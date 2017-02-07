В России создаются новые мощности по производству транспортных машин для ЗРК
Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) до конца текущего года введет в эксплуатацию новые мощности по производству транспортных и транспортно-заряжающих машин для ЗРК «Тор», «Бук», С-300 и С-400, сообщает пресс-служба предприятия.
«Производственные площадки возводятся на базе НПП "Старт" им. А. И. Яскина, входящего в Холдинг. Проект реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы". Завершение строительства новых производственных корпусов и ввод их в эксплуатацию планируется реализовать до конца 2017 года», – говорится в релизе.
На реализацию проекта, предусматривающего строительство капитальных объектов, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей, начиная с 2012 г, предприятию выделено 1,13 млрд. руб.
Справка пресс-службы: «НПП "Старт" им. А.И. Яскина, является ведущим российским предприятиям по разработке стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. В период с 1949 года предприятием разработано и передано в серийное производство более 320 образцов вооружений».
«Производственные площадки возводятся на базе НПП "Старт" им. А. И. Яскина, входящего в Холдинг. Проект реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы". Завершение строительства новых производственных корпусов и ввод их в эксплуатацию планируется реализовать до конца 2017 года», – говорится в релизе.
Введение в эксплуатацию новых мощностей по сборке машин для ЗРК разошьёт "узкие" места в производстве, что позволит обеспечить своевременное выполнение гособоронзаказа. Кроме того, в рамках целевой программы мы планируем модернизировать текущие и создать новые производственные мощности предприятия, позволяющие внедрить новейшие технологические наработки и опытно-конструкторские решения,отметил гендиректор предприятия Игорь Насенков.
На реализацию проекта, предусматривающего строительство капитальных объектов, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей, начиная с 2012 г, предприятию выделено 1,13 млрд. руб.
Справка пресс-службы: «НПП "Старт" им. А.И. Яскина, является ведущим российским предприятиям по разработке стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. В период с 1949 года предприятием разработано и передано в серийное производство более 320 образцов вооружений».
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru