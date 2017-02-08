19:29 08 февраля

Российскому кораблестроению 350 лет

Российское историческое общество, председателем которого является Сергей Нарышкин, подготовило и открыло выставку «350 лет отечественному государственному кораблестроению. Штрихи к истории», сообщает Российская газета.



«Позвольте, – пишет автор статьи, – разве не историки убедили нас в том, что регулярный флот в России начали строить при Петре I - на рубеже XVII-XVIII веков? И разве не в 1996 году мы широко и дружно отпраздновали 300-летие Российского флота и юбилейную медаль по этому случаю выпустили?».


Вроде бы оно так, да не совсем, отвечают историки. «Военные корабли – это, конечно, Петр I. А дело корабельное началось в России с указа его отца: 29 июня 1667 года царь Алексей Михайлович повелел приступить к строительству 22-пушечного фрегата "Орел" в селе Дединово под Коломной», – говорится в материале.

Об этом факте газете ранее напомнил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В 1667 году, то есть 350 лет назад, царем Алексеем Михайловичем на государственные средства в селе Дединово Луховицкого района Московской области был заложен первый российский военный корабль – фрегат "Орел". Император Петр I об этом факте не забыл и с размахом продолжил начатое отцом,
рассказал Рахманов.

К выставке, которая открылась во вторник, архивисты разыскали и личное суждение Петра I на этот счет: «Хотя намерение отеческое не получило конца своего, однако же достойно оно есть вечного прославления, понеже от начинания того, яко от доброго семени, произошло нынешнее дело морское».

Отмечается, что судьба корабля, построенного за 2 гола, оказалась недолгой – по одной из версий, в 1670 году он погиб от руки бунтовщиков Стеньки Разина на Каспии.

По словам устроителей, «экспозиция подготовлена фондом "История Отечества", Объединенной судостроительной корпорацией и Российским историческим обществом при участии Российского государственного архива Военно-морского флота, Российского государственного архива древних актов, Адмиралтейских верфей и Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря».

Использованы фотографии: Александр Емельяненков / РГ
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Комментарии 16
  1. Стройбат запаса Сегодня, 15:03
    А до того славяне только пешком передвигались. И Византию "на щит" брали пешком, и ходили по морям-океанам, аки посуху... Христос видать из славян был...
    Стройбат запаса
    1. seregatara1969 Сегодня, 15:07
      так то частным порядком потихой моря бороздили
      seregatara1969
      1. Стройбат запаса Сегодня, 15:21
        Хотите сказать, что 2000 ладей для похода на Византию - частная лавочка?
        Стройбат запаса
    2. uskrabut Сегодня, 15:39
      Цитата: Стройбат запаса
      А до того славяне только пешком передвигались

      Ходить то по морям ходили, да вот батюшка Алексей Михайлович изволил учредить аналог нынешних федеральных целевых программ laughing
      uskrabut
    3. Berkut752 Сегодня, 15:46
      Цитата: Стройбат запаса
      А до того славяне только пешком передвигались. И Византию "на щит" брали пешком, и ходили по морям-океанам, аки посуху... Христос видать из славян был...

      Как же Вы правы, в России и дорог по этому не было, так как всё по рекам сплавляли. Но наши либералы опять к чужой славе примазаться норовят, ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ, мать их. А что же он не похвалится, что скупили за кордоном судостроительные заводы и загружают их заказами, а от своих Российских , пустые глазницы окон и развалившиеся здания стоят умолчал. Конкретно Волгоградский судостроительный завод.
      Berkut752
    4. андрей юрьевич Сегодня, 17:33
      Цитата: Стройбат запаса
      Христос видать из славян был...

      Вань,ты чо?
      андрей юрьевич
      1. Стройбат запаса Сегодня, 17:47
        Да так, сарказм прёть laughing Достали уже этими "флотом от Петра I", "азбукой от Кирилла и Мефодия" и т.д. Так-то еще пресловутый Мефодий, один из "изобретателей" азбуки писАл, что сам видел "Святое писание", написанное славянской буквицей.
        Стройбат запаса
    5. nod739 Сегодня, 18:14
      а еще золото времен 13 -14 века, оказалось из Мексики,..... а с персами торговали через Каспий,... а еще гены вологодских пацанов обнаружены среди местного населения в низовьях северных рек.....
      а еще читал...эх фамилию затерла память... с 12 века до 19 века непрерывная династия корабелов в России.... вспомню(найду источник) - напишу....
      nod739
  2. Teberii Сегодня, 15:05
    Историю нужно помнить и чтить,хорошая инициатива.
    Teberii
    1. Монос Сегодня, 17:20
      Родной БЗ с праздником!!!
      Монос
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:07
    Факт конечно же хороший, только вот почему-то у нас в моде стала игра в морской долгострой, особливо это касается военно-морского флота! Некоторые коробли только построили,а из уже и пора списывать как безнадежно устаревшие А за новость спасибо!Поздравляю флотских! drinks soldier love drinks
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 15:17
      Кораблестроителей...хотел бы поправить..Присоединяюсь к поздравлениям.. drinks hi
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Факт конечно же хороший, только вот почему-то у нас в моде стала игра в морской долгострой, особливо это касается военно-морского флота! Некоторые коробли только построили,а из уже и пора списывать как безнадежно устаревшие А за новость спасибо!Поздравляю флотских! drinks soldier love drinks
      210окв
  4. MoJloT Сегодня, 15:13
    С днем Рождения! Желаю скорейшего выздоровления и новых свершений!! Нашему славному кораблестроению Ура Ура Ура !!!
    MoJloT
  5. Bronevick Сегодня, 16:03
    Знал бы Пётр 1, что Иван Грен 15 лет строить будут.
    Bronevick
  6. KudrevKN Сегодня, 16:15
    С Праздником, российские корабелы! Больше кораблей - красивых и разных! Особый привет выпускникам нашего славного Краснознаменного кораблестроительного факультета ордена Ленина ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского! Ура, товарищи!
    KudrevKN
  7. nod739 Сегодня, 18:08
    до Петра 1 корабли тоже строили...
    nod739

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