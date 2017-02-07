00:59 08 февраля

Сирийская армия существенно продвинулась в районе Пальмиры

В Генеральном штабе ВС РФ сообщают об успешной операции сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ в районе Пальмиры (провинция Хомс). По словам начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Рудского, сирийские войска расширили зону контроля в районе Тияс – на пальмирском (тадморском) направлении.

Из сообщения Сергея Рудского в ходе брифинга:
Освобождено 783 квадратных километра территории, в восточном направлении продвижение составило 25 км. Освобождена Эль-Бейда, взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до Пальмиры.


Нужно отметить, что в районе Тияс находится военный аэродром Т-4, за который ранее упорные бои вели сирийские войска с боевиками так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).


На этом фоне сирийское военное командование приводит заявления об успешном контрударе сирийских войск в районе Каламуна.

Сирийская армия существенно продвинулась в районе Пальмиры


Боевики ИГИЛ (запрет в РФ) предприняли наступление на позиции сирийской армии, однако в конечном итоге сирийские войска нанесли террористами существенный ущерб в живой силе и военной технике. Портал AMN публикует фото разгромленной колонны террористов в районе Каламуна.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17
  1. MoJloT Вчера, 17:25
    Тяжело идет, осада аэродрома по прежнему сохраняется.
    MoJloT
    1. Alex_Rarog Вчера, 17:39
      Все по тому что в свое время разведка сработала неуд... теперь новые потери и все сопутствующие...
      Alex_Rarog
      1. Scoun Вчера, 17:53
        Цитата: Alex_Rarog
        Все по тому что в свое время разведка сработала неуд

        Опять двадцать пять... сколько можно эти мантры повторять?
        Даже если разведка (по вашему) доложила бы, то у сирийцев просто банально не хватило бы ресурса заткнуть эту атаку, они сколько смогли отбили, ВКС как могли помогли, но если нет людей на земле то удержать со всех сторон сложно и не плохо не забывать что Алеппо был в приоритете и самые боеспособные войска были там.
        Продублирую интересную статью и часть текста на хотя бы призадуматься.
        Силу ИГ в полной мере испытала на себе и турецкая армия под Аль-Бабом. Оказалось, что она, считавшаяся одной из сильнейших в НАТО - и уж точно имеющей реальный боевой опыт, - только громадным напряжением сил может выдавливать игиловцев с их позиций. При этом неся серьёзные потери.

        http://tsargrad.tv/article/2017/02/03/sirija-rezn
        ja-mestnogo-znachenija

        Не измотанные турки огребли от игил под Эль Бабом не смотря на все свои "Леопарды" и прочую бронетехнику а ополчение Сирии в Пальмире, конечно экипировано лучше и конечно сильнейшая армия мира?
        Scoun
        1. Marksman Вчера, 23:04
          Уважаемый, Scoun, умоляю Вас не оправдывать сирийцев численностью ИГ, раздутой для СМИ всеми заинтересованными.
          Как оправдать 250 "тигров" оставивших ключевую высоту на хребте и 200 своих сослуживцев, оставшихся на тех высотах. Зарплату, видите ли "элитному спецназу" не дали. Тьфу б..!!! Равно как и сирийских обозников, драпанувших по всему фронту, бросивших все опорные пункты и бежавших без остановки до Тияса, обрекая тем самым на смерть тех, кому не досталось места "в пикапе". Это проспанная атака. Позорище и клеймо. Дай Бог в 2017 вернуть. Драпали по 50 км в день, а наступают по деревне (три сакли) в день.
          Marksman
    2. cniza Вчера, 17:40
      Сирийцы торопятся не понимая , что каждую операцию надо тщательно просчитывать и готовить.
      cniza
      1. Стойкий Вчера, 18:12
        Из песни слов не выкинешь ....
        Стойкий
      2. Marksman Вчера, 23:11
        Цитата: cniza
        Сирийцы торопятся не понимая , что каждую операцию надо тщательно просчитывать и готовить.


        Изучайте карту, торопятся - это не совсем то слово.500 м в день в пустыне... Может так и надо, конечно, если очко не позволяет обороняться. Вспоминаю атаку смертника, где чуть не погиб наш морпех. Сирийский спецназ бежал как Усейн Болт, а наш до последнего из-за Пикапа мочил по шахид-мобилю. Это такие же союзники, как и румыны у немцев.
        Marksman
  2. Олегмог Вчера, 17:28
    Да уж, с автотранспортом у бармалеев всё в порядке!
    Таета наверное 70ки в три смены клепает!
    Олегмог
    1. APASUS Вчера, 19:29

      Цитата: Олегмог
      Таета наверное 70ки в три смены клепает!

      Учитывая интенсивность столкновений я вообще не видел поломанных или пробитых машин,похожи их сразу целыми паромами возят с завода.Да еще такие объемы,трудно не заметить ,но почему то на Западе не принято такие вещи замечать
      APASUS
      1. Монархист Вчера, 19:47
        Камрад Apasus,а Вы как думаете: почему "на Западе не принято такие вещи замечать"Возможно, они" ослепли"?
        Монархист
        1. APASUS Вчера, 21:34
          Цитата: Монархист
          : почему "на Западе не принято такие вещи замечать"Возможно, они" ослепли"?

          "Борьба с терроризмом "похоже очень прибыльное дело?
          APASUS
  3. Deniska999 Вчера, 17:37
    Думаю, процентов 40 отбили из потерянного.
    Deniska999
  4. Комментарий был удален.
    1. ватник Вчера, 17:54
      То что намечается продвижение под Пальмирой это прекрасно потому что надо срочно разблокировать Дер-эз-Зор иначе его оборона может пасть и тогда ИГИЛ устроит там резню но обвинят в этом Асада Россию и Иран которые не смогли спасти город.
      САА в окрестностях Пальмиры выбила ИГИЛ
      ватник
  5. aleksfill Вчера, 17:49
    Кто следующий в программе выступления в амфитеатре Пальмиры, Райкин, Макаревич, Бильжо......?
    aleksfill
  6. donavi49 Вчера, 18:02
    Черные в ответку начали бомбить позиции у месторождений (вслед за ДеЗ - это вторая провинция, где используются ударные БПЛА и 6 всего).

    На сей раз, уже не ВОГом - а эФкой вроде. То есть нагрузку к килограмму подводят.
    donavi49
  7. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:06
    Только один вопрос-хватит ли сил не только отбить, но;не сдать снова Пальму?
    Изгоняющий либероидов
  8. fif21 Вчера, 18:51
    Да вот победные рапортички из Сирии меня как то в последнюю очередь интересуют. За Донбасс обидно , за Россию . am
    fif21

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня