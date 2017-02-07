Украинские военные установили на линии разграничения противотанковые комплексы «Стугна-П»
Украинские военные перебросили в зону АТО и установили на передовой ПТРК «Стугна-П». Комплексы должны защитить подразделения ВСУ «от попыток бронетехники гибридной армии РФ пойти на прорыв», сообщает Defence.ru со ссылкой на советника украинского президента Юрия Бирюкова.
Бирюков написал в «Фейсбуке», что в прошлом году «46-я десантно-штурмовая бригада получила около 50 ракет к этим комплексам, а сейчас военнослужащие ждут еще и дополнительный тренажерный комплекс».
Аппаратура комплекса размещена в погребе посреди сеток с овощами и ящиков с консервами.
Сообщается, что «ПТРК "Стугна-П" разработан киевским КБ "Луч" и предназначен для поражения живой силы, подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов».
ПТРК комплектуется ракетами калибров 130 и 152 мм в контейнерах с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями. Ракеты могут наводиться на цель с закрытых позиций. Это снижает риск уничтожения оператора огнем противника.
Бирюков написал в «Фейсбуке», что в прошлом году «46-я десантно-штурмовая бригада получила около 50 ракет к этим комплексам, а сейчас военнослужащие ждут еще и дополнительный тренажерный комплекс».
Аппаратура комплекса размещена в погребе посреди сеток с овощами и ящиков с консервами.
Сообщается, что «ПТРК "Стугна-П" разработан киевским КБ "Луч" и предназначен для поражения живой силы, подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов».
ПТРК комплектуется ракетами калибров 130 и 152 мм в контейнерах с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями. Ракеты могут наводиться на цель с закрытых позиций. Это снижает риск уничтожения оператора огнем противника.
Использованы фотографии: Юрий Бирюков / Facebook