14:26 08 февраля

Грушко: НАТО продолжит оправдывать свое продвижение на Восток «российской угрозой»

Руководство НАТО продолжит оправдывать укрепление восточных границ альянса так называемой российской угрозой, приводят Известия заявление российского постпреда при НАТО Александра Грушко.

Грушко: НАТО продолжит оправдывать свое продвижение на Восток «российской угрозой»


Теперь, когда становится всё более понятно, что никакой угрозы не существует, но предприняты уже усилия в военной сфере, они требуют идеологического обоснования, поэтому НАТО занимает именно такую позицию по украинскому кризису, пытаясь указывать пальцем на Россию,
сказал Грушко.


Дипломат отметил, что с приходом к власти нового президента США «пока не наблюдается предпосылок для корректировки планов альянса по расширению своего присутствия на востоке Европы и в Черном море».

«В январе началось развертывание танковых бригад в Европе, продолжается организация батальонов в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, продолжается реализация планов ПРО, продолжается формирование новых командно-штабных ячеек НАТО на восточном фланге», – напомнил он.

В свою очередь российские власти «принимают всевозможные меры» для усиления присутствия вооруженных сил страны в черноморском регионе с целью обеспечения интересов безопасности.

Использованы фотографии: http://warsonline.info
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Комментарии 13
  1. kursk87 Сегодня, 11:09
    НАТО это одна из сильнейших угроз для РФ. Недооценивать НАТО не стоит, это один из сильнейших военных альянсов с громадным финансированием. Размещение баз НАТО вблизи российской границы должно расцениваться как агрессия. Руководство страны обязано принимать меры по ликвидации всех возможных угроз со стороны альянса
    kursk87
    1. mig29mks Сегодня, 11:18
      Врезать что ли по НАТО?
      mig29mks
    2. DMB_95 Сегодня, 11:25
      НАТО спокойно перебрасывает сотни единиц техники и личный состав к нашим границам , оправдывая свои действия Российской угрозой прибалтике и нашей "агрессией" в на востоке Укроины. Не пора ли уже сделать эту ложь правдой - т.е. помочь наконец ЛДНР по-взрослому .
      DMB_95
  2. кеп Сегодня, 11:13
    Санкции,цена на нефть,усиление войск на границах России."Анаконда" однако.
    кеп
  3. silberwolf88 Сегодня, 11:19
    Если НАТО не будет пропагандировать Российскую (как ранее Советскую) угрозу ... то они как организация вообще не имеют смысла ... да и денег затрачиваемых на содержание всех структур ... Поэтому орут на всех углах о необходимости нашего сдерживания ...
    silberwolf88
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:21
    Дипломат отметил, что с приходом к власти нового президента США «пока не наблюдается предпосылок для корректировки планов альянса по расширению своего присутствия на востоке Европы и в Черном море».


    Больше ракет выставлять на опасных направлениях. "Больших и маленьких!"
    a.s.zzz888
  5. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:35
    Опустить НАТО с небес на землю проще простого:
    МО РФ надо снять видеоролики,как современное российское оружие поражает технику НАТО на полигоне.МО может себе позволить закупить например у Турции технику стран НАТО.И постить эти ролики со страшной скоростью...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Ныробский Сегодня, 14:04
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      МО может себе позволить закупить например у Турции технику стран НАТО.

      Позволить может, а вот закупить - нет. Наверняка, порядок использования техники НАТО, прописан в условиях контракта на закупку и поставку от производителя, за нарушение которого, Турция заплатит штраф превышающий полученную от продажи прибыль.
      Ныробский
  6. Горменгаст Сегодня, 11:38
    Все потому, что большинство специалистов верит, что в России коммунисты, КГБ, русская мафия, хакеры, медведи, балалайки, ушанки.

    Недавно один анал-итег написал, что в строю 6 страшных АПЛ 941 "Акула".
    Горменгаст
  7. PValery53 Сегодня, 11:38
    Европа борзеет самонадеянно. Придётся ей снова обламывать рога. Теперь уже с более серьёзными последствиями для неё и ейных залужных покровителей. Британия пусть просится в наши союзники, другой альтернативы у неё нет.
    PValery53
  8. seregatara1969 Сегодня, 11:40
    им нужна наша родина
    seregatara1969
  9. Лелёк Сегодня, 12:22
    ("Теперь, когда становится всё более понятно, что никакой угрозы не существует, но предприняты уже усилия в военной сфере, они требуют идеологического обоснования, поэтому НАТО занимает именно такую позицию по украинскому кризису, пытаясь указывать пальцем на Россию.")

    Столтенберг обосновывал продвижение структур НАТО на восток российской агрессией в отношении Крыма. Однако на встрече Тиллерсона и Пэнса с Габриэлем никаких вопросов по Крыму не поднималось, не упоминались ни в каком виде и вопросы по "возможной агрессии России в отношении стран Балтии". Таким образом можно предположить, что упомянутые проблемы Столтенберга являются надуманными прежней администрацией США, "ястребами" ЕС и самим руководством НАТО для обозначения своей нужности и увеличения финансирования этого монстра.
    Лелёк
  10. Чаронда Сегодня, 12:56
    НАТО захватывает новые территории,а виновата якобы Россия...
    Чаронда

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