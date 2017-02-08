Для РСЗО «Торнадо-С» разработана новая ракета со спутниковой системой наведения
Как сообщают "Известия", новейшая российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» получит на вооружение дальнобойную высокоточную управляемую ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС. На данном этапе она находится в высокой степени технической готовности и проходит испытания. Перед стартом ракеты, корректируемой по ГЛОНАСС, в ее головку самонаведения закладываются координаты цели. В полете ракета с помощью газодинамических рулей корректирует свою траекторию с целью точного поражения заданной точки. Боеприпас, который разработан и выпускается научно-производственным объединением «Сплав», будет способен, как считают эксперты, поражать даже миниатюрные цели размером не более одного метра на расстоянии в несколько сотен километров вне зависимости от погоды и времени суток.
«Торнадо-С» в 2018 году должна начать заменять сверхдальнобойные системы «Смерч». В зависимости от типа боеприпаса «Торнадо» уничтожает противника на расстоянии от 100 до 200 с лишним километров. На новой РСЗО трубы — направляющие ракет поместили в специальные контейнеры. Благодаря этому перезарядка, осуществляемая с помощью крана, занимает считаные минуты. На «Смерчах» это требует 15–16 минут, так как каждая направляющая перезаряжается отдельно.
- поясняет главный редактор интернет-портала Milutaryrussia Дмитрий Корнев.
Первые ракеты со спутниковой коррекцией GMLRS для РСЗО М270 появились в 2000-х годах в американской армии. В настоящее время на международном рынке вооружения достаточно много ракет данного типа, в том числе предлагаемых Китаем.
— рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
«Торнадо-С» в 2018 году должна начать заменять сверхдальнобойные системы «Смерч». В зависимости от типа боеприпаса «Торнадо» уничтожает противника на расстоянии от 100 до 200 с лишним километров. На новой РСЗО трубы — направляющие ракет поместили в специальные контейнеры. Благодаря этому перезарядка, осуществляемая с помощью крана, занимает считаные минуты. На «Смерчах» это требует 15–16 минут, так как каждая направляющая перезаряжается отдельно.
Выбор системы наведения по данным ГЛОНАСС вполне оправданное решение. Для ракеты калибра 300-мм головка самонаведения с радиолокатором будет неэффективна. Она серьезно увеличит стоимость боеприпаса. Наводить ракеты, поражающие цели на сотни километров, по лазерному лучу будет очень сложно. Надо непрерывно держать в воздухе беспилотник или разведывательную группу с целеуказателями. Нельзя забывать, что сейчас есть специальные системы, обнаруживающие и подавляющие лазерное излучение.
- поясняет главный редактор интернет-портала Milutaryrussia Дмитрий Корнев.
Первые ракеты со спутниковой коррекцией GMLRS для РСЗО М270 появились в 2000-х годах в американской армии. В настоящее время на международном рынке вооружения достаточно много ракет данного типа, в том числе предлагаемых Китаем.
Но для дальнобойных крупнокалиберных РСЗО корректируемых ракет практически нет. Можно вспомнить недавно испытанную украинскую «Ольху» и ракету для белорусского РСЗО «Полонез». Если российская ракета будет достаточно дешевой, то на нее будет спрос. В первую очередь в покупке таких боеприпасов заинтересованы страны, уже закупившие «Смерчи».
— рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.