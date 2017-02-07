16:10 07 февраля

Эстонские и американские военнослужащие осуществляют "марш" вдоль границы с РФ

Эстонское военное командование подтверждает опубликованную накануне в СМИ информацию о том, что до двух рот военнослужащих из разведывательного батальона эстонских Сил обороны и американских военных из кавалерийского полка начали марш-бросок на северо-восточном направлении с территории военной базы Тапа.

Общая протяжённость марш-броска составляет около 50 км (после прибытия в Нарву). Пройдёт марш фактически вдоль границы с РФ. При этом обращает на себя внимание тот факт, что к Нарве эстонские и американские военнослужащие двигаются «моторизованным способом», то есть на бронетехнике и военных автомобилях. Лишь часть пути проделывается пешим ходом, да и то внутри городов. Преимущественно на пути следования – города с русскоязычными жителями, включая Силламяэ и Нарву.

В эстонском командовании подтвердили информацию и о том, что американские военнослужащие совместно с эстонскими посетят школы Нарвы и Силламяэ, где проведут занятия, посвящённые «натовскому единству». Слушателями американских россказней станут школьники трёх нарвских гимназий, нескольких школ других городов Эстонии, а также студенты университета в городе Тарту.


Эстонские и американские военнослужащие осуществляют "марш" вдоль границы с РФ




Тем временем на официальном сайте Сил обороны Эстонии публикуются фото и текстовые данные, подтверждающие факт прибытия в республику дополнительных 50 единиц американской бронетехники.

Использованы фотографии: http://pildid.mil.ee/picture.php
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Комментарии 34
  1. major071 Сегодня, 14:32
    Это же конечно не экспромт, это заготовка hi

    «Великим» армиям Трибалтийских Вымиратов посвящаю:

    Вдоль границы ползет прибалтийский солдат
    На спине вещмешок, а в руках автомат
    Каска давит на нос и залил пот глаза
    Да штаны что то вниз начинают сползать
    По земле животом как бульдозер скребёт
    Он упрямо ползёт и нигде не свернет
    Он в разведку пришел и готов за ЕС
    Вдоль границы ползком пересечь этот лес

    А напротив него, на другой стороне
    Два бойца-погранца притаились в траве
    И уже два часа с интересом глядят
    Как по метру за час проползает солдат
    И пока он кряхтит и упорно ползет
    На Европу никто никогда не пойдет
    Этот "воин" у нас вызывает лишь смех
    Нападать на убогих, во истину – грех…
    wink drinks
    major071
    1. Чертков Олег Сегодня, 14:37
      Песчаная краска намекает, что "покрасуемся, переобуемся и назад рванем", в родное стойло. Трибалты им до одного места.
      Чертков Олег
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:47
        вокруг Крыма уже покатались

        с-т Petrov
        1. Татьяна Сегодня, 15:07
          Мне всё это не нравится! Пора уже на Кубе военную базу РФ восстановить. Да и географическое местоположение членов "Комитета 300" и членов их семей отследить, определить и "взять на мушку"! Особенно это касается банкиров-глобалистов ФРС США Ротшильдов и Рокфеллеров и иже с ними!
          Татьяна
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:10
            это не получилось даже у Сталина и КГБ - а тогда пол мира было красного цвета и влияния и специалистов и ресурсов было больше чем сейчас

            у нас вдоль границы вон танчики катаются

            с-т Petrov
            1. Татьяна Сегодня, 15:15
              Сейчас это будет гораздо проще! Главное - этим нужно заняться, а не сидеть России, сложа руки! Если нет осознанно поставленной задачи, то нет и её выполнения.
              Татьяна
          2. fif21 Сегодня, 15:17
            Цитата: Татьяна
            Особенно это касается банкиров-глобалистов ФРС США Ротшильдов и Рокфеллеров и иже с ними!
            +++ уже работают. bully И в Мексику семечек с огурцами подбросить надо! Да и пирожки на Манхеттене пора раздавать, и насчет покрышек рекламные ролики нужны и рецепты коктейль "Молотова" ( ноу хау) неграм неизвестное. bully
            fif21
      2. hirurg Сегодня, 14:48
        Для эстонских воинов этот атракцион. Ура! На танчиках покатают!))))
        hirurg
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:52
          Ох уж эти эстонцы! lol Анекдот: "Пришел эстонец к урологу и говорит:
          - Доктор, у меня что-то капает с конца!
          - Так, когда вы в последний раз спали с женщиной?
          - Три дня назад.
          - Так, поздравляю вас голубчик, вы кончаете! "
          СРЦ П-15
    2. андрей юрьевич Сегодня, 14:53
      Эстонские и американские военнослужащие осуществляют "марш" вдоль границы с РФ
      а пусть идут сразу на "ЭРОПУ":освенцим,треблинка,майданек (славное имя),собибор...давайте...идиёты...
      андрей юрьевич
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:56
        https://www.change.org/p/присоединение-и-вхождени
        е-республики-беларусь-в-состав-российской-федерац
        ии

        андрей юрьевич , нужен асимметричный и неожиданный ответ буржуинскому супостату.

        с-т Petrov
    3. Злой543 Сегодня, 14:58
      Пошли в поход вокруг столба с начевкой laughing
      Злой543
      1. Andy Сегодня, 15:11
        в точку . подняли настроение laughing
        Andy
    4. Володин Дмитрий Сегодня, 15:40
      Слов нет, а восхищения от поэзии жизни... Пишите чаще. Вы освещаете лучиком света этот ресурс, который (как ни прискорбно), все глубже уходит в сумрак. Спасибо Вам!
      Володин Дмитрий
  2. Холуай Сегодня, 14:33
    Доиграются...и Эстонии не будет...
    Холуай
    1. Andy Сегодня, 14:59
      в кои то веки с вами соглашусь- де би лизм . недавно устроили в нарве стрельбу холостыми-учения бл..ь. а ведь это граница с другим государством, в отношении которого ведем воинственную риторику (больше нечего не можем lol ) как то не по соседски
      Andy
  3. лесовозник Сегодня, 14:35
    новость воспринял как марш двух в рот )))
    лесовозник
  4. bubalik Сегодня, 14:36
    Общая протяжённость марш-броска составляет около 50 км При этом обращает на себя внимание тот факт, что эстонские и американские военнослужащие двигаются «моторизованным способом», то есть на бронетехнике и военных автомобилях. Лишь часть пути проделывается пешим ходом, да и то внутри городов
    ,,,а форсу то wassat у нас половина граждан каждое утро такие марш броски совершает,,,и вечером,,
    bubalik
  5. igorspb Сегодня, 14:39
    От Тапа до Нарвы 140 км. о чем пишут журналюги???
    "Общая протяжённость марш-броска составляет около 50 км".....
    блин хоть бы карту смотрели....
    igorspb
    1. Andy Сегодня, 14:55
      вы не правы- 50 км после прибытия в нарву.
      Andy
      1. igorspb Сегодня, 15:09
        чиста интересна - а где они там кататься будут? по берегу?
        Жаль что не поехал в Таллинн, посмотрел, посмеялся бы))))
        igorspb
        1. Andy Сегодня, 15:33
          не знаю . два варианта- либо по побережью от нарвы рванут примерно до тойла,либо вдоль чудского. приезжайте 24 февраля... на парад lol
          Andy
  6. Lyncher Сегодня, 14:48
    Репетируют парни перед....
    Lyncher
  7. Кот Всапогах Сегодня, 14:51
    перемёрзнут на своих пустынных танках красаваться у нас сейчас -20 )))
    Кот Всапогах
  8. Челентаныч Сегодня, 14:54
    В итоге натовские учения,как обычно прервутся выходом медведя из леса.Скорее всего и технику побросают. laughing
    Челентаныч
  9. Горменгаст Сегодня, 14:59
    Это, часом, не гей-парад, то есть гей-марш? laughing
    Горменгаст
  10. sergei1975 Сегодня, 15:03
    Ребята! А где вы эстонцев потеряли? Нав-в-в-е-е-е-р-р-р-н-н-н-о-о-ое долго соб-б-б-и-и-и-рали-и-и-ись.
    sergei1975
  11. дед_Костя Сегодня, 15:11
    На первой картинке прекрасные мишени.
    дед_Костя
  12. кг пв Сегодня, 15:13
    Когда они уже свои абрашки перекрасят, может они дальтоники и для них жёлтый и белый одно и тоже?
    кг пв
    1. KOMA Сегодня, 16:08
      Надо им у Белорусов купить технологию газетного камуфляжа!
      KOMA
  13. pvv113 Сегодня, 15:16
    Общая протяжённость марш-броска составляет около 50 км (после прибытия в Нарву)

    Что-то сразу анекдот вспомнился: "До Таллинна талекооооо?" wink
    pvv113
  14. Галеон Сегодня, 15:24
    Да чтоб они так ездили вокруг своей границы и не останавливались даже до ветра! Уморительность этой шутки росла бы с каждым проезженным днем - "клянусь честно слово!"
    Галеон
  15. Игорь В Сегодня, 15:32
    Ну вот, Трибалтика и оккупации дождалась. Так хотели!
    Игорь В
  16. Altona Сегодня, 15:48
    Цитата: Татьяна
    Мне всё это не нравится! Пора уже на Кубе военную базу РФ восстановить. Да и географическое местоположение членов "Комитета 300" и членов их семей отследить, определить и "взять на мушку"! Особенно это касается банкиров-глобалистов ФРС США Ротшильдов и Рокфеллеров и иже с ними!

    ----------------------------------
    Одна из групп хакеров присылала членам Бильдербергского клуба предупреждение, что они знают и контролируют всю их личную и финансовую жизнь, и тоже самое в отношении их семей, родных и друзей. И готовы выложить переписку, аккаунты в соцсетях, взломать банковские счета. Ну и прочие ужасти, если эти господа-глобалисты будут вести дело к мировой ядерной войне либо чему то плохому аналогичному. Не знаю, насколько это правда и не блефуют ли господа хакеры.
    Altona

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