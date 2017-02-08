США запускают в работу новый пропагандистский проект против России
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на американские источники пишет о том, что Россия и постсоветское пространство в ближайшее время испытает на себе новую волну западной (американской) пропаганды, на которую миллиардные средства из бюджета США выделяют конгрессмены. Речь идёт о начале круглосуточного сетевого вещания на РФ и другие страны постсоветского пространства. Новый сетевой проект будет реализован посредством деятельности Совета управляющих по вопросам вещания США с годовым бюджетом ведомства более миллиарда долларов.
К созданию контента привлекаются такие корифеи русофобии, антисоветской и антироссийской пропаганды как «Радио Свобода» и «Голос Америки», внесшие немалый вклад в дело информационных вбросов в период существования Советского Союза и в последующие годы.
Проект получил название «Настоящее время». Основные офисы его будут располагаться в Праге и Вашингтоне. Руководителем пропагандистского проекта назначена Дейзи Синделар, которая сообщила, что формально проект начал свою работу ещё осенью прошлого года «в режиме тестирования». Бюджет «Настоящего времени», курируемого американским правительством и спецслужбами, на данный момент составляет 22 млн долларов. Это лишь официальные цифры. Напомним, что в целом на антироссийскую кампанию в СМИ, включая Интернет, конгресс США заложил расходы в размере более 3 млрд долларов на ближайшие несколько лет.
По сути, в Конгрессе США даже не скрывают того, что собираются создать очередное «фейк-ТВ» (выражение Трампа), которое будет распространять ложь и высосанные из пальца «данные» о России в период, предшествующий президентским выборам в РФ. А если так, значит, уже в ближайшее время стоит ожидать новых сюжетов о том, что у Путина в кармане и заначке «миллиард триллионов долларов» и сотня вилл в Испании и на Марсе...
К созданию контента привлекаются такие корифеи русофобии, антисоветской и антироссийской пропаганды как «Радио Свобода» и «Голос Америки», внесшие немалый вклад в дело информационных вбросов в период существования Советского Союза и в последующие годы.
Проект получил название «Настоящее время». Основные офисы его будут располагаться в Праге и Вашингтоне. Руководителем пропагандистского проекта назначена Дейзи Синделар, которая сообщила, что формально проект начал свою работу ещё осенью прошлого года «в режиме тестирования». Бюджет «Настоящего времени», курируемого американским правительством и спецслужбами, на данный момент составляет 22 млн долларов. Это лишь официальные цифры. Напомним, что в целом на антироссийскую кампанию в СМИ, включая Интернет, конгресс США заложил расходы в размере более 3 млрд долларов на ближайшие несколько лет.
По сути, в Конгрессе США даже не скрывают того, что собираются создать очередное «фейк-ТВ» (выражение Трампа), которое будет распространять ложь и высосанные из пальца «данные» о России в период, предшествующий президентским выборам в РФ. А если так, значит, уже в ближайшее время стоит ожидать новых сюжетов о том, что у Путина в кармане и заначке «миллиард триллионов долларов» и сотня вилл в Испании и на Марсе...