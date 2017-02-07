Сирийская армия существенно продвинулась в районе Пальмиры

Освобождено 783 квадратных километра территории, в восточном направлении продвижение составило 25 км. Освобождена Эль-Бейда, взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до Пальмиры.

В Генеральном штабе ВС РФ сообщают об успешной операции сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ в районе Пальмиры (провинция Хомс). По словам начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Рудского, сирийские войска расширили зону контроля в районе Тияс – на пальмирском (тадморском) направлении.Из сообщения Сергея Рудского в ходе брифинга:Нужно отметить, что в районе Тияс находится военный аэродром Т-4, за который ранее упорные бои вели сирийские войска с боевиками так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).На этом фоне сирийское военное командование приводит заявления об успешном контрударе сирийских войск в районе Каламуна.Боевики ИГИЛ (запрет в РФ) предприняли наступление на позиции сирийской армии, однако в конечном итоге сирийские войска нанесли террористами существенный ущерб в живой силе и военной технике. Порталпубликует фото разгромленной колонны террористов в районе Каламуна.