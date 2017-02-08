14:22 08 февраля

Украина планирует расширить военное сотрудничество с Азербайджаном

Представители Украины и Азербайджана в скором времени обсудят расширение военно-технического сотрудничества между странами, сообщает украинский Национальный промышленный портал.

Украина планирует расширить военное сотрудничество с Азербайджаном
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«Скоро у нас состоится заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере – это индикатор отношений», – цитирует ресурс посла Украины в Баку Александра Мищенко.


По словам дипломата, если в начале 90-х Украина помогала Азербайджанским коллегам в военной сфере, то теперь вынуждена сама обращаться за помощью.

«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся в Азербайджан за помощью в поставках некоторых видов военной техники», – сказал Мищенко.

При этом портал публикует фотографию азербайджанской малогабаритной управляемой авиационной бомбы FAB-50.


Использованы фотографии: http://www.golosarmenii.am
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Комментарии 1
  1. 210окв Сегодня, 14:21
    Все приплыли..Вынуждены обращаться к тому,которому сами "помогали"... crying
    210окв

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