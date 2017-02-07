00:52 08 февраля

Минобороны Турции примет на вооружение аэростаты-разведчики

Турецкая компания Aselsan в ближайшее время может начать поставку в войска аэростатов Water Drop и Global, оснащенных разведывательными модулями, сообщает Warspot со ссылкой на defensenews.com.

Минобороны Турции примет на вооружение аэростаты-разведчики


Предполагается, что аэростаты помогут в охране границы и приграничных военных баз.


«Aselsan разрабатывает два типа привязных аэростатов, которые смогут длительное время находиться в воздухе и благодаря системе обнаружения Persistent Threat разработки компании Lockheed Martin контролировать большие участки границы», – говорится в материале.

Water Drop имеет 16 м в длину, объем – 180 м³ и будет нести дежурство на высоте 1 км. Global имеет объем лишь в 35 м³ и рабочую высоту не более 500 м.

Как заявили разработчики, «аэростаты будут защищены от атмосферных воздействий и лёгкого вооружения».

Заказчиком аппаратов является Минобороны Турции. Согласно его требованию, «аэростаты должны обеспечивать круглосуточный обзор на 360 градусов, а также нести дополнительное оборудование». Сейчас в войсках проходят испытания тестовые образцы, которые «налетали» уже более 400 часов. По итогам испытаний будет решен вопрос о серийном производстве изделий.

Использованы фотографии: hurriyetdailynews.com
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Комментарии 13
  1. Alex_Rarog Вчера, 16:39
    Ну а почему бы и нет! с километра при наличии хорошей оптики обзор будет просто грандиозным...
    Alex_Rarog
    1. tchoni Вчера, 17:41
      Там под баллонетом две пластинки закреплены. Боюсь, что это банально АФАР от РЛС. Мыслица, что там и бинокля то на борту не будет. Кстати, довольно изящное решение проблемы ДЛРО для разного рода крейсеров, корветов, а то и фрегатов.
      tchoni
    2. Titsen Вчера, 21:58
      Цитата: Alex_Rarog
      с километра при наличии хорошей оптики обзор будет просто грандиозным...



      Помните - ты чаво ядрена вошь без меня какаву пьёшь...
      Titsen
  2. Громобой Вчера, 16:39
    Само собой такая идея напрашивалась.LM не зевает и уже станциями торгует,возможно,что подобное использует уже и сама ам.армия.
    Остаётся только китайцам выкатить на рынок подобный образец.
    Громобой
  3. okko077 Вчера, 17:46
    Зачем аэростат? Зачем ему двигаться? Обычный шар на привязи и жгутом питания с земли.Другое дело возможности модуля наблюдения? Высоту определяет модуль наблюдения, его возможности.Легко изготовлять ложные модули. И нам они не помешали бы...Граница большая.В Сирии и Донбассе очень бы пригодились, для разведки , оповещения, в качестве ложных целей....Опять те же грабли...Нет информационной среды, закрытого информационного пространства.Нет единых стандартов, нет технического задания. Страна не пуганных идиотов в генштабе и руководстве, а делается на раз....
    okko077
    1. Лопатов Вчера, 17:56
      Цитата: okko077
      Опять те же грабли...Нет информационной среды, закрытого информационного пространства.Нет единых стандартов, нет технического задания. Страна не пуганных идиотов в генштабе и руководстве, а делается на раз....

      Есть "Тигр" от "Авгуръ", его МО уже испытывало

      Есть комплексы от "Иркута", и привязные и нормальные.

      Есть даже испытательный центр в Вольске. Воздухоплавательный.
      Лопатов
      1. okko077 Вчера, 18:55
        Испытательный центр чего?.. Есть детские надувные шарики...Вам про системы слежения, разведки, про боевые информационные комплексы, которых нет. Про стандартизацию , про возможность интегрирования устройств в единую систему, про возможность обмена информации, про концепцию создания таких систем, которой нет, ... а вы мне про летающие шарики разной величины?!! Что есть?
        okko077
        1. Лопатов Вчера, 20:31
          А Вы попробуйте такой "детский шарик" спроектировать. Слабо?
          Лопатов
  4. san4es Вчера, 17:49
    Они-же используются США для контролем за нескоростными низколетящими , водоплавающими и сухопутными объектами на границах с Мексикой и на Карибском побережье для пресечения наркотрафика. Один из таких недавно от якоря оторвало, ловили- непоймали - сам ё...грохнулся
    san4es
  5. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:00
    Для тренировки игиловцев, отработка упражнения "стрельба по воздушной цели"?
    Изгоняющий либероидов
  6. mitrich Вчера, 19:50
    А мы как всегда, спохватимся, когда у многих армий эти девайсы будут реально работать. И начнем закупать устаревшие образцы у китайцев- евреев- иранцев и проч. Что бы лет через ...нцать с помпой запустить то, что многие, включая Гондурас и Шри Ланку, уже давно используют.
    Как с БПЛА.
    mitrich
  7. Captain Nemo Вчера, 21:39
    Необитаемые, судя по всему
    Captain Nemo
    1. Koshak Вчера, 22:04
      Цитата: Captain Nemo
      Необитаемые, судя по всему

      А что там обитателю делать? Это тот же БПЛА, только на привязи. Обитаемый должен быть в несколько раз больше (система жизнеобеспечения пилотов, вода, хавчик...)
      Koshak

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