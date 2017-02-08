Для РСЗО «Торнадо-С» разработана новая ракета со спутниковой системой наведения

Выбор системы наведения по данным ГЛОНАСС вполне оправданное решение. Для ракеты калибра 300-мм головка самонаведения с радиолокатором будет неэффективна. Она серьезно увеличит стоимость боеприпаса. Наводить ракеты, поражающие цели на сотни километров, по лазерному лучу будет очень сложно. Надо непрерывно держать в воздухе беспилотник или разведывательную группу с целеуказателями. Нельзя забывать, что сейчас есть специальные системы, обнаруживающие и подавляющие лазерное излучение.

Но для дальнобойных крупнокалиберных РСЗО корректируемых ракет практически нет. Можно вспомнить недавно испытанную украинскую «Ольху» и ракету для белорусского РСЗО «Полонез». Если российская ракета будет достаточно дешевой, то на нее будет спрос. В первую очередь в покупке таких боеприпасов заинтересованы страны, уже закупившие «Смерчи».