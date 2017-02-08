14:18 08 февраля

Проблема включенных транспондеров над Балтикой частично урегулирована

Достигнут ряд договоренностей с НАТО по полетам военной авиации с включенными транспондерами над Балтийским морем, передает Интерфакс сообщение постпреда РФ при альянсе Александра Грушко.

Проблема включенных транспондеров над Балтикой частично урегулирована


Работала проектная группа под эгидой ИКАО (ICAO – International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) по Балтийскому морю, которая занималась проблемами транспондеров. Вы что-нибудь слышали в последнее время про транспондеры? Все, уже никто ничего не слышит, потому что в рамках этой группы были достигнуты определенные договоренности, которые позволили частично урегулировать эту проблему,
сказал Грушко в эфире канала «Россия-24».


«СРН, заслушав эту группу, поддержал ее работу. Третьего марта она соберется вновь и, может быть, откроются дополнительные темы для диалога военных и гражданских экспертов», – добавил он.

Напомним, ранее руководство НАТО неоднократно выражало обеспокоенность тем, что российские военные самолеты летают над Балтийским морем с выключенными транспондерами, что может привести к различным инцидентам в воздухе.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 7
  1. Корсар0304 Сегодня, 11:32
    Как выключали, так и включили, а при необходимости снова будем выключать. Пусть беспокоятся, им полезно.
    Корсар0304
    1. Лопатов Сегодня, 11:43
      Посыл как раз таки правильный, в мирное время транспондеры всё же должны быть включены.
      Проблема в том, что руководство НАТО считает что включать их должны исключительно российские военные самолёты, на себя самих они такие ограничения налагать не хотят.
      Лопатов
      1. seregatara1969 Сегодня, 11:48
        а нельзя включить на нашем самолёте скажем десять или двадцать транспондеров разом ?
        seregatara1969
        1. Лопатов Сегодня, 12:18
          А смысл?
          Грубо говоря транспондер это устройство, позволяющее гражданской системе контроля воздушного пространства работать без мощных РЛС военного образца.

          Изначально это работало так: гражданская РЛС во время работы подаёт на самолёт сигнал, на самолёте срабатывает РЛ ответчик. Сигнал которого принимает наземная РЛС. Т.н. вторичная радиолокация с активным ответом

          Потом функции этой системы расширялись. Вначале начали подавать в ответном сигнале высоту, потом бортовой номер, позывной, заводской номер транспондера, высоту полета, скорость и GPS-координаты...

          А военным системам контроля это попросту не нужно. Там используется первичная радиолокация и, соответственно, мощные РЛС.
          Лопатов
        2. WKS Сегодня, 13:05
          Для С-400 включение транспондеров не требуются.
          WKS
  2. sasha.28blaga Сегодня, 11:35
    Убили командира "Сомали" Гиви в Донбассе.
    sasha.28blaga
    1. KondratKo Сегодня, 11:40
      Уже давно в новости:
      https://topwar.ru/108819-komandir-podrazdeleniya-
      somali-givi-ubit-v-donecke.html
      Можно не репостить на каждом углу, все знают. (
      KondratKo

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