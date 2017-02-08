Проблема включенных транспондеров над Балтикой частично урегулирована

Работала проектная группа под эгидой ИКАО (ICAO – International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) по Балтийскому морю, которая занималась проблемами транспондеров. Вы что-нибудь слышали в последнее время про транспондеры? Все, уже никто ничего не слышит, потому что в рамках этой группы были достигнуты определенные договоренности, которые позволили частично урегулировать эту проблему,

Достигнут ряд договоренностей с НАТО по полетам военной авиации с включенными транспондерами над Балтийским морем, передает Интерфакс сообщение постпреда РФ при альянсе Александра Грушко.сказал Грушко в эфире канала «Россия-24».«СРН, заслушав эту группу, поддержал ее работу. Третьего марта она соберется вновь и, может быть, откроются дополнительные темы для диалога военных и гражданских экспертов», – добавил он.Напомним, ранее руководство НАТО неоднократно выражало обеспокоенность тем, что российские военные самолеты летают над Балтийским морем с выключенными транспондерами, что может привести к различным инцидентам в воздухе.