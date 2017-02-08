Российскому кораблестроению 350 лет
Российское историческое общество, председателем которого является Сергей Нарышкин, подготовило и открыло выставку «350 лет отечественному государственному кораблестроению. Штрихи к истории», сообщает Российская газета.
«Позвольте, – пишет автор статьи, – разве не историки убедили нас в том, что регулярный флот в России начали строить при Петре I - на рубеже XVII-XVIII веков? И разве не в 1996 году мы широко и дружно отпраздновали 300-летие Российского флота и юбилейную медаль по этому случаю выпустили?».
Вроде бы оно так, да не совсем, отвечают историки. «Военные корабли – это, конечно, Петр I. А дело корабельное началось в России с указа его отца: 29 июня 1667 года царь Алексей Михайлович повелел приступить к строительству 22-пушечного фрегата "Орел" в селе Дединово под Коломной», – говорится в материале.
Об этом факте газете ранее напомнил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
К выставке, которая открылась во вторник, архивисты разыскали и личное суждение Петра I на этот счет: «Хотя намерение отеческое не получило конца своего, однако же достойно оно есть вечного прославления, понеже от начинания того, яко от доброго семени, произошло нынешнее дело морское».
Отмечается, что судьба корабля, построенного за 2 гола, оказалась недолгой – по одной из версий, в 1670 году он погиб от руки бунтовщиков Стеньки Разина на Каспии.
По словам устроителей, «экспозиция подготовлена фондом "История Отечества", Объединенной судостроительной корпорацией и Российским историческим обществом при участии Российского государственного архива Военно-морского флота, Российского государственного архива древних актов, Адмиралтейских верфей и Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря».
«Позвольте, – пишет автор статьи, – разве не историки убедили нас в том, что регулярный флот в России начали строить при Петре I - на рубеже XVII-XVIII веков? И разве не в 1996 году мы широко и дружно отпраздновали 300-летие Российского флота и юбилейную медаль по этому случаю выпустили?».
Вроде бы оно так, да не совсем, отвечают историки. «Военные корабли – это, конечно, Петр I. А дело корабельное началось в России с указа его отца: 29 июня 1667 года царь Алексей Михайлович повелел приступить к строительству 22-пушечного фрегата "Орел" в селе Дединово под Коломной», – говорится в материале.
Об этом факте газете ранее напомнил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
В 1667 году, то есть 350 лет назад, царем Алексеем Михайловичем на государственные средства в селе Дединово Луховицкого района Московской области был заложен первый российский военный корабль – фрегат "Орел". Император Петр I об этом факте не забыл и с размахом продолжил начатое отцом,рассказал Рахманов.
К выставке, которая открылась во вторник, архивисты разыскали и личное суждение Петра I на этот счет: «Хотя намерение отеческое не получило конца своего, однако же достойно оно есть вечного прославления, понеже от начинания того, яко от доброго семени, произошло нынешнее дело морское».
Отмечается, что судьба корабля, построенного за 2 гола, оказалась недолгой – по одной из версий, в 1670 году он погиб от руки бунтовщиков Стеньки Разина на Каспии.
По словам устроителей, «экспозиция подготовлена фондом "История Отечества", Объединенной судостроительной корпорацией и Российским историческим обществом при участии Российского государственного архива Военно-морского флота, Российского государственного архива древних актов, Адмиралтейских верфей и Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря».
Использованы фотографии: Александр Емельяненков / РГ