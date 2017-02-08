Российскому кораблестроению 350 лет

В 1667 году, то есть 350 лет назад, царем Алексеем Михайловичем на государственные средства в селе Дединово Луховицкого района Московской области был заложен первый российский военный корабль – фрегат "Орел". Император Петр I об этом факте не забыл и с размахом продолжил начатое отцом,

Российское историческое общество, председателем которого является Сергей Нарышкин, подготовило и открыло выставку «350 лет отечественному государственному кораблестроению. Штрихи к истории», сообщает Российская газета «Позвольте, – пишет автор статьи, – разве не историки убедили нас в том, что регулярный флот в России начали строить при Петре I - на рубеже XVII-XVIII веков? И разве не в 1996 году мы широко и дружно отпраздновали 300-летие Российского флота и юбилейную медаль по этому случаю выпустили?».Вроде бы оно так, да не совсем, отвечают историки. «Военные корабли – это, конечно, Петр I. А дело корабельное началось в России с указа его отца: 29 июня 1667 года царь Алексей Михайлович повелел приступить к строительству 22-пушечного фрегата "Орел" в селе Дединово под Коломной», – говорится в материале.Об этом факте газете ранее напомнил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.рассказал Рахманов.К выставке, которая открылась во вторник, архивисты разыскали и личное суждение Петра I на этот счет:Отмечается, что судьба корабля, построенного за 2 гола, оказалась недолгой – по одной из версий, в 1670 году он погиб от руки бунтовщиков Стеньки Разина на Каспии.По словам устроителей, «экспозиция подготовлена фондом "История Отечества", Объединенной судостроительной корпорацией и Российским историческим обществом при участии Российского государственного архива Военно-морского флота, Российского государственного архива древних актов, Адмиралтейских верфей и Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря».