14:17 08 февраля

Норвегии угрожают русские хакеры и подводные лодки

Как сообщает «Интерфакс», норвежская служба разведки (Etterretningstjenesten) подготовила отчет, в котором в числе основных вызовов для страны называются киберугрозы со стороны России и Китая, международный терроризм, наращивание военной мощи РФ и возросший риск конфликта между Россией и Западом в связи с кризисом на Украине. В документе указано, что "Россия продолжит активную разведдеятельность сразу в нескольких направлениях" в этой стране.

Киберугроза в отношении политических, военных и экономических целей в Норвегии растет. Мы ожидаем широкомасштабные шпионские операции в этом году.

- говорится в документе.

По версии спецслужб, если киберугроза со стороны Китая касается, прежде всего, промышленного шпионажа, то Россия собирается оказывать влияние на общественное мнение и политическую обстановку в странах Запада.


В течение нескольких лет Россия проникала в соцсети, чтобы влиять на общественное мнение и с их помощью распространять дезинформацию. Учитывая проявляемую Россией активность и ее возможности, мы полагаем, что у РФ есть информация, которую она может использовать для влияния на политические процессы и решения в других странах.

- пояснил глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде.

Норвегии угрожают русские хакеры и подводные лодки


В этом русле стоит рассматривать попытки России вмешаться в выборы в Норвегии и в других странах Европы:

У нас нет конкретных доказательств угрозы норвежским выборам, но мы видим, как быстро развивается ситуация. Наивно полагать, что происходящее не может повлиять на наши выборы.

- сообщила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.



Кроме «информационной интервенции» беспокойство спецслужб вызывают развитые технологии, позволяющие российским подводным лодкам чувствовать себя как дома в норвежских фьордах, оставаясь незаметными (как указывается в СМИ, за счет гидрореактивных движительных комплексов).

Мы фиксируем возросшую активность российских подводных лодок, субмарины продвигаются все дальше на запад. Но их подлодки обладают такими технологиями, что засечь их все сложнее и сложнее.

- заявил глава норвежской разведки.

Очевидна ангажированность рассмотренного отчета, явно рассчитанного на массового потребителя. В условиях падения уровня жизни, распространения исламских диаспор и недоверия населения действующим властям, «российская угроза» преподносится в качестве «корня зла». Местная политическая элита, обеспокоенная возможной утратой своего влияния после выборов, рассчитывает дискредитировать альтернативные внесистемные политические силы «российским следом», который после опубликования данного отчета будет легитимирован в глазах норвежского обывателя. То есть пойти уже проверенным путем.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26
  1. volodya Сегодня, 11:12
    Ну очень старая песня!
    volodya
    1. Alex_Rarog Сегодня, 11:17
      Я так думаю она стант теперь вечной и излюбленной)
      Alex_Rarog
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:24
        Мы фиксируем возросшую активность российских подводных лодок, субмарины продвигаются все дальше на запад. Но их подлодки обладают такими технологиями, что засечь их все сложнее и сложнее.

        Странные выводы у главы норвежской разведки: засечь российские подлодки не могут, а говорят о возросшей их активности.
        СРЦ П-15
        1. Монос Сегодня, 11:51
          В течение нескольких лет Россия проникала в соцсети

          Это подло! Регистрироваться в Твиторе, Фейсбуке и ВКонтакте и постить своё неправильное мнение на русском языке. Особенно цинично так вести себя в Одноклассниках.
          Да что себе позволяют эти русские!
          Монос
        2. WKS Сегодня, 13:10
          Ишь как задёргались. Всё выборы по всему западу теперь будут под российским контролем.
          WKS
      2. oleg-gr Сегодня, 12:33
        Мы русских не видели, но точно знаем, что они тут. Затертая пластинка. Придумали бы что посвежее. Про невидимые русские дирижабли, например. Тогда можно будет о ПВО поговорить.
        oleg-gr
    2. papas-57 Сегодня, 12:56
      Норвегии угрожает отсутствие мозгов у руководства страны. Деб.лы бл..ь. Очень был прав Лавров С.В.
      papas-57
  2. silberwolf88 Сегодня, 11:16
    А ещё им ... да и пожалуй всему "коллективному Западу" угрожает вторжение инопланетян ... астероидные атаки ... НО на мой взгляд самая большая угроза это они сами с их больными фантазиями ...
    silberwolf88
    1. byxarik1 Сегодня, 12:34
      инопланетян и астероиды тоже Россия запускает! одного не пойму если им задать вопрос н@ они нам сдались они ответ быстро придумают?
      byxarik1
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
    вчера была такая же статья...
    a.s.zzz888
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:23
    Норвегии угрожают русские хакеры и подводные лодки
    Забыли что их сборной асматических доходяг на лыжах.Наши девчата с парнями на мельдонии не оставляют шансов на победу laughing wassat
    Наблюдатель2014
    1. san4es Сегодня, 11:31
      ..."Мельдоний" - хоршее имя для быстрого корабля good
      san4es
  5. magirus2000 Сегодня, 11:32
    На фотке-министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде: "А ещё на русских подлодках есть болты вот ТАКОГО диаметра!!!"
    magirus2000
    1. Ныробский Сегодня, 11:40
      Цитата: magirus2000
      На фотке-министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде: "А ещё на русских подлодках есть болты вот ТАКОГО диаметра!!!"

      Да уж, глядя на фото их министра обороны, как то сразу пропадает желание на них нападать((( Вообще НАТО "страшная" сила
      Ныробский
      1. Hammerlock Сегодня, 12:24
        блин, "Пятый элемент" вспомнился
        Hammerlock
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:42
        Цитата: Ныробский
        Цитата: magirus2000
        На фотке-министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде: "А ещё на русских подлодках есть болты вот ТАКОГО диаметра!!!"

        Да уж, глядя на фото их министра обороны, как то сразу пропадает желание на них нападать((( Вообще НАТО "страшная" сила

        Мы всем сайтом столько не выпьем, что бы на них напасть. Могут быть спокойны. laughing
        Наблюдатель 33
  6. serkhan Сегодня, 11:35
    а что, никто не сказал норвежцам, что фильм "особенности национальной рыбалки" - это комедия?! .. lol
    serkhan
  7. Волька Сегодня, 11:37
    а не надо врать своему народу, и вообще что курите, курить вредно...
    Волька
  8. Горменгаст Сегодня, 11:45
    Россия продолжит активную разведдеятельность


    Как США, Норвегия и все прочие.

    Россия собирается оказывать влияние на общественное мнение и политическую обстановку в странах Запада


    Как и все поклонники секты святых Демократов.

    у РФ есть информация, которую она может использовать для влияния на политические процессы и решения в других странах


    Как и у США по результатам прослушки Меркель и прочих толерастов.

    У нас нет конкретных доказательств


    Интернет-мем, касающийся: российских войск в Украине, геноцида украинцев в Крыму, Боинга, бомбардировок в Сирии, допинга, убийства Литвиненко, пыток Магнитского и т.д.
    У англорастов только один раз были доказательства - относительно ОМП в Ираке. am
    Горменгаст
  9. KIBL Сегодня, 11:49
    Закон старый винил в в верстаке.И вообще что за тупая тенденция баб выбирать на пост министра обороны страны.Какой поп такой и приход!Тьфу какая мерзость,прости Господи!
    KIBL
  10. kefan Сегодня, 11:53
    Главное фото к статье ну уж очень выбрано подходяще.
    kefan
  11. sir_obs Сегодня, 11:53
    Это она чего там демонстрирует? Стесняюсь спросить, насколько длинный или толстый может оьработать?
    sir_obs
  12. kafa Сегодня, 12:07

    "Суслика видишь .... А ещё Русские подлодки и хакеры !
    Дайте денег ! Норвегия должна видеть !"
    Из речи глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде.
    kafa
  13. Masya Masya Сегодня, 12:36
    Норвегии угрожают русские хакеры и подводные лодки

    Делов то...

    И ни одна подводная лодка от туда не появится... lol
    Masya Masya
  14. Ампер Сегодня, 12:38
    Норвегии угрожает сообственый мозг
    Ампер
  15. Сергей-8848 Сегодня, 12:51
    Единственное, что угрожает обычным норвежцам, это совершенно неадекватные собственные политики. Впрочем, они сами их себе навыбирали.
    Сергей-8848

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