадки возводятся на базе НПП "Старт" им. А. И. Яскина, входящего в Холдинг. Проект реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы". Завершение строительства новых производственных корпусов и ввод их в эксплуатацию планируется реализовать до конца 2017 года», – говорится в релизе.отметил гендиректор предприятия Игорь Насенков.На реализацию проекта, предусматривающего строительство капитальных объектов, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей, начиная с 2012 г, предприятию выделено 1,13 млрд. руб.Справка пресс-службы: