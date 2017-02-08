Внезапная проверка боеготовности в войсках противовоздушной обороны Москвы

В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты.

Согласно сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, приводимому РИА Новости , подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, обеспечивающие оборону Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боеготовности по решению Верховного главнокомандующего:Личный состав дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300 , С-400 и зенитного ракетного-пушечного комплекса « Панцирь-С » был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в заданные районы.В процессе передислокации были отработаны "нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности". По завершении марша расчеты приступят к развертыванию техники, контролю функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство.