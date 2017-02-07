Эстонские и американские военнослужащие осуществляют "марш" вдоль границы с РФ
Эстонское военное командование подтверждает опубликованную накануне в СМИ информацию о том, что до двух рот военнослужащих из разведывательного батальона эстонских Сил обороны и американских военных из кавалерийского полка начали марш-бросок на северо-восточном направлении с территории военной базы Тапа.
Общая протяжённость марш-броска составляет около 50 км (после прибытия в Нарву). Пройдёт марш фактически вдоль границы с РФ. При этом обращает на себя внимание тот факт, что к Нарве эстонские и американские военнослужащие двигаются «моторизованным способом», то есть на бронетехнике и военных автомобилях. Лишь часть пути проделывается пешим ходом, да и то внутри городов. Преимущественно на пути следования – города с русскоязычными жителями, включая Силламяэ и Нарву.
В эстонском командовании подтвердили информацию и о том, что американские военнослужащие совместно с эстонскими посетят школы Нарвы и Силламяэ, где проведут занятия, посвящённые «натовскому единству». Слушателями американских россказней станут школьники трёх нарвских гимназий, нескольких школ других городов Эстонии, а также студенты университета в городе Тарту.
Тем временем на официальном сайте Сил обороны Эстонии публикуются фото и текстовые данные, подтверждающие факт прибытия в республику дополнительных 50 единиц американской бронетехники.
Общая протяжённость марш-броска составляет около 50 км (после прибытия в Нарву). Пройдёт марш фактически вдоль границы с РФ. При этом обращает на себя внимание тот факт, что к Нарве эстонские и американские военнослужащие двигаются «моторизованным способом», то есть на бронетехнике и военных автомобилях. Лишь часть пути проделывается пешим ходом, да и то внутри городов. Преимущественно на пути следования – города с русскоязычными жителями, включая Силламяэ и Нарву.
В эстонском командовании подтвердили информацию и о том, что американские военнослужащие совместно с эстонскими посетят школы Нарвы и Силламяэ, где проведут занятия, посвящённые «натовскому единству». Слушателями американских россказней станут школьники трёх нарвских гимназий, нескольких школ других городов Эстонии, а также студенты университета в городе Тарту.
Тем временем на официальном сайте Сил обороны Эстонии публикуются фото и текстовые данные, подтверждающие факт прибытия в республику дополнительных 50 единиц американской бронетехники.
Использованы фотографии: http://pildid.mil.ee/picture.php