Норвегии угрожают русские хакеры и подводные лодки

Киберугроза в отношении политических, военных и экономических целей в Норвегии растет. Мы ожидаем широкомасштабные шпионские операции в этом году.

В течение нескольких лет Россия проникала в соцсети, чтобы влиять на общественное мнение и с их помощью распространять дезинформацию. Учитывая проявляемую Россией активность и ее возможности, мы полагаем, что у РФ есть информация, которую она может использовать для влияния на политические процессы и решения в других странах.

У нас нет конкретных доказательств угрозы норвежским выборам, но мы видим, как быстро развивается ситуация. Наивно полагать, что происходящее не может повлиять на наши выборы.

Мы фиксируем возросшую активность российских подводных лодок, субмарины продвигаются все дальше на запад. Но их подлодки обладают такими технологиями, что засечь их все сложнее и сложнее.