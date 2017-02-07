Латвия «стирает» последние следы советского ядерного присутствия

Это грандиозное 10-этажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона. Стоимость демонтажных работ, заказчиком которых является Минобороны Латвии, составит €189 906. Спустя шесть месяцев здесь будет ровная площадка,

Через полгода с территории Латвии исчезнет последнее напоминание о том, что здесь когда-то находилось советское ядерное оружие, сообщает портал Warspot В понедельник компания Demontaza.lv заявила о том, что приступила к выполнению работ по демонтажу сооружений шахтного стартового комплекса Тирза, распложенного в Гулбенском крае Латвии.В советский период на территории республики находились 12 военных баз (5 из них – подземные), имевших на вооружении баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Все они, кроме одной, были демонтированы в разное время.Ядерный объект Тирза не использовался в 1082 года. На его территории находились командный пункт и 4 пусковых установки «Двина» для ракет средней дальности Р-12У. Комплекс находился в подчинении 50-й армии Ракетных войск стратегического назначения СССР.– сказал директор компании Demontāža.lv Мартыньш Малниекс.