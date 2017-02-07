«Алмаз-Антей» объявлен единственным исполнителем работ в сфере строительства оборонных объектов

Определить акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2017-2018 годах закупок работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих оборону страны и безопасность государства,

В 2017-2018 годах концерн ВКО «Алмаз-Антей» станет единственным исполнителем заказов Минобороны на строительство и реконструкцию оборонных объектов.Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовых актов, передает Интерфакс-АВН говорится в документе.В обязанности концерна вменяется также исполнение проектно-изыскательских работ и оснащение этих объектов оборудованием, необходимых для «осуществления опытно-конструкторских работ по созданию изделий вооружения, военной и специальной техники для воздушно-космической обороны».Напомним, «Алмаз-Антей» является головным предприятием-производителем систем ПВО, таких как «Бук», «Тор», С-300, С-400. В концерне также ведется разработка перспективной зенитной ракетной системы С-500.