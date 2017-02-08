08:14 08 февраля

Внезапная проверка боеготовности в войсках противовоздушной обороны Москвы

Согласно сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, приводимому РИА Новости, подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, обеспечивающие оборону Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боеготовности по решению Верховного главнокомандующего:

В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты.


Личный состав дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, С-400 и зенитного ракетного-пушечного комплекса «Панцирь-С» был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в заданные районы.




В процессе передислокации были отработаны "нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности". По завершении марша расчеты приступят к развертыванию техники, контролю функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство.


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Комментарии 6
  1. Coffee_time Сегодня, 06:27
    Вот и пошли учения, сначала ВКС, сейчас ПВО, молодцы,жаль в мою службу мало такогобыло
    Coffee_time
    1. 210окв Сегодня, 06:33
      В мою и не такое было..82-84гг soldier
      Цитата: Coffee_time
      Вот и пошли учения, сначала ВКС, сейчас ПВО, молодцы,жаль в мою службу мало такогобыло
      210окв
      1. sasha.28blaga Сегодня, 06:42
        А в мою была лопата и лом. Вот это оружие!
        sasha.28blaga
        1. SarS Сегодня, 07:08
          Внезапная проверка стройбата - это круто! Меня генерал Устинов в тапках и в галифе 45-го года поймал - получили люлей все: комбат, замполит , ротный, про меня забыли!
          SarS
      2. кеп Сегодня, 07:57
        Цитата: 210окв
        В мою и не такое было..82-84гг soldier
        Цитата: Coffee_time
        Вот и пошли учения, сначала ВКС, сейчас ПВО, молодцы,жаль в мою службу мало такогобыло


        Тогда вспомним кошмарный сон НАТО,который они видят глядя на эту карту,где Украина была глубоким тылом Варшавского договора, а не голой попой Европы как
        сейчас.
        кеп
        1. 210окв Сегодня, 08:06
          А что это за красный кусок между Мексикой и США?Неужели Техас осоветился?? wassat
          Цитата: кеп
          Цитата: 210окв
          В мою и не такое было..82-84гг soldier
          Цитата: Coffee_time
          Вот и пошли учения, сначала ВКС, сейчас ПВО, молодцы,жаль в мою службу мало такогобыло


          Тогда вспомним кошмарный сон НАТО,который они видят глядя на эту карту,где Украина была глубоким тылом Варшавского договора, а не голой попой Европы как
          сейчас.
          210окв

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