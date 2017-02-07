Минобороны Турции примет на вооружение аэростаты-разведчики
Турецкая компания Aselsan в ближайшее время может начать поставку в войска аэростатов Water Drop и Global, оснащенных разведывательными модулями, сообщает Warspot со ссылкой на defensenews.com.
Предполагается, что аэростаты помогут в охране границы и приграничных военных баз.
«Aselsan разрабатывает два типа привязных аэростатов, которые смогут длительное время находиться в воздухе и благодаря системе обнаружения Persistent Threat разработки компании Lockheed Martin контролировать большие участки границы», – говорится в материале.
Water Drop имеет 16 м в длину, объем – 180 м³ и будет нести дежурство на высоте 1 км. Global имеет объем лишь в 35 м³ и рабочую высоту не более 500 м.
Как заявили разработчики, «аэростаты будут защищены от атмосферных воздействий и лёгкого вооружения».
Заказчиком аппаратов является Минобороны Турции. Согласно его требованию, «аэростаты должны обеспечивать круглосуточный обзор на 360 градусов, а также нести дополнительное оборудование». Сейчас в войсках проходят испытания тестовые образцы, которые «налетали» уже более 400 часов. По итогам испытаний будет решен вопрос о серийном производстве изделий.
Предполагается, что аэростаты помогут в охране границы и приграничных военных баз.
«Aselsan разрабатывает два типа привязных аэростатов, которые смогут длительное время находиться в воздухе и благодаря системе обнаружения Persistent Threat разработки компании Lockheed Martin контролировать большие участки границы», – говорится в материале.
Water Drop имеет 16 м в длину, объем – 180 м³ и будет нести дежурство на высоте 1 км. Global имеет объем лишь в 35 м³ и рабочую высоту не более 500 м.
Как заявили разработчики, «аэростаты будут защищены от атмосферных воздействий и лёгкого вооружения».
Заказчиком аппаратов является Минобороны Турции. Согласно его требованию, «аэростаты должны обеспечивать круглосуточный обзор на 360 градусов, а также нести дополнительное оборудование». Сейчас в войсках проходят испытания тестовые образцы, которые «налетали» уже более 400 часов. По итогам испытаний будет решен вопрос о серийном производстве изделий.
Использованы фотографии: hurriyetdailynews.com