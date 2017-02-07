16:14 07 февраля

Украинские военные установили на линии разграничения противотанковые комплексы «Стугна-П»

Украинские военные перебросили в зону АТО и установили на передовой ПТРК «Стугна-П». Комплексы должны защитить подразделения ВСУ «от попыток бронетехники гибридной армии РФ пойти на прорыв», сообщает Defence.ru со ссылкой на советника украинского президента Юрия Бирюкова.



Бирюков написал в «Фейсбуке», что в прошлом году «46-я десантно-штурмовая бригада получила около 50 ракет к этим комплексам, а сейчас военнослужащие ждут еще и дополнительный тренажерный комплекс».


Аппаратура комплекса размещена в погребе посреди сеток с овощами и ящиков с консервами.

Украинские военные установили на линии разграничения противотанковые комплексы «Стугна-П»


Сообщается, что «ПТРК "Стугна-П" разработан киевским КБ "Луч" и предназначен для поражения живой силы, подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов».

ПТРК комплектуется ракетами калибров 130 и 152 мм в контейнерах с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями. Ракеты могут наводиться на цель с закрытых позиций. Это снижает риск уничтожения оператора огнем противника.

Использованы фотографии: Юрий Бирюков / Facebook
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Комментарии 26
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:07
    Нужно "позаимствовать как ракеты так и пусковые устоновки-для республик они нужнее .
    Изгоняющий либероидов
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:23
      на картинке видно что войну затеяли селюки

      морковку им в бухту.

      у них на майдане огород - и на войне огород да погреб - ну еще котёл - набор юного авантюриста

      с-т Petrov
    2. hirurg Сегодня, 15:24
      Позаимствовать вряд ли, уничтожить нужно.
      Но у меня вопрос: эти "воины" в чистом поле, наверное, оборудовали данный погребок? Конечно нет. Выкинули хозяев как.. на мороз. А если не выкинули? Ах да, эвакуировали!
      Надеюсь хозяева им в банках сюрпризы оставили.....
      hirurg
  2. sergei1975 Сегодня, 15:07
    Это в погребе тандемные боеприпасы,а не какая то морковка. При необходимости можно закидать живую силу врага и залепить триплексы на танках. laughing
    sergei1975
    1. 210окв Сегодня, 15:44
      К сожалению,всё это серьезно.И если придется идти в атаку эти комплексы причинят очень много бед.
      Цитата: sergei1975
      Это в погребе тандемные боеприпасы,а не какая то морковка. При необходимости можно закидать живую силу врага и залепить триплексы на танках. laughing
      210окв
      1. Serg81 Сегодня, 15:50
        А артподготовка, что не проводится перед наступлением????
        Serg81
        1. 210окв Сегодня, 15:53
          Да,проводится..Только точки где находятся эти девайсы должны быть разведаны и уничтожены..Да и артподготовка артподготовке рознь..
          Цитата: Serg81
          А артподготовка, что не проводится перед наступлением????
          210окв
          1. Serg81 Сегодня, 16:10
            Ну для нахождения этих девайсов существует разведка. До этого у ВСУ ПТУРы были и как-то ВСН наступало. На счет артподготовки - да она разная бывает. У вех без исключения ПТУРов есть один существенный недостаток, когда идет интенсивный обстрел участка прорыва они работать по наступающим войскам не могут.
            Да и артподготовка артподготовке рознь.. - ну если она не очень то тогда хоть будут эти штуки, что не будут оборону подразделения не прорвут.
            Serg81
  3. Spartanez300 Сегодня, 15:09
    Судя по всему сдает Россия Донбасс нацистам , это попахивает предательством .
    Spartanez300
    1. WindofFields Сегодня, 15:13
      да, опасения такие есть. Не сдает, но опасения обоснованы
      WindofFields
      1. ML-334 Сегодня, 15:21
        Не хочу грубить-но по моему это от вас запопахивало.
        ML-334
    2. 210окв Сегодня, 15:48
      Россия сдает Донбасс?Вы не делаете разницы между страной и руководством??Остается только мат.Так что промолчу.
      Цитата: Spartanez300
      Судя по всему сдает Россия Донбасс нацистам , это попахивает предательством .
      210окв
      1. единокровец Сегодня, 16:05
        Цитата: 210окв
        Вы не делаете разницы между страной и руководством?

        Кто сказал что руководство РФ сдаёт Донбасс? Птичка -синичка)
        единокровец
    3. INTA_VEGA Сегодня, 15:48
      Скорее переводит конфликт на уровень "Приднестровья". Но еще не вечер. Чем сильнее запад будет рыпаться – тем больше шансов, что тему активизируют.
      INTA_VEGA
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:17
    Фото к статье умиляет.Такой себе укронатюрморт laughing Чистые бендэры ,по подвалом со жратвой ныкаются.
    Наблюдатель2014
    1. Koshak Сегодня, 15:24
      Цитата: Наблюдатель2014
      Фото к статье умиляет.Такой себе укронатюрморт laughing Чистые бендэры ,по подвалом со жратвой ныкаются.

      Сразу видно, откуда хавчик. Явно понатырили у бабулек из погребов.
      Koshak
    2. Stinger Сегодня, 15:40
      На фото не хватает бутыли с самогоном. И будет полный комплект с огнемётом.
      Stinger
  5. uav80 Сегодня, 15:21
    Как то так...

    uav80
    1. Joker787 Сегодня, 15:26
      Точнее не скажешь! good
      "Вот только один, гад, в своих стреляет..." (с)
      Попандупало, фильм "Свадьба в Малиновке" о пулеметах пана атамана...
      Joker787
  6. alavrin Сегодня, 15:24
    Ну если в погребе, то там ей и место....) Постигнет судьба Европейского вала,то бишь плетня Яценюка. У хохлов все через ж.
    alavrin
  7. filalex79 Сегодня, 15:28
    Фото супер.
    filalex79
  8. Joker787 Сегодня, 15:30
    Надеюсь этот "недоКорнет" стрелять нормально не сможет, всё таки его лепили из того, что было уже "свидомые"
    Joker787
  9. кг пв Сегодня, 15:30
    А чего это всем так весело, это от того что не вам сидеть в тех танках и бмп по которым укропы будут лупить? fool
    Удачи танкистам ДНР ЛНР! Предупреждён значит вооружён. angry
    кг пв
  10. Смог Сегодня, 15:35
    Извиняюсь, не по теме,но про укрию-
    Депутаты Верховной Рады Украины выразили возмущение заявлением посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о том, что проведение местных выборов на Донбассе до вывода оттуда российских войск не является чем-то невозможным.

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    Смог
  11. Горный стрелок Сегодня, 16:07
    Все эти комплексы не имеют термооптики, соответственно проходятся следующим образом. Артиллерия работает по позициям, подавляя полем разрывов всякую видимость (и желание высовывать голову из укрытия). Последний залп, дымовыми снарядами, и пока дым не рассеялся, танки врываются на позиции противника. БМП высаживают десант прямо на голову...
    Нас учили как то так. Может, сейчас учат прорывать укрепленные позиции иначе?
    Горный стрелок
  12. Razvedka_Boem Сегодня, 16:08
    Недавно рассказали анекдот.. Почему-то увидев фото вспомнилось..
    "- Меня с урока истории выгнали?.. - Да? А что случилось?
    -Да меня спросили, - Кто спас Сенат?
    - Да, джедаи..
    - Вот и я так ответил.."
    Эти ПТРК не джедаи.. И реальная жизнь - не фантастика.
    Razvedka_Boem

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