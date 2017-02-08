Проблема включенных транспондеров над Балтикой частично урегулирована
Достигнут ряд договоренностей с НАТО по полетам военной авиации с включенными транспондерами над Балтийским морем, передает Интерфакс сообщение постпреда РФ при альянсе Александра Грушко.
«СРН, заслушав эту группу, поддержал ее работу. Третьего марта она соберется вновь и, может быть, откроются дополнительные темы для диалога военных и гражданских экспертов», – добавил он.
Напомним, ранее руководство НАТО неоднократно выражало обеспокоенность тем, что российские военные самолеты летают над Балтийским морем с выключенными транспондерами, что может привести к различным инцидентам в воздухе.
Работала проектная группа под эгидой ИКАО (ICAO – International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) по Балтийскому морю, которая занималась проблемами транспондеров. Вы что-нибудь слышали в последнее время про транспондеры? Все, уже никто ничего не слышит, потому что в рамках этой группы были достигнуты определенные договоренности, которые позволили частично урегулировать эту проблему,сказал Грушко в эфире канала «Россия-24».
«СРН, заслушав эту группу, поддержал ее работу. Третьего марта она соберется вновь и, может быть, откроются дополнительные темы для диалога военных и гражданских экспертов», – добавил он.
Напомним, ранее руководство НАТО неоднократно выражало обеспокоенность тем, что российские военные самолеты летают над Балтийским морем с выключенными транспондерами, что может привести к различным инцидентам в воздухе.
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru