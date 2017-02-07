00:51 08 февраля

«Алмаз-Антей» объявлен единственным исполнителем работ в сфере строительства оборонных объектов

В 2017-2018 годах концерн ВКО «Алмаз-Антей» станет единственным исполнителем заказов Минобороны на строительство и реконструкцию оборонных объектов.

«Алмаз-Антей» объявлен единственным исполнителем работ в сфере строительства оборонных объектов


Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовых актов, передает Интерфакс-АВН.


Определить акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2017-2018 годах закупок работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих оборону страны и безопасность государства,
говорится в документе.

В обязанности концерна вменяется также исполнение проектно-изыскательских работ и оснащение этих объектов оборудованием, необходимых для «осуществления опытно-конструкторских работ по созданию изделий вооружения, военной и специальной техники для воздушно-космической обороны».

Напомним, «Алмаз-Антей» является головным предприятием-производителем систем ПВО, таких как «Бук», «Тор», С-300, С-400. В концерне также ведется разработка перспективной зенитной ракетной системы С-500.

Использованы фотографии: РИА Новости. Евгений Биятов
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Комментарии 21
  1. maxim947 Вчера, 19:04
    Это вместо спецстроя??? Они совсем рехнулись? Какое отношение Антей к этому имеет? Очередной передел бизнеса похоже.
    maxim947
    1. Громобой Вчера, 19:12
      Цитата: maxim947
      Какое отношение Антей к этому имеет?

      Ну вот живой пример,"А-А" просто перекладывает задание на субподрядчиков.
      «АЛМАЗ-АНТЕЙ» ПРОВАЛИЛ ПРОЕКТ ПУТИНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
      Строительство в Екатеринбурге укрупненного центра по управлению воздушными перевозками обернется потерей работы для сотрудников региональных центров в Челябинской, Курганской, Кировской областях, Пермском крае и Удмуртии. В функционале регцентров останется только малая авиация, для работы с которой не нужен большой объем персонала. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обещает трудоустроить людей в Екатеринбурге, правда, вероятно, далеко не все согласятся на переезд. В общей сложности на строительство укрупненного центра в столице Среднего Урала в рамках ФЦП по модернизации системы воздушного движения из бюджета будет выделено почти 1,2 млрд рублей. Согласно программе, объект должен быть построен в 2017 году, но строители уверяют, что возвести здание такого уровня за один год просто нереально. Причем госконтракт на возведение и оснащение здания центра получил концерн ПВО «Алмаз-Антей», который не специализируется на строительных работах. Более 700 миллионов рублей он вынужден передать строительной компании «Русград», которая на субподряде будет строить объект в аэропорту Кольцово.http://pravdaurfo.ru/articles/147989-alm
      az-antey-provalil-proekt-putina-v-ekaterinburge
      Громобой
      1. 210окв Вчера, 19:23
        Вот уж не думал то эта корпорация займется ВСЕМ строительством в сфере обороны...Интересно,кто там такой в руководстве?
        Цитата: Громобой
        Цитата: maxim947
        Какое отношение Антей к этому имеет?

        Ну вот живой пример,"А-А" просто перекладывает задание на субподрядчиков.
        «АЛМАЗ-АНТЕЙ» ПРОВАЛИЛ ПРОЕКТ ПУТИНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
        Строительство в Екатеринбурге укрупненного центра по управлению воздушными перевозками обернется потерей работы для сотрудников региональных центров в Челябинской, Курганской, Кировской областях, Пермском крае и Удмуртии. В функционале регцентров останется только малая авиация, для работы с которой не нужен большой объем персонала. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обещает трудоустроить людей в Екатеринбурге, правда, вероятно, далеко не все согласятся на переезд. В общей сложности на строительство укрупненного центра в столице Среднего Урала в рамках ФЦП по модернизации системы воздушного движения из бюджета будет выделено почти 1,2 млрд рублей. Согласно программе, объект должен быть построен в 2017 году, но строители уверяют, что возвести здание такого уровня за один год просто нереально. Причем госконтракт на возведение и оснащение здания центра получил концерн ПВО «Алмаз-Антей», который не специализируется на строительных работах. Более 700 миллионов рублей он вынужден передать строительной компании «Русград», которая на субподряде будет строить объект в аэропорту Кольцово.http://pravdaurfo.ru/articles/147989-alm
        az-antey-provalil-proekt-putina-v-ekaterinburge
        210окв
        1. Громобой Вчера, 19:25
          Цитата: 210окв
          ...Интересно,кто там такой в руководстве?
          Чемезов,знаете такого? hi )))
          Громобой
          1. 210окв Вчера, 19:35
            Вопросы иссякли.. what
            Цитата: Громобой
            Цитата: 210окв
            ...Интересно,кто там такой в руководстве?
            Чемезов,знаете такого? hi )))
            210окв
            1. cniza Вчера, 20:42
              Цитата: maxim947
              Это вместо спецстроя??? Они совсем рехнулись? Какое отношение Антей к этому имеет? Очередной передел бизнеса похоже.


              Ну надо же , что то делать , оне не могут по другому , им главное движугха , а не результат.
              cniza
        2. user1212 Вчера, 19:39
          Цитата: 210окв
          Интересно,кто там такой в руководстве?

          Фрадков, до этого 9 лет возглавлявший службу внешней разведки. А вообще новость желтухой отдает. Подрядчики Спецстроя, отодвинутые от кормушки, решительно не хотят голодать laughing
          user1212
      2. maxim947 Вчера, 20:28
        Ну да, еще одна контора в кормушку влезла.
        maxim947
  2. kapitan92 Вчера, 19:07
    Определить акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2017-2018 годах закупок работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих оборону страны и безопасность государства,
    Вот не понял!? Это чЁ, "Алмаз......" назначили "любимой женой" вместо "Спецстроя"?
    kapitan92
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:18
    Это не есть хорошо -монополист начнет подгребать под себя всю сферу услуг,задерет цены до небес,а вот при таком раскладе может постродать качество выполнения работ. ..У нас действительно пироги стал лепить сапожник. Вот к чему приводит унечтожение профельных министерств и организаций!Казалось бы дальше уже некуда,хуже чем есть не будет, но,оказывается есть куда дальше, и,худшее еще впереди. ..
    Изгоняющий либероидов
  4. васильев ю Вчера, 19:23
    Ну наконец-то до тупых из Алмаз-Антея дошло, что на разработках ракет много не своруешь, самый прибыльный бизнес по воровству- строительство. И такие тупые у нас делали ракеты?
    васильев ю
    1. Cat Man Null Вчера, 21:06
      Цитата: васильев ю
      И такие тупые у нас...

      - до сих пор живы, и пишут комментарии на ВО
      - ниже комментарий от Асадулла, ознакомьтесь, и... бросте орать уже... negative
      Cat Man Null
  5. Асадулла Вчера, 19:26
    В 2017-2018 годах концерн ВКО «Алмаз-Антей» станет единственным исполнителем заказов Минобороны на строительство и реконструкцию оборонных объектов.


    Почему искажена информация? Она звучит так:
    Концерн "Алмаз-Антей" займется всеми объектами воздушно-космической обороны

    Это сделано намерено? Ибо сразу после этого, мгновенные вопли критиканов, всепропальщиков и прочих борцов с Путиным и российским руководством.
    Асадулла
    1. Штык Вчера, 19:41
      Цитата: Асадулла
      Почему искажена информация?

      Так это сплошь и рядом! Чтобы народ завести! Потом разберутся конечно, но червоточинка то останется ... wink
      Штык
    2. user1212 Вчера, 19:51
      Цитата: Асадулла
      Это сделано намерено?

      Неужели вы верите в случайность такой "опечатки"?
      user1212
      1. Асадулла Вчера, 20:37
        Неужели вы верите в случайность такой "опечатки"?


        Не верю. Специальность у меня такая, не верить, а проверять. Но, исходил из того, что сайт патриотический. Который раз информация подается с "изюминкой" и сразу же первые комментарии, аки мухи на свежак, - воруют, грабят, разрушают, все плохо, а будет еще хуже. Правило? Подготовка к выборам президента? Как то напрягает.
        Асадулла
    3. Ин100грамм Вчера, 21:03
      Цитата: Асадулла
      Почему искажена информация? Она звучит так:
      Концерн "Алмаз-Антей" займется всеми объектами воздушно-космической обороны
      Это сделано намерено? Ибо сразу после этого, мгновенные вопли критиканов, всепропальщиков и прочих борцов с Путиным и российским руководством.

      В таком изложении всё очень даже логично. Кому ещё заниматься такими обьектами request
      Ин100грамм
      1. Асадулла Вчера, 22:24
        В таком изложении всё очень даже логично. Кому ещё заниматься такими обьектами request


        Не просто логично. а законченный вариант, когда ответственный за все один, в этом случае, богатый активами собственник. И никакие смежники или артельщики не могут стать козлами отпущения. Взял заказ, подписал обязательства, даты, сметы, и всё. Выполнил, пожали руку, не выполнил, заплатил неустойку.
        Асадулла
    4. Paranoid50 Сегодня, 00:33
      Цитата: Асадулла
      Почему искажена информация? Она звучит так:
      Концерн "Алмаз-Антей" займется всеми объектами воздушно-космической обороны

      Да,уважаемый Асадулла. Даже чисто логически напрашивается именно это определение: "объекты ВКО". Для комплексного,так сказать, обеспечения этой самой обороны. Иначе - действительно бред получается. Ну,не знаю... Конечно отдаёт паранойей(см. ник), но иногда кажется,что подобные вбросы на ВО не случайны, и делаются в "воспитательных целях",дабы приучить аудиторию(или же определённую её часть) фильтровать инфу и мыслить логически... а,возможно,всё проще - и ресурс набивают чем попало,без всяких фильтров и скрытых намерений. P.S. "Мой доктор объявил мне,что у меня паранойя... Я знаю - он так сказал,потому,что НЕНАВИДИТ МЕНЯ!!!" yes
      Paranoid50
  6. мыслитель Вчера, 20:02
    Интерфакс соврал, на ВО не проверили, вот и результат.
    "Определить акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2017-2018 годах закупок работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов специального назначения, необходимых для эксплуатации и осуществления опытно-конструкторских работ по созданию изделий, вооружения, военной и специальной техники для воздушно-космической обороны".
    мыслитель
    1. bk316 Вчера, 21:47
      Цитата: мыслитель
      Интерфакс соврал, на ВО не проверили, вот и результат.

      Ну за-то наши (ВОшные) балабольщики успели отметиться : #всепропалопросралиполимеры
      bk316

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