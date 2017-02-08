Грушко: НАТО продолжит оправдывать свое продвижение на Восток «российской угрозой»

Теперь, когда становится всё более понятно, что никакой угрозы не существует, но предприняты уже усилия в военной сфере, они требуют идеологического обоснования, поэтому НАТО занимает именно такую позицию по украинскому кризису, пытаясь указывать пальцем на Россию,

Руководство НАТО продолжит оправдывать укрепление восточных границ альянса так называемой российской угрозой, приводят Известия заявление российского постпреда при НАТО Александра Грушко.сказал Грушко.Дипломат отметил, что с приходом к власти нового президента США «пока не наблюдается предпосылок для корректировки планов альянса по расширению своего присутствия на востоке Европы и в Черном море».– напомнил он.В свою очередь российские власти «принимают всевозможные меры» для усиления присутствия вооруженных сил страны в черноморском регионе с целью обеспечения интересов безопасности.