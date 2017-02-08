14:25 08 февраля

США запускают в работу новый пропагандистский проект против России

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на американские источники пишет о том, что Россия и постсоветское пространство в ближайшее время испытает на себе новую волну западной (американской) пропаганды, на которую миллиардные средства из бюджета США выделяют конгрессмены. Речь идёт о начале круглосуточного сетевого вещания на РФ и другие страны постсоветского пространства. Новый сетевой проект будет реализован посредством деятельности Совета управляющих по вопросам вещания США с годовым бюджетом ведомства более миллиарда долларов.

США запускают в работу новый пропагандистский проект против России


К созданию контента привлекаются такие корифеи русофобии, антисоветской и антироссийской пропаганды как «Радио Свобода» и «Голос Америки», внесшие немалый вклад в дело информационных вбросов в период существования Советского Союза и в последующие годы.


Проект получил название «Настоящее время». Основные офисы его будут располагаться в Праге и Вашингтоне. Руководителем пропагандистского проекта назначена Дейзи Синделар, которая сообщила, что формально проект начал свою работу ещё осенью прошлого года «в режиме тестирования». Бюджет «Настоящего времени», курируемого американским правительством и спецслужбами, на данный момент составляет 22 млн долларов. Это лишь официальные цифры. Напомним, что в целом на антироссийскую кампанию в СМИ, включая Интернет, конгресс США заложил расходы в размере более 3 млрд долларов на ближайшие несколько лет.

По сути, в Конгрессе США даже не скрывают того, что собираются создать очередное «фейк-ТВ» (выражение Трампа), которое будет распространять ложь и высосанные из пальца «данные» о России в период, предшествующий президентским выборам в РФ. А если так, значит, уже в ближайшее время стоит ожидать новых сюжетов о том, что у Путина в кармане и заначке «миллиард триллионов долларов» и сотня вилл в Испании и на Марсе...


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Комментарии 31
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:15
    Да вы просто опубликуйте, ЧЕГО наша дума напринимала - получше вашей пропаганды будет...
    Скептик-Самоучка
    1. oleggun Сегодня, 13:22
      А чего тебе опубликовывать. Сам узнаешь со временем.
      oleggun
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:25
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Да вы просто опубликуйте, ЧЕГО наша дума напринимала - получше вашей пропаганды будет...

      Там, как бы все публично... request
      Наблюдатель 33
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:56
        Почему мы ржем с майдаунов?
        Итак: МВФ говорит - поднимите тарифы, поднимите пенсионный возраст - дадим кредиты... Угробили экономику
        Наша публичность: подняли пенсионный возраст, подняли тарифы, ДОЛГ превысил 11 трл. рублей.. Экономику добиваем...
        Но ржем мы с майдаунов...
        Вот уж воистину - в своем глазу мы ничего не видим...
        Скептик-Самоучка
    3. Flinky Сегодня, 13:52
      Забанили в гугле? Печалька.
      Flinky
  2. 210окв Сегодня, 13:17
    Сетевое вещание-верещание??А вот вопрос,какой процент слушает радио,ну даже теперь смотрит телевизор?Подавляющий объем информации люди сейчас черпают из нета..
    210окв
    1. Банный Сегодня, 13:31
      Сам удивился))) радио теперь только в Мухос-ке олдфаги пользуют баблишко видно и мерикосы пилить не прочь
      Банный
      1. 210окв Сегодня, 13:34
        Ну,Вы поосторожней в высказываниях про сей городишко и стариков...В одной стране живем.
        Цитата: Банный
        Сам удивился))) радио теперь только в Мухос-ке олдфаги пользуют баблишко видно и мерикосы пилить не прочь
        210окв
    2. Челентаныч Сегодня, 13:33
      Не рациональное использование бюджета США.У нас "отдел пропаганды" в виде бабушек у подъезда охватывает гораздо большую аудиторию чем вышеупомянутые радиостанции laughing
      Челентаныч
    3. kot28.ru Сегодня, 13:43
      Так оно и есть в нете!
      Роскомнадзор ДОЛЖЕН просто заблокировать это,вот и все!
      kot28.ru
    4. Вас Влад Сегодня, 13:46
      210окв А что в инэте не чувствуется?По мне так очень, по вылазили как тараканы!Открылся сезон охоты на ВВП!
      Вас Влад
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:57
        Ага, а возглавляет охоту ЕР :)
        Скептик-Самоучка
        1. Вас Влад Сегодня, 14:01
          Так там каждой твари по паре.
          Вас Влад
      2. 210окв Сегодня, 13:57
        Конечно!Яндекс особенно старается!
        Цитата: Вас Влад
        210окв А что в инэте не чувствуется?По мне так очень, по вылазили как тараканы!Открылся сезон охоты на ВВП!
        210окв
  3. major071 Сегодня, 13:18
    О-о-о! "Эхо Мацы", "Дождь", "РБК" и иже с ними ожидают нехилые вливания дохлых зеленых енотов для пропаганды. Ждем от них новых разоблачений кровавой гэбни, тирании Путина, нападений варварской России на белые и пушистые страны НАТО, разорванной в клочья экономики и т.д.
    major071
  4. Teberii Сегодня, 13:20
    Ну вот и до радио добралась присловутая цифра, "И все как в старь.Аптека,улица,фонарь."
    Teberii
  5. igordok Сегодня, 13:24
    Выборы? Другого повода не будет.
    igordok
  6. Горменгаст Сегодня, 13:24
    На 86% населения России это не подействует.

    Лозунг "джинсы, жвачка, содомия" уже не котируется. laughing am
    Горменгаст
    1. 210окв Сегодня, 13:30
      Лозунги будут другие,поверьте...И эти лозунги могут подействовать в свете действий наших родных властей..
      Цитата: Горменгаст
      На 86% населения России это не подействует.

      Лозунг "джинсы, жвачка, содомия" уже не котируется. laughing am
      210окв
      1. Горменгаст Сегодня, 13:42
        Мне многое из совершаемого властями России не нравится. Но я лично считаю, что западорасты ведут против России войну натуральную. Поэтому подход к законному неудовольствию должен быть иным.

        Многое, ради чего Россия вступила в противостояние с западом, кажется мне правильным, ясным и очевидным: реальная политика; отрицание майданов и цветных революций; неприятие западной демократии (смеси сатанизма и содомии); признание порядка вещей, который сложился испокон веков - зоны безопасности, зоны влияния, буферные нейтральные государства, подозрительное отношение к доллару и т.д.

        Даже коммунизм, в лице СССР, не смог привести к изменению сущности и нравов человека. Тем более никакая толерастия этого не сможет.
        Горменгаст
      2. Вас Влад Сегодня, 13:53
        210окв Вот такие feel Посмотрите трезво на суть происходящего, локальные успехи ,держащиеся ,в основном, на том же советском заделе. Коррупционная составляющая выросла в разы, деньги разворовываются уже самосвалами.
        Сырьвая сосьавляющая в доходах не только не сократилась а увеличилась, теперь мы вывозим углеводородов больше ,чем СССР.
        Ликвидирована единая энергосистема страны.
        Тарифы на энергию бесконечно растут. Спекуляции в банковском секторе проводятся в невиданных масштабах. Все эти факторы делают совершенно нерентабельным выпуск отечественной продукции, а чтобы экспорт всё таки был возможен валят рубель относительно основных валют, тем самым набивая тощий бюджет "бумагой", покупательная способность которой снизилась в 2 раза.
        угроблены целые отрасли промышленности,заметим, что произошло это за истекшие 18-ть лет, под сладенькие лозунги, программы, послания и прямын линии.
        Все реформы проводятся за счёт народа и во вред ему.
        Вас Влад
  7. Комментарий был удален.
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:30
    США запускают в работу новый пропагандистский проект против России
    И что? Они столько твердили что у нас диктатура и нет свободы слова что сами в это верят.И поэтому будут тратить 1 лярд в надежде что мы по ночам по откопанным в кладовках радиоприёмникам будем слушать в перерывах меду брехнёй модную музыку? laughing fool
    Хотите свежий пример моим словам. Гляньте фильм художественный про Эварда Сноудена.Там в конце актёр сидит даёт пресс-конференцию.В тухлой совдеповской квартире.А тут же показывают настоящего Эварда. А за спиной у него коттедж из клееного бруса.Причём не хилого судя по всему размера.Даже тут вляпались, в пропагандиское свое вонючие гуано laughing
    Наблюдатель2014
  9. ML-334 Сегодня, 13:32
    После"либеральных"90-тых к нам уже ничего не прилипнет.
    ML-334
  10. Alex_59 Сегодня, 13:39
    На этот раз, у них ничего не выйдет. Это очевидно, даже людям не страдающим квасным патриотизмом и не молящимся на Путина. Вещать на СССР о деградации СССР и процветании запада можно было, советские люди были не пуганы, наивны и сравнить в живую не могли. Сейчас ситуация абсолютно иная. Мы действительно сейчас свободны. Мы можем сами найти нужную информацию в интернете, мы можем съездить и проверить. Мы циничны. Байки 90-х на нас уже не подействуют. У нас нет дубовой советской пропаганды, которая сама себя своей дубовостью дискредетировала. У нас нет маразматика-старца у власти. Наши недостатки и провалы в целом почти не замалчиваются, мы и сами знаем что живем не в идеальной стране. Зато пример соседней Украины показывает как можно развалить и то немногое, что есть. Так что зря это всё.
    Alex_59
  11. japs Сегодня, 13:43
    Кто бы сомневался, что они "прошляпят" успех иновещания RT.
    Другое дело, что "голоса", как обычно, зарядят в свои ряды одиозных "экспердов" от
    фиговых "эхов и охов мацы" и разных "дождей". Бени Диктовы, лошади и невзрачные говнопольские.
    Кадров для настоящей пропаганды они не имеют и не будут иметь.
    Пойдут Псаки косяками. И соц. сети в виде фактуры.
    Короче, ждем с нетерпением перелицованное издание "Корея сегодня", кто в теме, тот помнит.
    japs
  12. Галеон Сегодня, 13:47
    Надо ожидать появления новых комментаторов "со свежей струей" в сетях и форумах, включая ВО. "По плодам их узнаете их"...
    Галеон
  13. Proton Сегодня, 13:55
    Ну как всегда все зло из америки laughing
    - Погода паршивая!
    - Это из-за Гольфстрима.
    - Он еврей?
    - Нет. Течение.
    - Масонское?
    - Океаническое.
    - Из Израиля?
    - Нет. Из Америки.
    - Так я и знал.
    Proton
  14. НЕКСУС Сегодня, 13:55
    К созданию контента привлекаются такие корифеи русофобии, антисоветской и антироссийской пропаганды как «Радио Свобода» и «Голос Америки», внесшие немалый вклад в дело информационных вбросов в период существования Советского Союза и в последующие годы.

    Вывод простой...В США есть уверенность,что РФ -это тот же СССР и методы против нее надо применять те же,что и при Союзе...то есть то,что кругом все пользуются интетом и практически не смотрят ТВ как в СССР их не смущает...
    Ну тут на ум приходит эпитеческое выражение министра Лаврова-ДБ бл..!
    НЕКСУС
    1. Вас Влад Сегодня, 14:07
      Инэт?Да они его создали,не надо не до оценивать противника!На сайте уже чувствуется,волна пошла cryingВангую, через пол года риторика на ВО поменяется,многие уйдут с ресурса!
      Вас Влад
  15. кеп Сегодня, 14:11
    По сути, в Конгрессе США даже не скрывают того, что собираются создать очередное «фейк-ТВ» (выражение Трампа), которое будет распространять ложь и высосанные из пальца «данные» о России в период, предшествующий президентским выборам в РФ. А если так, значит, уже в ближайшее время стоит ожидать новых сюжетов о том, что у Путина в кармане и заначке «миллиард триллионов долларов» и сотня вилл в Испании и на Марсе...


    Вилла на Марсе давно построена и функционирует.Нашли мне новость laughing
    кеп
  16. PBF Сегодня, 14:16
    Американцы поняли, что пропагандировали всё это время не то, request теперь решили вернуть страну к строительству коммунизма и социалистического строя. wink Ибо в настоящее время пропагандировать уже не чего. laughing
    PBF

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