14:23 08 февраля

Для РСЗО «Торнадо-С» разработана новая ракета со спутниковой системой наведения

Как сообщают "Известия", новейшая российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» получит на вооружение дальнобойную высокоточную управляемую ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС. На данном этапе она находится в высокой степени технической готовности и проходит испытания. Перед стартом ракеты, корректируемой по ГЛОНАСС, в ее головку самонаведения закладываются координаты цели. В полете ракета с помощью газодинамических рулей корректирует свою траекторию с целью точного поражения заданной точки. Боеприпас, который разработан и выпускается научно-производственным объединением «Сплав», будет способен, как считают эксперты, поражать даже миниатюрные цели размером не более одного метра на расстоянии в несколько сотен километров вне зависимости от погоды и времени суток.

«Торнадо-С» в 2018 году должна начать заменять сверхдальнобойные системы «Смерч». В зависимости от типа боеприпаса «Торнадо» уничтожает противника на расстоянии от 100 до 200 с лишним километров. На новой РСЗО трубы — направляющие ракет поместили в специальные контейнеры. Благодаря этому перезарядка, осуществляемая с помощью крана, занимает считаные минуты. На «Смерчах» это требует 15–16 минут, так как каждая направляющая перезаряжается отдельно.




Выбор системы наведения по данным ГЛОНАСС вполне оправданное решение. Для ракеты калибра 300-мм головка самонаведения с радиолокатором будет неэффективна. Она серьезно увеличит стоимость боеприпаса. Наводить ракеты, поражающие цели на сотни километров, по лазерному лучу будет очень сложно. Надо непрерывно держать в воздухе беспилотник или разведывательную группу с целеуказателями. Нельзя забывать, что сейчас есть специальные системы, обнаруживающие и подавляющие лазерное излучение.

- поясняет главный редактор интернет-портала Milutaryrussia Дмитрий Корнев.

Первые ракеты со спутниковой коррекцией GMLRS для РСЗО М270 появились в 2000-х годах в американской армии. В настоящее время на международном рынке вооружения достаточно много ракет данного типа, в том числе предлагаемых Китаем.

Но для дальнобойных крупнокалиберных РСЗО корректируемых ракет практически нет. Можно вспомнить недавно испытанную украинскую «Ольху» и ракету для белорусского РСЗО «Полонез». Если российская ракета будет достаточно дешевой, то на нее будет спрос. В первую очередь в покупке таких боеприпасов заинтересованы страны, уже закупившие «Смерчи».

— рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.


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Комментарии 43
  1. Монос Сегодня, 11:58
    Это позволит поражать движущиеся цели, оснащённые ГЛОНАСС. Жаль, противник ГЛОНАССом не пользуется.
    Монос
    1. САА Сегодня, 12:04
      Цитата: Монос
      Это позволит поражать движущиеся цели, оснащённые ГЛОНАСС.

      Разве она так сможет? Движущуюся?
      САА
      1. Монос Сегодня, 12:10
        Из статьи следует, что сможет:
        В полете ракета с помощью газодинамических рулей корректирует свою траекторию с целью точного поражения заданной точки.
        Монос
        1. САА Сегодня, 12:15
          Цитата: Монос
          Из статьи следует, что сможет:
          В полете ракета с помощью газодинамических рулей корректирует свою траекторию с целью точного поражения заданной точки.


          Там же сказано, что координаты заносятся перед пуском. И, это же не крылатая ракета, чтобы преследовать цель. Да, реактивная, но всё же иная. Возможно я и ошибаюсь. Конечно, было бы фантастически эффективно пакетом преследовать колонну, к примеру.
          САА
          1. Topotun Сегодня, 12:19
            Можно ведь просто расчитать точку куда прибудет колонна в заданное время......
            Topotun
      2. Topotun Сегодня, 12:21
        А если к ГЛОНАСУ добавить фотоприемник от прибора подсветки.....То и по движущейся...
        Topotun
      3. oleg-gr Сегодня, 12:27
        Поэтому америкосы противятся установке ГЛОНАСС. Прилетит русская ракета из ниоткуда с приветом от Рогозина и кирдык...
        oleg-gr
        1. Orionvit Сегодня, 13:51
          Да любой (или почти любой) навигатор работает и с ГЛОНАСС и Gps. В чём проблема для военных? В специальных кодах?
          Orionvit
    2. Nikolaevich I Сегодня, 12:53
      Цитата: Монос
      Это позволит поражать движущиеся цели, оснащённые ГЛОНАСС

      belay request tongue fool negative stop
      Nikolaevich I
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:59
    Это хорошо,что внедрение новейших технологий у нас расширяется.Но не успели внедрить,уже на продажу. Продайте ещё Украине.У них будет не плохой спрос.Вам же нет разницы кому продавать.Ведь не воюем с ними?
    Мар.Тира
  3. san4es Сегодня, 11:59
    Пожалуйста! Обкатайте её на ДонбасФронте...Даже можете сказать, что я на кнопку нажал. Жду результатов.
    san4es
    1. 210окв Сегодня, 12:38
      В свете последних событий на это надеяться не приходится....
      Цитата: san4es
      Пожалуйста! Обкатайте её на ДонбасФронте...Даже можете сказать, что я на кнопку нажал. Жду результатов.
      210окв
      1. san4es Сегодня, 13:01
        ... пусть это будет приятной неожиданностью
        san4es
  4. Мар.Тира Сегодня, 12:02
    Цитата: san4es
    Пожалуйста! Обкатайте её на ДонбасФронте...Даже можете сказать, что я на кнопку нажал. Жду результатов.

    Мы с ними не воюем.Это официальная позиция нашего руководства.Только они с нами воюют.Причём результативно!
    Мар.Тира
    1. Orionvit Сегодня, 13:52
      Причём, даже этого не скрывают.
      Orionvit
    2. san4es Сегодня, 14:18
      ...Лады...Тогда подарить коробку таких "разноцветных карандашей" канонирам ДНР, на празник, - пускай "распишут" их в местах скопления нечистой силы противника
      san4es
  5. Петр1 Сегодня, 12:11
    Всё равно дорогая получится, на продажу только сгодиться арабам , неумеющим артиллерией работать.
    Петр1
    1. Лопатов Сегодня, 12:24
      Ракеты "Смерча" и так совсем не дешёвые. Не думаю, что новые будут намного дороже. Процентов на 5-10.
      Лопатов
    2. Nikolaevich I Сегодня, 13:00
      Цитата: Петр1
      Всё равно дорогая получится,

      Ё-моё ! Китайцы-"всё в эконом-классе" вовсю клепают подобные девайсы...да и ещё с более мощными боеголовками;а нам нельзя ! Несправедливо ! Мы требуем продолжения банкета !
      Nikolaevich I
  6. Корсар0304 Сегодня, 12:18
    Даже если ракета получится недешевой, все равно она нужна для армии. А продают для того чтобы это сделать, перевооружить. Всем известно что одна проданная ракета позволяет поставить в свою армию две такие же.
    И не дано здесь разводить полемику продадут ВСУ или не продадут. Не продадут в любом случае, до тех пор пока ВВП в Кремле сидит.
    Корсар0304
  7. Оператор Сегодня, 12:21
    Управляемые РС - гвоздь в гроб ствольной артиллерии.
    Оператор
    1. Лопатов Сегодня, 12:28
      Ага... Вот только даже американцам это не по карману.
      Лопатов
    2. Петр1 Сегодня, 12:30
      Цитата: Оператор
      Управляемые РС - гвоздь в гроб ствольной артиллерии

      Я с вами не согласен,гвоздь можно было бы забить низко развитому технологически противнику ,высокообразованным противником.Араб и еврей например.А вот если равные по силе противники сойдуться Россия и нате,то тогда и спутников не останется в космосе и не будет ни GPS ни глонасу.
      Петр1
    3. Alexey RA Сегодня, 12:33
      Цитата: Оператор
      Управляемые РС - гвоздь в гроб ствольной артиллерии.

      Здравствуйте, товарищ Хрущёв. smile

      Управляемые крупнокалиберные РС - это, скорее, гвоздь в гроб традиционных РСЗО (а обсыпь-ка ты его, Алёша, мелом) и "близкобойных" тактических ракет.
      Alexey RA
    4. okko077 Сегодня, 12:50
      Как у вас всё просто? Осталось узнать , где взять координаты цели на удалениив100-200 км и попросить не двигаться.и обязать противника не мешать системе Глонас. Современная ствольная артиллерия реагирует мгновенно , а в ракету нужно ввести координаты.У нас проблема в другом, У нас нет боевых информационных систем с возможностью целеуказания в реальном времени на таком удалении в автоматическом режиме.Дальше визуального наблюдения и коректировщиков огня мы не ушли.Зачем нам такие системы если для них нет целеуказания?
      okko077
    5. Nikolaevich I Сегодня, 13:06
      Цитата: Оператор
      Управляемые РС - гвоздь в гроб ствольной артиллерии.

      Да ну ?Когда появились на вооружение РСЗО(с ещё неуправляемыми РС),тоже самое говорили....Милок ! Про корректируемые ( управляемые) арт.снаряды,наверное,забыл !
      Nikolaevich I
    6. Orionvit Сегодня, 13:59
      Ствольную артиллерию уже хоронили один раз, в начале 60-х. Обычное орудие, как говорится, дёшево и сердито. К слову, грамотный артиллерист, без всякого высокотехнологичного спутникового наведения, с наличием хорошего корректировщика, поразит любую цель обычным боеприпасом, не говоря уже о высокоточных. И это в разы дешевле. Правда и дальность не та.
      Orionvit
    7. НЕКСУС Сегодня, 14:02
      Цитата: Оператор
      Управляемые РС - гвоздь в гроб ствольной артиллерии.

      А про управляемые снаряды для ствольной артиллерии вы не слышали?
      Что до высокоточных снарядов для Торнадо-С...так хорошо было бы,чтоб такие ракеты были способны наводиться по движущимся целям.
      НЕКСУС
  8. sa-ag Сегодня, 12:28
    Интересно, а в чем сложность держать в нужном месте беспилотник?
    sa-ag
    1. Alexey RA Сегодня, 12:43
      Цитата: sa-ag
      Интересно, а в чем сложность держать в нужном месте беспилотник?

      В дальности - 100-200 км.
      В возможной ПВО противника.
      В РЭБ, давящей канал управления и передачи информации (а заодно и фиксирующей наличие летучего источника радиоизлучения - для ПВО).
      Alexey RA
    2. Петр1 Сегодня, 12:44
      В технологических возможностях противника
      Петр1
    3. Лопатов Сегодня, 12:50
      В необходимом для этого количестве беспилотников. И в противодействии противника
      Лопатов
  9. rpek32 Сегодня, 12:33
    у хохлов вроде чтото такое было, не?
    rpek32
    1. voyaka uh Сегодня, 12:54
      Точно. Они поставили на свой вариант Торнадо наведение по GPS
      voyaka uh
  10. avdkrd Сегодня, 12:40
    Спутниковое наведение на мой взгляд уже нельзя называть передовой технологией. Это подготовка к прошедшей войне. Системы геопозиционирования для военных логичнее делать независимыми, тем более, что такие технологии уже существуют. Даже на ВО встречал американскую разработку на базе датчиков размером с десятицентовую монету с точностью позиционирования до десятка сантиметров. Устройства для нарушения работы спутниковой навигации уже выпускаются серийно и внедрение оружия зависимого от работы спутников не имеет перспектив, разве, что для локальных конфликтов и то не факт. Сирийцы очень быстро поставили "скворечники" на свои танки, чем на порядок снизили потери от ПТУР, то же ожидает и спутниковые системы наведения (GPS, Глонасс) при осмысленном противодействии.
    avdkrd
    1. Лопатов Сегодня, 13:06
      Цитата: avdkrd
      Спутниковое наведение на мой взгляд уже нельзя называть передовой технологией. Это подготовка к прошедшей войне. Системы геопозиционирования для военных логичнее делать независимыми

      Вы тут несколько ошибаетесь. Насколько знаю, систем наведения, использующих только данные глобального позиционирования не существует.
      Система работает так: есть инерциальная навигационная система (о которой Вы и написали), она и предоставляет данные системе управления боеприпаса. А системы ЖПС, ГЛОНАСС и пр. просто корректируют эти данные. То есть если сигнал полностью перекрыть, то боеприпас всё же долетит. Но его точность несколько снизится.
      Лопатов
    2. Nikolaevich I Сегодня, 13:32
      Цитата: avdkrd
      Спутниковое наведение на мой взгляд уже нельзя называть передовой технологией.

      Но не было и нет "заявлений" ни от кого,что готовы отказаться от GPS (имеется в виду военный аспект ) ! А "локальные радионавигационные системы (комплексы)" давно имеются и в НАТО,и в России.Кстати,особенно эффективной оказывается локальная радионавигационная система (региона),если она "привязывается" по региону по GPS .
      Nikolaevich I
  11. voyaka uh Сегодня, 12:52
    О! Наконец-то! В добрый час!
    voyaka uh
  12. AID.S Сегодня, 13:02
    Если российская ракета будет достаточно дешевой, то на нее будет спрос. В первую очередь в покупке таких боеприпасов заинтересованы страны, уже закупившие «Смерчи».

    А глонасс у них свой есть а КА для разведки? Смысл в покупке того чем не можешь сам управлять или применять без разрешения России.Кроме Казахстана (а ему, по большому счету, пока незачем) покупать и некому.
    AID.S
    1. ssergn Сегодня, 13:33
      Цитата: AID.S
      А глонасс у них свой есть


      есть. только наш. не обращали внимание, что во многих новых смартфонах есть датчики позиционирования как глоносс так и жпс.
      ssergn
  13. Nikolaevich I Сегодня, 13:18
    Цитата: avdkrd
    Спутниковое наведение на мой взгляд уже нельзя называть передовой технологией.

    Но не было и нет "заявлений" ни от кого,что готовы отказаться от GPS (имеется в виду военный аспект ) ! А "локальные радионавигационные системы (комплексы)" давно имеются и в НАТО,и в России.Кстати,особенно эффективной оказывается локальная радионавигационная система (региона),если она "привязывается" по региону по GPS .
    Nikolaevich I
  14. Vita VKO Сегодня, 13:53
    Для повышения точности целесообразно делать одну из ракет в пакете как разведывательную, с системой наведения и коррекции. Оснащенная только камерой с передатчиком и лазерной подсветкой такая ракета будет значительно легче, что позволит блоку наведения зависнуть на парашюте на большой высоте над районом поражения и оперативно корректировать остальные ракеты РСЗО.
    Vita VKO
  15. Orionvit Сегодня, 14:09
    Цитата: okko077
    Современная ствольная артиллерия реагирует мгновенно , а в ракету нужно ввести координаты

    Вы что, думаете, что в ракету координаты вручную вводят, или с помощью перфокарт, или на заводе изготовителе? Всё происходит автоматически. И насколько мгновенно реагирует ствольная артиллерия? Даже с наличием вычислителя, командиру батареи нужно время прикинуть координаты, а командирам расчётов навести орудия.
    У нас проблема в другом, У нас нет боевых информационных систем с возможностью целеуказания в реальном времени на таком удалении в автоматическом режиме.
    А вы откуда знаете? В КБ, которые занимаются подобными разработками, по вашему недоумки сидят? Или сделали ракету с наведением, без возможности оперативного применения в условиях быстро текущего современного боя? Или всё "навороченное и передовое" только у американцев?
    Orionvit

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