Внешние покупатели ожидают Ми-8АМТШ-ВА

На сегодняшний день контракты на поставку "арктических" вертолетов еще не заключены. Но это связано не с тем, что на него нет спроса, а с тем, что вертолеты Ми-8АМТШ-ВА только начали эксплуатироваться в РФ и нам необходимо некоторое время для проверки всех его характеристик в реальных условиях Арктики. Только после того как все заявленные характеристики вертолета будут подтверждены мы займемся его продвижением на мировой рынок. Уверен, что он займет на нем достойное место.

Как сообщает РИА Новости , официальный представитель холдинга "Вертолеты России", разработавшего Ми-8АМТШ-ВА для работы в арктических широтах, заявил, что продвижние машины на внешних рынках начнется только после полного завершения цикла испытаний, несмотря на наличие спроса у партнеров (Аргентины, Китая и других стран) уже на данный момент:От базовой версии 8АМТШ-ВА отличается высокой адаптацией к условиям Арктики: наличием уникальной системы подогрева агрегатов трансмиссии, с помощью которой возможен оперативный запуск двигателей вертолета при базировании на открытом воздухе (до минус 60 град.); новейшее навигационное и радиооборудование, в том числе цифровой автопилот и инерциальная система навигации, позволяют работать при отсутствии спутниковых сигналов.Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1400 километров, а продолжительность полета более 7 часов. Силовая установка представлена двигателями ВК-2500 отечественного производства, позволяющие при отказе одного из них продолжать горизонтальный полет, а при необходимости и осуществлять набор высоты.