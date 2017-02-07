16:07 07 февраля

Латвия «стирает» последние следы советского ядерного присутствия

Через полгода с территории Латвии исчезнет последнее напоминание о том, что здесь когда-то находилось советское ядерное оружие, сообщает портал Warspot.

Латвия «стирает» последние следы советского ядерного присутствия


В понедельник компания Demontaza.lv заявила о том, что приступила к выполнению работ по демонтажу сооружений шахтного стартового комплекса Тирза, распложенного в Гулбенском крае Латвии.


В советский период на территории республики находились 12 военных баз (5 из них – подземные), имевших на вооружении баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Все они, кроме одной, были демонтированы в разное время.

Схема комплекса Тирза

Ядерный объект Тирза не использовался в 1082 года. На его территории находились командный пункт и 4 пусковых установки «Двина» для ракет средней дальности Р-12У. Комплекс находился в подчинении 50-й армии Ракетных войск стратегического назначения СССР.

Демонтажные работы на комплексе Тирза

Это грандиозное 10-этажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона. Стоимость демонтажных работ, заказчиком которых является Минобороны Латвии, составит €189 906. Спустя шесть месяцев здесь будет ровная площадка,
– сказал директор компании Demontāža.lv Мартыньш Малниекс.

Использованы фотографии: travelzone.lv, delfi.lv
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