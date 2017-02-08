Норвегии угрожают русские хакеры и подводные лодки
Как сообщает «Интерфакс», норвежская служба разведки (Etterretningstjenesten) подготовила отчет, в котором в числе основных вызовов для страны называются киберугрозы со стороны России и Китая, международный терроризм, наращивание военной мощи РФ и возросший риск конфликта между Россией и Западом в связи с кризисом на Украине. В документе указано, что "Россия продолжит активную разведдеятельность сразу в нескольких направлениях" в этой стране.
- говорится в документе.
По версии спецслужб, если киберугроза со стороны Китая касается, прежде всего, промышленного шпионажа, то Россия собирается оказывать влияние на общественное мнение и политическую обстановку в странах Запада.
- пояснил глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде.
В этом русле стоит рассматривать попытки России вмешаться в выборы в Норвегии и в других странах Европы:
- сообщила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Кроме «информационной интервенции» беспокойство спецслужб вызывают развитые технологии, позволяющие российским подводным лодкам чувствовать себя как дома в норвежских фьордах, оставаясь незаметными (как указывается в СМИ, за счет гидрореактивных движительных комплексов).
- заявил глава норвежской разведки.
Очевидна ангажированность рассмотренного отчета, явно рассчитанного на массового потребителя. В условиях падения уровня жизни, распространения исламских диаспор и недоверия населения действующим властям, «российская угроза» преподносится в качестве «корня зла». Местная политическая элита, обеспокоенная возможной утратой своего влияния после выборов, рассчитывает дискредитировать альтернативные внесистемные политические силы «российским следом», который после опубликования данного отчета будет легитимирован в глазах норвежского обывателя. То есть пойти уже проверенным путем.
Киберугроза в отношении политических, военных и экономических целей в Норвегии растет. Мы ожидаем широкомасштабные шпионские операции в этом году.
- говорится в документе.
По версии спецслужб, если киберугроза со стороны Китая касается, прежде всего, промышленного шпионажа, то Россия собирается оказывать влияние на общественное мнение и политическую обстановку в странах Запада.
В течение нескольких лет Россия проникала в соцсети, чтобы влиять на общественное мнение и с их помощью распространять дезинформацию. Учитывая проявляемую Россией активность и ее возможности, мы полагаем, что у РФ есть информация, которую она может использовать для влияния на политические процессы и решения в других странах.
- пояснил глава норвежской разведки Мортен Хага Лунде.
В этом русле стоит рассматривать попытки России вмешаться в выборы в Норвегии и в других странах Европы:
У нас нет конкретных доказательств угрозы норвежским выборам, но мы видим, как быстро развивается ситуация. Наивно полагать, что происходящее не может повлиять на наши выборы.
- сообщила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Кроме «информационной интервенции» беспокойство спецслужб вызывают развитые технологии, позволяющие российским подводным лодкам чувствовать себя как дома в норвежских фьордах, оставаясь незаметными (как указывается в СМИ, за счет гидрореактивных движительных комплексов).
Мы фиксируем возросшую активность российских подводных лодок, субмарины продвигаются все дальше на запад. Но их подлодки обладают такими технологиями, что засечь их все сложнее и сложнее.
- заявил глава норвежской разведки.
Очевидна ангажированность рассмотренного отчета, явно рассчитанного на массового потребителя. В условиях падения уровня жизни, распространения исламских диаспор и недоверия населения действующим властям, «российская угроза» преподносится в качестве «корня зла». Местная политическая элита, обеспокоенная возможной утратой своего влияния после выборов, рассчитывает дискредитировать альтернативные внесистемные политические силы «российским следом», который после опубликования данного отчета будет легитимирован в глазах норвежского обывателя. То есть пойти уже проверенным путем.