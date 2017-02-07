Минобороны РФ запускает масштабную акцию "Я служил"

Эта акция посвящена Вам, тем, кто когда-то служил, выполнял свой воинский долг и обеспечивал спокойствие граждан нашей страны на море, в воздухе и на земле. Делитесь своими историями из службы, фотографиями и видео, рассказывающими о днях вашей службы и работы, запомнившихся моментах и интересных случаях в социальных сетях с хэштэгом #ЯСлужил. Присылайте фотографии о службе в армии и принимайте участие в их обсуждении вместе со всей страной в чате акции и в комментариях, привлекайте друзей и знакомых, находите однополчан и друзей по службе.

Главное оборонное ведомство страны запускает проект «Я служил» с хэштэгом #Яслужил (для социальных сетей). Участие в проекте могут принять все те, кто проходил службу в рядах Российской (Советской) армии и Военно-морского флота.Пресс-служба министерства обороны публикует сведения о новой акции, которая посвящена приближающемуся празднику 23 февраля – День защитника Отечества:Минобороны сообщает о том, что акция объединит всех защитников Отечества, причём вне зависимости от рода войск и от тех рубежей, где военная служба в своё время была пройдена.В социальной Сети Вконтакте МО РФ организует чат, в котором каждый желающий может рассказать о месте службе и личном опыте выполнения почётной обязанности по защите Родины. Чат открывается по ссылке В чате уже опубликованы фотографии пользователей, подключившихся к масштабной акции.